Dha yurt bülteni - 12

12.10.2019 15:47

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Bingöl'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan Fuat Korkutan'ın kullandığı 12 AGG 10 plakalı yolcu otobüsü, Doğanca köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, otobüste bulanan 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------Ekiplerin olay yerinde yaralılara müdahalesiYaralıların hastaneye getirilmeleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 344 MB

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Bakan Turhan: Sivas- Ankara YHT hattı planlandığı şekilde devam ediyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, özel uçakla Sivas'a geldi. İl protokolü tarafından havaalanında karşılanan Bakan Turhan ilk olarak Sivas- Ankara arasında devam eden YHT çalışmasının sürdüğü Köklüce şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan burada projede müteahhit firma yetkilileri, teknik ekip ve il yöneticileri ile birlikte yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirerek son durum hakkında bilgi aldı. Bakan Turhan'a Sivas Valisi Salih Ayhan ile AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk eşlik etti.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"Projede çalışan müteahhitlerimizle, teknik ekibimizle, görevdeki valimizle beraber çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmeler yaptık. Ankara-Sivas YHT hattı inşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete almayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda bir sorun, sıkıntı şu anda görünmüyor. Hedefimiz Ankara'yı Sivas'a yüksek hızlı tren ile bağlamak. Tabi hükümetimizin özellikle YHT ve hızlı tren çalışmalarına özel önem veriyoruz. Bu çalışmalarımız sadece Ankara-Sivas değil, Ankara-İzmir hattında, Bursa-Osmaneli hattında, Mersin-Gaziantep hattında, Karaman- Yenice hattında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kesimlerdeki çalışmalara ilave olarak yine proje çalışmaları devam eden hatlarımız da var. Sivas-Malatya-Elazığ hattı, Antep-Urfa-Diyarbakır hattı, Eskişehir-Afyon-Antalya hattındaki proje çalışmalarımız da devam etmekte. İlave olarak Samsun-Kırıkkale, Kırıkkale-Aksaray-Konya, Konya-Antalya hattındaki proje çalışmalarımızı da yürütmekteyiz. Bunları da önümüzdeki dönemde proje çalışmaları tamamlandıktan sonra bu hatlarımızı, bu şehirlerimizi de hızlı tren ile inşallah buluşturmuş, hızlı tren hizmetlerini getirmiş olacağız."

Bakan Turhan, geçen ay temeli atılan İstanbul Halkalı- Kapıkule hattıyla ilgili olarak da, "İstanbul Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında da, Çerkezköy- Kapıkule arasında çalışmalara başladık. Halkalı-Çerkezköy arasını ve Adapazarı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen, Çerkezköy'e bağlanacak olan hattın da önümüzdeki günlerde projeleri tamamlanmış, ihaleye çıkaracağımız hatlar olarak söyleyebiliriz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: -Şantiyeden çıkışı-Yaptığı açıklama

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Bolu'da gazeteciler bayrak dağıttı

BOLU Gazeteciler Cemiyeti üyeleri 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla kentin en işlek caddesinde esnaflara bayrak dağıttı.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti, 'Barış Pınarı Harekatı' başladıktan sonra kentte yaşayan vatandaşlara, ev ve işyerlerine bayrak asmaları konusunda çağrı yaptı. Gazeteciler Cemiyeti üyeleri bugün de bayrak dağıttı. Yaklaşık 30 gazeteci Bolu Valiliği önünde toplandıktan sonra kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan esnaflara bayrak dağıttı. Bayrak dağıtımı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere dua edilmesiyle son buldu.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, "Bugün yüce Türk ordusunun Suriye'de DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri olarak bütün esnaflarımıza Türk bayrağı vererek işyerlerine asmalarını isteyeceğiz. Terörle yıllarca mücadele eden komandolarımıza moral vermek için Köroğlu'nun torunları olarak ordumuza, askerlerimize, devlet adamlarımıza ve orada görev yapan herkese destek olmak için bugün esnaflarımıza bayrak vereceğiz. Bu duyarlılığı Türkiye'de herkesin göstermesini izliyoruz. Çünkü oradaki askerlerimizin morale ihtiyacı var. Belki buradaki hassasiyeti gördükleri zaman yüzleri gülecektir. Orada zor şartlarda terörislerle çatışıyorlar." dedi.

Velioğlu, bölgede görev yapan gazetecilerin de zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, "Dün canlı olarak da izledik, orada görev yapan gazeteci arkadaşlarımız var. Onlara saldırı anını izledik. Çok üzüldük. Hepsine dua ediyoruz. Onlara da moral vermek istiyoruz. Hepsi kendilerine dikkat etsin. Zor görev yapıyorlar. Allah hepsine yardım etsin." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bülent Velioğlu'nun açıklamaları-Bayrak dağıtılması-Dua okunması-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Vatan Partililerden Trump'a protesto, harekata destek VATAN Partisi'nin Muğla'nın Marmaris İlçe Başkanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerini protesto ederek, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Vatan Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri, bugün saat 13.30'da, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk bayrağı taşıyan 27 kişilik grup, 'Mahvolursun Trump, senden büyük Mehmetçik var', 'Kılıcınız keskin, zaferiniz daim olsun', 'ABD/PKK bozguna uğrayacak' pankartı açtı. Partililer, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi" sloganı atarken Vatan Partisi İlçe Başkanı Ziya Ertan Yıldırım, yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerine tepki göstererek, "Türkiye, Trump'a karşı en net cevabı 'Barış Pınarı Harekatı' ile vermiştir. Buradan ilan ediyoruz, kahraman Türk ordusunun yanındayız. Türk Milleti, Türk Ordusu'nun yanındadır" dedi. Açıklamanın ardından partililer, sessizce ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atatürk Anıtı önüne gelen partililer görüntüAtatürk Anıtı önünde ellerinde Türk Bayrağı ve pankartlarla bekleyen partililerVatan Partisi Marmaris İlçe Başkanı Ziya Ertan Yıldırım basın açıklamasıPartililerin 'Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi' sloganı atması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Otobüsünü oyuncakçı dükkanına çevirdi OSMANİYE'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Fatih Çokan (28), yüzlerce oyuncağı aracında sergiliyor.

Kendi aldığı oyuncakların yanı sıra arkadaşlarının da desteğiyle otobüsünü küçük bir oyuncakçı dükkanına çeviren Çokan, araca binen çocuklara bu oyuncaklardan vererek onları sevindirdiğini belirtti. Yolcular ise, 8 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Çokan'ın bez bebek ve metal arabalarla süslediği araçla yolculuk yapmanın görsel bir güzellik kattığını ve keyifli olduğunu söyledi.

Aracın kendisine ait olduğunu ve çocuklara özgü farklı bir çalışma yapmak istediğini belirten Çokan, "Babam daha önceleri at arabacılığı yapıyordu. Durumumuz olmadığı için o zamanlar oyuncak alamıyorduk. Ben de çocuklara yönelik böyle bir şey düşündüm. Çocuklara hediye vermek için aracıma oyuncak koydum. Arkadaşlarım da bana yardım ediyor. Destekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Aracına binen müşterilerinin farklı tepkileriyle karşılaştığını ifade eden Fatih Çokan, "Kimisi resim çektirmek istiyor, çocuklar hemen yanıma geliyorlar, onların hediyelerini verip konuşuyoruz. Çocuklar bir daha denk gelip bindiklerinde 'Anne yine o araba yine o amca' diye konuşuyorlar. Aileler de güzel karşılıyor. Maksat çocukların gönülleri hoş olsun. Yaşayabildiğimiz yere kadar, bu şekilde çocukların gülmesini elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Otobüs içinden araç hareket ederkenAraca binen bir yolcu ücret öderkenAracın ön kısmındaki ve yan camlardaki oyuncaklardan detaylarAracın dıştan detay görüntüleriFatih Çokan ile röportaj

BOYUT: 84.4 MB SÜRE: 02'42"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Kaynak: DHA