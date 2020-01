DHA YURT BÜLTENİ - 12

30.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:28

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de depremler devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bugün saat 14.21'de, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, Marmaris'e 162.5 kilometre mesafede, 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Deprem, Marmaris ve çevresinden hissedilmedi.

Muğla'da bir hastanede garson olarak çalışan 52 yaşındaki Hayati Kevek, "Akdeniz açıklarında depremler oluyor. Ancak, denizde olduğu için biz çok fazla hissetmiyoruz" dedi. Emekli işçi 54 yaşındaki Ercan Bulut da "Evde, dışarda oturduğum mekanlarda da genelde Akdeniz'de olan depremleri hissetmedim" diye konuştu.Marmaris'te tur acentesi işletmecisi Cemal Demir, "Televizyonlarda Akdeniz'de, Marmaris açıklarında deprem oldu haberi veriliyor. Ancak, biz bir şey hissetmedik. Bir haftadır böyle sarsıntılar oluyor ama burada hissedilmiyor" dedi.Hakan Kanderen de depremi hissetmediğini belirtip, "Depremin merkez üssü Marmaris'e uzak. O nedenle hissedilmediğini düşünüyorum. Belki Yunanistan'dan hissedilmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Muğla ve Marmaris'te cadde ve sokaklardan genel görüntüHayati Kevek, Ercan Bulut ve Hakan Kanderen ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN - Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla),

===============================

Otomobilin çarpmasıyla havaya fırladı

ADANA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün frene basmasına rağmen durmayan otomobil, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaya, yol kenarına düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kişi, yaya geçidinin olmadığı bir bölgeden yolun karşısına geçmek istedi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil ise akan trafikte araçların arasından geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan yaya yol kenarına düştü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin çarptığı yaya, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yaya karşı yola geçerkenOtomobilin yayaya çarpmasıYayanın savrularak yere düşmesi

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

===============================

Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında Saraqib bölgesine atılan bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik dün gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan bombardımanlar sırasında, sabah saatlerinde Saraqib bölgesine ilerleyen rejim ve destekçilerinin attığı bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili net bilgiye ulaşılamadı. Ancak yerel kaynaklar, aracı olanlara çağrıda bulunulduğunu, bölgedeki insanların uzaklaştırılması için destek istediğini kaydetti. Bölgede hareketlilik sürüyor.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

===============================

Polis aracı ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

NİĞDE'de polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz 11 Ocak'ta Pazartesi Pazarı arkasında ilerleyen bir polis aracı ile plakası öğrenilemeyen otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralandı, polis memurları ise yara almadan kurtuldu. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Polis aracı ile otomobilin çarpışması-Kazadan sonra polisin araçtan inmesi

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

===============================

Erdemli'de dev kaya yola düştü Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile dev kaya parçası, gövdesinden ayrılarak yola düştü.Erdemli ilçesi Hacıalanı Mahallesi arasında bulunan Karakütük Çatalı mevkisinde yağışlı havanın etkisi ile dev kaya yola yuvarlandı. Karla kaplı yolda kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Yol, trafiğe kapandı.Hacıalanı Mahallesi Muhtarı Muhammet Var, yolun açılması için belediye ekiplerini beklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Kayanın düştüğü haberini alınca hemen olay yerine geldik. Şans eseri herhangi bir aracın üzerine düşmemiş. Ölen ya da yaralı yok. Şu anda yol trafiğe kapandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen işlerine ait iş makinesi yola çıktı ve buraya doğru geliyor. İnşallah en kısa sürede yola düşen kaya kaldırıp, yol yeniden trafiğe açılacak."

Görüntü Dökümü--------------------------Dev kayanın görüntüsüKayanın geldiği yolZarar gören ağaçlarMuhtarın konuşmasıKepçe ile kayanın parçalanmasıKalan parçanın yolun kenarına itilmesi

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

================================

Ölü domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücüye 264 lira para cezası KIRŞEHİR'de ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen sürücü İ.Ç.'ye (51) 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 264 lira para cezası uygulandı.3 gün önce, Kırşehir- Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde yola çıkan domuz, aracın çarpması sonucu telef oldu. Yoldan geçen başka bir sürücü, telef olan domuzu 06 HUY 22 plakalı otomobilin arkasına iple bağlayarak götürdü. Başka bir sürücü, aracın arkasında sürüklenen domuzu cep telefonuyla görüntüledi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma inceleme başlattı. Domuzu otomobiliyle sürükleyen sürücünün İ.Ç. olduğu belirlendi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapılarak 264 lira para cezası uygulandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEHABER: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

================================

Engelli oğlu için evin dışına asansör yaptırdı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mustafa Bal (60), engelli oğlu Erkan (19) için 2 katlı evinin cephesine özel asansör yaptırdı. Erkan Bal, asansör sayesinde artık tekerlekli sandalyesi ile rahatlıkla dışarı çıkabiliyor.İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta Kırıkçalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Bal, 2 katlı evinin cephesine, yürüme engeli nedeniyle tekerlekli sandalyesi ile dışarı çıkamayan oğlu için asansör yaptırdı. Evin dışından balkona yönelen özel asansör ile Erkan, rahatlıkla dışarı çıkmaya başladı.4 çocuklu ailenin son ferdi olan ve doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen engelli Erkan Bal, babasının demirciye yaptırdığı iki kişiyi taşıyan asansör ile evin dışından balkona çıkabilmeye başladı. Asansör ile oğlu Erkan ile birlikte kendilerinin de hayatının kolaylaştığını belirten Mustafa Bal, "Daha önce okul dahil her yere kendim götürüyordum. Ancak, oğlum büyüdüğü için merdivenden çıkarıp, indirmesi zorlaşmaya başladı. Büyük oğlumla birlikte Erkan'ın daha rahat dışarıya çıkabilmesi için böyle bir asansör sistemi yapmaya karar verdik. Demirci ustasına giderek projeyi anlatarak sistemi yaptırıp evimize yerleştirdik. Asansör kurmamızla ile Erkan hayat biraz daha kolaylaştı" dedi.Engelli gencin annesi Emine Bal da yeni sistem ile oğlunun yaşamının kolaylaştığı, duyarlılığının komşuları tarafından takdir edildiğini ifade etti.Yeni sistem ile artış istediği zaman evden çıkabilen Erkan Bal ise ailesine kendisine sağladıkları kolaylıktan ötürü teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kırıkçalı Mahallesiİki katlı evde asansörErkan Bal'ın asansörde inip çıkmasıBaba Mustafa Bal ile röp.Anne Emine Bal ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

==================================

İzmir için korkutan uyarı

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi, deprem bölgesinde yer alan kent için hazırladığı raporu açıkladı. Seferihisar ve Balçova'daki binalar üzerinde yapılan araştırmada, İzmir'deki 670 bin binadan 70 bininin, 7 ve üzerindeki bir depremde yıkılacağı veya ağır hasar alacağı belirtildi. Elde edilen bulgular ışığında can kaybının ise 30 bini bulabileceği kaydedildi.Son günlerde sık sık meydana gelen depremler, vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Türkiye, 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya depreminin şokunu atlatmaya çalışırken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle Seferihisar ve Balçova'daki binalarla ilgili hazırladığı envanter çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, İzmir'deki 670 bin binadan 70 bininin, 7 ve üzerindeki bir depremde yıkılacağı veya ağır hasar alacağı öngörülüyor. Elde edilen bulgular ışığında can kaybının ise 30 bin olacağı tahmin ediliyor.İMO Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, Seferihisar ve Balçova özelinde yaptıkları raporu açıkladıklarını, ancak kentin bütününe dair bir veriye sahip olmadıklarını söyledi. Gürkan Erdoğan, "Yaptığımız araştırmaya göre ağır hasarlı ve yıkılacak bina oranı yüzde 12-13. Biz bu oranı, Balçova ve Seferihisar'da yapılan çalışmaları tüm kent geneline yayarak elde ettik. Aslında bu rakamlar, çok da şaşırtıcı rakamlar değil. Gölcük depremine baktığımızda, burada aynı rakamlara ulaşılıyor. Yüzde 6-7 civarında bina yıkılıyor. Yine aynı oranda da bina ağır hasarlı hale geliyor. Ülkenin tamamında yapı stokunun aynı olduğunu düşünürseniz, bir sınavdan geçtik. Gölcük depremi. Burada elde ettiğiniz sonuçları aslında kabaca diğer yerlerde de görebilirsiniz" dedi.Depreme yönelik çalışmaların yapılması halinde, önce mevcut duruma dair tam olarak bilgi sahibi olunması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Bütüne dair bilgi sahibi değiliz. Kentin bütününe dair bilgimiz yok. Depremle ilgili çalışmalar başlayacaksa, önce mevcut durumu bilmemiz gerekiyor. Vatandaş içinde oturduğu binanın riskli olup olmadığını bilmek zorunda. Yüzde 6-7 gibi bir rakamın en az yarısı kolaylıkla inşaat mühendisleri tarafından gözlemsel raporlarla, çok basit bir karot alarak tespit edilebilir. Can kaybı bugünden yarına azaltılabilir. Yeter ki bu konuda kararlılık olsun" diye konuştu.Kurumların elinde yapı stokuna ilişkin veri bulunması halinde, can kaybının yarı yarıya azaltılabileceğini söyleyen Erdoğan, "Binaların risk dereceleri belirlendiği ve kentsel dönüşüm çalışmaları hayata geçirildiği zaman can kaybını yarı yarıya azaltırsınız. Daha sonra önünüze takvim koyarsınız. Örneğin bir yılda şu kadar bina yapılacak diye. Bir yılda şu bölgelere girilecek" ifadelerini kullandı.Televizyon programlarına çıkan uzmanları da eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: "Yerbilimciler televizyonlara çıkarak, 'deprem o gün mü olacak, bugün mü olacak, kaç şiddetinde olacak?' Bunları konuşuyor. Bu ülke deprem ülkesi. Yüksek şiddetli depremler olabilir ve olacak. Bizim oturduğumuz binaları güvenli yapmak dışında bu konuda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yapıyı güvenli hale getirmemiz lazım. Bu konuda da inşaat mühendisleri yetkili tek merci."'2017 YILINA KADAR YAPI STOKUNUN ÇIKARILMSI GEREKİYORDU'Genel olarak duruma baktıklarında İzmir'e dair ellerinde verinin bulunmadığını kaydeden Erdoğan, "Nereye doğru ilerlediğimizi bilmiyoruz. 2009 yılında yapılan Radius İzmir Deprem Master Planı ile 2012 Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı çalışmaları sırasında İzmir'in yapı stokunun çıkarılması kararı alınmıştı. Bu kararın altında bakanlık imzası bulunuyor. O zaman alınan kararda, kentin yapı sokunun 2017 yılına kadar çıkarılması gerektiği belirtildi. Hatta bu çalışmanın kamu kurumlarından başlatılması yönünde karar alındı, ama çalıma yapılmadı. Şu anda biz kamu binalarının durumunu dahi bilmiyoruz. AFAD, belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yarın deprem olduğunda afeti koordine edecek ve yönlendirecek kurumlar. Bu kurumların durumunu dahi bilmiyoruz. Elimizde veri olmadan nereye doğru gittiğimizi tespit edebilmemiz imkansız" dedi.'PARSEL BAZLI DEĞİL ALAN BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMALI'İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Alınç da, "Depreme hazırlığın tek yolu, kentsel dönüşüme uygun bir model ortaya koymak. Kentsel dönüşüm, Türkiye'nin depreme hazırlığının tek koşuludur. Başka çaremiz yok. Şu anda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları çok yetersiz. Bu çalışmaların bakanlık, belediyeler, vatandaşların birlikte yürütmesi gerekiyor. Gerekirse bir kooperatif modelinin oluşturulması, evlerini yenilemek isteyen vatandaşların bir araya getirilerek çalışma yapılması lazım. Yapı stoku envanter çıkarılırken bir de sosyoekonomik anket yapılması gerekiyor. Kim evini yenilemek istiyor, kimin bu işe ayıracak ne kadar bütçesi var. Bunların belirlenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm, devletin ve belediyelerin tek başına yapabileceği bir şey değil. İnsanların da bu işe el atması gerekiyor. Belli ki bir bedel ödenmesi gerekiyor. O bedeli canımızla değil, malımızla ödememiz gerekiyor. Türkiye'deki en büyük yanlış, büyük değişikliklerin bir anda yapılmaya çalışılması. Her büyük değişiklik önce pilot projelerle sınanmalı, işe yaradığı ortaya konulduktan sonra çalışmalar başlamalı. Oysa şimdi birçok kentsel dönüşüm projesinin yarıda kaldığını görüyoruz. İnsanlar parsel bazında kentsel dönüşüm yapmak zorunda kalıyor. Parsel bazında kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm değildir. Bu tip kentsel dönüşümler bir an evvel durdurulmalı. Ada, alan bazında, insanların bir araya getirildiği, uzlaşmayla yapılacak bir kentsel dönüşüm modeli ortaya konmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İzmir'den görüntüKordon'dan görüntüİnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Erdoğan ile röportaj AnonsGenel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

================================

'Koronavirüs' nedeniyle madencilerin Çin fuarı ertelendi

EGE Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nca Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük doğal taş ve teknolojileri fuarının 'Koronavirüs' nedeniyle haziran ayına ertelendiğini söyledi. Kaya, yüzde 50 ihracat yapılan bir ülkede kapıların kapanmasının sektörü sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Sektörümüz bu duruma 6 ay dayanamaz. Yeni pazarlar bulmak için girişimlerde bulunacağız" dedi.Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin de katılımcısı olduğu Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nca Çin'in Xiamen şehrinde 16- 19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 'Koronavirüs' nedeniyle 80 gün süreyle ertelendi. Erteleme bilgisini açıklayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, fuarın ertelenmesine neden olan 'Koronavirüs'e karşı aşının bir an önce bulunmasını ve salgının önüne geçilmesini diledi. Kaya, fuarın ertelenme bilgisini salı sabahı aldıklarını ve hemen kriz masası kurduklarını belirtti.Çarşamba günü Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne fuar katılımının iptali ile ilgili yazıyı ilettiklerini kaydeden Kaya, "Fuar idaresi ile görüşmelerimiz devam ediyor. 25 Şubat'ta Xiamen'de olması için yolda olan ürünlerimizin depolanması konusunda destek talebimizi olumlu karşıladılar. Ayrıca ihtiyaç olması halinde kullanmak üzere hijyenik koşullara sahip depo konusunda araştırmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.TİCARETE DEVAMTürk madencilik sektörü için Çin'in vazgeçilmez bir pazar olduğunu anlatan Mevlüt Kaya, Türkiye'den Çin'e yapılan ihracatın yüzde 55'inin madencilik sektörüne ait olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Madencilik sektörümüz, 2019 yılında Çin'e 700 milyon doları doğal taş olmak üzere, 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Maden sektörümüzün 2019 yılında gerçekleştirdiği 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracatın yüzde 31'ini tek başına Çin'e yaptık. Türkiye'nin tüm sektörlerinin 2019 yılında Çin'e yaptığı 2 milyar 582 milyon dolarlık ihracatın yüzde 55'ini maden sektörümüz tek başına gerçekleştirdi. Çin Halk Cumhuriyeti, madencilik sektörümüzün ihracat yaptığı 198 ülke arasında açık ara birinci sırada. Maden ihracatımızda ikinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız 372 milyon dolar. Türk madencilik sektörünü ayakta tutan Çin Halk Cumhuriyeti ile bugüne kadar nasıl ticaret yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde ticaret yapmaya devam edeceğiz."MADEN İHRACATI GERİLEDİÇin'de yaşanan sıkıntıyı empati kurarak yakından hissettiklerini ve çözümünü dilediklerini ifade eden Mevlüt Kaya, maden sektörünün zor durumda olduğuna dikkat çekerek, "Madencilik sektörümüz gerek dünya ekonomisindeki durgunluk, gerekse Türk ekonomisinde 2018 yılı Temmuz ayından beri yaşanan daralma nedeniyle 2019 yılını ihracatta yüzde 5.5'lik gerileme ile geride bıraktı. 2016 yılında yaşanan FETÖ/PYD darbe girişiminden sonra 2017 yılına çarpı koymuştuk. Ama hükümetin destekleri sayesinde bu krizden büyüyerek, çıktık. Ama bu kez 4.6 milyar dolar olan ihracatımız 4.3 milyar dolara indi. En büyük ihraç pazarımız Çin'de meydana gelen ve ne zaman biteceği belli olmayan talihsiz olaylar madencilik sektöründe çarkların daha da yavaş dönmesine yol açtı" dedi.Madencilik sektörüne bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının maden kanunundan bazı beklentileri olduğunu dile getiren Kaya, "Madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza gibi bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde, yeni Maden Kanunu TBMM Genel Kurul gündeminde kabul edilene kadar ertelenmesini, yeni Maden Kanunu'nda da bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Yeni maden kanunu nisan ayında meclise gidecek. Tüm sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaparak birlikte bir kanun yaptık. Ankara'ya gidip 15 sivil toplum kuruluşu adına randevu talep ettik. Çünkü sektör durma noktasına geldi. Ruhsat harcını ödemezseniz ceza iki katına çıkıyor onu da ödemezseniz ruhsatınız iptal ediliyor. Madencilik sektörü olarak, 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı ödemelerimiz var. O nedenle çok acil bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ihtiyaç olduğunu buradan sizlerin aracılığıyla dile getirmek istiyoruz. Bu talebimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve tüm hükümet nezdinde karşılık bulacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" diye konuştu.Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Kaya, fuarın 6- 9 Haziran'a ertelendiğini ifade etti. Kaya, Çin'e uçuşlarla ilgili THY'nin 29 Şubat'a kadar bilet iadesi yaptığını kaydetti.Sektörde yer alan bazı firmaların ödeme zorluğu nedeniyle konkordotaya gitmesi ile ilgili kaygıları bulunduğunu anlatan Kaya, yüzde 50 ihracat yapılan bir ülkede kapıların kapanmasının sektörü sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Sektörümüz bu duruma 6 ay dayanamaz. Yeni pazarlar bulmak için girişimlerde bulunacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Toplantıdan genel ve Detay görüntü

Mevlut Kayanın konuşmasından görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA