DHA YURT BÜLTENİ - 12

Denizli'de kekten zehirlendiğinden şüphelenilen 11 öğrenci hastanelik oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nun 11 öğrencisi, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin bir arkadaşlarının hayır amacıyla bir marketten alarak dağıttığı hazır kekten zehirlendikleri üzerinde durulurken, okuldan incelenmek üzere su numunesi de alındı. Çok sayıda öğrenci psikolojik olarak olaydan etkilenerek, ağladı.

Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nun 5'inci sınıf öğrencilerinde, bu sabah baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti görülmesi üzerine okul yönetimi durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrencilerden 11'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 20 kadar öğrencinin de hastaneye kaldırılan arkadaşlarını görünce psikolojik olarak etkilendikleri anlaşıldı. Öğrencilerin, sabah bir arkadaşlarının cuma hayrı için bir marketten alarak, dağıttığı keklerden zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi. Durumu öğrenen veli de telaşla okula akın etti. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, okuldaki sudan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de okulda öğrencilere arkadaşlarının hayır için dağıttığı kekten incelenmek üzere numune aldı. Tedaviye alınan 11 öğrencinin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Bakan Pakdemirli: 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Makamdan çok sahadayız. Çiftçimizle tarlasında, yetiştiricimizle merasında, sizlerle her imkan ve şartta bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tarım Orman Şurası'nı düzenleyerek değerli fikirlerinize müracaat ettik, çok kıymetli katkılar geldi. İnşallah 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gümüşhane'de düzenlenen toplantıda, tarım ve orman sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, Gümüşhane'ye 17 yılda 210 milyonluk tarımsal destek verdiklerini ve140 bin dekar alanda mera ıslah çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Makamdan çok sahada olduklarını belirten Pakdemirli, "Çiftçimizle tarlasında, yetiştiricimizle merasında, sizlerle her imkan ve şartta bir araya gelmeye çalışıyoruz. 1,5 senede gördüğüm ve gözlemlediğim her şey, beni en temel üç hedefe kilitledi. Rekabetçi, örgütlenmiş ve sürdürülebilir bir üretim modeli. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde, 4 aylık maratonun ardından Tarım Orman Şurası'nı düzenleyerek değerli fikirlerinize müracaat ettik. Gümüşhane'den de çok kıymetli katkılar geldi. O fikir sahiplerinin şahsında tüm Gümüşhanelilere teşekkür ediyorum. İnşallah 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak ve inşallah geleceğin tarımını birlikte yazacağız. Şura kararlarından hareketle su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, gıdada taklit ve tağşiş gibi önceliklerle birlikte yol haritamızı sizlerle paylaşmış olacağız" diye konuştu. '56 MİLYON LİRA ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLADIK'Gümüşhane'ye orman ve su alanlarında, 17 yılda toplam 2,6 milyar liralık yatırım yapıldığını ve çiftçilerde 56 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını anlatan Pakdemirli, şunları söyledi: "16 baraj ve 3 gölet, ayrıca hizmete aldığımız 9 adet sulama tesisi ile 117 bin dekar münbit araziyi suyla buluşturduk. Böylece çiftçilerimize 56 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 41 taşkın koruma tesisi inşa ettik. Böylece 36 yerleşim yeri ve 5 bin 540 dekar araziyi de taşkınlardan koruduk. 350 bin dekar alanda çalışma yaparak 14,4 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman köylerimizde yaşayan 2 bin 255 ailemize, 24 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık. '5 bin köye 5 bin gelir getirici orman' projesi kapsamında, Gümüşhane'de 53 köyde 136 bin gelir getirici tür fidanı diktik. Arıcılığı geliştirmek ve verimi artırmak maksadıyla Gümüşhane'de 4 bal ormanı tesis ettik. Bu ormanlar neticesinde bal üretiminde yüzde 50'ye yakın artış ve arıcılarımıza yıllık ortalama 4,5 milyon lira ilave gelir sağladık. Vatandaşlarımızı, Gümüşhane'mizin eşsiz tabiatı ve doğa harikalarıyla buluşturmak maksadıyla 5 adet tabiat parkı ilan ettik." '750 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK'Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, et üretimine katkı sunması amacıyla Kelkit'te 536 bin metrekare alanda kurulacak 'Tarıma Dayalı İhtisas Besi Bölgesi' projesine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Bu alanda 124 adet işletme faaliyet gösterecek. Bu işletmelerde, 7 bin 850 büyükbaş besi hayvanı yetiştirilecek, bölgenin ve civar illerin et ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanacak. Ayrıca bölgede yem fabrikası, et entegre tesisi ve biyogaz tesisleri de kurulacak; 140 milyon lira yatırım yapılacak. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu proje ile 750 kişiye istihdam sağlanacak. Bugün de bu projemizin tarafımdan tüzel kişiliğinin onaylanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi.ARICI VE ÇOBANLARA DESTEKÇobanlık mesleğinin cazip hale getirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 2014'ten itibaren 'Çoban İstihdam Desteği'nin uygulandığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, sertifika sahibi ve 5 ay SGK primlerini yatıran çobanlara işletme başına 5 bin lira destek verildiğini aktardı. Pakdemirli, "Arıcıların konaklama konusunda yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla Bakanlığımız Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) altında Arı Konaklama Sistemi oluşturuluyor. Böylece her bölgenin arıcılık kapasiteleri ölçüsünde, sistem üzerinden arıcıların konaklama talepleri alınarak, takibi yapılacak. 6 adet Ana Arı İşletmesi ile Arıcılar Birliğimize Bal Dolum Tesisi kurduk. 2020 yılında 900 adet kovan ve 1500 adet polen tuzağı dağıtımı yapacağız. 35 olan organik arıcı sayımızı, vereceğimiz desteklerle 50'ye çıkacağız" diye konuştu.Sulama projelerine de hız kesmeden devam edileceğini belirten Pakdemirli, "Yapımına başladığımız ve başlayacağımız barajlarımız ile sulama tesislerimizden olan Çambaşı, Sökmen, Ünlüpınar, Babuş ve Konak barajları ile inşallah Gümüşhane'de sulanmayan arazi bırakmayacağız" dedi.75 AİLEYE 2 MİLYONLUK ORKÖY DESTEĞİBakan Pakdemirli, 2020 yılında, 29 bin dekar alanda yapılacak çalışmalarla 3 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını da belirterek, "Orman köylerinde yaşayan 75 ailemize, 2 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız. Üretim ve ağaçlandırma işlerinde çalışan köylülerimize 23 milyon lira hakkediş ödemesi yapacağız. 10 köyde 15 bin adet ceviz, 15 köyde 150 bin adet kuşburnu dikerek, 3 yıl boyunca bakımı Orman Genel Müdürlüğü'müzce yapıldıktan sonra gelirini 49 yıllığına orman köylülerimize vereceğiz. 10 adet bal ormanı kurarak arıcılarımızın istifadesine sunacağız. İnşallah yine 2020 yılında Torul ilçemizde anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması amacıyla Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracağız" diye konuştu.

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE

Suç makinesi, Bursa'da uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı

Bursa'da, 23 suçtan kaydı ile hakkında 6 suçtan arama kararı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.D.(25), polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen cezaevi firarsinin üzeri ile evinde yapılan aramada 3 tabanca, 2 tüfek ve 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında cezaevi firarisi Y.D.'nin (25) uyuşturucu sattığını belirledi. Takibe alınan şüpheli, Hamitler Mahallesi mesire alanında yakaladı. Gözaltına alınan Y.D.'nin üzerinde 100 gram uyuşturucu ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Y.D.'nin evinde yapılan aramada da 340 gram uyuşturucu madde selvia, 124.5 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 7 gram skunk ile 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi, 1 adet dipçiksiz pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av fişek, 3 adet çalıntı LED TV bulundu. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürülen Y.D.'nin poliste 23 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 6 ayrı arama kararı ile 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Y.D. adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu tutuklandı

Van'da, polis ekiplerinin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptığı denetimlerde, şüpheli haraketleriyle dikkat çeken A.K.'nin üstü ve valizi arandı. Aramada, valizde eşyaların arasına gizlenmiş 10 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki denetimlerde, yolcu olduğu belirlenen ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken A.K.'nin üzeri ve yanındaki valizi arandı. Aramada, valizde eşyaların içerisine gizlenmiş 10 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan A.K, emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, -

Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift, son yolculuğuna uğurlandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife (61) ve Necati Yılmaz (69) çifti için cenaze namazı kılındı. Çiftin cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyünde meydana geldi. Hanife ve Necati Yılmaz çifti kestikleri ağacın altında kaldı. Komşuların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.KOMŞULARI ÜZGÜNOlayı duyan çiftin komşuları sabah erken saatlerde ağaç kesilen alana yere gitti. Olay yerinde ise kesilen ağaç ve motorlu testere parçaları kaldı.Orhan Civelekoğlu, "Komşularımız çok iyi insanlardı, burada devrilmiş ve çürümek üzere olan bir ağaç vardı. Kışlık yakacak için odun yapmaya çalışıyorlardı. Böyle bir olay oldu. Acımız, üzüntümüz sonsuz ama maalesef elden bir şey gelmiyorö dedi. Naci Aydın da, çok acı bir olay yaşadıklarını belirterek "Çok sevdiğimiz tanıdığımız insanlardı. Buraya odun etmek için gelmişler, burası zaten çok dik ve sarp bir yer. Bir tane ağaç devrilmişti. Yukarıda kalan ağaçların dallarını keserken ağacın diğer yarısı onlara vurdu. Ağaç vurmadan oradan aşağıya düşme şansları yok. Buraya dün akşamda gelmiştik şimdi de gelip görmek istedikö diye konuştu.CENAZE NAMAZI KILINDIKestikleri ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife ve Necati Yılmaz çifti için Çamlıhemşin Merkez Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Yakınlarının katıldığı cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ RİZE

Kablo hırsızlığı operasyonuna 3 tutuklama

Denizli'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde, direklerdeki iletişim kablolarını keserek çaldığı iddia edilen 6 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Acıpayam ve Çameli ilçelerinde son bir ayda, direklerdeki iletişim kablolarının kesilerek çalınması Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, şüphelilerin çaldıkları kabloları yakıp, plastiğini eriterek içindeki bakırları sattığını tespit etti. Şüphelilerin en son Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi bölgesinde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1'i kadın 6 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait minibüste yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 500 metre kablo da ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla bölgede çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 ayrı kablo hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Latif G. (51), Burhan G. (24) ve Ali G. (29), tutuklandı. Diğer şüpheliler, Sinem D. (24), eşi Süleyman D. (29) ve Hüseyin Y. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Yenişehirli kadınlar çay saatinde tenis öğreniyor

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kadınlar belediye tarafından açılan kursta ücretsiz tenis öğreniyor.Belediyeye ait tenis kortlarında verilen kursta kadınlar hem eğleniyor hem tenis öğreniyor. Sabah 09.30-12.30 arasında verilen eğitimlere şu ana kadar yaklaşık 200 kadın katıldı. Branşında uzman hocalar tarafından 2 buçuk ay boyunca eğitim alacak kadınlara tesis, raket ve top imkanı da sağlanıyor. Kursa katılan kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kursa olan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi. Hedeflerinin bin kadına ulaşmak olduğunu belirten Başkan Özyiğit, "Sabah kalkıp kahvaltısını yapan kadınlarımızı çay saatinde tenis kortlarına davet ediyoruz. Burada ücretsiz olarak tenis eğitimi alabilecekler" dedi. Kursa katılarak tenis öğrenen kadınlar da belediyeye teşekkür ederek, diğer spor branşlarında da kursların açılmasını talep etti. Kadınlarla bir süre sohbet eden Başkan Özyiğit, karşılıklı tenis maçı yapmayı ihmal etmedi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

