DHA YURT BÜLTENİ - 12

03.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:37

Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, hafif ticari araçlar ile taksilerden işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Belediye meclisinde alınan kararın ardından ilçe girişinde önlem alan zabıta ekipleri, söz konusu araçlara 5 ile 25 TL arasında değişen işgaliye makbuzu kesip, tahsilat yapıyor.

Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralık'taki meclis toplantısında ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para tahsil edilmesi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda oy çokluğuyla TIR'lardan 25 TL, kamyondan 20 TL, minibüs, midibüs ile kamyonetlerden 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksilerden ise 5 TL işgaliye bedeli tahsil edilmesine karar verildi. Karar gereği ilçe girişinde oluşturulan zabıta kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan araçların türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası alınmaya başlandı. İlk kez böyle bir uygulama ile karşı karşıya kalan sürücüler ise karara tepki gösterdi.

Düziçi Belediye Başkanı CHP'li Alper Öner ise meclis tarafından alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

UYGULAMA DURDURULDU

Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.

Görüntü Dökümü--------------------------DHA Muhabiri İbrahim Emül'ün anonsuYoldan görüntüYoldaki belediye ve zabıta tabelası

SÜRE: 45" BOYUT: 85 mb

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye),

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Bakan Soylu, arkadaşının acısını paylaştı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arkadaşı Erdal Taşkın'ın ölen eşinin cenaze namazına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti ve Sakaryaspor'da başkanlık yapan arkadaşı Erdal Taşkın'ı acılı gününde yalnız bırakmadı. Erdal Taşkın'ın dün akşam vefat eden kanser tedavisi gören eşi Meral Taşkın'ın son yolculuğuna uğurlamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve vatandaşlar katıldı. Meral Taşkın, Serdivan Sapak Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBakan Süleyman Soylu'nun gelişiCenaze namazından görüntüler

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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HDP önündeki eylemde 123'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 123'üncü günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, HDP'li milletvekillerinin maaşının kesilmesini istedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturmayı sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 123'üncü günde eyleme devam etti.

'HDP'Lİ VEKİLLERİN MAAŞI KESİLSİN'

Mardin'in Derik ilçesinden gelip, İstanbul'da polis memuruyken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için eşi Emine ile birlikte 5 Eylül'de oturma eylemine katılan Şeyhmus Kaya, evladına kavuşmak istediğini söyledi. HDP'li milletvekillerin maaşının kesilmesini isteyen Şeyhmus Kaya, "Hiçbir netice alamadık eşimle beraber 123 gündür buradayız. Bunları bitirmeden buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu özlemişim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Ben buradan ölmeden gitmeyeceğim. Bu ailelerin çocukları da bizim gibi. Onlar da bekliyor burada. 3 aile çocuklarını kurtardı. Diğerleri bekliyor inşallah hepimiz burada çocuklarımızı alıp eve gideceğiz. Bunlardan hiçbir vicdan göremiyorum. Hiçbir merhamet yok. Bunların demek ki ne dini var, ne imanı, ben öyle biliyorum. Bu ailelerden ne istiyorsunuz, günah değil mi? Kimi 10 yaşında, kimi 12 yaşında, kimi 14 yaşında, kimi polis, kimisi asker. Günah değil mi bu ailelere? Ben burada devletime sesleniyorum; bu insanların maaşı kesilsin artık. Bu maaş bize bir zulümdür. Bu HDP'liler bu maaşı alıyor. Bize zulüm yapıyor, kurşun oluyor, çocuk kaçırıyor, bize kurşun olarak dönüyor" dedi.

Görüntü Dökümü-----------HDP İl Binası önüAilelerin bekleyişiŞeyhmus Kaya'nın konuşmasıOğlu Vedat Kaya'nın FotoğrafıGenel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Çaldığı saatle yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 2 evden hırsızlık yapan 3 kişi İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. M.E.'nin yakalandığı sırada evden çalınan 5 bin TL değerindeki saati taktığı belirlendi.

Darıca'da 2 eve giren hırsızlar yaklaşık 45 bin TL değerinde ziynet eşyası, saat ve para çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği evlerden başlayarak sokakta bulunan MOBESE ve güvenlik kameraları üzerinde çalışma yaptı. Onlarca saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelilerin daha önce hırsızlık suçundan 36 sabıka kaydı olan M.E., hırsızlık suçundan 17 sabıka kaydı olan B.M. ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. olduğunu belirledi.

Polis, 3 şüpheliyi İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden M.E.'nin yakalandığı sırada Darıca'da hırsızlık yapılan evden çalınan 5 bin TL değerindeki saati taktığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜZanlıların asayişten çıkışıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da Manavgat Irmağı'nda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Manavgat Irmağı kıyısında saat 10.00 sıralarında bisiklet süren Mert Çakıroğlu (12) ve arkadaşları, suda ağaca takılı erkek cesedini fark etti. Çocuklar durumu çevredeki esnafa söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan 30- 35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerden sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.Cesedi gören çocuklardan Mert Çakıroğlu, "Arkadaşımla bisikletle geziyordu. Kayıp düştük. Ben adamı gördüm. Başta odun sandık. Dikkatli bakınca insan olduğunu anladık. Çevredekilere söyledik. Onlar da polise haber verdi. Sonra ekipler geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Irmaktan genel görüntüVatandaşların cesede bakmalarıMert Çakıroğlunun açıklamasıTeknenin gelmesiDalgıçın cesede yaklaşmasıSahil Güvenlik botunun gelmesiCesedin kıyıya çekilmesiİnceleme yapılması

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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AK Parti'li Aksal: CHP, 'istemezük partisi'nin ötesine gidememiştir

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 'Kanal İstanbul' projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna CHP'den yapılan itirazları değerlendirerek, "Maalesef CHP 'istemezük partisi'nin ötesine gidememiştir. Hiçbir şeye destek vermedikleri için 'Kanal İstanbul'a da destek vermelerini beklemiyoruz. Biz ülkemiz için, milletimiz için doğru olduğuna inandığımız projeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatılan Kunduracılar Çarşı'nda incelemede bulundu. İncelemeye, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı. Fatma Aksal, burada gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'GÜNEY SINIRLARIMIZI GARANTİ ALTINA ALDIK'Fatma Aksal, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin, "Bu oylama gündeme farklı şekillerde geliyor ama Yunanistan'ın bütün hedefi Türkiye'nin deniz sahasını Antalya körfezine kısıtlamaktı. Ama yaptığımız bu tarihi anlaşmayla güney sınırlarımızı garanti altına aldık. CHP diyor ki, 'Ne işimiz var bizim Libya'da?'. Ben de CHP'lilere sorarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne işi vardı Libya'da?' Biliyorsunuz o zaman Libya'ya gitmesi yasaktı. Çok ağır hastaydı. Buna rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Libya'ya gitti. Libya bizim için hayati önemdedir. Tarihi ve kültürel bağlarımız vardır. Onun ötesinde bizim güney sınırımızın güvenliği için bu anlaşma çok önemliydi" diye konuştu.

'KANAL İSTANBUL' ÖZELLİKLE DE TRAKYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili de konuşan Aksal, "Gemilerin boğazdan geçişi çok büyük tehlikeler yaratıyor. Bu konuyla ilgili çok sayıda görüşme yapıldı. Deprem riski de, çevreye vereceği etkilerde hepsi araştırıldı. Dünyada ilk defa bir kanal yapılmıyor. Panama, Süveyş kanalları var. Bu ülkeler, bu kanallardan korkunç derecede para kazanıyor. Bizde boğazdan geçiş ücretsiz. Ancak gemiler boğazdan geçmek için bazen günlerce bekliyor. 'Kanal İstanbul' projesini Allah'ın izniyle yapacağız. Bu projeyle Türkiye, dünyada önemli söz sahibi olacaktır. 'Kanal İstanbul' özellikle de Trakya için çok önemli. İnşallah en kısa zamanda yapacağız" dedi.

'KANAL İSTANBUL'A DA DESTEK VERMELERİNİ BEKLEMİYORUZFatma Aksal, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuna CHP'den yapılan itirazlarla ilgili şunları söyledi:

"Neye karşı çıkmadılar ki? Zamanında Süleyman Demirel, Boğaz Köprüsü'nü yapmaya kalktı, 'yaptırmayız' diye ayağa kalktılar. Rahmetli Turgut Özal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yapmaya kalktı, 'yaptırmayız' diye ayağa kalktılar. Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, barajlara, köprülere karşı çıktılar. Biz CHP'nin 'yaptırmam' dediği işleri yapmasaydık, bugün Türkiye'de taş üstüne taş koyamazdık. Karşı çıkmadıkları hiçbir şey yok. Onun için biz önümüze bakıyoruz. AK Parti'nin yaptığı hizmetleri saymakla bitiremiyorum. Maalesef CHP, 'istemezük partisi'nin ötesine gidememiştir. Hiçbir şeye destek vermedikleri için 'Kanal İstanbul'a da destek vermelerini beklemiyoruz. Biz ülkemiz için, milletimiz için doğru olduğuna inandığımız projeleri yapmaya devam edeceğiz."

'TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK YENİLİYORUZ'

Fatma Aksal, daha soran yeniden düzenlenen Kunduracılar Çarşısı hakkında bilgi aldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çarşının yenilenmesi için çalışmalara yeni yılın ilk günlerinde başladıklarını belirterek, "Sayın vekilimizin önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ziyaret etmiştik. Eski çarşımızı verilen hibeyle tarihi dokusuna uygun olarak yeniliyoruz. Bizde projemizi hazırlayarak, yeni yılın ilk günlerinde çalışmayı başlatıyoruz" dedi.Aksal da, tarihi dokuya uygun olarak çarşının yenileneceğini kaydederek, Keşan'a örnek bir çarşı kazandırılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü-----------------------Yenileme çalışmalarına başlanan çarşı-İş makineleri ve çalışmalar-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal röp.-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.-Çalışmalarla ilgili inceleme-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım'dan İdlib için acil yardım çağrısı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından göç eden ailelerin yerleştirildiği kampı ziyaret etti. Yıldırım, savaş mağduru sivillere acil olarak yardım edilmesi için çağrıda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, İdlib'in güney kırsalından Türkiye- Suriye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalan siviller için kurdukları kampı ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Kampın bombardımandan kaçan siviller için kurulduğunu belirten Yıldırım, "Bombardımandan kaçıp açıkta kalan insanlar oldu. Bu nedenle acil bir şekilde bu kamp alanına çadır kurarak aileleri yerleştirdik. Yeni kurmuş olduğumuz bu kampta altyapı çalışmaları devam ediyor. 1 hafta içinde kamp alanında okul, sağlık merkezi, ücretsiz giyim mağazası, mescit ile lavabo- banyo hizmete açacağız" dedi.

Mevcut yardım çalışmalarının yeterli olmadığını kaydeden Bülent Yıldırım, şunları söyledi:

"Hangimiz böyle çadırlar içinde yaşamak isteriz? Çadır hayatı gerçekten zor; ama bu imkanı bile elde edemeyen insanlar var. Bugün 1500 çadır daha geldi. Onları da kurarak ihtiyacı gidermeye çalışacağız. İhtiyacın tamamına yetişebilmemiz için yardımların acil olarak artırılması gerekiyor. Uzun vadede ise çadır hayatına tamamen son verip bu çadırları eve çevirerek aileleri yerleştirmeyi planlıyoruz. İdlib'den bütün vicdan sahiplerine sesleniyorum. Halkımız ve sivil toplum kuruluşları bu zor şartlar altında yaşayan insanları unutmasınlar. Ayrıca uluslararası bütün güçler devreye girerek bu saldırıları durdurmak zorunda. Çünkü hala saldırılar devam ediyor. Birkaç gün önce okul vuruldu. Çocuklar öldürüldü. Bu çocuklara kimse kıymasın. Bu çocukları bombardımandan, soğuktan, annesizlik ve babasızlıktan kurtarmak isteyen herkesi yardımda bulunmaya davet ediyorum."

Görüntü Dökümü-----------------------------İHH başkanı Yıldırım kamp alanlarında-Çadırları gezerken

-Açıklama yaparken

SÜRE: 5'15" BOYUT: 151 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA