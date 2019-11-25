DHA YURT BÜLTENİ-12

25.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:32

Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu (2)

POLİS, ZARFTAKİ PARMAK İZİNİ İNCELİYORAksaray'da açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen 5 kişinin, karantina altına alındıkları hastanede tedavileri sürerken, polis, zarfı İlyas Köse 'nin iş yerinin kapısının altından atan şüpheliyi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. İş yeri ve çevresinde güvenlik kamerası olmaması nedeniyle polis, çevredeki esnafla tek tek görüşüp, bir haftadır kapalı olan Köse'nin dükkanına son günlerde kimlerin geldiğini sordu. Polisin zarf üzerindeki parmak incelemesi de devam ediyor.

Öte yandan, İlyas Köse'nin zarfı açtığı evinin bulunduğu apartmanda oturanların çoğunluğu, toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar akrabalarının yanına gitti.

Apartman görevlisi Şener Keskin, İlyas Köse'nin oturduğu evin mühürlendiğini, bina sakinlerinin büyük bölümünün geçici olarak akrabalarının yanına yerleştiğini söyledi. Keskin, dün yaşananları şöyle anlattı:

"Dün akşam, saat 19.00 sıralarında, binaya çöpleri almaya geldiğimde ambulans ve polis ekipleri vardı. Ailenin rahatsızlandığını ve hastaneye kaldıracaklarını söylediler. Daha sonra AFAD tarafından arındırma çadırı kuruldu. İlk önce binada siyanür olduğu söylendi. Daha sonra mektup olayı meydana geldi. Mektubun içinden toz çıktığı söylendi. Tozun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Tüm binada büyük panik oldu. Henüz bu konu ile ilgili yetkilerden bilgi alamadık. Bir kimyasal madde olduğu söyleniyor. Ne olduğu açıklanmadı. AFAD ekipleri, detaylı bir araştırma yaptı. Ailenin evi mühürlü. Binada şu an da sakinlik hakim."

Görüntü Dökümü --------------------------Zarfın atıldığı iş yerinden detayİş yeri kapısından detayEvin bulunduğu binadan detayApartman görevlisi röp.Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, erken seçim ve ittifakın gündemlerinde yer almadığını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Akgün'ün de katıldığı toplantıda Ağıralioğlu, parti olarak millete hizmet edebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Ağıralioğlu, el birliğiyle memleketin ayağa kaldırmaya çalışacaklarını söyledi. Gündemlerinde erken seçimin bulunmadığını ifade eden Ağıralioğlu, şöyle dedi:

"Bizim için böyle bir gündem, millete nezaketsizliktir. Siyasetin seçim diye bir gündemi, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. 'Muhalefet partileri seçimden kaçıyor' denilmemesi için şunu söyleriz, biz bugün seçim olsa buna hazırız, ayaktayız."

'SİYASİ BİRLİKTELİK VE İTTİFAK GÜNDEMİMİZ YOK'

Parti olarak ülkeyi yönetmeye talip olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim siyasi birliktelik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Bu beraberlikler içinde, geçtiğimiz seçimde belli illerde CHP ile müşterek adaylarımız oldu. Biz CHP'nin her yaptığına kefil olmadığımız gibi, CHP de bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değildir. Biz ayrı partileriz. Millet, memleket müştereği bulduğumuz yerlerde seçimi göğüslemiş olduk. Biz iktidar alternatifiyiz. AK Parti'yle bir siyasi beraberlik gündemimiz yok. Bizim gündemimizde hiçbir şekilde ittifak yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Basın toplantısından detaylarİYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Sokakta sahnelenen oyunda cinayete kurban giden kadınlar anlatıldı

Aydın'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için sokakta sahnelenen tiyatro oyununda, bu yıl cinayete kurban giden kadınlar anlatıldı. Oyun sonunda halka seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iyi hal indiriminin acilen kaldırılmasını istedi.CHP Efeler İlçe Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için tiyatro etkinliği düzenledi. Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önündeki sokakta sahnelenen oyunda, bu cinayete kurban giden kadınların öldürülmesi canlandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, CHP İl Başkanı Ali Çankır, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Özdemir, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve çok sayıda kadın oyunu izledi. Yağmura rağmen oyun sonuna kadar izlenirken, beyaz kefen içindeki oyuncuların performansı uzun süre alkışlandı. Konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Buradan iktidar partisinin milletvekillerine ve özellikle kadın milletvekillerine sesleniyorum. En büyük iş size düşmektedir. Parlamentoda çıkartacağınız yasalar daha katı olmalıdır. İyi hal indirimi acilen kaldırılmalıdır. İnsanoğlunu zedeleyici her türlü sözde şiddettir" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Kadına Şiddeti anlatan tiyatro oyunundan görüntüEtkinlikten görüntüÖzlem Çerçioğlu konuşmasıGenel ve Detay görnütü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Güleda'nın babası konuştu: En büyük cezanın verilmesini istiyorum

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesi, memleketi Muğla'da, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eylemle protesto edildi. Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, "Gerekli en büyük cezanın verilmesini, bu evlat acısının dindirilmesini istiyorum" dedi. AK Parti Muğla İl Başkanlığı öncülüğünde toplanan 50 kişilik bir grup, Güleda Cankel cinayetine tepki göstermek için Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi. 'Sevgi şifadır', 'Sesimizi sen de duy' ve 'Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan çocuğunu da öyle yetiştir' dövizlerinin taşındığı protesto gösterisine; Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel'in dışında AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Tamer Topal da katıldı. Konuşma yapan Baba Cankel, "Süreç boyunca destekleri için herkese teşekkür ederim. Yaşım dolayısıyla konuşamıyorum. Ama kızım çok büyük hayallerle gitti oraya. Hayalleri yarım kaldı. Dilerim ki caninin de tek hayali hapisten çıkmak olsun. Ama bu hayali gerçekleştiremeden hapislerde ölmesini istiyorum. Gerekli en büyük cezanın verilmesini, bu evlat acısının dindirilmesini istiyorum" dedi. Kadına şiddetin protesto edildiği eylemde katılımcılar, bir süre sonra sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan gruptan görüntüBaba Mustafa Cankel'in konuşmasıAK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan'ın açıklaması Haber- Kamera: Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ MUĞLA,

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Denizli'de kadına şiddete el iziyle tepki

Denizli'de bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti. Ellerini siyaha boyayan kadınlar, duvarı kadına şiddeti simgeleyen el izlerini bıraktı.

Kadın Platformu üyesi 50 kadın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir araya geldi. Ellerinde dövizler taşıyan turuncu fularlı kadınlara, erkekler de destek verdi. Platform adına açıklama yapan Gülnur Oymak, bu yılın ilk 10 ayında 390 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, kadın cinayetlerinin temelinin kadın- erkek eşitsizliğini olduğunu, kadınların en çok kendi yaşamlarına dair kararlar aldıklarında öldürüldüğünü söyledi. Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un görüntülerinin infial yarattığını ifade eden Oymak, "Biz kadınlar, en kutsal ve temel hak olan yaşam hakkını korumak için yasal düzenlemelerin vakit kaybedilmeden bir an önce yapılmasını, kadın cinayetlerinde hafifletici sebeplerinin ortadan kaldırılmasını, kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği, özgür olduğunu bir düzen istiyoruz. Kadına şiddet uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Açıklamanın ardından kadınlar, ellerini siyaha boyayıp, duvara kadına şiddeti simgeleyen el izlerini bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kadınlardan detayGülnur Oymak'ın açıklamasıKadınların ellerini boyayıp, duvara el simgesini yapmasından görüntülerHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Köydeki suya ilgi olunca otomat takıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çatak Köyü muhtarı Selahattin Öztürk, köylerine şifalı su diye akın edilen çeşmeye su otomatı yerleştirdi. 10 litre su için 1 TL'yi otomata atıp bidonları dolduranlar evlerinin yolunu tutuyor.

Safranbolu'ya 24 kilometre mesafede bulunan 23 haneli Çatak köyünün muhtarı Selahattin Öztürk, kaymakamlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra içme suyu olarak kullandıkları kaynak suyunun şifalı olduğu ve özellikle böbrek taşlarını düşürdüğü iddiasıyla köye akın edenlerin su bidonlarını doldurduğu şadırvandaki çeşmeye 10 bin TL harcayarak su otomatı yerleştirdi. 10 gün öncesine kadar suyu ücretsiz olarak çeşmeden dolduran vatandaşlar şimdi otomata 1 TL attıktan sonra 10 litre su almaya başladı.

Muhtar Selahattin Öztürk, "Bu su 50 senedir hizmet veriyor. Artık bu işi ticarete döken vatandaşlar vardı. Köyümüzün suyu zaten yeterli değil. Köyümüzün tek suyu. Köy halkımız da bu suyu kullandığı için böyle bir çareye başvurduk. Şu anda herkes memnun. Suyumuz da yeterli olacak. Kavga gürültü çok oluyordu. Jandarmayı çağırdığımız zamanlar oldu. Ne gecesi ne gündüzü belli. Devamlı büyük bidonlarla gelenler burada aşırı su alıyorlardı. Buraları kırıp tahrip ediyorlardı. Şu anda iyi oldu. Makinenin başına güvenlik kamerası koyduk. Evimden gece de olsa izliyorum. Hangi saatte gelecekleri belli olmuyor. Saat 04.30'da vatandaş su için geldi. Makine yeni kurulduğu için baktım geziniyor. Kalkıp gelerek kendisine yardımcı oldum. Nasıl çalıştığını bilmeyenlere devamlı yardımcı oluyorum.ö dedi.

Otomatta biriken parayı nasıl değerlendireceklerine değinen Öztürk, "Burası azalarla, köy heyetiyle birlikte açılacak. Çıkan para sayılacak. Köyün banka hesabına yatırılacak. Şadırvan ve köyün gideri için kullanılacak. Bu zamana kadar hiç gelirimiz yoktu. Suyu alıp alıp gidiyordu millet. İnşallah bundan sonra burada çevre düzenlememiz, mermerlerimizi, tuvaletlerimizi her tarafı dört dörtlük hale getireceğiz. Tabii ki makinenin de bir maliyeti var.ö diye konuştu.

Özellikle böbrek taşı rahatsızlığı olanların suya ilgi gösterdiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: "Yakın çevremizdeki köylerimiz de dahil, gelenler hiç aksatmadan her ay geliyorlar. Ankara, İstanbul, Bolu'dan gelenler çok. Her ilden geliyorlar. Bugün Elazığ'dan gelen var. Adam yıllarca ameliyat olmuş. Bu sudan fayda görünce ameliyatı durdurulmuş. Böbreklerinde taş varmış. Vücut devamlı üretiyormuş. Buranın suyunu kullandıktan sonra ameliyattan kurtulmuş. Şeker hastalığına da iyi geldiğini duyuyoruz. Bizim köyümüzde öyle böbrek taşı, şeker hastalığı pek yok. Dışarıdan gelenler şekeri de aynı seviyede tuttuğunu söylüyorlar. Köyümüzde böbrek hastası yok. Devamlı bu suyu içiyoruz.ö

Köye devamlı su almaya geldiğini belirten Rasim Kervan, "Çatak suyunun faydası var. Eşimim böbreklerinde kum var. Kumu dökmesi için ciddi manada faydalı oluyor. Çayı bununla demliyoruz. Çaydanlıklar kireç tutmuyor. İçimi de güzel. Paralı olduğunu yeni duyduk. Güzel olmuş. Hiç değilse sıra kavgası oluyordu. Güzel bir su, iyi olur inşallahö dedi.

8 yıldır su aldığını söyleyen Mustafa Batur(48), "Tek böbrekle yaşayan bir kişiyim. Muhtarımız yeni bir uygulama yapmış. Bence iyi oldu. 1 TL çok büyük bir para değil. Su da kaliteli. 1 TL'ye 10 litre su alıyorsun. Analiz ettirdik. Sıfır kireç. Osmaniye'ye bile su gönderdim. Orada da memnun kaldılar. Halen daha gönderiyorum. Her suya güvenemiyorsun ama buradaki su çok kaliteli." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Köyden detay-Vatandaşlar su doldururken, bidonları araçlarına taşırlarken-Güvenlik kamerası-Selahattin Öztürk'ün açıklaması-Rasim Kervan röp-Mustafa Batur röpHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Yakaladığı balığı yeniden denize bıraktı

Bartın'da, Erdi Dağlı oltasıyla yakaladığı camgöz cinsi balığı yeniden suya bırakırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Dün, Bartın Mugada sahilindeki kumsalda balık tutan Erdi Dağlı, oltasını çekince şaşırdı. Erdi Dağlı, oltanın ucundaki balığın camgöz olduğunu gördü. Dağlı iğneden balığı kurtararak yeniden suya geri bıraktı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Balığın yakalanma anı-Deniz bırakılmasıHaber: BARTIN, =============================

Mersinli kadınlar, öldürülen kadınların mezarlarına karanfil bıraktı

Mersin'de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, erkekler tarafından öldürülen kadınların mezarlarını ziyaret etti.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyesi kadınlar merkez Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Şehir Mezarlığı'na defnedilen ünlü şarkıcı Bergen, geçtiğimiz haziran ayında öldürülen Filiz Kaplan ve 2015'te hunharca katledilen Özgecan Aslan'ın mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. Son on ayda Mersin'de 9, Türkiye'de 312 kadının öldürüldüğünü anımsatan Yıldız, "Kadına yönelik şiddetle mücadele edemediğimizden ve dayanışma içinde olamadığımızdandır ki, bu ülkede her gün neredeyse iki kadın hunharca öldürülüyor ve 80 milyon bu cinayetleri sessizce seyrediyor. Kabirlerini ziyaret ettiğimiz Bergen, Özgecan Aslan, Filiz Kaplan son yıllarda binlere ulaşan şiddet kurbanı kadınlardan sadece bazıları. Bu cinayetlerin sayıları kadar şekilleri de ülkemizde kadına yönelik şiddeti ürkütücü bir boyuta taşımıştır. Son kurbanlardan Emine Bulut'un 'ölmek istemiyorum' çığlığı hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Ülkemizde kadınların yaşamı, özellikle boşanmış ve boşanmak isteyen kadınların yaşamı risk altındadır. Tüm yurttaşları, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, medyayı kadına yönelik şiddete karşı topyekun tavır almaya, yargıyı mağduru korumaya, faili en ağır biçimde cezalandırmaya, devleti ve kurumlarını İstanbul Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kadınlar mezarları ziyaret ederken-Kadınlar mezarlara karanfil bırakırken-Mezar başında açıklamalar

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: DHA