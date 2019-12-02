DHA YURT BÜLTENİ -12

02.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:54

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın babası toprağa verildi

Tokat'ta, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 10 aydır tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak (84), köyünde toprağa verildi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak, 2 Şubat'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Köydeki komşuları tarafından evden alınıp, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Çakmak ise tedaviye alındı. Tokat Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 aydır tedavi gören Ömer Çakmak, dün yaşamını yitirdi. Ömer Çakmak'ın cenazesi bugün köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, İl Emniyet Müdür Göksel Toplaoğlu, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze sonrasında Osman Çakmak, taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü: -Köyden görüntüler-Cenaze namazından görüntü-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı-Osman Çakmak'ın taziyeleri kabul etmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Bakan Soylu: Türkiye'de yeni nesil kimlik kartı 49 milyon 270 bine ulaştı (2)

15 TEMMUZ SONRASI YAŞANANLARİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz'dan sonra kamudaki temizlenme hareketinin yanı sıra, hem güvenlik alanında köklü bir strateji değişikliğine gittiklerini hem de cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle sivil yönetim alanlarında da değişim ve dönüşüm başlattıklarını söyledi. Soylu, "Şunun bilinmesini isterim ki bu adımlar ve gelişmeler 15 Temmuz'un bizde oluşturduğu travmanın sonucu falan değildir. Bilakis 15 Temmuz, 2002'de başlayan bu planlı kalkınma ve değişim dönemine, vesayet yapısının verdiği son tepkidir. 15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmeler de o eski ve köhne anlayışın tüm izlerinin temizlenmesi hareketidir" dedi.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 28,5 AZALDIİçişleri Bakanlığı'nda kolluk birimlerinin ilgilendiği hemen her güvenlik başlığında olumlu ve anlamlı trendlere sahip olduklarını kaydeden Soylu, bunu temin etmek için hem yapısal değişiklikler, hem de modern yönetim ilkelerinin tüm araçlarını kullandıklarını aktardı. Soylu, şöyle devam etti: "Politika belgelerinden tutun, yüksek teknoloji üretme ve kullanmaya, birimlerin entegrasyonundan, sistemi iç mekanizmalarla izleme ve denetlemeye kadar pek çok adım attık. Ancak bunu sadece kolluk birimlerinde gerçekleştirmedik. Sivil alanlarda da göç, afet yönetimi, nüfus hizmetleri gibi alanlarda da aynı şekilde modern bir yaklaşım ortaya koyduk ve netice aldık. Türkiye'nin son 17 yıldaki başarısını yerli malı İHA ve duble yol yapmakla, havaalanı sayısının 56 olmasıyla tarif etmek, artık yeterli değil. o yerli malı İHA ile terörü nasıl bitirdiğimizi, o duble yolu 2286 rakımdaki Kars Hanlar Geçidi'nden geçirmeyi, o 56 havaalanından birinin Hakkari Yüksekova'da, birinin Şırnak'ta olduğunu görebilirsek, işte o zaman bu 17 yıllık dönüşümü doğru şekilde tarif etmiş oluruz. Yani nicelik açısından değil, bu dönüşüme nitelik açısından bakmalıyız. İçişleri Bakanlığı bünyesinde terörle mücadelede operasyon sayımızı artırırken, operasyon stratejimizi nasıl değiştirdiğimizi de okumalıyız. Her türlü kaçakçılığa karşı mücadele ederken, yüksek teknolojili, termal kameralı, güvenlik yolları olan entegre sınır güvenlik sistemleri yaptığımızı da bilmeliyiz. Trafik kazalarında ölüm oranlarını yüzde 28.5 azaltırken, elimizde bir strateji belgesi ve eylem planı olduğunu bilmeliyiz."

KÜRESEL HAREKETLİLİK VATANDAŞLIK PROBLEMİ YARATIYORHer şeyin siyaset olmadığına vurgu yapan Soylu, her şeyin iktidar- muhalefet çekişmesi olmadığını söyledi. Soylu, "Dünyada bir insan hareketliliği var, bunu tetikleyen bir güvenlik sorunu ve gelir eşitsizliği var. Haliyle küresel insan hareketliliğinin getirdiği vatandaşlık problemleri var. Düşünün ki bir Afganistanlı eğer kaçak gelirse emniyet birimlerimizin yasal göçmen olarak gelirse göç idaresinin, çalışma izni almak isterse Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, vatandaşlık başvurusu yapmak isterse sizlerin muhatabıdır. Böylesine karmaşık bir soruna temas ediyorsunuz. Ülke olarak göçü engelleme değil yönetme politikasını benimsedik, şartlar ne olursa olsun bundan sarf-ı nazar edecek değiliz. Ancak dünyadaki bu nüfus hareketliliğini de doğru okumak, kendi iç dengelerimizi de göz ardı etmeden buraya doğru çözümler üretmek durumundayız" dedi.

DİJİTİAL ALANDAKİ MEGA PROJE: MAKSMekansal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) Türkiye'nin dijital alandaki mega projelerinden biri olduğunu belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir yapı ve o yapıdaki nüfusa ait bilgilerin tek bir veri tabanında birleştirmesi suretiyle pek çok alanda bürokrasinin azaltılmasına, doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşılabilmesine imkan veren bir sistem. Bu sistemle hem yapı ruhsatı başvuruları elektronik ortama aktarılabilecek, hem yerel yönetimlerin dijital dönüşümüne katkı verilecek, hem suç ve suçluların takibinde önemli bir avantaj elde edilecek, hem de ulaşım sağlık, eğitim gibi ulusal hizmetlerin sunumu ile ilgili mekansal analizlerin sağlıklı şekilde yapılması sağlanabilecektir. 2019 yılsonu itibarıyla 44 il ve 11 milyon yapının MAKS sistemine entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bu projemiz de Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir."

YILLIK 75 BİN BELGENİN BASIMI ÖNLENDİBir diğer önemli projenin de dijital arşiv projesi olduğunu kaydeden Soylu, "Elinizde bilgi olması yetmiyor, bilgiye ulaşımın da pratik, hızlı ve doğru sonuç veren bir yapıda olması gerekiyor. Etrafımızdaki bütün sistemler dijitalleşirken, yıllardır biriktirdiğimiz kayıtların defterlerde kalmış olması, aslında kendi adına bir sorun ve bir bürokratik yük oluşturuyor. İşte bunu gidermek için, tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık. Hali hazırda 251 milyon belge sisteme aktarıldı, sadece 2019 yılında yaklaşık 60 milyon belge aktarıldı ve inşallah proje 2020 yılında da tamamlanmış olacaktır. Depolama maliyetinden tutun, arşive erişim hizmetlerinden yıllık ortalama 75 bin belgenin basım masrafına kadar önemli bir tasarruf söz konusu olacaktır.

BAKANA 'ADİL ÖKSÜZ' SORUSUAçılış konuşmasının ardından gazeteciler, Bakan Soylu'ya, FETÖPDY'nin sözde TSK imamıAdil Öksüz ile ilgili gelişme olup olmadığını sordu. Soylu'nun soruya yanıtı ise şu şekilde oldu: "Antalya'daki turist sayısı 15 milyonu aştı, bundan daha güzel haber var mı?"

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Tarsus'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışmasıyla meydana kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice kavşaklar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Adıgüzel yönetimindeki 33 ANA 07 plakalı TIR ile Hasan Torlak yönetimindeki 22 AAV 177 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hüseyin Aydın (70) hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hasan Torlak ve beraberindeki Vildan Torlak ağır yaralandı. Yaralılar, götürüldükleri Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-----------------------Otomobil içinde yaşamını yitiren vatandaştan görüntüYerde yatan yaralılarYaralıların sedyeye alınmasıÖlen şahsın sağlık fotoğrafıHaber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),

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Siirt'te cezaevinde tatbikat

Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma ekipleri tarafından meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat düzenledi.

İl Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı birlikler, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tatbikat düzenledi. 241 jandarma personelinin katılımıyla isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşısı yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikat kapsamında jandarma ekipleri, tutukluların bulunduğu koğuşlara girerek arama da yaptı.

Görüntü Dökümü-------------Jandarma ekiplerinin hazırlanmasıAraçların cezaevine gitmesiTimlerinin cezaevine girmesiTimlerin güvenliğini sağlayan keskin nişancılarDrone görüntüleriArama köpekleriGenel ve detay görüntülerHaber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,========================

Niğde'de mevsimin ilk karı yağdı Niğde merkeze bağlı köy ve kasabalara mevsimin ilk karı yağdı.

Kentin yüksek bölgelerindeki Çiftlik, Çamardı ve Ulukışla ilçelerinin yüksek kesimlerine ve merkeze bağlı köy ve kasabalara gece saatlerinde kar yağdı. Kar yağışını gören çocuklar, sokaklara çıkıp kardan adam yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece karla karışık yağmur beklenirken, pazartesi ve salı parçalı bulutlu ve çarsamba günü ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü--------------------------Okul bahçesinde kar topu oynayan öğretmen ve öğrencileriKar yağışından görüntüKar yağan bölgelerden görüntülerHaber: Adnan ÇELEBİ-Kamera: Ali KADI/ Andaç ARSLANPAY/NİĞDE,

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Hatay'da 'Kadınfest' kermesi

Antakya Soroptomist Derneği'nin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla organize ettiği KadınFest Kermesi, Antakya Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi.

Farkındalık etkinliğine, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, Antakya Soroptomist Derneği üyeleri, sivil toplum kuruluşları, dernek yöneticileri, iş insanları ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Kermes öncesinde kadınlar, Antakya Atatürk Parkı'nda 'Kadına Şiddete Hayır' yürüyüşüne katıldı.

Toplumda kadınların gücü ve farklılıkları hakkında açıklama yapan Antakya Soroptomist Derneği Başkanı Cemile Hayat Kızılkan, "Düzenlediğimiz aktivitelerde siz kadınların yanında olduğumuz ve yapmış olduğunuz çalışmaları desteklemek için bizler de Antakya Soroptomist Derneği olarak buradayız. Biz sadece kadına değil tüm canlılara yapılan şiddete karşıyız. Türkiye'de derneğimize üye olan bin kadınımız var. Çevre konusunda, eğitim konusunda ve suyumuzun korunması konusunda bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Bugünkü amaçlarımızdan biri de kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabildiklerini herkese göstermektir" dedi.

Yürüyüşün ardından kadınlarının hazırladığı peynirli irmik helvası, yoğun ilgi gördü. Dans ve gitar gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar büyük beğeniyle dinlendi.

Görüntü Dökümü-Etkinlikten detaylar-Yürüyüşten genel ve detay görüntüler-Kermesten genel görüntüler-Antakya Soroptomist Derneği Başkanı Cemile Hayat Kızılkan'ın konuşması-İrmik helvası yapımı ve dağıtımıHaber: Halil İbrahim KARAÇAY-Kamera: HATAY,========================

Bu kez yaya, minibüse çarptı Kocaeli'nin Derince ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüse çarparak, yere düştü. Ayağa kalkan kişi, sürücü ile bir süre tartıştıktan sonra yoluna devam etti.

Kaza, sabah saatlerinde, Derince'ye bağlı İbn-i Sina Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüse yandan çarparak, yere düştü. Yola savrulan kişi, hemen toparlanarak, ayağa kalktı. Kısa süre minibüs sürücüsüyle tartışan kişi, ardından yoluna devam etti. Kaza anı ise sürücüsünün bölgedeki duraktan yolcu aldığı özel halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sollamanın yasak olduğu caddede minibüs sürücüsünün hatalı sollama yaptığı ve yolun karşısına geçen yayanın araca çarptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÖzel halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntüsüHABER: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli),

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Sulama kanalına düşen yaban domuzunu itfaiye kurtardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sulama kanalına düşen bir yaban domuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.

Nazilli'nin kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına, dün saat 13.00 sıralarında, bir yaban domuzunun düştüğünü fark eden köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kanaldaki bitkin haldeki yaban domuzunu ucunda kement şeklinde ip bulunan bir demir çubuklu aparat yardımıyla sudan çıkardı. Kurtarılan yaban domuzu, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İtfaiye ekiplerinin yaban domuzunu kurtarma anından cep telefonu görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: DHA