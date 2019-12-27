DHA YURT BÜLTENİ-12

27.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:38

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (7)

SİVRİCELİLER DEPREMDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayanlar, saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıklarını anlattı. Depremi hissedince hemen sokağa fırladığını söyleyen çoğu ilçe sakini, çok korktuğunu dile getirdi. Deprem sırasında aracında olduğunu belirten bir ilçe sakini ise sarsıntıyı fazla hissetmediğini söyledi.

Depremde, Sivrice ve çevre köylerdeki bazı binalarda hasar meydana geldiği belirtildi. Bazı binalarda çatlaklar oluştuğu ve camlarının kırıldığı öğrenildi. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da da hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki bazı binalarda da hasar oluştuğu belirtildi. Malatya Valiliği'nden depremle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde İlimiz Merkez ve ilçelerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekipler tarafından, bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespiti ve araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü-----------Sivrice ilçesiİlçe tabelasıKalabalıktan görüntüÇatlayan binalarÇatlak duvarlarVatandaşlar röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ SİVRİCE (Elazığ),

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Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı (2)

ORMAN YANGINLARI İLE İLGİLİ 20 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEMTrabzon'da yaktıkları anız ateşleri ile orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri iddiasıyla 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kentte 3 gün boyunca 15 ilçede 68 farklı noktada çıkan orman ve örtü yangınlarının tamamen söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada,şu ifadelere yer verildi: "Yangınların başladığı ilk andan itibaren harekete geçilerek valiliğimizde Kriz Merkezi oluşturulmuş, devletimizin bütün imkanları seferber edilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımız, Güvenlik Güçlerimiz, AFAD ve diğer kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde söndürme faaliyetleri başarıyla yönetilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarına toplam 200 araç ve 700 personel katılmış olup yangınlardan 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı etkilenmiştir. Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yangınlarda zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili bugüne kadar 20 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İlk andan itibaren özveriyle çalışan kurumlarımıza ve personelimize, farklı illerden bölgemize gelerek destek veren ekiplerimize, basınımıza, çalışmalarımızda yanımızda olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Haber: Muhammet KAÇAR/ TRABZON

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2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi

Diyarbakır'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27), 'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi. Polis, bir müzikholde çalışan genç kadının, 'aile meclisi' kararıyla aile üyelerinden biri tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.Olay dün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki dairede meydana geldi. Biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında olan 2 çocuğun annesi Deniz K., evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. 4 kurşunun isabet ettiği genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada evde olan 2 çocuk ise koruma altına alındı.CİNAYETTE 'TÖRE' ŞÜPHESİDiyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar, cinayetle ilgili detayları da ortaya çıkardı. Polis, aslen Siirtli olan genç kadının, kız kardeşleri R. K. ve F. K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van'da yaşayan ailesinden kaçarak Diyarbakır'a geldiğini belirledi. Deniz K. ile kardeşi R.K.'nin bir müzikholde çalıştığını tespit etti.Polis, kardeşler R.K. ve F.K.'nin ifadesine başvurdu.Polisin, elde edilen bilgi ve deliller ile 2 kardeşin anlatımlarının ardından, cinayette 'töre' şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Genç kadının, alınan 'aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, katil zanlısının aile üyelerinden biri olup olmadığını araştırıyor.

Görüntü Dökümü-------Cinayetin işlendiği binaSelahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi acilSelahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi MorguMorg önünde cenaze aracıGenel ve detay görüntüler

Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR,

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Doğumda ikizleri ile birlikte öldü

KAYSERİ'de, tüp bebek tedavisiyle ikizlere hamile kalan Leyla Ercan (29), hastanede doğum sırasında bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.Leyla Ercan, 3 yıl önce fabrikada işçi olan Onur Ercan (31) ile evlendi. Çift, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden çiftin tüp bebek tedavisi başarı ile sonuçlandı. Biri erkek diğeri kız ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca Kayseri'deki hastaneye başvurdu. 8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gece saatlerinde doğuma alınan Leyla Ercan, bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.'GEBELİK ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYORMUŞ'İkiz babası olmayı beklerken eşini ve bebeklerini kaybeden Onur Ercan, büyük üzüntü yaşadı. Onur Ercan, yüksek tansiyon nedeniyle 10 gün önce eşini hastaneye götürdüğünü belirterek, "Tansiyon yükseldiği için müşahede altında tutmak istediler. 'Bizim gözetimimiz altında olsun' dediler. Onlardan tam bir açıklama alamadık. Kiminle konuştuysak bir açıklama alamadık. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz 'tansiyon' diye biliyorduk. Onunla ilgili de herhangi bir şey söyleyen olmadı. Söylenseydi 35'inci haftasında biz öyle bir risk karşısında 'bebekleri alın' diyebilirdik. Maalesef alınmadı" dedi.'KİMSE EŞİNDEN VE ÇOCUĞUNDAN OLMASIN'Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Sadece gebelik zehirlenmesi olarak söylediler. Başka bir şey var mı bilgim yok. Bizim başımız yandı ve ben canlarımdan, ciğerlerimden oldum. Başkaları bunları yaşamasın. Benim başıma geldi. Başka anne ve babaların canları yanmasın. Kimse eşinden ve çocuğundan olmasın" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü---------------Onur Ercan ile röportaj-Onur Ercan'dan detay görüntü-Cenaze için taziyeye gelenlerden görüntü-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Dünyanın tek leblebi üretim tesisi, 40 ülkeye ihracat yapıyor

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek Leblebi Sanayi Sitesi'ndeki 160 fabrikada günde 110 ton, yıllık ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Dünyadaki leblebi üretiminin mutfağı durumundaki sanayi sitesinde üretilen acısından tatlısına 39 çeşit leblebi, 40 ülkeye ihraç ediliyor.

Serinhisar ilçesinde bulunan Seyfullah Hacı Müftüoğlu Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi, Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'ini karşılıyor. İrili ufaklı 160 leblebi fabrikasına ev sahipliği yapan sanayi sitesinde günlük 110, yıllık ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Leblebi üretimi, 15 bin nüfuslu ilçenin en önemli gelir kaynağı durumunda olurken, sanayi sitesinde yaklaşık bin ilçe sakini istihdam ediliyor. Denizli - Antalya Karayolu'nun yanında yer alan sanayi sitesinde, 39 çeşit leblebi üretiliyor. En çok bilinen sarı leblebinin yanı sıra, çilekli, karpuzlu, yoğurtlu, böğürtlenli, çikolatalı, kakaolu, vanilyalı, şekerlemeli, ballı susamlı, haşhaşlı, Türk kahveli ve portakallı leblebiler ilgi görüyor. Serinhisar'da üretilen leblebiler, Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatifi tarafından 40 ülkeye ihraç ediliyor. 'TALEPLERİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYORUZ'Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Serinhisar leblebisinin dünyanın leblebi ihtiyacının yüzde 65'ini karşıladığını söyledi. Kobaş, leblebilerin Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar ihraç edildiğini ifade ederek, "Türkiye'nin ve dünyanın leblebi ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyoruz. 2019'da leblebi ihracatından 19 milyon dolar gelir sağladık. Hedefimiz üretim ve ihracat rakamlarımızı yükseltmek. Yılbaşı nedeniyle de leblebiyi ilgi yoğun. Bu nedenle yoğunluk yaşıyoruz. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz" dedi. 'DÜNYANIN HER YERİNE İLÇEMİZDEN LEBLEBİ İHRAÇ EDİYORUZ'Fabrika sahibi Hüseyin Gemi ise, 2019 yılında leblebi üreticilerinin yüzünün güldüğünü söyledi. İşletmesinde aylık 150 ton leblebi üretimi yaptığını ifade eden Gemi, "Dünyanın her yerine ilçemizden leblebi ihraç ediyoruz. Bu durum bize gurur veriyor. 2019 bizim için olumlu geçti. Satış ve üretimde iyi rakamlar elde ettik. En önemli sorunumuz ise markalaşamamak. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Leblebi Sanayi Sitesi'nden drone görüntüsüLeblebi fabrikasından görüntüİşçilerin çalışmasından görüntülerLeblebilerden görüntüSatışa hazır hale gelen leblebilerden görüntüSerinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş ile röp.Fabrika sahibi Hüseyin Gemi ile röp. Fabrika işçisi Hüseyin Kılıç ile röp. DHA muhabiri Deniz Tokat'ın anonsu

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bakan Turhan: Bizi bölmek isteyenlerin oyunlarına düşmeyelim

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim. Bunlar terör yönüyle olabilir, bunlar ideolojiyle, sivil toplum kuruluşları ile olabilir. Hatta günümüzde siyasi sahada da hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmazsın" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çankırı'da yapımı devam eden çevre yolunda inceleme yaptı. Bakan Turhan, daha sonra Çankırı Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Turhan, parti binasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin sorunlarını çözmek için çalıştığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, siyaset sahnesine çıktığı günden beri milletinin, halkının derdi ile dertlenen, sorunlarını çözmek için gece gündüz koşturan, çalışan bir liderimiz. Biz de ona inandık, inandığımız yolda onun arkasında davamıza, milletimize, memleketimize, medeniyetimize, kültürümüze hizmet etmek için peşi sıra yürüyoruz. Çünkü o, davasında samimi biri, inancında, sözünde, özünde doğru biri, milletin içinden çıkmış bir liderimiz ki Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.

'TALİMATLARI YERİNE GETİREN BİR TÜRKİYE YOK'

Türkiye'nin bölgesinde etkin bir güç olduğunu ifade eden Turhan, "Bugün dünyamızda birçok hadiseler çok hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Etrafımızdaki coğrafyada birçok gelişmelerle dünyayı yeniden dizayn etmek için bu bölgede birtakım çalışmalar sürdürülüyor. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'mizin bu topraklarda, bu coğrafyada birtakım kararların verilmesinde etkin bir güç olduğunu, etkin bir rol üstlendiğimizi her aşamada, her masada dile getiriyor. Biz bir taraftan istikbal mücadelesi verirken istiklalimizi tehdit eden güçlere karşı da azim ve gayretle topyekün olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçmişte olduğu gibi, verilen talimatları yerine getiren bir Türkiye, bir Türkiye yöneticileri ve siyasetçileri yok. Herkes bunu biliyor ve görüyor. Biz de ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkacak, milletimizin tarihine yakışır bir şekilde ülkemizi bugünlerden alıp gelecekteki nesillere güçlü bir Türkiye bırakmanın mücadelesi içindeyiz. Bu öncelikle birlikle, berberlikle olur. Biz içimizde ne kadar bir ve beraber olursak, birbirimize sarılırsak, dışarıya karşı da o kadar güçlü oluruz" diye konuştu.

'LİDERİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

Bakan Turhan, birlik ve beraberliğin evde, sokakta, mahallede başlayacağını ifade ederek, "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim. Bunlar terör yönüyle olabilir, bunlar ideolojiyle, sivil toplum kuruluşları ile olabilir. Hatta günümüzde siyasi sahada da hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmazsın. Birbirimizi, birbirimize düşürmesin. Müslüman İslam coğrafyası, Türk dünyası kan ağlıyor. Bunların hepsinin medet umduğu, Türkiye Cumhuriyeti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Liderimize sahip çıkalım. Liderimiz başta güçlü olduğu müddetçe, biz ona kendisini güçlü hissettirdiğimiz müddetçe, ülkemizin hakkını hukukunu korumaya devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bakan Turhan'ın ziyaretlerinden görüntü-Bakan Turhan'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

Kaynak: DHA