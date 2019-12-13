DHA YURT BÜLTENİ -12

13.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:33

Velilerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 'özel okul' eylemi

Antalya'da, bir süredir öğretmen ücretlerinin ödenmediği özel okulda çocukları okuyan veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Aileler, nakil istemediklerini, eğitime kendi okullarında devam etmeyi beklediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan veliler adına yapılan açıklamada, ailelerin amacının, sadece özel okul öğretmenlerinin sesi olmak değil kaygılı çocuklarının durumunu ilgili kurumlara duyurmak olduğu belirtildi. Çocukların eğitim hakkının oldubittiye getirilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, öğretmenlerin maaşlarının aylardır yatırılmadığı belirtildi. Ailelerin eğitime kendi okullarında devam etmeyi beklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durumun sorumlusu, üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir. Kendi giderlerimizden artırarak çocuklarımızı özel okula gönderen biz veliler de değiliz. Bu durumun sorumlusu bütün fedakarlıklarıyla aylardır ücret almadan çalışan ve tükenme noktasına gelen sevgili öğretmenlerimiz de değildir. Nakil değil, eğitime kendi okullarımızda devam etmeliyiz. Okulların doğal gaz, elektrik, su, yemek, internet, temizlik hizmetleri aksatılmamalıdır. Öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretleri ödenmelidir. Başka özel okullarda benzer durumların yaşanmaması için özel okullar yönetmeliği değiştirilerek teminat altına alınmalıdır. Özel okullarda öğrencisi olan ya da olmayan tüm velilerimizin destek ve dayanışmasını bekliyoruz."

Veliler açıklamanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne girerek, şikayet ve taleplerinin yer aldığı dilekçeleri sundu. Velilere, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar da destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Velilerin açıklama yeri ile ilgili polis ile kısa tartışmalarıBasın açıklamasının okunmasıÖnlem alan çevik kuvvet ekibinin görüntüsüDövizlerden görüntüDilekçelerin müdürlüğe götürülmesiDetaylarHABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,==========================

Tokat'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj göletinde balıkçıların ağına takılan 2 metre boyunda 110 kilogram ağırlığındaki yayın balığı görenleri şaşırttı. Yayın balığı kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı.

Almus Barajı'nda balıkçıların yakaladığı 2 metrelik yayın balığı, kent merkezinde bir balıkçıda satışa çıkarıldı. Çengel takılarak asılan balık, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Vatandaşların ilgi gösterdiği yayın balığının satışını yapan Celalettin Sevim, "Bu görmüş olduğunuz balık 2 metre uzunlukta, 110 kilodur. Almus barajımızın şehrimize hatırasıdır. Almus barajında bundan daha büyük balıkların olduğu söylentileri var. Bu balığı biz parçalyarak satarsak kilosunu 30 liradan satıyoruz. Parçalanmadan ise kilosu 20 liradan satılıyor. Balık büyük olduğu için halk ilgi gösteriyor. Tatlı su balığı olduğundan dolayı bu balığın lezzeti çok güzeldir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Balığın görüntüleri

-Balıkçının konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Şanlıurfa'da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, göbeğinden kan gelen 3 aylık Ahmet Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da, evde rahatsızlanan ve göbek bağından kan gelen Ahmet Çimen isimli bebek, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bebek, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Bebeğin ölüm nedeninin birkaç gün içerisinde netleşeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Acil önünde bekleyenlerCenaze aracının gelişiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Bereket Tepe'de doğa yürüyüşü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Bereket Dağı'nda bulunan bereket tepesi Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Bereket Dağı'nda 12 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi. 900 rakımda bulunan Sumaklı Mahallesi'nden yürüyüşe başlayan doğa tutkunları, tırmanışın ardından Bereket Dağı gözetleme kulesine çıktı. Bin 200 rakımda bulunan kulede mola veren kulüp üyeleri, düldül dağı ve berke barajını tepeden gören bir kaya üzerinde yüzlerce kare anı fotoğrafı çekildi. Zirvede görsele hayran kalan doğa tutkunları 5 kilometrelik inişin ardından kamp alanına döndü.PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Bugün, Andırın'ın Sumaklı köyünde Bereket Tepedeyiz. Bir yanımızda Aslantaş, bir yanımızda Kaya düldül, arkamızda Düziçi düldül ve arkada Berke Barajı'nı göreceksiniz. Bereket tepede Berke Barajı'nı zirveden seyretmek ve görsel şölen herkesi büyüledi. Bol bol fotoğraf çekilecek çok güzel bir pozisyondayız. Mevki olarak da her tarafa hakim 1250 rakımdayız. Bölge doğal, bakir bir alan. Gördüğünüz gibi karameşe, çam ormanları ve kayın ormanlarıyla dolu. Aralık ayı olmasına rağmen hala sonbahar ambiyansını, renk cümbüşünü görebilirsiniz" dedi.

Görüntü Dökümü--------------------------Yürüyüşten görüntülerPRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut'un konuşmasıGenel görüntülerHaber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ANDIRIN,(Kahramanmaraş),

Kaynak: DHA