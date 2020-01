DHA YURT BÜLTENİ - 12

06.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:04

Uzungöl'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor. Uzungöl'de bazı yapı sahipleri, binalarının üst katlarında kendi imkanlarıyla kat eksiltme çalışması başlattı. Bölgede toplamda 95 kaçak yapı yıkılacak, 17 yapı da tıraşlanacak.Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019'da harekete geçerek kaçak yapıların yıkımına başladı.YIKIMLAR SÜRÜYORHava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü.'TIRAŞLAMA' ÇALIŞMASI BAŞLATTILARBölgede 'tıraşlama' (kat eksiltme) kararı alınan 17 yapı sahiplerinden bazıları ise, binalarında geri kalan dairelere yıkım ekipleri zarar vereceği endişesiyle, kendi imkanlarıyla boşalttıkları yapılarının üst katlarında yıkım çalışması başlattı.'KENDİMİZ YIKMAYA BAŞLADIK'Evlerinde kendi imkanlarıyla kat eksiltme çalışması başlattıklarını anlatan Naile Çiçek, "Evlerimizi boşalttık. Kendimiz yıkmaya başladık. Çünkü yıkım ekibi geldiği zaman malımızı mülkümüzü düşünmüyor. Her şeyi yıkıyorlar. Biz o yüzden yıkım ekibine bırakmadık işi. Kendi imkanlarımızla tuttuğumuz işçilerle birlikte evlerimizi yıkıyoruz. Bizim evimizde zaten kat eksiltme işlemi yapılıyor. Buraları borçlarla yapmıştık, her tuğlasında her karesinde emeğimiz var. Şimdi kendi ellerimizle yıkmak çok zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Kış ayı geldi. Havalar soğuk. Herkes perişan oldu. Zamanında burada imar olsaydı bu şekilde olmazdı. Biz kendi arsamızın üzerinde yer alan eski, yaşamaya müsait olmayan evlerimizin yerine yaptık bu evi. Bari kalan evleri bıraksınlar. Kış geldi, soğuk, bu kadar kişinin vebali nasıl ödenecekö dedi.'KENDİ ELLERİMİZLE YIKIYORUZ'Yapı sahiplerinden Fatma Çiçek de "Evlerimizi boşalttık. Bütün mobilyalarımızı oraya buraya tıkadık. Evimizi yıkmaya hazırlandık. Kendi ellerimizle yıkıyoruz evlerimizi. Yıkım ekipleri geldiği zaman evlerimizi paldır küldür yıkıyorlar. İçindeki mobilyalarımızı önemsemiyorlar. Bizim binamızda kat eksiltmesi yapılacak. Gelen ekip diğer katlara da zarar vermesin diye kendimiz adam tuttuk, evlerimizi yıkıyoruz. Yapılacak bir şey yok" diye konuştu.Toplamda 95 kaçak yapının yıkılacağı bölgede yıkımların yakın sürede tamamlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaçak yapılardan görüntüler-Çatıdan yıkım görüntüleri-Detay ve röportajlar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON-DHA

====================================

Kornadan rahatsız olan esnaftan afişli çözüm Denizli'de, korna sesinden rahatsız olan esnaf Ahmet Altunal, farkındalık oluşturmak için iş yerinin bulunduğu caddeye 5 metre uzunluğunda 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş astı. Altunal, 2 bin liraya mal olan afişin gürültü kirliliğini yüzde 50 azalttığını söyledi.Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'ndeki en işlek noktalardan 2. Ticari Yol Caddesi'nde telefon ve yedek parça ticareti yapan Ahmet Altunal (36), trafikte yükselen korna seslerinden rahatsız olunca çözüm aramaya başladı. Gereksiz korna kullanımına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Altunal, 2 bin lira maliyetle, 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş yaptırdı. Altunal daha sonra vinç kiralayarak, üzerinde korna işareti bulunan, 5 metre uzunluğunda, 4 metre enindeki afişi caddeye astırdı. İlginç afiş, yoldan geçen sürücü ve yayaların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar afişin fotoğraflarını çekip, sosyal medyaya paylaştı.Caddedeki gürültü kirliliğine afiş astırıp çözüm bulmak istediğini belirten Altunal, "İş yerimin bulunduğu bu cadde, kentin en hareketli yerlerinden. Burada trafik oldukça yoğun oluyor. Aşırı derecede korna çalınıyor. Bu durum beni ve çevredeki esnafı çok rahatsız ediyordu. Afiş yaptırarak çözüm buldum. Trafikte farkındalık olsun istedim. Korna boş yere çalınmasın. Bazı sürücüler ellerini kornaya basılı tutuyor. Korna sesi gürültü kirliliğine yol açıyor. Bu afiş işe yaradı. Korna sesini yüzde 50 azalttı. Bunu gören sürücüler daha duyarlı oluyor. Aslında ortada bebek de yok. Afişi astırdığım için herkes bana teşekkür ediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Caddeden detaylarAfişten detaylarTrafikteki araçlardan görüntülerKorna çalan araçlardan detaylarEsnaf Ahmet Altunal ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

==============================

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli (2)

ÇAY'DA OKULLAR YARIM GÜN TATİL OLDU

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve köylerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası kaymakamlık kararıyla okullar, bugün öğleden sonra yarım gün tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşların da bugün öğleden sonra idari izinli sayılacağı belirtildi.

HABER: Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),

==============================

Metruk binanın duvarı otomobilin üzerine devrildi

Çanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle çatısı olmayan metruk binanın duvarı, park halinde bulunan otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin ön camında hasar meydana geldi.

Çanakkale ve ilçelerindeki fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Fevzipaşa Mahallesi 1 Nolu Büyük Camii Sokak'ta bulunan çatısı olmayan metruk binanın duvarı park halinde bulunan Tahsin Avcı'nın 17 AZZ 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilme anında ise sokakta kimse olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Çevredekiler ise durumu Çanakkale Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Yaşanan durum üzerine olay yerine gelen araç sahibi Tahsin Avcı, aracını bölgeden kaldırdı.

Zabıta ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Metruk binadan genel görüntü-Zarar gören otomobilden genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

==============================

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (4)

KUMLUCA'DA DERE TAŞTI, BAHÇELERİ SU BASTIŞiddetli yağış Kumluca ilçesinde de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı mevkii Baysı Deresi'nde taşkın meydana geldi. Sel suları Hacıveliler Mahallesi içinden geçen ve Salur Mahallesi'ne giden yola ve portakal bahçelerine doldu. Bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşan sel sularının tahliyesine ilişkin Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Taşkın meydan gelen yol ve bahçelerden görüntü

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

==============================

Ruslar televizyon programıyla eğlendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan Rixos Sungate Otel'de Rusların ünlü TV programı Comedy Club (Komedi Kulübü) sahneye çıktı.Rusya'da 2003 yılında kurulan, 2005 yılından bugüne TV kanallarında gösterimde olan ve büyük ilgi gören Comedy Club isimli program bu kez Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de yapıldı. Özellikle Rus turistler tarafından büyük ilgi gören Comedy Club için organizasyonun yapıldığı salonda yer kalmadı. Yaklaşık 2 saat süren programda, salonda bulunanlar bol bol gülerken, şovun sonuna kadar ellerinden telefonlarını bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------

-Comedy Club sahnesinden detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER,

Kaynak: DHA