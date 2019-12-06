DHA YURT BÜLTENİ-12

06.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:16

CEREN'İN KATİLİNİN 14 YIL ÖNCE BIÇAKLADIĞI DİNÇER'İN BABASI: 'BABA BU BENİ BIÇAKLAYAN ADAM DEĞİL Mİ?' DİYE SORDU

CEREN'İN KATİLİNİN 14 YIL ÖNCE BIÇAKLADIĞI DİNÇER DHA'YA KONUŞTU: NEDEN BIÇAKLADI BİLMİYORUM

ORDU'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 13 yaşındayken yine Ordu'da bıçakladığı Dinçer A.'ya DHA ulaştı. Sokakta yürürken arkasından gelen Özgür Arduç'un karın bölgesinden defalarca bıçakladığı Dinçer, 10 gün komada kaldı. Dalağı alınan Dinçer A., Ceren'in, kendine saldıran kişi tarafından öldürüldüğünü duyduğu andan itibaren gözyaşı döktüğünü söyledi. Dinçer, aradan geçen süreye rağmen Arduç'un kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, "Neden yaptığını ben de hala merak ediyorum" dedi. Dinçer'in babası Ahmet A. ise "Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?, diye sordu" dedi.

Dinçer'in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, "Robot resmini görür görmez yanıma gelip 'Baba bu beni bıçaklayan değil mi' dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? O kızın ne günahı vardı? Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum" diye konuştu.

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un ilk kurbanı, 2005 yılında henüz 13 yaşında olan Dinçer A., oldu. Katil zanlısı, 1987 yılında 3 yaşındayken dedesi tarafından verildiği yetimhaneden 18 yaşına geldiği 2002 yılında ayrıldı. Bir süre İspir Yatılı Okulu'nda kalan Arduç, 2002 yılında Ordu'ya geldi.

13 YAŞINDAKİ DİNÇER, 10 GÜN KOMADA KALDI

Bu dönemde sürekli hırsızlık yapan Özgür Arduç, 2005 yılının 6 Ağustos günü, kendisine, yolda yürüyen o henüz 13 yaşında olan ortaokul öğrencisi Dinçer A.'yı kurban seçti. Öğle saatlerinde yaşanan olayda Arduç, küçük çocuğu, defalarca karnından bıçakladı. Art arda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dinçer A. hastaneye kaldırıldı.

İç organları hasar gören Dinçer, bir dizi ameliyata alındı. Dalağı alınan Dinçer, 10 gün boyunca komada kaldı.

EĞİTİM HAYATINA DEVAM EDEMEDİ

Doktorların umutsuz konuştuğu çocuk, mucizevi şekilde hayatta kaldı. Ancak küçük yaşta yaşadığı travmayı bir türlü atlatamadı. Doğuştan astım hastası da olan Dinçer A., lise birinci sınıftayken okulu bırakıp, babası Ahmet A.'nın restoranında çalışmaya başladı.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TAM DERECE TEŞEBBÜS'TEN' 20 YIL HAPSE ÇARPTIRILDISaldırının ardından tutuklanarak, cezaevine konulan zanlı Özgür Arduç ise Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada, 30 Haziran 2006 günü, 'kasten öldürmeye tam derecede teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 30 Mayıs 2008 tarihinde Yargıtay tarafından da onandı.

CEREN'İ ÖLDÜREN KATİLİ GÖRDÜĞÜ ANDAN İTİBAREN AĞLIYORŞu an 27 yaşında ve bekar olan Dinçer, Ceren'in kendi saldırganı tarafından öldürüldüğünü babasıyla birlikte çalışmaya devam ettiği restoranda öğrendi.O andan itibaren sürekli ağlayan ve yaşadığı kabus dolu günlere dönen Dinçer A., kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, Özgür Arduç'un kendisine neden saldırdığını aradan geçen süreye rağmen öğrenemediğini ifade ederek, "İşin gerçeği neden yaptığını bende hala merak ediyorum" dedi.

'OĞLUM 'BABA BU BENİ BIÇAKLAYAN DEĞİL Mİ' DEDİ'Dinçer'in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, DHA muhabirine şunları söyledi: "Çocuğumu zor durdurdum. Oğlum gördüğünde 'Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?' diye sordu. Çocuğum onun yüzünden kendini korumak için hiç boş gezmiyor. Bıçak atmaktan bıktım. Allah korusun karşı karşıya kalsaydık ne olurdu bilemem ki. ya o onu öldürürdü ya benim çocuğum onu öldürürdü. Robot resmini görür görmez yanıma gelip 'Baba bu beni bıçaklayan değil mi' dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? Sahilde balık tutarken eve götürüyor evin kapısından içeri girmesini söyleyip bıçaklıyor. Çocuğum onu tanımıyordu. Madde bağımlılarını ıslah etsinler. O kızın ne günahı vardı? 2 gündür uyku uyuyamıyorum. Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum. Üniversitede okuyan çocuğum var onun da psikolojisi bozuldu. Korkudan kapıya çıkamıyor. Madde bağımlılarının sokaklardan toplamalarını istiyorum."

'TELEVİZYONDA GÖRÜNCE AYNI DUYGUYU HİSSETTİM'Dinçer'in annesi Kadriye A. de "Üniversitede okuyan çocuğum bile arayıp, bu kişinin peşinden gelebileceğini düşündüğünü ve çok korktuğunu söyledi. Televizyonda görünce aynı duyguyu hissettim. Bunların sokakta gezmesini istemiyoruz. Oğlum ölebilirdi. Bize o zaman 'Oğlunuz ölebilir, hazırlığınızı yapın' demişlerdi. Oğlumun öldüğünü düşünerek eve geldim, oğlum beni yanına isteyince gelip beni aldılar. Allah tarafından bir can geldi. Şu an çocuğumun psikolojisi bozuldu. Aynı şeyleri tekrar yaşadı" diye konuştu.

Bu sırada ailesinin yanına gelen Dinçer A. ise DHA muhaberinin sorularına, "Çok kötüyüm" karşılığını verdi, uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAnne ve baba ile röportajDetaylar

Nurcan DEMİRTAŞ- Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ ORDU, -

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Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (4) GEÇEN YILKİ SÜRPRİZ KUTLAMA MUTLULUĞU KAMERADAOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen balerin Ceren Özdemir'in arkadaşlarınca geçen yıl düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşılan görüntüde; arkadaşlarının sürprizi karşısında mutlu olduğu gözlenen Ceren'in, adının yazılı olduğu pastadaki muma üflediği görülüyor.

KATİL ZANLISI ERZURUM'DAÖte yandan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un güvenlik gerekçesiyle götürüleceği öne sürülen Şırnak'tan vazgeçildiği, şu anda Erzurum'da olduğu öğrenildi. Erzurum'da bekletilen Arduç'un, yapılacak görüşmelerin arından belirlenecek bir cezaevine nakledileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ceren'in doğum günü kutlama görüntüsüGÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ORDU

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Ayşenur'un intiharıyla ilgili 14 yıl hapse çarptırılan kuzenine ikinci tahliye ANTALYA'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden tutuklu yargılanan ve 14 yıl hapis cezası verilen kuzeni Selahattin Sezer (30), üst mahkeme kararıyla tahliye edildi. Sezer, daha önce de tutuklu yargılanırken, Yargıtay kararıyla tahliye edilmişti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Selahattin Sezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE

İtiraz üzerine dosya, Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nce 24 Haziran'da, olayın tek tanığı olan Ayşenur Güven'in intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin Sezer'in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verildi. Selahattin Sezer, kararla birlikte tahliye edilirken, dosya da davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

14 YIL HAPİS

Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım'daki duruşmaya katılmayan Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.

YAYLA EVİNDE YAKALANDI

Mahkeme kararının ardından Alanya Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer'in Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki evde gizlendiğini tespit etti. 19 Kasım'da akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri, Sezer'i yakalayarak, gözaltına aldı. Selahattin Sezer, 20 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İKİNCİ KEZ TAHLİYE EDİLDİ

Selahattin Sezer'in avukatı, dün üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Sezer'in tahliyesine karar verdi. Selahattin Sezer, gece yarısı tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Ayşenur Güven'in aile avukatı Müge Gezginci, yaptığı açıklamada, tahliye kararına savcılığın itirazda bulunması gerektiğini söyledi. Kararın kendilerini şaşırttığını kaydeden Gezginci, "Tutuklama kararının kamuoyu baskısıyla verildiğini düşünüyorum. Mahkemenin tahliye kararına inanamıyoruz. 'Hak, hukuk, adalet yerini buldu' diye sevinirken böyle bir karar çıktı. Boşuna sevinmişiz. Şu anda nasıl bir hukuki yol izleriz, onu düşünüyoruz" diye konuştu.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE'

Sanığın ailesinin, kendisini ve Ayşenur Güven'in ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne süren Müge Gezginci, "Dava süresince sürekli tehdit edildik. Hem benim hem de müvekkilimin ailesinin can güvenliği tehlikede. Sanığın tahliyesi bu tehlikeyi daha da artırmıştır" dedi.

Ayşenur Güven'in dayısı Ali Uysal ise bu saatten sonra can güvenliklerinin kalmadığını söyledi. Karara anlam veremediklerini belirten Uysal, "Cumhuriyet savcısının itiraz etmesini bekliyoruz. Biz de avukatımız aracılığıyla itiraz edeceğiz. Tahliye kararı çok yanlış. Suçlu bir insan serbest bırakıldı. Şu an aramızda geziyor" diye konuştu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Arşivi kaydı 14 kasım, 19 Kasım ve 20 Kasım 2019

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Veterinerin bulduğu 7,5 yıllık fosiller için kazı yapılacak

Kayseri'de, veteriner hekim Mustafa Çimen (42) mahallede bir ineği kontrol ettikten sonra dönüşte yol kenarındaki yamaçta bir kısmı açığa çıkan fosiller buldu. Uzman Antropolog Ömer Dağ'ın yaptığı ilk incelemede 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller için kazı çalışması yapılacağı belirtildi.Veteriner hekim Mustafa Çimen, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde rahatsızlanan bir ineği, sahibinin araması üzerine muayene etti. Çimen, dönüşte mahalleye yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta yol üzerindeki yamaçta bir kısmı açığa çıkmış fosilleri fark etti. Daha önce de bölgede fosillerin bulunduğunu duyan veteriner Çimen, fosil olduğunu düşündüğü cisimlerin fotoğraflarını çekerek Uzman Antropolog Ömer Dağ ile paylaştı. Dağ'ın bölgede yaptığı ilk incelemede fosillerin 7,5 milyon yıllık olduğu belirlendi.'ARABANIN PENCERESİNDEN BAKARKEN FOSİL GÖRDÜK'Veteriner Çimen, mahalleye bir hayvanın tedavisine gittiğini söyleyerek, "Geçen aylarda medyada görmüştük. Bu bölgede 7,5 milyon yıllık fosil bulunmuştu. Arkadaşım ile konuşurken, 'keşke biz de bir fosil bulabilsek' diyorduk. 'Buralarda olabilir' diye arabanın penceresinden bakarken fosil gördük. Fosil olabileceğini düşünerek yanına gittik ve fotoğraflarını çektik. İlgilenen arkadaşlarımıza gösterdik ve onlar fosil olduğunu söyledi. Biz de gerekli makamlara bunu bildirdik. Onlar 7,5 milyon yıllık fosil olabileceğini söylediler" dedi.'2 BÖLGE BU FOSİLLERİ GÖRDÜK'Çimen, bölgede kazıların belediye ekipleri tarafından yürütüldüğü, kazı çalışmaları başlayınca fosillerin bulundukları yerden çıkarılacağını belirterek, "2 bölgede bu fosilleri gördük. Bir tanesi 40 santimetre ve bir hayvanın dişine benziyordu. Diğeri ise, bir hayvanın omurga kemiğine benziyordu. Onun biraz daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Uzunluğu 15 santimetre kalınlığı ise 10 santimetre kadar vardı. Bu bölgedeki fosillerin değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.'VETERİNERLERİN BULDUĞU FOSİL ÖRNEKLERİDİR'Uzman Antropolog Ömer Dağ ise veteriner hekim Mustafa Çimen'in fosil bulduğunu doğrulayarak, "Eski Çevril'in yakın çevresinde kendimiz geçtiğimiz aylarda bir kazı çalışması yürüttük. Veterinerlerin de bulduğu fosil örnekleridir. Kayseri halkı bu konuya çok duyarlıdır. Büyük ihtimalle gelecek sene Mayıs ayında iklim koşulları el verdiğinde Mustafa Çimen'in bulmuş olduğu fosilleri araştıracağız" ifadelerini kullandı.Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında arkeologlar tarafından Çevril Mahallesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Taşhan Mahallesi kırsalında yapılan kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulunmuştu.

Görüntü Dökümü: -Veteriner hekim Mustafa Çimen'in -Uzman Antropolog Ömer Dağ ile röportaj-Bulunan fosillerden görüntü-Genel detayHaber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, ========================

145 kiloya ulaşan Hollandalı gurbetçi Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, 145 kiloya ulaşması üzerine yakınlarının tavsiyesiyle geldiği Şanlıurfa'da obezite ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

145 kiloya ulaşan gurbetçi Alev Ersöz, obezite ameliyatı olmak üzere Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yakınlarıyla birlikte geldiği hastanede gerekli tekikleri yapılan Ersöz için ameliyat kararı alındı. Hollanda/da yaşadığını ve aldığı kilolarından kurtulmak için çaba harcadığını ancak başarılı olamadığını anlatan Ersöz, yakınlarının tavsiyesi üzerine Şanlıurfa'ya geldiğini belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 145 kiloya kadar çıktım ve Hollanda'da bu kilolarıma bir çözüm bulamadım. Sonra kayınbabamın tavsiyesi üzerine Şanlıurfa'ya gelip ameliyat olmaya karar verdim."

145 kiloya ulaşan Hollandalı gurbetçinin başarılı bir şekilde obezite ameliyatını gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Elkan ise son iki yılda 280'i hastanelerinde olmak üzere kentteki hastanelerde 430 obezite ameliyatı yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinden haftada 4 ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Elkan, "Son olarak Hollanda'da yaşayan Alev Ersöz'ün ameliyatını yaptık. Çok şükür ameliyat başarılı geçti ve bir sıkıntı yaşanmadı. Bize yurt içi ve yurt dışından hastalarımız geliyor. Alev Ersöz de yurt dışından gelen 6. hastamız oldu. Ekibimizle birlikte obezite ameliyatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyoruz ve bunun için elimizden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da ameliyat olarak sağlığına kavuşarak taburcu edilen Alev Ersöz, doktorlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Ameliyata giren Alev ErsözAçıklamada bulunan ErsözDoktorun açıklaması ameliyatın yapılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA