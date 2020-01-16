DHA YURT BÜLTENİ-12

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:14

Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 78 yaşındaki Turgut Pekgönenç (78) yaşamını yitirirken, yanındaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Muğla-Antalya Karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Turgut Pekgönenç, kullandığı 22 AR 908 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup takla atıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Pekgönenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Pekgönenç'in yanındaki İsmail Topçu, Ömer Topçu ve Ali Topçu, ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayat tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Kaza yapan otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ay etkili olan sağanak sonrası kıyıya vuran 35 ton ağırlığındaki dev platform parçalanarak kaldırıldı.

Gazipaşa'da geçen aralık ayında etkili olan sağanakla yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar, Kahyalar Mahallesi sahiline 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda tonlarca ağırlıkta demir platformun vurmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından fark edilen dev platformda su deposu ve basınca dayanıklı hortum da bulundu.İlçede hava şartlarının normale dönmesiyle sahile vuran dev platformun bir denizcilik şirketine ait olduğu ve Gazipaşa'da hala yapımı devam etmekte olan limandan sürüklendiği ortaya çıktı. Dev platform, bulunduğu sahilden iş makineleri yardımıyla parçalanarak çıkartılabildi. Yaklaşık 3 gündür parçalama çalışması süren 35 ton ağırlığındaki dev platform oksijen makineleri yardımıyla kesilerek, parçalar halinde bulunduğu yerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Platformdan görüntüİşçilerin platformu parçalanma anıGenel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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İtfaiye, "9,5 dakikada ulaşıyoruz" dedi, uygulamada 20 dakika çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi Muhtarı Yusuf Öner, mahallesinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle CİMER'e yazdığı yazı ile itfaiye aracı talep etti. İtfaiyenin, "9,5 dakikada ulaşıyoruz. Gerek yokö şeklinde rapor vermesi üzerine belediyeden uygulama talep eden Muhtar Öner, en erken gelen itfaiye aracının 20 dakikada ulaştığını ispatladı.

Körfez Yukarı Hereke Mahallesi Muhtarı Yusuf Öner, mahallenin şehir merkezine uzak olması ve uzun bir yokuş çıkarak ulaşılması nedeniyle belediyeden itfaiye aracı talep etti. Belediyenin talebi kabul etmemesi üzerine Muhtar Öner vazgeçmeyerek 7 Kasım 2019'da konuyu CİMER'e yazarak itfaiye aracı talebini tekrar iletti. Muhtarın CİMER'e yazdığı yazıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen cevap yazısında, Yukarı Hereke Mahallesi'ndeki yangınlara ortalama 9,5 dakikada ulaşıldığı ve bu sürenin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirtildi.

Bunun üzerine talebinden vazgeçmeyen Muhtar Yusuf Öner, belediyeye tekrar başvuru yaparak itfaiyenin mahalleye ulaşma süresinin uygulama yapılarak denenmesini istedi. Muhtarın bu talebi belediye tarafından kabul edilerek, itfaiyenin ulaşma süresinin ölçülmesi için zabıta görevlendirildi. Mahallenin çeşitli noktalarında bekleyen zabıta ekipleri, itfaiyenin en yakın birimi olan yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Hereke Müfrezesinden çıkan itfaiye araçlarının mahalleye ulaşma süresini ölçtü.

En kısa sürede mahalleye ulaşan itfaiye aracının 20 dakikada geldiğini belirleyen zabıta ekipleri, mahallenin çeşitli noktalarında ulaşma süresinin 25 dakikaya kadar ulaştığını belirledi. Sürenin uzun olduğunun belirlenmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtar Öner'e itfaiye aracı sözü verildi. Muhtar Yusuf Öner, mahallede kuracakları gönüllü itfaiye ekibi ile yangınlara ilk müdahaleyi yapacak.

İtfaiyenin 20 dakikadan kısa sürede mahallesine ulaşamadığını ispatlayan Yukarı Hereke Mahallesi Muhtarı Yusuf Öner, "Mahallemiz 12 bin nüfusa sahip bir mahalle. Yollarımız rampa olduğu için biraz sıkıntılı. Biz itfaiyeye ihtiyacımız olduğunu gördük ve bunu CİMER'e yazdık. CİMER'den gelen cevapta itfaiyenin 9,5 dakikada ulaşabildiğini söylediler. Bizim yaptığımız uygulamada ise yarım saatten önce ulaşamadıklarını herkes gördü. Burada sıkıntılar olduğunu herkes biliyor. Yollarımız sıkıntılı, rampa. Bugüne kadar yanan evlerin hiçbirini kurtaramadık.ö dedi.

Yeni gelecek itfaiye aracı ile yangınlara ilk müdahalede bulunacaklarını söyleyen Muhtar Öner, "Bize bir itfaiye aracı vereceklerine dair söz verdiler. Biz şu anda bekliyoruz. O aracı da gönüllü itfaiye ekibi kurduğumuzda verecekler. Kendileri buraya itfaiyeci kesinlikle gönderemeyeceklerini söylediler. Bizim muhtarlığımızın yanında bir yerimiz var. Orada bulunacak mahallemizin 9 gencini gönüllü olarak seçtik. Bize araç sözü verdiler ama tarihin ne zaman olacağı şu anda net değil. Yakın bir zamanda olacağını tahmin ediyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMuhtarın zabıta ile yaptığı uygulamadan görüntüler(cep telefonu)Muhtar ile itfaiyeciler arasında geçen konuşmalar(cep telefonu)Muhtar Yusuf Öner ile röp.Detay

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR'de emekli öğretmen Mehmet Yurdakul (84), tek başına yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Isınmak için kullandığı elektrikli sobanın devrildiği ve küçük çaplı yangına neden olduğu belirlenen evde Yurdakul'un yoğun dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Eskişehir'de sınıf öğretmenliğinden emekli Mehmet Yurdakul, Çamlıca Mahallesi Kaderler sokak üzerinde tek başına yaşadığı müstakil evde, onu kontrole gelen torunu Özgür Yurdakul tarafından ölü olarak bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Yurdakul'un evde ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın devrilerek koltuğun bir kısmını tutuşturduğu tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Yurdakul'un cenazesi otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede evde çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan zehirlendiği tahmin edilen Mehmet Yurdakul'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: -Öğretmenin ölü bulunduğu ev-Polis ve olay yeri inceleme ekipleri-Evde inceleme yapılması-Cenaze aracı ve polis ekipleri-Ölen Mehmet Yurdakul fotosu-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Kaynak: DHA