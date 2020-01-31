DHA YURT BÜLTENİ - 12

31.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:02

MUĞLA'DA YANGIN PANİĞİ; YANGIN MERDİVENİ KİLİTLİ ÇIKTI

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2'nci katın kilitli olan yangın merdiveni itfaiye görevlilerince levyeyle kırılırken, apartman sakinleri kucaklarında bebekleri ile tahliye edildi.

Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta 4 katlı Güzide Apartmanı'nın 2'nci katındaki Süleyman Kılıç'a ait dairede, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Apartmanın 2'nci katındaki yangın merdivenin kapısının hırsızlık olaylarına karşı kilit olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından levyeyle ile kırdı. Kapının kırılmasının ardından apartman sakinleri güvenli bir şekilde kucaklarında çocukları ve bebekleri ile birlikte tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu yaklaşık 1saatte söndürüldü. Yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yaşadığı korku yüzüne yansıyan apartman sakinlerinden Mustafa Ecevit (18), "Yangın sırasında kendi dairemizdeydim. Komşularımızdan birisi zilimizi çalıp, yangın olduğunu haber verdi. Apartmanın içinde dumanlar vardı. Hemen dışarı kaçtık" dedi. Aynı apartmanda oturan İdris Pala, "Araçlar kaldırımları işgal ediyor. Yayalar kaldırımda yürüyemiyor. İtfaiye araçları bile yangın bölgesine geldikleri zaman sıkıntı yaşadı. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasından görüntüLevye ile yangın merdiveni kapısının kırılması Yangın merdivenden inen apartman sakinlerinden görüntü Apartman sakini Mustafa Ecevit röp. Apartman sakini İdris Pala ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'a olay yerinde keşif AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Mustafa Duran'a olay yerinde geniş güvenlik önemleri altında keşif yaptırıldı. Soğukkanlılıkla olayı anlatan Duran, 2 kişi hariç kimseyi görerek öldürmediğini savundu.

Tülin Duran (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a (48) devrederek, bankadan 62 bin TL kredi çektirdi. Krediyle de Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yaparken iflas eden ardından da bir firmada pazarlamacı olarak işe giren Mustafa Duran yine iddiaya göre para vererek, eşi Tülin Duran ile ortak oldu. Birlikte çalışan çift arasında bir süre sonra anlaşmazlık çıktı. Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran'ı da (24) yanına alıp, ağabeylerinin yaşadığı, ölen annesine ait İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı.

?20 Temmuz 2018 tarihinde, Mustafa Duran, 09 RG 745 plakalı hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı Nohutçu Kahveleri mevkisindeki, tek katlı müstakil eve geldi. Aracını evin yakınına park eden Duran, arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği alıp, eve baskın yaptı. Bahçede hep birlikte yemek yiyen eşi ve kızı ile kayınbiraderleri Birol Karakılıç ve Bekir Cihan Karakılıç (50), eşleri Serpil (43) ve Emine Özlem Karakılıç (45) ile yeğen Şükran Karakılıç (25) ve komşular Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya'ya (41) 2 pompalı tüfek ile ateş açtı. Saldırgan koca aracıyla kaçarken, Birol Karakılıç, Bekir Cihan Karakılıç, Emine Özlem Karakılıç ile Filiz Kahya ve Mehmet Kahya hayatlarını kaybetti. Tülin Duran ve kızının aralarında bulunduğu 4 kişi se yaralandı. Polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanıp, cezaevine konulan Mustafa Duran hakkında iddianame hazırlandı. Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 145 sayfalık iddianamede, Duran hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'akrabayı kasten öldürme' suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'eşi öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla yaralama' suçlarından da 4 kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın 6 Mart'ta görülecek 3'üncü duruşması öncesinde, tutulu sanık Duran'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Keşif öncesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi ve arama faaliyeti yürütürken, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Selahattin Afşin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cinayet zanlısı Duran'ın getirilmesinden önce eve gelerek inceleme yapan Afşin, polis ekiplerinden çevre güvenliği hakkında bilgi aldı. Keşfe, sanık Duran'ın avukatı Erşan Esen ve müşteki ve mağdurun vekili Avukat Özlem Burcu Uğan Sevim de katıldı.

'ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ'

Duran, tutuklu bulunduğu Nazilli E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan geniş güvenlik önlemleri altında, çelek yelek giydirilerek olay yerine getirildi. Davanın 20 Aralık'ta görülen 2'nci duruşmasında, "Yazın ayrı, kışın ayrı bir kişiliğim var. Kısa süre sonra pişman olup, özür diliyorum. Gayem evliliğimi sıkıntıya sokan ve bu duruma gelmemize neden olan Bekir'i öldürmekti" şeklindeki ifadesini tekrarlayan Duran, olay sırasında kimseyi görerek vurmadığını savundu. Duran, amacının sadece Bekir Karakılıç'ı öldürmek olduğunu ancak bahçe salıncağı nedeniyle kimsenin suratını göremediğini iddia etti. Bahçe içerisine girdiğinde Mehmet Kahya'yı tişörtünden tanıdığını belirten sanık Duran, ona ve ardından dolaştığını son anda farkettiği Filiz Kahya'ya ateş ettiğini söyledi. Birol Karakılıç'ı ise tüfeğini tutuğu sırada yaşanan itişmede yanlışlıkla vurduğunu savunan Duran, kendisine doğru sandalyeyle gelen Bekir Karakılıç'a 3 el ateş ettiğini, yere düşmesinin ardından dönüp gittiğini belirtti. Duran, kızının, eşinin ve diğerlerinin ise nasıl yaralandığını görmediğini de anlattı.

Sanık Duran daha sonra müşteki ile mağdurların vekili Avukat Özlem Burcu Uğan Sevim'in sorularını yanıtladı. Duran'ın vurduğunu söylediği noktayla Birol Karakılıç'ın hem olay yeri inceleme fotoğrafları hem de olay yerine ilk gelen polis memurlarının verdiği bilgilerle çeliştiğine dikkat çeken Avukat Sevim, "Sanığın, çeşmenin başında uzaktan gördüğünü söylediği Özlem Emine Karakılıç'ı da görmeden ateş etmesi imkansız" dedi.

Sanığın bahçe içerisinde herkesi görerek ateş ettiğini iddia eden Avukat Sevim, bunun keşif raporuna not düşülmesini istedi.

Sanık Duran, keşfin ardından geniş güvenlik önlemleri altında tekrar cezaevine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCinayetin işlendiği Zafer Mahallesi'nden ve evdeng örüntüAlınan geniş güvenlik önlemlerinden görüntüSanık Mustafa Duran'a çelik yelek giydirilerek cezaevi aracından indirilmesiAvukat Özlem Burcu Uğan Sevim'in olay yerine gelişinden görüntü.Sanık Mustafa Duran'ın keşif sırasında olayı anlatmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Siverek'te buzlu yolda, hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari araç, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı.Kaza, Siverek- Diyarbakır Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Erhan Şahin yönetimindeki 34 AJ 7012 plakalı hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Ters dönerek duran araçta, sürücü ile beraberinde bulunan Altun Aslan, Fikriye Aydın ve Herdem Aslan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaza yeriDevrilen araçKaza yerinde ambulanslar Yaralının taşınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)

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Otomobili durdurup, husumetlisini öldürdü

DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişi, aralarında para yüzünden husumet olan sürücü Mensur Söker'i (43) tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Sipan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, aralarında para yüzünden husumet olan Mensur Söker'in kullandığı 35 HC 8515 plakalı otomobilin önünü kesti. Şüpheli, üzerinde taşındığı tabancayı çıkarıp, Söker'e 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Söker'i olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Söker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mensur Söker'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü---------Olay yerinden detayÖnü kesilen araçMorgdan detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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CHP'li Başkan'ın 'Dindar nesil istemiyoruz' sözüne CHP'lilerden tepki CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun'un "Dindar nesil istemiyoruz" sözlerine CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve CHP İnegöl eski Gençlik Kolları Başkanı Melis Birgül tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı'nda, dün akşam 'Gençlik Kolları Başkan Adayı Tanıtımı' toplantısı yapıldı. Toplantıya, CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve parti üyeleri katıldı. Aday tanıtımının yapılmasının ardından konuşan Torun, "Dindar nesil istemiyoruz" dedi. Kemal Torun, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin çağdaş, laik, aydınlık, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke olmasını; sizlerin de bizden devir alacağınız bayrağı daha ileriye taşımanızı özlemliyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Biz birilerinin söylediği gibi kindar ve dindar nesiller istemiyoruz. Bunu Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda fikri hür, vicdanı hür tam bağımsız Türkiye savunucusu ve özlemcisi olan gençlerimizle bu ülkeyi yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz. Umudumuzda haklıyız ve bunu başaracak gençlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu bizi oldukça gururlandırıyor" diye konuştu.

'BU SÖZLERİN ARKASINDA DURMUYORUZ'

Kemal Torun'un bu sözlerine CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Okan Göktaş ve CHP İnegöl eski Gençlik Kolları Başkanı Melis Birgül, tepki gösterdi. İkili Torun'u istifaya davet etti.

Göktaş, "Biz orada adaylık açıklamamızı yaptık. İsterdik ki halkımız bizim düşüncelerimizi dinlesin, bizim niyetimizi anlasın. Çünkü biz İnegöl'ü seviyoruz. İnegöl'ün derdiyle dertleniyoruz. Biz kendi projelerimizle gündem olmak isterdik ama bir siyasi iletişim kazası oldu. Başkan Torun'un 'dindar nesil istemiyoruz' söylemi bizim arkasında duracağımız bir söylem değil. Tabi biz burada niyet de okuyamayız. En kısa zamanda Başkan Torun'un kamuoyu vicdanını rahatlatmasını bekliyoruz. Bu kendisinin sorumluluğudur. CHP'nin bir siyasi kültürü var. Bu kültür ve politik çerçeveden biz çıkamayız. Siyasi edebimizi bozamayız neticede ilçe başkanımız. Torun, CHP için en iyi olanı düşünüp, yapacaktır. Sorumluluk Kemal Torun'a aittir" dedi.

'BAŞKAN BU SÖZLERİYLE BİZİ ZAN ALTINA BIRAKAMAZ'

Birgül de şunları söyledi:

"İnegöl'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir gençlik kolları üyesi, hiçbir yol arkadaşım CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun'un söylemlerini asla desteklememektedir. Çünkü bizler dindar nesille asla sıkıntı duymuyoruz ve dindar bir nesille problemimiz yoktur. Dindar nesil bizim için problem olmayan bir şeydir. Ben nasıl ki saçlarım açık gezebiliyorsam, dindar bir insan da dinini istediği gibi yaşayabilir. Ben de dindar biriyim. Dindar ve dinci kavramlarının karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü biz 'dinci' bir topluluk istemiyoruz, yani dini kullanan bir topluluk istemiyoruz. Ancak dindar bir nesille problemim yok çünkü beni doğuran annem dindar biri ve başı kapalı. Bizler böyle bir söylemin altına asla imza atmıyoruz. Kemal Torun'un da kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde ya bir basın açıklaması yapması gerekiyor ya da bulunduğu görevi terk etmesi gerekiyor. Çünkü bu söylediği cümle bütün CHP'li herkesi ilgilendiriyor. Torun, bu sözleriyle bizleri zan altında bırakamaz. Biz bu söylemi asla desteklemediğimiz gibi Torun'un arkasında durmayacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

Görüntü Dökümü-----------------------CHP İnegöl İlçe Başkanı Kemal Torun'un açıklaması-CHP İnegöl Gençlik Kolları Başkanı Adayı Okan Göktaş röportajı-CHP İnegöl Eski Gençlik Kolları Başkanı Melis Birgül röportajı

-Süre: 04.20 Boyut: 486 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Kaynak: DHA