DHA YURT BÜLTENİ-12

16.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:04

Yüksekova'da yoğun sis etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı bu sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren yoğun sis özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Şehir merkezini kaplayan sis -Sis nedeniyle zor anlar yaşayan araçlar -Sis altında gezen vatandaşlar-Genel ve detaylarYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında, ücretli öğretmenlik yapan Özlem Karahan (27), 3 yıl önce boşaltılan 1 derslikli köy okulunu temizleyip, kendi imkanlarıyla tamir ettikten sonra anaokuluna dönüştürdü. Özlem öğretmen, 27 öğrenciye eğitim veriyor.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan Özlem Karahan, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyüne bağlı Yumrutaş mezrasında ücretli öğretmenlik yapıyor. Karahan, 3 yıl önce boşaltılan ve öğrencileri taşımalı olarak yakındaki bir ortaokula gönderilen tek katlı, 1 derslikli okulun onarımı için kolları sıvadı. Okulu köydeki kadınların da yardımıyla temizledi. Kendi imkanlarıyla boya badana yaptı. Kırık camları yenileten, evinden getirdiği halı ve kilimler ile beton zemini kapatan Karahan ayrıca dersliğe yine evinden getirdiği oyuncakları koydu. Ardından da mezradaki 27 minik öğrenciye okulun kapılarını açtı. Minik öğrenciler, kendileri için büyük fedakarlıklara katlanan Özlem öğretmene teşekkür ederken, velilerden Naşide Akbaş, "Çocuklarımız anaokulu sayesinde ders yapacak. Bir anne olarak çok mutluyum. En azında çocuklarımız eğitim alacak. Çocuklarımız en azından arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenebilecekler" dedi.

Davut Somali de, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özlem öğretmenin katkılarıyla köyümüze anaokulu açıldı. Bir veli olarak çok mutluyum. Belki bu çocukların içinden doktor, öğretmen, avukat ve mühendis çıkar. Anaokulun açılmasına katısı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Köyden detaylar-Okuldan detaylar-Okula gelen minik öğrenciler-Öğrencilerin boyama çalışmasından detaylar-Miniklerin başında bekleyen Özlem öğretmen-Minik öğrencilerin oyuncaklarla oyunaması-Naşide Akbaş isimli veli ile röportaj-Davut Samli ile röportaj-Çevreden detaylarYaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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Pazarda ihtiyaç sahipleri için tezgah kuruldu Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası, her hafta pazartesi günü kurulan halk pazarında ihtiyaç sahipleri için yardım tezgahı kurdu. İhtiyacı olanlar, tezgaha bırakılan sebze ve meyvelerden alabiliyor.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası, pazartesi günleri İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında ihtiyaç sahipleri için tezgah oluşturdu. Esnaf, meyve ve sebze yardımında bulunurken, ürünler, 'İhtiyaç sahipleri hiç çekinmeden sebze ve meyve ihtiyaçlarınızı ücretsiz alabilirsiniz' yazılı tezgaha konuldu. Gelenler, tezgahta poşetlere konulan sebze ve meyvelerden ihtiyaçları olduğu kadar alabiliyor.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşların da yardımda bulunabileceğini ifade ederek, "Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak burada bizim amacımız kimseyi rencide etmeden, ihtiyaç sahiplerine, durumu muhtaç olan kişilere meyve ve sebze yardımında bulunmak. Sandığa pazarcılar koyuyor, normal vatandaş da alıp bırakabiliyor. Bizim burada en son olan müşterilerimiz var. Herkes saat 21.00- 22.00'de evinde bir elinde kumanda televizyon izlerken, bir elinde mandalina, portakal yerken, o an asıl bizim müşterilerimiz çıkıyor. Çöpçülerden önce çıkan müşterilerimiz, yani ihtiyaç sahibi olan asıl kişiler çıkıyor. Biz onlara vermek için bu sandığı kurduk. Her Pazartesi bunun devamını yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEsnafların sebze ve meyve bağışlamasıSebze ve meyvelerin arabaya yüklenmesiTezgahtan görüntüMustafa Altındal ile röp.HABER-KAMERA: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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CNN Türk'e bir ödül daha

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği Yılın Gazetecileri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde, CNN Türk'ten Güven İslamoğlu, Nuri Dağtekin Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

AGC'nin her yıl düzenlediği Yılın Gazetecileri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2018 Yılı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tören, Vali Münir Karaloğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Başsavcı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda gazetecinin katılımıyla, kent merkezindeki bir otelde yapıldı.

Törende konuşan Vali Karaloğlu, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi. Gazetecilerin büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Karaloğlu, "Gazeteciler de bizim gibi kamu hizmeti sunuyor. Her konuda başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Bu başarıda burada yaşayan herkesin emeği var. Ancak gazetecilerin daha çok emeği olduğunu unutmamak lazım. Yerel basına verilecek destek çok kıymetlidir" dedi.

MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ise yerel medya ve gazetelerin ekonomik olarak desteklenmesi için TBMM'ye bir teklif hazırlığı içerisinde olduğunu, yerel medya ve gazetelerin KOBİ kapsamına alınarak, ekonomik olarak desteklenmesi için ocak ayında bir teklif vereceğini söyledi. İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı da Başkan'ın teklif önerisine Meclis'te destekte bulunacağı sözünü verdi.

CNN TÜRK'E ÖDÜL24 gazetecinin ödül aldığı törende Türkiye'nin çevre ve doğa sorunlarını CNN Türk ekranından 'Yeşil Doğa' programıyla aktaran Güven İslamoğlu'na, Nuri Dağtekin Özel Ödülü verildi. Ödülü program çekimleri nedeniyle törene katılamayan İslamoğlu adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik, AGC'nin kurucuları Cevat Alp ve Ahmet Dökdök'ten aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Salon genel görüntüBelediye Başkanı Muhittin Böcek ve Vali Münir Karaloğlu'nun kısa konuşmaSibel Bitecik ödül almasıHaber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

Kaynak: DHA