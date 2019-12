DHA YURT BÜLTENİ-12

23.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:31

Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü

Karaman'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan binanın çatısı, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda araç hasar gördü. Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgarın hızı öğle vakti saatte 76 kilometreye kadar ulaştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaç dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi. Abbas Mahallesi 407 Sokak'ta ise 5 katlı binanın çatısının bir kısmı uçtu. Çatıdan uçan bölüm önce yandaki binaya çarptı, ardından da sokakta park halindeki Şerafettin Uyanık'e ait 42 NF 547 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobilde hasar oluştu. Meteoroloji verilerine göre kentte gün boyunca rüzgarın devam edeceği belirtildi.

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (4)

CEREN'İN SON SÖZÜ, 'BIÇAKLANDIM ABLA' OLMUŞOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Duruşmada mahkemeye heyeti; Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir'i dinledi. Ceren Özdemir'in, saldırıya uğradığı apartmanın girişinde duvara yaslanıp, yanına gelen ablası Gizem Özdemir'e "Bıçaklandım abla" dediği ortaya çıktı.Katil zanlısını tanımadıklarını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Şikayetçiyim hakim bey, hiçbir tanışıklığımız yok. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.Anne Gülfer Özdemir de "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren, benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu.'BİLİNCİ YERİNDEYDİ'Olay anını anlatan Gizem Özdemir ise kardeşinin son sözünün, yaslandığı duvar önünde, "Bıçaklandım abla" olduğunu söyledi. Abla Özdemir, "Olay akşamı kardeşim beni aradı. Genelde kapıyı açmak için arardı. Otomatik kapı tutukluk yaptı. 'Ceren' diye seslenip, anahtarı attım. Eli cebindeydi, kapıyı anahtarla açtı. Ceren'in arkasından hızla yöneldi, ben de merdivenlerden bağırarak indim. Ceren, duvara yaslanmıştı. Bilinci yerindeydi, son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.Özdemir ailesinin ifadelerinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.

Hastalar sıra beklerken fizyoterapist eşliğinde spor yapıyor Bolu'da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinde her Pazartesi günü fizyoterapist eşliğinde düzenlenen sabah egzersizine katılan hasta ve hasta yakınları muayene için sıra beklerken hem enerji depoluyor, hem de sıra beklerken yaşadıkları stresi atıyorlar.Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özellikle hasta yoğunluğunun en fazla olduğu Pazartesi günleri tedavi için hastaneye gelen hastalar ve yakınları için sabah egzersizi programı düzenleniyor. Muayene sırası bekleyen hastaların bulunduğu bölümde düzenlenen sabah egzersizi etkinliğine hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra sağlık çalışanları da katıldı. Hastanede görevli fizyoterapist İsmail Polat, sabah egzersizine katılanlara yapacakları hareketleri anlatarak hastalarla birlikte egzersizleri yaptılar. Renkli görüntülerin yaşandığı programa katılanlar açma ve germe hareketleriyle hem eğlenceli dakikalar geçirdiler hem de sıra beklerken yaşadıkları stresi attılar. PROJEYE İLGİ YOĞUNİzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Başhekimi Mustafa Gürdal, sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi hareketli yaşam ve spor olduğunu ifade ederek, "Biz de Bolu halkımıza bu konuda biraz farkındalık oluşturmak biraz da bilinç oluşturmak amacıyla böyle bir proje geliştirdik. Projeye oldukça güzel ve yoğun bir ilgi oldu. Her pazartesi 10 ile 11 saatleri arasında bir saatlik bir program yapıyoruz. Bu projede özellikle hastanenin yoğun olduğu saatleri seçerek, hem sırasını bekleyen hastaların beklemeye bağlı stresini, gerginliğini azaltmış oluyoruz hem de evlerine giderken akıllarında böyle bir farkındalık oluşturarak sporun önemini kendilerine kavratmış oluyoruz. Gayet güzel olumlu tepkiler alıyoruz." diye konuştu.VATANDAŞLARIMIZ ÖĞRENİRKEN BÜYÜK ZEVK ALIYORLARBolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol da hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzün beraber ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir çalışma. Sağ olsunlar İzzet Baysal Devlet Hastanemiz de bu çalışmaya hem öncülük hem de ev sahipliği yaptılar. Her pazartesi günü ciddi bir katılım oluyor. Burada poliklinik sırası bekleyen, kan alma sırası bekleyen hastalarımız ve hasta yakınlarımızdan uygun olanlar nasıl bir egzersiz yapılacağını da yine gelen uzman fizyoterapistimiz ve beden eğitimi hocamızdan da profesyonelce öğrenmiş oluyorlar. Doğru hareketi yapmak çok önemli. Tabi ki koruyucu sağlık hizmeti artık günümüzde Sağlık Bakanımızın da çizdiği vizyon çerçevesinde çok önemli. Bu hareketlerle koruyucu sağlık hizmetlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Böylelikle insanlarımız hasta olmasın, sağlıklarını korusunlar. Hareketli bir yaşamla da birçok hastalıktan uzak kalsınlar istiyoruz. Çok ciddi bir katılım var. Bunu inşallah diğer hastanelerimize de yaymak istiyoruz. Vatandaşlarımız da hem öğrenirken büyük bir zevk alıyorlar, hem de program sonrasında bize teşekkür ederek doğru hareketi yapmayı öğrendiklerini söylüyorlar. İnşallah bu çalışmalarımızla da bu bilinci artırma, hareketli yaşamla da sağlığı koruma noktasında bir nebze katkı sağlamış oluruz."

