DHA YURT BÜLTENİ - 12

15.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:57

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası

BURSA'da yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39), 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı..

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi düzeni' yöntemiyle 73 kişiyi yaklaşık 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil ve 7 tutuksuz sanık, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son defa hakim karşısına çıktı. Müştekilerin şikayetlerini tekrarladıkları duruşmada sanıklar, dolandırıcılık kastıyla hareket etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep etti.

13 KİŞİYLE UZLAŞTIMahkeme heyeti iki saatlik aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen Arzu Mertgil'e 13 kişiyle uzlaşması nedeniyle 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Arzu Mertgil'in yakalanarak tutuklanmasına karar verdi. Aynı davada Gökmen Şentürk'e 16 yıl 8 ay ve 33 bin 320 lira para ve yurt dışı yasağı ile birlikte adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verilirken, Barış Baştürk'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Reşat A., Azime K., Erkan K., ise beraat etti. Serkan Ç. ile Selçuk T., bazı müştekilere karşı uzlaşma kapsamında olduğundan dava dosyalar ayrılarak yeniden yargılanma yapılmasına karar verirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ==========================

Gençlere ve ailelere çakmak gazı uyarısı

DENİZLİ'de liseli bir gencin çakmak gazından zehirlenmesi, dikkatleri bu tehlikeye çekti. Uyarılarda bulunan Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Üyesi Dr. Murat Seyit, "Bütan gazı öldürür, öldürmese bile süründürür. Kullananları kendisine esir eder. Gençliği ve hayatı mahveder. O yüzden gençler ve çocuklar çakmak gazından uzak durmalı" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen pazartesi günü lise öğrencisi 17 yaşındaki Kerem Kartiz, çakmak gazı solması nedeniyle bir süs havuzunda öldü. Genç Kartiz'in yaşamını yitirmesi, ailelerde çakmak gazı konusunda endişe yarattı. Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Üyesi Dr. Murat Seyit, çakmak gazı kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Seyit, çakmak gazı dolum tüplerinin içerinde bütan gazının bulunduğunu, bu gazı solumanın yüksek derecede bağımlılık yaptığını, fazla miktarda kullanmanın ölüme yol açabileceğini söyledi. Çakmak gazı kullanımının alkol bağımlılığı gibi etki yarattığını, yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ve sarhoşluk ve sersemlik hissi oluşturduğunu belirtti.

'BU KADAR RAHAT VE UCUZA SATILMAMASI GEREKİYOR'Çakmak gazının ucuz olması nedeniyle elde edilmesinin kolay olduğunu ifade eden Dr. Seyit, "Yüksek miktarlarda bütan gazının solunması durumunda ani kalp durması, akciğerlerin ani kasılmasından dolayı solunum yetmezliği sebebiyle ölüme yol açıyor. Beyin ve kalp çalışmadığında bilinç kaybı oluşuyor. Bu durumlarda kalp masajına ihtiyaç duyabiliyorlar. Yanlarında kimse yoksa bu hastaları kaybediyoruz. Çakmak gazlarının bu kadar rahat ve ucuza satılmaması gerekiyor. Biz çakmakları doldurmak için yani yaşamımızı kolaylaştırmak için kullanıyorken, en kıymetlilerimiz olan çocuklarımız bunu kullanınca hayatlarını kaybediyorlar. Beyinde ve kalpte uzun süreli hasarlara yol açılabiliyor. Felç, yatağa bağımlılık görülebiliyor. Gençlerimizi bu konuda uyarmamız gerekiyor" dedi.

'KULLANANLARI KENDİSİNE ESİR EDER'Aileler çocuklarının çakmak gazı soluduğunu tespit ettiklerinde, onlara kızmak yerine bu konuda profesyonel destek almaları gerektiğini dile getiren Dr. Seyit, "Bütan gazı öldürür, öldürmese bile süründürür. Kullananları kendisine esir eder. Gençliği ve hayatı mahveder. O yüzden gençler ve çocuklar çakmak gazından uzak durmalı. Erişkinler de çevresinde bunu kullananları fark ettiğinde, uygun bir dille uyarmalı. Bu konuda toplum olarak önemli bir görev üstleniyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dr. Murat Seyit'ten detaylar-Dr. Murat Seyit ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ==========================

Tuvalette doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde doğum yapan bir kadın, çocuğunu bırakıp kaçtı. Göbek bağı halen üzerinde olan bebeği vatandaşlar tuvalette ölü buldu. Kimliği belirlenen kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, bugün saat 12.30 sıralarında, bir bebek ölüsü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Bebeğin cinsiyeti henüz açıklanmazken, göbek bağının üzerinde olduğu belirtildi. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa tuvalette doğum yapıldıktan sonra mı yaşamını yitirdiği henüz belirlenemedi. Bebeğin cesedine otopsi yapılacağı öğrenildi. Kadının kimliğinin belirlendiği, yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hastaneden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), DHA)==================================

Yüzde 100 elektrikli, yüzde 85 yerli yeni nesil hizmet aracı, fuarda görücüye çıktı

ANTALYA'da düzenlenen Hotel Ekipmanları Fuarı'nda TRAGGER'ın yüzde 100 elektrikli ve yüzde 85 yerli ürün yeni nesil elektrikli hizmet araçları görücüye çıktı.

Fuara Profesyonel ve Transfer olmak üzere iki araçlarını getirdiklerini belirten TRAGGER kurucu ortağı Ali Serdar Emre, profesyonel seride ağırlıklı hizmet aracı olarak yük ve insan, transfer serisinde ise önce insan sonra yük taşındığını kaydetti. Transfer serisinin daha çok turizme hitap eden bir araç tipi olduğunu belirten Emre, "İki, dört, altı, sekiz ve 10 kişilik araçlarımız var. Özelliği alüminyum gövde olması. T-600 alüminyum kullanıyoruz. Hafif ve uzun ömürlü, korozyona dayanıklı" dedi.

İKİ SENEDİR SERİ ÜRETİMDEYaklaşık 30 senedir araç geliştirme üzerinde çalıştıklarını belirten Emre, "Yaklaşık 250 mühendisimiz var. Birçok farklı otomotiv alanında pil, motor gibi ar-ge'ler yapıyoruz. Elektrikli araçlara 10 sene kadar önce başladık ve yaklaşık iki senedir de seri üretimdeyiz. Büyük parklardan havalimanları, turizm tesisleri ve hastanelere kadar çok değişik alanlara hizmet eder durumda" diye konuştu.

AB ÜLKELERİ HEDEF PAZARGeçen sene ağırlıklı yerli pazar üzerine çalıştıklarını anlatan Emre, "Rüştümüzü ispat ettiğimizi düşündüğümüz noktada yurtdışına açıldık. Geçen yıl Avustralya, Fas ve Alman pazarlarına araçlarımızı gönderdik. Bu sene bu çalışmalarımız devam edecek. Ağırlıklı Avrupa Birliği pazarını hedefliyoruz" dedi.

YÜZDE 85 YERLİBenzer araçları yapan birkaç yerli firma daha olduğunu aktaran Emre, "Biz araçlarımıza yüzde 85 yerli diyebiliyoruz. Hala birkaç parçasını yurtdışından ihraç ediyoruz. O da ölçek ekonomisiyle alakalı bir şey. Mesela elektrik motoru dışarıdan ama kendimiz elektrik motorunu geliştiriyoruz. Sadece biraz daha pahalı geliştirdiğimiz için şu an dışarıdakini kullanmak durumundayız. Önümüzdeki senelerde kendi motorumuzu da takmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

ÖDÜLLÜ ARAÇSergilenen ürünler arasında bu sene Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde 'İyi Tasarım Ödülü'nü almaya hak kazanan ve Transfer Serisinde yer alan T-Car ile birlikte, geçen sene aynı ödüle hak kazanan Pro Serisi ürünlerinden QD modeli de bulunuyor.

PROTOKOL İLGİSİTRAGGER standını ziyaret eden Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar araçları yakından inceleyerek özellikleri hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Araçların görüntüsü-RÖP: Ali Serdar Emre

Haber: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,==============================

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.Polis açılmayan evlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarını belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, özel harekat, çevik kuvvet ve narkotik timlerinin hazır bulunduğu operasyonda, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, kapıyı açmayan uyuşturucu tacirlerinin evlerinin kapısı, özel harekat polisleri tarafından koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 1 fişek kokain, 1 fişek daralı 1.90 gram eroin, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Koçbaşı ile evin kapısının kırılması-Polislerin içeriye girmesi-Evde aramalar-Uyuşturucuların bulunması-Uyuşturucular ve malzeemeler-Polisin av tüfeği bulması-Yatak altlarının aranması-Yatak altındaki çuvaldan çıkan tüfekler-Polisin tüfekleri incelemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),==================================

Kaynak: DHA