DHA YURT BÜLTENİ - 12

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (7)

PROF. DR. BİLGİLİ: YANGINLAR, BU MEVSİMDE NORMALDİR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangınlarına ilişkin konuştu. Yangınların bu mevsimlerde normal olduğunu belirten Bilgili, "Öncelikle bu Karadeniz bölgesi için çok normal olmayan bir durum değil, yılın bu zamanlarında eski yıllarda da hatırlayanlar olacaktır geçmiş yıllarda da bu zamanlarda orman yangınları çıkar. Aslında bunlar tam olarak orman yangını değildir. Bahçelerden çıkan yangınlar ormana sirayet eder, orman yangını olurlar. Normal midir? Oldukça normaldir. Sebebi de şudur; Bugünlerde biliyorsunuz ülkemizde etkili olan bir lodos fırtınaları oluyor. Bu lodos Batı ve Güney bölgelerine ılıman ve nemli bir hava getirirken, yağışları bırakan o kuru ve sıcak hava Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geldiği zaman yanıcı maddelerin veya ölü örtüyü kurutup etki yapmaktadır. Bu etkinin sonucunda da rüzgarın da çok şiddetli olması ile birlikte, yangınlara sebebiyet verebilmektedir veya çıkarılmış olan yangınların körükleyebilmektedir. Bunun temel sebebi budur. Zaten Doğu Karadeniz Bölgesinde çıkan yangınların çok önemli bir kısmı Kasım ve Nisan ayları arasında kısa yangın sezonu dediğimiz dönemde çıkar. Bunun haricinde yangın çıkmasına zaten muhtemel değildir. Sebebi Sonbaharda kurulmuş olan otların lodosla birlikte kuruyarak yanıcı hale gelip yangını taşımasından kaynaklanmaktadır" dedi.

'DİKKAT EDİLMELİ'Vatandaşların şu mevsimde dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini de kaydeden Bilgili, "Burada ormancılık açısından ve orman yangınları ile ilgili çok önemli tedbirlerin alınmasına çok da ihtiyaç yok. Buradaki yangınlar genellikle bahçelerden çıkan ve ormana sirayet eden yangınlar olduğu için esas yapılması gereken bugünlerde özellikle lodosun şiddetli olduğu ve sıcaklığın yüksek olduğu nemin düşük olduğu zamanlarda vatandaşlarımız birazcık daha dikkatli olmak ve bu zamanlarda yangın çıkarmamak durumundadırlar. Bunun haricinde yapılabilecek çok da bir şey yok. Yanan kısımlar genellikle örtü yangınları olarak devam eder, yani bildiğimiz tepe yangınları şeklinde cereyan eden ve çok şiddetli ilerleyin yangınlar şeklinde olmaz. Ancak bölge itibariyle çok tehlikeli durumlarda ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Faslı turistler, midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

FAS'tan Antalya'ya, midelerinde 400 kapsül içinde 3 kilo 400 gram marok (Fas esrarı) getirdikleri belirlenen S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M., havalimanında gözaltına alındı. Uyuşturucu doğal yollardan çıkartılırken, Faslı 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye uyuşturucu sokacakları değerlendirilen Fas uyruklu S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. adlı 4 şüpheliyi takibe aldı. Antalya Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Faslı 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde, 3 kilo 400 gram marok olduğu belirlendi. Polis kontrolünde doğal yollardan çıkartılan uyuşturucuya el konuldu.İfadelerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde uluslararası ticareti yapmak, sağlamak ve nakletmek' suçundan adliyiyi sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı

ANTALYA'da, trafikte 'yol verme' yüzünden tartıştığı beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici'yi (45) bıçaklayan Harun Reşit Gülbakan (23), çıkarıldığı tutuklandı.Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda aracıyla seyreden Merkez Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Turgay Ekici, dün saat 10.00 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü kavşağına geldiğinde 'yol verme' nedeniyle başka bir araç sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz sürücü, Ekici'yi karnından bıçaklayıp, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.Yaralı Turgay Ekici, yolun karşısındaki süpermarkete yürüyerek, gidip, yardım istedi. Ekici'ye ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekici ise bu sırada "Ben galiba öleceğim" diye sayıkladı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ekici, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİOlayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan sürücünün kullandığı aracın plakasını Mobese kameralarından tespit etti. Polis, saldırganın, baharatçılık yapan Harun Reşit Gülbakan olduğunu belirledi. Gülbakan, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun Reşit Gülbakan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Karnından yaralanan beden eğitimi öğretmeni Turgay Ekici'nin tedavisi ise sürüyor.

Ormanda işkence davasında sanıklar tahliye edildi

ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D.'yi (18) ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı. Savcının 2 tutuklunun tahliyesini talep ettiği davada, mahkeme, 4 sanığı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişilik grup, ormanlık alana götürdükleri S.D.'yi darbetti. Bu anlara ait görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina S.(18) ile Yasin K.(22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Y.(20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.23 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLARDITutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina S. ve Yasin K. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Y. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Y.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Başka mahkemede görülen, yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi.SAVCI MÜTALAA VERDİAntalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina S., Yasin K., Mehmet Can Y. ile yaşları 18'den küçük tutuklu sanık S.D.K., tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mehmet Can Y. ve S.D.K.'nin tahliyelerini talep etti.Mahkeme heyeti ise sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, 4 tutuklu sanığı da tahliye etti. Sanık avukatlarının son savunmaları için duruşma ertelendi.

Ağaç kıyımının yapıldığı alan yeniden yeşillendirilecek Mersin'de 72 dönüm ormanlık alandaki ağaçları kestiği belirtilen M.Ş. gözaltına alındı. Kıyımın yapıldığı bölge yeniden ağaçlandırılacak.Merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yaklaşık 72 dönümde bulunan her biri 70 yaşındaki bin 511 kızılçam ağacını kesti. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, bölgeye giderek, tespitte bulundu. Ormanlık alandaki ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığını gören orman muhafıza memurları, ağaçları kestiği iddia edilen şüpheli M.Ş. hakkında tutanak hazırladı. M.Ş. gözaltına alındı.Kesilen ağaçların Kuyuluk Orman Deposu'na nakledileceği belirtilirken, sahanın iş makineleriyle sürülerek fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanları dikileceği ve çevresinin dikenli tel ile çevrileceği bildirildi.CHP'Lİ GÖKÇEL MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDIBu arada, CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Cengiz Gökçel, 21 Aralık Cumartesi gününü 22 Aralık'a bağlayan gece Mersin'de 70 dönüm ormanın talan edilmesini Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Gökçel, orman tahribatının, yangınlarla birlikte orman varlığımıza yönelik en büyük tehdit olduğunu belirtti. Mezitli ormanlarının en uzun gecesinde 15 kişinin motorlu testerelerle 70 dönüm ormanı katlettiğini ifade eden Gökçel, bu alanların zeytinlik- limonluk benzeri uygulamalarla şahıslara devredilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.YANLARINA KAR KALMASINOrmanlara bilinçli olarak zarar veren kişilerin genellikle para veya kısa süreli hapis cezasıyla cezalandırılmasının yeterli olmadığını kaydeden Gökçel, orman teröristlerinin yaptıklarının yanına kar kalmaması için gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

