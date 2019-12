DHA YURT BÜLTENİ - 12

26.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:42

Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı

ADIYAMAN'da girdikleri evlerden kombi ve şofben çaldıkları belirlenen 4 kişi, Gaziantep'te polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle boş olan evlerden kombi ve şofben hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu kent merkezi ile ilçelerden toplam 23 kombi ve şofben çalanların S.E., C.E., A.A. ve M.S.S. olduğu belirlendi. Polis kimliğini saptadığı şüphelileri, Gaziantep'teki adreslerine düzenlediği baskında gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere 4 kişi, Adıyaman'a getirilirken, ele geçirilen çalıntı şofben ve kombiler ise sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Şüpheliler getirilmesi-Şüpheliler acil servise götürülmesi-Şüpheli sağlık kontrolünden çıkışı-Şüpheliler polis aracına bindirilmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

=======================

Okulun bahçe duvarını yıkan toprak kaymasında mahallenin tedirginliği sürüyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, son yağmurlarla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece büyük bir gürültüyle çöküp, hemen alt kısımındaki bazı apartmanların bahçe duvarı ve kömürlüğünün zarar görmesinin ardından endişeli bekleyiş sürüyor. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerin 'tehlike yok' yönündeki açıklamaları yüreklere su serpse de mahalele sakinleri toprak kaymasına karşı bir an önce önlem alınması istedi.Ergenekon Mahallesi'ndeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, geçen 24 Aralık Salı günü gece yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Duvarın altından kayan toprak ve yıkılan duvarın enkazı kot farkı nedeniyle okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu. Gürültüye koşan sokak sakinleri durumu Turgutlu Belediyesi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alırken, okul yönetimi öğrencileri, duvarın yanından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bahcesine ve girişindeki yola kilit parke taşı ve tretuvar döşeyerek, yağmur sularının yıkılan bahçe duvarının bölümden akarak tekrar toprak kaymasına neden olmaması için önlem amacıyla çalışma başlattı.'ÇALIŞMALARA VATANDAŞLAR OLARAK KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ'Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerin 'tehlike yok' yönündeki açıklamaları yüreklere su serpse de mahalele sakinleri toprak kaymasına karşı bir an önce önlem alınması istedi. Yetkililerin bir an önce toprak kaymasıyla ilgili burada çalışma yapmaya başlamasını istediklerini belirten Ergenekon Mahalle Muhtarı evli, 3 çocuk babası Arif Yaşar (68), "Okulun bahçe duvarının altındaki toprak kayarak, sokak üzerinde bulunan 4 ve 6 numaralı apartmanların arasındaki bahçede bulunan kömürlük ve bahçe duvarını yıktı. Durum karşısında Turgutlu Belediyesi ekipleri bölgede hemen çalışma başlattı. Mahalleli sakinlerinin tedirginliklerinin giderilmesi için AFAD ekipleri tarafından bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde binalarda bir sıkıntı olmadığı yönünde 'tehlike yok' açıklaması yapıldı. Ama biz alınan bu tedbirlerin geçici olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında yapılacak olan çalışmalara vatandaşlar olarak biz de katkı sağlamaya hazırız" dedi. Muhtar Yaşar, okulun yıkılan duvarının yeniden yapılması için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yatırım kararı alınması gerektiğini öğrendiklerine dikkati çekip, "Ancak, bunun da bir süreç gerekiyormuş" dedi.'MAHALLE SAKİNLERİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORKayan toprak ve yıkılan bahçe duvarının zarar verdiği partmanda yaşayan evli, 4 çocuk babası Şamil Yalçın (64), "İçimizde hep bir korku var. O gece toprak, bahçeye doğru kaydı. Ama, bir başka zaman binaya doğru kayarsa çok kötü sonuçlar doğurabilir. Tedbir alınmasını istiyoruz. Yetkililer lütfen sesimizi duysu" dedi. Bir diğer mahalle sakini, evli 3 çocuk annesi ev kadını Zümrüt Karaca (65) da, "20 yıldır bu evde oturuyorum. Başımıza daha önce de böyle bir durum geldi ancak bu kadar büyük değildi. O zaman da gelip baktılar ama bir sonuca hala ulaşılmış değil. Toprak kaymasından çok korkuyoruz. Tedirgin oluyoruz. Uykularımız kaçıyor. Lütfen sesimizi duyun"dedi.Bir başka mahalle sakini evli 3 çocuk babası emekli Ahmet Karaca (66) da, "Biz bu konuyla ilgili geçmiş yıllarda da müracatçı olduk ancak önlem alınması için sonuca varamadık. Muhtarımız, sağolsun bize çok yardımcı oldu. Ama yine değişen bir şey olmadı. Yetkililer burada bir an önce tedbirlerini alsınlar. İllaki birinin mi ölmesi gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Kayan toprak ve okulun yıkılan bahçe duvarı enkazı nedeniyle zarar gören kömürlükten görüntüYıkılan bahçe duvarıın görüntüsüToprak kayan bölgeden görüntüErgenekon Mahallesi Muhtarı Arif Yaşar ile röp.Mahalle sakinlerinden Şamil Yalçın, Zümrüt Karaca, Ahmet Karaca ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Cemil SEVAL - Kamera: Tuncel YILMAZ/ TURGUTLU (Manisa),

=======================

Yozgat'ta çiftçilerden 'arazi toplulaştırma' nedeniyle değer kaybı iddiası

YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde bazı çiftçiler, toplulaştırma çalışmalarının, arazilerini parçalayıp, değer kayıplarına neden olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.Aydıncık'ta, Devlet Su İşleri 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi' kapsamında özel bir şirket tarafından yapılan arazi toplulaştırma çalışması, bazı çiftçilerin tepkisine neden oldu. İlçede bir araya gelen çiftçiler, toplulaştırma çalışmalarının değer kayıplarına neden olduğunu, arazilerinin parçalandığını ileri sürdü. Çiftçiler, ilçe merkezi yerleşim alanlarındaki bahçe ve arsa vasfında bulunan arazilerinde yapılan çalışmanın sorunları daha da çoğalttığını iddia etti.'VATANDAŞ GERÇEKTEN MAĞDUR'Çiftçilerden Halil Yıldırım, arazi toplulaştırma çalışmasının doğru yapılması durumunda güzel bir hizmet olacağını ancak Aydıncık'ta, toplulaştırma yerine arazinin daha fazla parçalandığını söyledi. Birkaç kişi dışında bütün arazi sahiplerinin mağdur edildiğini öne süren Yıldırım, "Vatandaşın iyi tarlasını, ekilemeyecek alana taşıyorlar, bugün vatandaş gerçekten mağdur. Şirket görevlisinin yanına gidiyorsun, 'mahkemeye gidin' diyor. Yetkililere sesleniyoruz; biz yapılan işin kötü değil, yapılma şekli 'kötü' diyoruz" dedi.Tarlasının birleştirilmek yerine üç parçaya bölündüğünü iddia eden Dursun Korkmaz da, "Tarlamız birleştirilmediği gibi 6 dekar tek tarla üçe bölündü. 2 dekar yere traktör girer mi, yazık değil mi" diye konuştu.'DEVLETLE VATANDAŞI KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR'Çiftçi Bekir Uyan ise, çok büyük değer kayıpları yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bizim 10 dönüm tarlamız bölündü, parçalandı. Burada 3-5 kişiye 70 dönüm 80 dönüm tarla yaptılar. 3 bin lira değerli yeri olanlar, 20 bin lira değeri olan yerden tarla aldılar. Gariban vatandaşları ekilmez yerlere, dere yataklarına attılar. Projeyi yapan özel şirket burada çok haksızlık yaptı. Burada devlet ile vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Biz devletten bir şey istemiyoruz. Devletten kalan tarlamızın bize geri vermesini itiyoruz. Şirket sana bilgisayar üzerinden tarla gösteriyor, tarlana gidip sınır çektiriyorsun. Askı süresinin son günü tarlanın yerini değiştiriyorlar, burada vatandaşın yüzde 90'ı bu işten şikayetçi ve mağdur."Şirket yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çiftçilerden görüntü-İlçe merkezinin hemen kenarında bulunan ve proje kapsamındaki araziden görüntü-Çiftçilerin konuşmaları ve tepkileri-Tarlalardan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

=======================

600 bin lira dolandırıcılık şüphelisi, TBMM Başkanı için 'eniştem' demiş

ANTALYA'da, aralarında profesörün de bulunduğu çok sayıda kişiyi 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbarat şefiyim' diyerek, yaklaşık 600 bin lira dolandırmakla suçlanan Birol Deniz, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Deniz'in, mağdurlara, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eniştesi olduğu yalanını söylediği de ortaya çıktı.Konyaaltı, Kemer ve Elmalı ilçelerinde kendisini 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbarat şefi Mustafa D.' olarak tanıtan kişinin, kamu görevlileriyle bağlantısı olduğu yalanını söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu kendisini 'general' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişinin, Birol Deniz olduğu belirlendi. Deniz'in, ilçe sakinlerini, kamu görevlileriyle bağlantılı olduğu yalanıyla ikna ederek, her türlü kamu arazisi tapusunu şahıs adına çıkartma, milli emlak ve mahkemelerde devam eden işleri olumlu sonuçlandırma gibi işlemleri yapabileceğini söyleyip, dolandırdığı tespit edildi. Birol Deniz'in çok sayıda kişiden yaklaşık 600 bin lira aldığı öğrenildi. Şikayet üzerine Birol Deniz, Konyaaltı'na bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Deniz'in evinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 590 bin lira mevduatının bulunduğu bankaya ait cüzdan ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Deniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Birol Deniz'in banka hesabına da bloke konuldu.'ŞİZOFRENİM' SAVUNMASIBirol Deniz, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık, savunmasında şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, "Hastalığın etkisindeyken neler yaşandı hatırlamıyorum. Kendimi ne diye tanıttım, onu da bilmiyorum. Vesayet kararım söz konusu. İskenderun Sulh Hukuk Mahkemesi'nce vesayet altına alınmış olup, vasim ağabeyim R.D.'dir. Suçlamalar itibarıyla söyleyeceklerim şimdilik bunlardır" dedi. Şikayetçi Ali K., pazarcı esnafı olduğunu belirterek, sanıkla pazarda karşılaştıklarını söyledi. Ali K., "Sanık kendisini istihbarat başkanı ve görevlisi gibi tanıtıp, önemli, hatırlı kişilerle ilişkisi olduğundan bahsetti. Ben de bir başkasına kefil olmam nedeniyle bankaya borçlu olmaktan kaynaklı evim satılacaktı. Çünkü evim ipotekliydi. Durumu sanığa anlattığımda bu işin kolay olduğunu ve halledebileceğini söyledi. Benden talep ettiği 75 bin TL'yi elden nakit verdim. Bu parayı denkleştirmek için de eşten, dosttan borç para, altın vs. aldım. Sonra da adam ortadan kayboldu. Evine gittiğimde yoktu. O zaman dolandırıldığımı anladım" diye konuştu. 'DOLANDIRILDIĞIMIZI EMNİYETTE ANLADIK'Şikayetçi Serdar M. de fizyoterapist olduğunu, sanığın kendisine geldiğini ve 10 seans tedavi uyguladığını belirterek, "Bu arada kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbarat şefi olarak tanıtıp, Akdeniz bölge sorumlusu olduğunu söyledi. Elmalı'da hazineye ait arazilerin satışı olabileceğini söyledi. Bize satışın yapılıp yapılmayacağı konusunda sanıktan aracılık talep ettim. O da bunu kabul etti. Babamla sanığı tanıştırdım. Ben 20 bin TL, babam Veli M. de 80 bin TL olmak üzere toplam 100 bin TL elden teslim ettik. Ben bir ara onu evine bıraktığımda polislerin onu takip ettiğini gördüm. Ondan sonra emniyette dolandırıldığımızı anladık" dedi. 'ŞENTOP ENİŞTEM' DEMİŞSerdar M.'nin babası Veli M. de "Ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da kendisinin eniştesi, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'nın da kardeşi olduğunu söyledi. Parayı teslim ettikten sonra zaman zaman sorduğumuzda, işlerin yüzde 80'inin hallolduğunu ifade ederek sürekli oyaladı Sonra da dolandırıldığımızı anladık" dedi. Şaban G. ise sanığı Sarısu Mahallesi'nin muhtarı Ali Budak aracılığıyla tanıdığını belirterek, "Oğlum madde bağımlısı. Büyükşehir Belediyesi'nde işe girecekti. Sanık Külliye'de önemli görevde olduğunu söyleyince ona inandım ve oğlumu işe sokacak sandım. Muhtarın olduğu ortamda ve sonrasında 10'ar bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL verdim. Ben dolandırıldığımı soruşturma aşamasında öğrendim" diye konuştu. HESABINA YÜKLÜ MİKTARDA PARA YATIRILMIŞTanık olarak dinlenen muhtar Budak ise sanığın kendisini 'Tuğgeneral Mustafa S.' olarak tanıttığını öne sürerek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli istihbarat şefi olduğunu anlattı. Ona inandım. Müştekilerden Şaban G. ile tanıştırdım. Şaban G. yanımda ona 10 bin TL verdi. Jandarma sanığı gözaltına alınca dolandırıcı olduğunu anladım" dedi.Sanığın parayı yatırdığı bankanın personeli ise kendisini 'istihbarat binbaşı' olarak tanıttığını ve hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını söyledi. Sanık avukatı da Birol Deniz'in hesabında müştekilerin mağduriyetini karşılayacak kadar para bulunduğunu, hesaptaki blokenin kaldırılması halinde paralarının iade edileceğini söyledi.Mahkeme heyeti, sanık Birol Deniz'in vesayet kararının olup olmadığının öğrenilmesi için İskenderun Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazılmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA,

========================

Karabük'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

KARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Karabük'te dün gece saatlerinden itibaren yağmur yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağış kara dönüştü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 5 santime ulaştı. Karabük-Bartın karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kar detay-Sis detay

-Otomobil detay

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,

========================

Kaynak: DHA