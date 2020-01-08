DHA YURT BÜLTENİ - 12

08.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:26

Atanamayınca lastikçisi oldu

KONYA'da üniversitede işletme öğrencisiyken staj için gittiği lastik firmasında önce muhasebeci olarak işe başlayan Filiz Kasapoğlu (42) okulu bitirdikten sonra atanamayınca, staj yaptığı firmanın satış müdürü oldu. 6 ay önce kendi işinin patronu olan Filiz Kasapoğlu, Konya'nın ilk kadın lastik tamir ve satışını yapan işletmecisi oldu.İşletme fakültesinde 22 yıl önce öğrenciyken staj için gittiği lastik firmasında muhasebe bölümünde işe başlayan Filiz Kasapoğlu, birkaç kez girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) atanamayınca, staj yaparken öğrendiği lastikçilik için kolları sıvadı. Yıllarca lastik satıcılığı yapan daha sonra bazı lastik şirketlerinde müdürlük ve genel koordinatörlük görevlerinde bulunun Filiz Kasapoğlu, 6 ay önce de kendi iş yerini açtı. Piyasada dolaşarak lastik satıcılığı yaptığını anlatan Kasapoğlu, "Üniversitedeyken, bir lastik firmasına staj için başladım ve devam etti. Depoda çalışan arkadaşlardan lastikle ilgili her şeyi öğrendim. Daha sonra bu işten zevk almaya başladım. İnsanların bir kadından lastik aldıklarında memnun olmalarından keyif aldım. Daha sonra piyasaya çıkarak lastikler satmaya başladım. Toptancılara, filolara ve firmalara giderek lastik sattım. Kendi araçlarının lastik ebatlarını bilmeyenlere ben anlatınca hoşlarına gidiyordu. Sonra bazı firmalarda satış müdürlüğü, şube müdürlüğü genel koordinatörlük yaptım görevleri yaptım. Çevremdeki insanlar sürekli 'kendi iş yerini aç' dediler. Ben de 6 aya önce kendi iş yerimi açtım" dedi.'ATANAMAYINCA LASTİKÇİ OLDUM'Atanamayınca staj yaparken öğrendiği lastikçiliğe döndüğünü söyleyen Filiz Kasapoğlu şöyle dedi: "KPSS'ye birkaç kere girdim. Ama maalesef atanamadığım için nasıl olsa bir mesleğim var bu yolda devam edeyim. KPSS için gerçekten mücadele ettim. Kamuda iş bulabilmek için çeşitli sınavlara da girdim başarılı da oldum ama galiba atanmak için puanlar yeterli gelmedi. ya da kısmet değilmiş diyorum. Kısmetimde lastikçi olmak varmış. Bu mesleği yaptığım için de çok mutluyum. Esas mutluluk geri dönüşlerde oluyor. Lastiğin markası zaten belli ama bunu güvenim sizden almaları oldukça önemli"'BAŞARMAK İSTİYORUZ'Kadın müşterilerinden ve çevreden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Kasapoğlu, "Kadın müşterilerim sanayide bir kadının olduğunu bilip gelmelerinden mutlu olduklarını söylüyorlar. Ben sanayilerden hiç çekinmedim. Lastik satarken hep sanayilerdeydim. İlk başlarda herkeste bir şaşırma oluyordu tabi. Gurur duyanlar da oluyordu. İnşallah önayak olduğum kişiler de olur. Cesaret çok önemli bir şey. Bu cesaretle yeni kadın girişimcilerin de çıkmasını çok isterim Örnek olduğum kişiler olursa da gurur duyarım. İnşallah kadınların sanayiye daha rahatlıkla gelebileceği, daha mutlulukla ve güvenle gelebileceği işler başarmak istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : ----------------Lastikçi Filiz Kasapoğlu çalışırken detaylar-Kasapoğlunun lastiklerin özelliklerini anlatması-Filiz Kasapoğlu röp

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (3) KAYIP MADENCİ ARANIYORAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Yasin Kılınç'ın öldüğü bölgeye ulaşan AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 2 metreyi bulan karda, kayıp Veli Bektaş'ı arıyor. Ekipler, olaydan sağ kurtulan Bekir Çalım ve Eray Minik'i sağlık kontrolünden geçirip, ilk müdahalelerini yaptı. Yasin Kılınç'ın cenazesi ise bulunduğu yerden alınıp, maden ocağına götürüldü. Yetkililer, cenazenin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini, arama kurtarma çalışmasının ise aralıksız devam edeceğini bildirdi.Öte yandan bölgede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı elektrik direkleri de zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Devrilen elektrik direkleri Zarar gören kablolarHaber-Kamera: Ruşan Anıl ATAR/POZANTI,(Adana),

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Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı (2)

ARKADAŞLARI HIRSIZLIKLA SUÇLADIĞI İÇİN ATLAMIŞMuazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 4'üncü katından atlayarak ağır yaralanan 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T.'nin (14), arkadaşlarının, sınıfta kaybolan cep telefonunu çaldığı yönünde suçlamaları nedeniyle intihara kalkıştığı ortaya çıktı.İddiaya göre, aynı sınıfın öğrencilerinden G.N.S.'nin cep telefonu kayboldu ancak bir süre sonra bulundu. Sınıftaki diğer öğrenciler ise telefonu Rojbin T.'nin çaldığını iddia etti. Okulun rehber öğretmeni ile görüşen Rojbin'in bir süre sonra intihara kalkıştığı öğrenildi. Öğretmen ve öğrencilerin ifadelerinin alındığı olayda yaralanan Rojbin T.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Kış günü evi yandı, sokakta bırakılmadı

ADAPAZARI'nda, evi yanan Hüseyin Nefesoğlu'na (65) belediye yardımcı olarak, kıyafetler alıp, otele yerleştirdi.

Adapazarı Akıncılar Mahallesi Berber Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Hüseyin Nefesoğlu, önceki gün iş bulmak için evden çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra komşusundan gelen telefonla geri döndüğünde evinin yandığını gördü. İnşaatlarda sıvacı olarak çalışan ve evi yandıktan sonra sokakta kalan 4 çocuk babası Hüseyin Nefesoğlu'na, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Yeni kıyafetler alınan Hüseyin Nefesoğlu, daha sonra otele yerleştirildi.

Hüseyin Nefesoğlu, yangın sonrası ilk kez evine gitti. Nefesoğlu, 4 çocuğunun da evli olduğunu belirterek, "Beni otele yerleştirdiler. Yangından sonra ilk kez geliyorum buraya. Yaklaşık 1,5 ay önce bir arkadaşım geldi yanıma, beraber kalıyorduk. İçeride tüm eşyalar yandı kül oldu. Yangının neden çıktığını bilmiyorum, evde yoktum o zaman. Büyükşehir Belediyesi ve AFAD bana yardım edecek" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGüven HASBAŞ- Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Karda mahsur kalan bekçileri belediye kurtardı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde bir güneş enerji santralinde bekçi olarak çalışan ve yoğun kar nedeniyle tesislerde mahsur kalan 2 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bozüyük ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan özel bir güneş enerji santralinde görevli 2 bekçi yoğun kar yağışı nedeni tesislerde mahsur kaldı. Kardan kapanan yolda otomobili hareket ettiremeyen bekçiler, Bozüyük Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait iş makinesiyle yol açılırken, tesiste mahsur kalan bekçilerde kurtarıldı. Bekçilerden Bilal Aydoğan, yoğun karın ardından tesiste mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Kar artınca tesisten çıkamadık. Geldiğimiz otomobilde kardan kapanan yolda kaldı. Belediyeden yardım istedik. Onlarda gelip yolu açtı ve bize yemek getirdik. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------İş makinesinin yol açma çalışması-Kardan kapanan yol ve otomobil-Bekçilerin kurtarılması-Bekçilerden Bilal Aydoğan ile röp.-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK(Bilecik),

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Vali Güzeloğlu: Lisa Çalan'ın, mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesi yenilenmedi Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, işten çıkarıldığı öne sürülen belediye çalışanı Lisa Çalan'ın, 100 gün mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.

Diyarbakır'da, HDP tarafından 5 Haziran 2015'te İstasyon Meydanı'nda düzenlenen seçim mitinginde, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırıda bacaklarını kaybeden Lisa Çalan'ın, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndan çıkarıldığı iddia edildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, katıldığı programda, gazetecilerin iddiayla ilgili sorusuna yanıt verdi. Güzeloğlu, Lisa Çalan'ın işine son verildiği yönündeki haberlerde, kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bilgilere yer verildiğini söyledi. Güzeloğlu, Çalan'ın mazeret göstermeden 100 gün işe gelmediği için sözleşmesinin yenilenmediği kaydetti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA Öte yandan Lisa Çalan ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Akın Erim tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız bünyesinde sözleşmeli memur olarak çalışan, Lisa Çalan'ın işine son verildiği yönünde, kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bilgilere yer verilmiştir. Lisa Çalan isimli personelin görevli olduğu birimde çalışan personelin ifadeleri doğrultusunda, 100 günü aşkın bir süredir işe gelmediği, ayrıca 2 Eylül 2019 ve 16 Ekim 2019 tarihleri arasında 45 gün kesintisiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediği Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız tarafından tutanaklarla tespit edilmiştir. Lisa Çalan ve aynı durumda olan 3 personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 13'üncü ve 16'ncı maddeleri kapsamında yapılmış olan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçı Hizmet Sözleşmesi'nin disiplin hükümlerini içeren 56'ncı maddenin E fıkrasında geçen 'Tiyatrodaki görevine mazeretsiz ve kesintisiz 10 gün gelmemek, 57'nci maddenin 'izinsiz ve mazeretsiz olarak kesintisiz 6 gün göreve gelmeyen sanatçıların sözleşmesi resen feshedilir, hükümleri uyarınca 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermiş olan sözleşmesi yenilenmemiştir. Uygulama yasal ve hukuki olup şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmemektedir. Aynı tespit doğrultusunda 3 personelin daha 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermiş olan sözleşmeleri yenilenmemiştir. Kamu görevini ifa eden tüm kamu çalışanlarının, yasal ve yönetsel sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri zorunludur. Şahsa bağlı uygulama farklılıkları şüphesiz söz konusu değildir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Hasan Basri Güzeloğlu'na sorulan soru Hasan Basri Güzeloğlu'nun açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Kayalıklara mahsur kalan keçi ve yavruları kurtarıldı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile 2 yavrusu, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Güney Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert'in 11 gün önce otlatmaya çıkardığı keçi ile iki yavrusu, çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Sert, kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtaramayınca, yetkililerden yardım istedi. Ankara'dan bölgeye gelen AKUT ekibi, keçileri ip yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Keçilerine yem ve su veren Sert, AKUT ekibine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Akut ekiplerinin kayalık alanda keçileri kurtarması-Keçilerin sahipleri tarafından yiyecek verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa Ulusoy / ÇORUM,

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Kaynak: DHA