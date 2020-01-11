DHA YURT BÜLTENİ - 12

11.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:56

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Hatice Gülcemal'i (52) tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasbeden ve polisle girdiği çatışmada da bir polisi ağır yaralayan Enver Yıldız (30), tek başına kaldığı hücrede eşofmanın bağcığıyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi. İfadesinde, "Beni öldürün, öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyen Yıldız'ın, 9 gün önce de emniyetin nezarethanesinde intihara kalkıştığı ortaya çıkmıştı.

Torbalı'da, 29 Aralık günü saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu. Olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yıldız, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip, Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51), 500 TL alıp, kaçtı. Yıldız, ardından 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip, para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi. Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal direndi. Yıldız, tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i de vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i de en yakın ATM'ye götürerek, 1500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.

POLİSİ AĞIR YARALADI

Polis ekipleri, Enver Yıldız'ın peşine düştü. Yapılan çalışmayla bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, polisi fark edince çatışmaya girdi. Yıldız, polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Yıldız, saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından vurularak yakalandı.

ENVER YILDIZ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yıldız'ın ifadesinde, olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne sürdüğü ve suçunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim. Daha sonra Gaziemir'e geçtim. Buradan Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

'BENİ ÖLDÜRÜN, YOKSA CEZAEVİNDE KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Ayrıca, Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyerek, sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Enver Yıldız ve ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

9 GÜN ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Çifte cinayet zanlısı Yıldız'ın adliyeye sevk edilmeden önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde, 2 Ocak gecesi bacağındaki alçının bağları ve atletiyle kendini asmaya çalıştığı ortaya çıktı. Yıldız'ın intihar girişiminin, polislerin müdahalesiyle önlendiği öğrenildi. Yıldız'ın avukatı Barış Akyol, "Müvekkilim olay nedeniyle pişman. Ölmeyi bile düşünmüş hatta intihara kalkışmış. Boynundaki izden de bu durum fark ediliyor" dedi.

KENDİNİ ASTI

Yaklaşık 1 haftadır cezaevinde olan Enver Yıldız, tek kaldığı hücrede kendini eşofmanın bağcığıyla tavana asılı bulundu. Ceza infaz memurları tarafından bağcığa asılı halde bulunan Yıldız'ın gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.

DÜN AKŞAM KENDİNİ ASMIŞ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız'ın (30), dün saat 22.20 sıralarında intihar ettiği öğrenildi. Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek başına kaldığı hücrede, kendini eşofmanının ipiyle tavana asan Yıldız'ı fark eden ceza infaz memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tarsus'taki Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, iddiaya göre Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, ikiliden uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama- kurtarma çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bekçilerin kaybolduğu bölgeden görüntüler

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin),

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Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a çıktı (3)'SİYAHLIKLAR SOĞUK ISIRMASI TABLOSU'

Akdeniz Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Ertan Yılmaz, Afyonkarahisar'da 9 çocuğun vücudunda kar topu oynadıktan sonra meydana gelen değişime yönelik açıklamalarda bulundu. Çocukların muhtemelen kar topu oynarken, ince kıyafetler giydiğini belirten Prof. Dr. Ertan Yılmaz, daha da önemlisinin ıslak kıyafetlerin çocukların üstünde kalması nedeniyle donma oluştuğunu aktardı. Islak kalmanın en tehlikeli durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Çocukların vücutlarında gördüğüm siyahlıklar soğuk ısırması tablosudur. Ateş nasıl yakıyorsa soğuk da aynı şekilde donma yaparak hasarlara neden olur. Doku yıkımları ve ciddi yaralar oluşur. Fotoğrafını gördüğüm siyah alanların hepsi açılacak ve yaraya dönüşecek" dedi.

PROFESÖRDEN AİLELERE CİDDİ UYARI

Havaların soğuduğu ve ara tatil döneminin yaklaştığını belirten Prof. Dr. Ertan Yılmaz, çocukların dışarıda oynama döneminin başlayacağını kaydetti. Prof. Dr. Yılmaz, "Özellikle soğuk yerlerde çocuklara kalın kıyafet giydirilmeli. Yalıtımı yüksek ve yünlü kıyafetler tercih edilmeli. Özellikle çocukların ıslak şekilde dışarıda kalmamasına dikkat edilmeli. Yoksa farkına varılmaz, çünkü soğuk uyuşturur. Ateş yanıklarında insan kaçınır ama donmalar yavaş yavaş uyuşturduğu için yanıkların farkına varılmaz, en tehlikeli durum da budur" diye konuştu.

SOĞUKTA NÖBET TUTAN ASKERLERDE DE GÖRÜLEBİLİYOR

Fotoğraflardan anladığı kadarıyla olayın kimyasal maddeden kaynaklı olmadığının çok açık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ertan Yılmaz, "Tamamen donan yerlerin görüntüsü oluşmuş. Özellikle soğuk yerlerde nöbet tutan askerler hareketsiz kalırsa ayak parmaklarında bu tür donmalara bağlı yanıklar gözleriz. Isınmaya başladıktan sonra ağrı o zaman oluşur. Kısmi bir iz olabilir ama atlatacaklarını düşünüyorum" dedi.

'SUYA KARIŞTIYSA YANMAYA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR'

AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül, "Böyle bir vaka ile hiç karşılaşmadım. Bu soğuktan ya da kardan kaynaklı bir yanma değil. Karın ya da sulu karın içine yoğun tuz karışmış ise bu tür bir reaksiyon vermiş olabilir. Buz ve tuz karıştığında yanıcı bir etkisi olduğunu biliyoruz. Hatta son zamanlarda oyunu da var. Karda 5- 10 dakika oynamayla böyle bir şey olamaz. Mutlaka oynadıkların karın ya da suyun için bir karışım var. Bu kar yanığı değildi. Kar ve buzdan dolayı kaba ette, kalçada böyle bir yanık olamaz. Burada buzlanmayı önlemek için kullanılan tuz ya da solüsyonun etkisiyle bu yanık olmuş olabilir" dedi.

'KİMYASAL MADDE BULGUSU ARAŞTIRILMALI'

Bölgede hava sıcaklığı soğuk yanığına neden olabilecek kadar düşük olmadığını kaydeden Yılmaz Sevgül, "Dağcılar eksi 40- 50 derecede tırmanışlar yapıyor. Ben kendim, Everest'te eksi 60 derece tırmanış yaptım. Böyle bir şeyle karşılaşmadım. Dolayısıyla buradaki kar veya soğuk yanığı olamaz. Kimyasal madde bulgusu araştırılmalı. Fotoğraflardaki görüntü kimyasal yanmaya işaret ediyor" diye konuştu.

'YANIKLAR TUZDAN KAYNAKLI OLAMAZ'

Kimya Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkan Yardımcısı Namık Kemal Dimlioğlu ise şöyle dedi:

"Karayollarında kullanılan tuz insan vücudunda herhangi bir yanığa yol açmaz. Bunu saatlerce de elinizde bekletseniz herhangi bir etkisi olmaz. Ancak vücutta açık bir yara varsa o zaman bir etki yapar. Dolayısıyla bu öğrencilerdeki yanıklar tuzdan kaynaklı olamaz. Olsa olsa kimyasal madde yanığıdır."

OKUL YÖNETİCİLERİ POLİS MERKEZİNE ÇAĞRILDI

Diğer yandan, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, okulun bahçesini ortak kullanan iki okulun yöneticilerinin de polis merkezine çağrılarak, ifadelerine başvurulduğu kaydedildi. Velilerden 7'sinin okuldan şikayetçi olduğu, 1 velinin ise şikayetini geri aldı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Prof. Dr. Ertan Yılmaz'ın açıklamasıAKUT Antalya Birim Sorumlusu profesyonel dağcı Yılmaz Sevgül

Haber- Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA- ========================================

Bakan Dönmez: Libya mutabakatı, Türkiye'yi izole etmek isteyenlere en güzel yanıt ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle son Libya mutabakatı Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi izole etmek ve oyunun dışında bırakmak isteyen güçlere karşı yapılan en güzel yanıt ve cevaptır. En kısa sürede orada Birleşmiş Milletler'de tescil süreci tamamlanır tamamlanmaz arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatmış olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi. Temaslarına Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret eden Varank ile Dönmez, daha sonra Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak metal çinko üretim tesisinin temel atma törenine katıldı.

'LİBYA MUTABAKATI, TÜRKİYE'Yİ İZOLE ETMEK İSTEYENLERE EN GÜZEL YANIT'Metal çinko üretim tesisinin temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatın önemine değindi. Libya mutabakatı Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi izole etmek ve oyunun dışında bırakmak isteyen güçlere karşı yapılan en güzel yanıt olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, Birleşmiş Milletler'de tescil süreci tamamlandığında arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatacaklarını söyledi. Bakan Dönmez, "En kısa sürede orada Birleşmiş Milletler'de (BM) tescil süreci tamamlanır tamamlanmaz arama ve araştırma ruhsatlarını da başlatmış olacağız. Tabii sadece denizde aramıyoruz. Bu bölgenin de içinde bulunduğu yerlerde petrol ve doğal gazı aramaya devam ediyoruz. Bu sene uzunca bir aradan sonra son 20 yılın en büyük günlük petrol üretimini yakaladık. Türkiye Petrolleri olarak yakaladığımız günlük 50 bin varil. Siirt, Batman ve Diyarbakır'da ilk kez hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz aramasına başladık. Bu teknoloji Amerika'da geliştirildi. Türkiye'de ilk defa denemeye başladık. İlk olumlu neticelerini aldık. Daha önce çıkartamadığımız kayaçların arasına sıkışmış olan gazı ve petrolü bu yöntemle çıkarma imkanına da kavuşmuş olacağız" dedi.

'YILDA 90 BİN TON ÇİNKO ÜRETİCEK'Siirt'te kurulacak metal çinko üretim tesisinde yılda 90 bin tor üretim yapılacağını anlatan Bakan Dönmez, şunları söyledi: "Her bir saniyesi teknolojiyle örülü böyle bir dünyada var olmanın tek bir yolu var, kendi milli teknolojimizi geliştirmek, tasarım, üretim ve markalaşma sürecinde kendi özgün hikayemizi yazmaktır. Biz artık bu treni kaçırmayacağız. Temel meselemiz siyasi, mali, ekonomik, diplomatik, adli, askeri, kültürel her alanda milli bağımsızlıktır. Özellikle de büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin attığı bu adımların enerjide bağımsızlıkla sürdürülebilir olacağını biliyoruz. Bu nedenle üreten Türkiye'ye enerji sağlamaktan ilerlemenin, kalkınmanın dinamosu olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tesisimiz ilk fazda yıllık 30 bin ton üretim yapacak. Tamamlandığında ise bu rakam 90 bin tona yükselecek. Tesis tam kapasite çalıştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın da önüne geçecek. Bu rakam Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor. Hakkari ve Siirt'te 1900 doğrudan, 1100'ü de dolaylı olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Buradan çıkacak çinko minerali Siirt'teki bu tesisimizde zenginleştirilerek çinko külçeye dönüştürülecek. Hem Hakkari, hem Siirt, hem de bütün Türkiye kazanacak" dedi.

'FABRİKALAR AÇILMASINI DİYE ÇOK UĞRAŞTILAR'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, terör örgütü PKK'nın bölgedeki gençlerin iş bulamaması ve fabrikaların kurulmaması için çok uğraştığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Terör örgütünün sözde siyasi kanadı diyebileceğimiz bir partinin tabelalarında özgürleştirmekten bahsediyor. Diyarbakır'da nöbet tutan anneleri hepimiz görüyoruz değil mi? Onların özgürlükten anladığı maalesef çocuklarınızı götürüp dağa teslim etmek ve teröre onları heba etmek. AK Parti, gölgesinde mazlumların gölgelendiği bir çınar, işte biz de bu çınarı büyütmek için gayret etmemizi lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın davası Türkiye davasıdır. Bu davaya hepimiz sahip çıkacağız. Gençlerimiz iş, AŞ bulamasın diye buralara yatırımlar yapılmasın, fabrikalar açılmasın diye çok uğraştılar. İş makinelerini yaktılar, işçi kardeşlerimizi şehit ettiler, iş adamlarını tehdit ettiler. Pes etmedik, vazgeçmedik. 2002'den bu yana güvenlik güçlerimiz teröristlerle mücadele ederken, diğer kurumlarımız da terörle mücadele etti."

(GÖRÜNTÜLER FTP'DE)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Bakanların gelişi-Bakanların çağrı merkezi açılışı-Bakan Mustafa Varank konuşması-Bakan Fatih Dönmez konuşması-Müftünün dua okuması-Bakanların temel atması-Açılışın yapılması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,====================================

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (4)BAKAN TURHAN, GENÇLERLE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Yalova İlçe Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Bakan Turhan, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Bir parti üyesinin, "AK Parti hükümetlerinden önce neden bu denli yatırımlar yapılmıyordu?" sorusunu cevaplandıran Bakan Turhan şunları söyledi;"Ülkenin menfaatleri adına yapılan yatırımların zamanında gerçekleşmesi için iyi bir zamanlama, iyi bir planlama, doğru bir proje ve sağlıklı bir iş programıyla birlikte ülkenin imkanlarının kaynaklarının kabiliyetlerinin verimli bir şekilde kullanılarak hizmete dönüştürülmesi gerekir. Bu süreç içerisinde özellikle AK Parti iktidarından önceki süreci şöyle bir irdeleyelim. 2001 yılı öncesi çok sık değişen hükümetler, koalisyonlar ve birbirleriyle uyumsuz olarak kurulan hükümetlerin yatırımları günlük oluyordu. Temel atalım, vatandaşa vaat ettiğimiz bazı hizmetler, bazı projeleri bir temel atalım da ondan sonrası Allah kerim anlayışla gidiyorlardı. Hükümet programlarında hangi alanda ve sektörde hangi yatırımları yapacağını ve bunun kaynaklarının nereden ve nasıl temin edileceğini, bunu ülke insanına yani milletimize ne gibi hizmetler vereceğini, ne gibi kazanımlar sağlayacağının açıklanması lazım. Vatandaşlar, verdikleri vergilerin karşılığını ister ama geçmişte bu yatırımların hepsi geçici ve aldatmacadan öteye gitmedi. Biz iktidara geldikten sonra kaynakları bol bir ülke mi bulduk? Hayır değil. Biliyorsunuz IMF'ye borcumuz vardı. Ülke borç içerisindeydi. Rezervlerimiz yetersizdi ama ülke samimiyetle, azimle, gayretle biz iktidara geldiğimizde öncelikle ülkemizin ulaşım altyapısını hızlı bir şekilde ülkenin her bölgesine yeterli seviyede hizmet edeceğiz diye acil eylem planıyla işimize başladık. Buna köy yolları da dahil. Ülkemizin her bölgesinde ulaşım, sağlık, enerji ve eğitim yatırımları yapıldı ve bu bölgelerde bu altyapı üzerine özel sektörün de turizm, tarım, sanayi amaçlı yatırımları teşvik edildi. Ülkede sağlanan güven ve istikrar sayesinde biz bu ülkede birçok büyük proje gerçekleştirdik.ö

Bakan Turhan, bu programının ardından Yalova'daki ziyaretlerini tamamladı ve Ankara'ya yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın söyleşisinden detaylar-Toplantıdan detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/YALOVA, =======================================

Akşener: Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin yeniden güçlendirilmiş, 21'inci yüzyılın taleplerine ve değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen hukukun üstünlüğünün olduğu parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi. İlk olarak partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener'i partililer karşıladı. Konvoyla il binasının önüne gelen Akşener, içerde partililerle bir araya geldi.

Akşener, daha sonra partisi tarafından 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Paneli'ne katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen panelde konuşan Akşener, yapılan son anket çalışmasında vatandaşın yüzde 64'ünün parlamenter sistemi tercih ettiğini söyleyerek, "Türkiye yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş ve 21'inci yüzyılın taleplerine, değerlerine uygun demokrasi ile yönetilen, hukukun üstünlüğünün olduğu, ekonominin patronu güvendir, güveni sağlayan adalettir. Adaleti de sağlayan hukukun üstünlüğüdür. Özgürlüktür, ifade hürriyetidir, kuvvetler ayrılığı, şeffaflıktır, akraba kayırmaktan uzaklaşmaktır. Liyakatin öne alınmasıdır. Bundan 40-50 sene evvel Türkiye'nin çeşitli köylerinden gelmiş kızların sınav kazanarak okuduğu Bursa Öğretmen Okulu'nu yaratabilmektir" dedi.

Akşener, demokrasinin bir kurallar bütünü olduğunu ifade ederek, "Yaptığımız bu 3'üncü toplantıda bu talep yüzde 64-65'e çıkmışsa biz İYİ Parti olarak muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz. Biz bu işi başaracağız. Yeniden iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi başaracağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Şeffaflığı, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını elbette tesis edeceğiz" diye konuştu.

Akşener'e konuşmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı hediye edildi. Akşener de panele katılan konuşmacılara günün anısına birer plaket verdi.

Akşener daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Seçer, Akşener'e günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Meral Akşener'in aracının gelmesi-Araç üzerine gül atılması-Akşener'in kalabalık arasında yürümesi-Akşener'in bir çocuğu kucağına alması-Çocuğun Akşener'i öpmesi-Akşener'in panelin yapılacağı salona gelmesi-Salonda bulunanlardan genel ve detay-Akşener'in alkışlayalar-Akşener'in konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Kaynak: DHA