DHA YURT BÜLTENİ - 12

14.01.2020

Tel Abyad'da 420 yerel polis göreve başladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde genel güvenliği sağlamak için Türkiye'de eğitim gören 420 yerel polisi göreve başladı.

Tel Abyad'da genel güvenliği sağlamak ve olası saldırıları önlemek için görevlendirilen 420 yerel polis, Türkiye'deki eğitimlerinin ardından göreve başladı. Yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında Türkiye'de yaklaşık 1 ay uygulamalı eğitimler aldı. Her sabah içtima yapan polisler, eğitimleri tekrarlayarak olaylara karşı mücadele için hazır bekliyorlar.

'BÖLGELERDE ASAYİŞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Tel Abyad Emniyet Müdürü Fayiz Muhammed, "Türkiye'de yaklaşık bir ay boyunca eğitim aldık. Bugün itibariyle kent merkezinde 420 yerel güvenlik gücü olarak göreve başladık. Birimlere ayrılarak bölgede asayişi sağlayacağız" dedi.

Yerel polsin araçlarla görev yerlerine gitmesiYapılan isim yoklaması ve konuşmaİlçe içinde nöbet tutan ve görev yapan şurta larGenel detay ve görüntüler

Hadi KURT/ TEL ABYAD (Suriye),

İş yeri önünde deve kesip esnafla kavga eden Iraklı kasap özür diledi ŞANLIURFA'da işyeri önünde 500 kiloluk deve kesen, daha sonra da gittiği hayvan pazarında esnafla tekme tokat kavga eden Irak uyruklu Yasir Nasır, pişman olduğunu bildirerek, özür diledi.

Irak uyruklu kasap Yasir Nasır, 3 Ocak günü iş yerinin önünde deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine iş yeri mühürlendi. Kasap Nasır, önceki gün de Eyyübiye Mahallesi'ndeki hayvan pazarında esnafla kavga etti. İddiaya göre Iraklı kasap, hayvan pazarında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavganın ardından esnaf, Iraklı kasabı kovalayarak pazardan çıkardı.

Yaşanan olayların medyaya yansıması üzerine büyük tepki toplayan Nasır, Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı İzzet Çiftçi ile temasa geçti.

'PİŞMANIM'Irak savaşında, Saddam taraftarı olduğu için göç ettiğini anlatan Yasir Nasır, yaşanan her iki olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Irak'ta kasap olarak çalışıyordum. 12 kardeşim ve 85 kişilik aşiret üyesiyle Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Deve kesme olayında biz çok yanıldık. Buranında örf ve adetlerinin Irak'la aynı olduğunu sanarak, iş yeri önünde deve kestik. Hata yaptığımızı sonradan anladık. Irak'ta kasaplar develerini iş yeri önünde kesiyordu. Bir daha böyle bir hata yapmayacağız. Buranın kurallarına uyacağız. Herkesten özür diliyorum. Biz bedevi değiliz. Kürt asılıyız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Türkiye ve Şanlıurfa halkı bize kucak açtı. Biz nankör değiliz. Yaptığımız olaylardan dolayı çok pişmanım."

İzzet Çiftçi de şunları söyledi: "Bu kardeşimiz, Irak'tan Saddam yanlısı olduğu için önce Suriye'ye, 5 yıl önce de Türkiye'ye gelerek, Şanlıurfa'ya yerleşmiş. Yaşanan hadiselerden dolayı çok üzgün olduğunu bildirmesi üzerine, aracı olduk. Tartıştığı kişilerle husumetini sonlandırdık. Onların örf ve gelenekleri farklı olduğu için zaman zaman burada bocaladıklarını söyledi. Kendi ülkesinde deve kesmenin normal karşılandığını ancak burada yasak olduğunu bilmediğini ifade etti. Çok pişman olduğunu belirterek, Şanlıurfa ve Türk halkından özür diledi."

İstinat duvarı çöken okulda heyet incelemesi

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, risk nedeniyle geçen yıl boşaltılan, önceki gün sağanağın etkisiyle bahçesindeki duvarında çökme meydana gelen yatılı okulda, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı. Heyetin, incelemeleri kapsamında hazırlayacakları rapor doğrultusunda, okulun gelecek yıllarda eğitime açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesini çevreleyen beton istinat duvarı çöktü. 4 katlı okul, istinat duvarı risk taşıdığı gerekçesiyle geçen yıl valilik tarafından tahliye edilmiş, çökme ihtimaline karşı Cumhuriyet ve Taşcılar mahallerine giden yol da tedbir amaçlı kapatılmıştı. Okulda, öğrenci ve öğretmen bulunmamasının yanı sıra yolun da tedbir amaçlı kapatılmasıyla, olası can kaybı önlendi.

HEYETÇE RAPOR HAZIRLANACAK

Çökme meydana gelen yatılı okulda, valiliğin talebi üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Bölümü akademisyenlerince oluşturulan heyet tarafından inceleme başlatıldı. Heyetin, incelemeleri kapsamında hazırlayacakları rapor doğrultusunda, okulun gelecek yıllarda eğitime açılıp açılmayacağına karar verileceği belirtildi. Yetkililer, istişareler sonucunda yapılan ilk incelemelerin ardından okulun geçen yıl boşaltılmasına karar verildiğini hatırlatarak, öğrencilerin de başka bir okulda eğitimine devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, duvarlarındaki risk nedeniyle boşaltılan okulun çöken istinat duvarından geri kalan kısımlarda da, irili ufaklı çatların oluştuğu gözlendi.

'BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENMİŞ OLDU'

Alınan önlemlerin olası bir faciayı önlediğini anlatan AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu, "2019-2020 eğitim ve öğretim sezonu başladıktan 1 hafta sonra okul tahliye edildi. Çünkü okul başladığı zaman duvarda çatlaklar meydana geldi. O dönem KTÜ'den bir heyet geldi ve okulun tahliye edilmesini istedi. Duvarın her an yıkılabileceğini söyledi, nitekim de öyle oldu. Duvar akşam saatlerinde bahçenin bir kısmı ile çöktü. Duvarın çöktüğü yol da trafiğe kapalıydı. O da büyük bir faciayı önlemiş olduö diye konuştu.

'HALEN YIKILMA RİSKİ DEVAM EDİYOR'

Duvarda çökme tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Burak Tunç, "Gerekli önlemler alınmıştı. Bu yüzden olası büyük faciaları da önüne geçilmiş oldu. Göçüğün akşam meydana gelmesi de büyük bir şans. Allah'tan bütün tedbirler alınmıştı. Şükürler olsun ki bir kaza olmadı. Halen daha orada risk devam ediyor. Geri kalan duvar da her an çökebilirö dedi.

'OKULUN AKIBETİNİ MERAK EDİYORUZ'

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Metin Yeşilyurt ise, "Zamanında yetkililere haber verilmişti. Onlar da gelip incelemelerini yaptılar. Okulu tahliye ettiler, yolu da trafiğe kapattılar. Büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Zaten veliler de tedirginlerdi. Duvardaki yarıklar gözle görülebiliyordu. Endişe vericiydi. Şimdi ise okulun akıbeti ne olacak onu merak ediyoruzö dedi.

Evlerinin balkonuna gelen maymunu kedi sanmışlar (2)'MIKNATIS'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde yaşayan Güneş çiftinin evlerinin balkonunda dün gördükleri maymunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmişti. Hayvanat bahçesi yetkilileri, henüz nereden geldiği belirlenemeyen maymunun yapılan muayenesi neticesinde herhangi bir yara ve hastalığının bulunmadığı, aşıları ve parazit uygulamaları yapılıp rehabilite maksatlı ve diğer maymunlara alışabilmesi için hemen yanlarında bulunan kafese alındığını, şu an alışma sürecinin devam ettiğini belirtti. Alışma süreci tamamlanınca da diğer maymunlarla beraber yaşamaya başlayacak. Hayvanat bahçesi görevlilerinin maymuna 'Mıknatıs' ismini verdikleri öğrenildi.

Sanayi sitesinde yangın: 1 iş yeri ile 1 araç yandı, 1 kişi yaralı (2)

ELİNDEN YARALANAN ÇIRAK HASTANEDE TEDAVİDEKarabük'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında yaralanan iş yerinde çırak olarak çalışan Tunay Alper'in Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Elinde birinci derece yanık oluştuğu tespit edilen Alper'in yanına enfeksiyon riskine karşın ziyaretçi kabul edilmiyor.İş yeri sahibi Seyfettin Dingil yanan dükkanıyla ilgili resmi işlemler için bugün dükkanına geldi. Tunay Alper'in yaralanması ve dükkanı yandığı için büyük üzüntü yaşayan Seyfettin Dingil, "Saat 23.00 gibi yattım. Sonra telefon geldi 'Dükkan yanıyor' diye. Başka bir şey bilmiyorum. Çırağım da 1 seneden fazladır yanımda çalışıyordu. Ben elemanımdan çok memnunum. Şikayetim de yoktu. Sağlık durumu da iyiymiş. Eli sarılı halde hastanede yatıyor. Doktorlar, enfeksiyon riski nedeniyle ziyaretine izin vermiyor" dedi.

Akdamar'da kış güzelliği

VAN'ın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve her mevsim gelen konuklarına farklı güzellikler sunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. Van'a 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve adayla aynı adı taşıyan kilise, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Van'a gelen turistler, özellikle inanç turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etmeden dönmüyor. Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede özellikle eylül ayında yoğun ziyaretçi akını oluyor. Akdamar Kilisesi'ni görmek için yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce turisti ağırlayan ada, turistlerin ilgi odağı oluyor.Yılın her mevsimi ziyaretçilerine farklı görsel şölen sunan Akdamar Adası ve kilisesi karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince de ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle kente gelen turistler, bölgenin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden Akdamar Adası ve adadaki kiliseyi ziyaret etmeden dönmüyor.

HABER: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

Su seviyesi yükselince 2 kedi ırmağın ortasında mahsur kaldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, su seviyesi azalınca ırmağın ortasındaki ağaca çıkan 2 kedi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin su debisinin yüksek olması nedeniyle kurtarma çalışması yapamadığı 2 kedi, barajdaki suyun kesilmesinin ardından 10 saat sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.Manavgat Şelalesi'ndeki tesislerde bulunan işletme sahipleri ve çalışanlarının besleyip, 'Aslan' ve 'Boncuk' adını verdiği 2 kedi, dün Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin düşmesi sonrası, şelalenin üst kısmında bulunan ağaçların olduğu yere geçti. Bir süre ağaçta oynayan kediler, su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. Şelalede bulunanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede suyun debisinin çok yüksek olduğunu ve botla suya inmenin tehlikeli olacağını belirtti. Manavgat Irmağı üzerinde bulunan baraj görevlilerine haber verilmesiyle su kesintisine gidildi. Kesintiyle birlikte yaklaşık 10 saat sonra ırmakta su seviyesinin düşmesinin ardından 2 kedi kendiliğinden tesislerin olduğu yere çıkarak, kurtuldu.Şelaledeki tesislerde çalışan bir işçi, kedilerin su seviyesi düşük olduğunda yürüyerek ağaca geçtiğini belirtirken, "Su seviyesi yükselince ağaçta mahsur kaldılar. Bu her pazar yaşadığımız bir olay. Biz de yetkililere haber verdik" dedi.Şelaleye gelen turistler de kedileri ilgiyle izledi.

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

Alaşehir ilçe merkezine taşınan kar mutlu etti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yayladan kent meydanına getirilen iki kamyon kar, başta çocuklar olmak üzere vatandaşı memnun etti. Kartopu oynayan ya da kardan adam yapan vatandaşlar, keyifli bir geçirdi. Alaşehir Belediyesi tarafından Horzum Embelli Mahallesi Ceycey Yaylası'ndan iki kamyon kar taşınarak, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na döküldü. Meydanda bekleyen başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlar, kar kamyonlarının gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Kartopu oynayan ve kardan adam yapanlar, gönüllerince eğlendi. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Dağlardaki karlarımızı, Alaşehir Meydanında çocuklarımıza buluşturduk. Ayrıca kartopu etkinliği düzenledik. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

