Dha yurt bülteni - 12

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (3)

ŞEHİT ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine dün Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlenen havan mermisinin isabet etmesi ile sokakta oyun oynarken şehit olan Elif Terim (11) son yolculuğuna uğurlandı. Terim için bugün Özbek Mahallesi Semerkand Camii'nde tören düzenlendi. Top ve çatışma sesleri arasında kılınan cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, şehit Terim'in ailesi, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Elif Terim kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

EKMEK ALMAK İÇİN ÇIKMIŞTIEvden ekmek almak için çıktığı sırada Ceylanpınar'a teröristlerce atılan havan mermisinin patlaması sonucu şehit olan Mazlum Güneş (11) için ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tören düzenlendi. Abdulkadir Geylani Camisi'nde düzenlenen törene katılan Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "Bugün Siverek'te 11 yaşında gencecik bir yavrumuzu toprağa verdik, kederli ailesine ben başsağlığı diliyorum. Biz milletimiz, devletimiz hep beraber birlik içerisinde bu harekete destek veriyoruz. Ordumuzun morali son derece yerinde, güçlü ve küvetli bir şekilde bütün terör odaklarını yok edene kadar bu harekata devam edeceğiz ve hassasiyetlerimiz çocuklara, sivillere kesinlikle bir zarar gelmemesidir. Terör örgütünün bütün dünyanın gözü önünde sivilleri hedef aldığını söyleyen Kaymakam Çiftçiler,ö Terör örgütü sivillerin yaşadığı alanlara roket ve havan toplarıyla saldırıda bulundu, bu da kimin sivilleri öldürdüğü ortaya çıkıyor. Bugün Siverek'te 11 yaşındaki bir çocuğumuzu toprağa verdik, dün de 9 aylık bir bebek şehit olmuştu. Ama Türk ordusu kesinlikle sivilleri hedef alamaz, siviller hassasiyetimizdir. Terör örgütünden bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecekö dedi.Konuşmaların ardından kılınan cenaze namazından sonra Mazlum Güneş'in cenazesi Sofice Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (4)ŞEHİT BEBEK DEFNEDİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentini işgal eden PKK/YPG'li teröristler tarafından atılan roketin Akçakale'de isabet ettiği evde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar, gözyaşları arasında toprağa verildi.Telabyad'da dün teröristlerin ateşlediği ve Akçakale ilçe merkezine düşen roket ve havanlar 9 aylık bebek Muhammed Omar ile Cihan Güneş'in hayatını kaybetmesine 46 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Harekatın ilk sivil şehitleri olan Suriyeli bebek ile Cihan Güneş'in cenazeleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Şanlıurfa Valiliğinde yapılan törenin ardından Cihan Güneş'in cenazesi memleketi Manisa'ya, Muhammed bebeğin cenazesi ise Akçakale'ye gönderildi.Yakınları tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi Akçakale'deki Sanayi Camisine getirildi. Öğle vakti Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile yakınlarının katılımıyla küçük çocuğun cenaze namazı kılındı. Terör örgütü PKK/YPG aleyhine slogan atan kalabalık daha sonra küçük çocuğu Akçakale ilçe mezarlığına götürdü. Küçük çocuk burada gözyaşları arasında defnedildi.KÜÇÜK MUHAMMED'İN 2 ABLASI DA YARALANDISuriye'nin Tel Rıfat bölgesinden göç ederek Akçakale'nin Adnan Menderes Mahallesine yerleşen Hani Şeab ile Fatime Cemal Adbe çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Muhammed Omar, dünkü saldırıda yaşamını yitirdi. Evin penceresinden giren roketin patlamasının ardından oda savaş alanına döndü. Eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve patlamanın şiddetiyle odanın kapısının sökülerek fırlamasının ardından harabeye dönen ve Muhammed bebeğin öldüğü patlamada 2 kız çocuğunun ise yaralandığı ve tedavilerine Şanlıurfa'da devam edildiği belirtildi. Küçük çocuklarını toprağa verdikten sonra saldırıya uğradıkları evlerine geri dönen Hani Şeab ile Fatime Cemal Adbe ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekipleri de aileye kalacak yer ayarlayıp, psikolojik destek vermek üzere evde inceleme yapıp aile üyeleriyle görüşme yaptı.

Teröristlerden Nusaybin'deki gazetecilere silahlı saldırı

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı takip için Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan gazetecilerin bulunduğu otelin teras katına kurşunlar isabet etti. Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle gazetecileri hedef alarak yaptıkları silahlı saldırıda kırılan cam parçasıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi.

Binali Yıldırım: Operasyonla birlikte, oradaki Araplar ve Kürtler huzur bulacak

Yalova Üniversitesi'nin akademik yılı açılışına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Binlerce kilometreden gelip oraya yerleşeceksiniz, 911 kilometre boyunca sınırı olan Türkiye'ye burada ne işiniz var diyeceksiniz? Bizim oradaki işimiz çok açık ve seçiktir. Suriye ve Irak boyunca, bin 300 kilometrelik hudutlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletini ortadan kaldırmaktır. Operasyonla birlikte o bölgedeki Araplar ve Kürtler, huzur bulacaktırö dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yalova Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Altınova ilçesinde Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Yıldırım, ardından Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış programına katıldı. Programın açılışını yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından Yıldırım'a senato tarafından oy birliğiyle, ulaştırma mühendisliği alanında fahri doktora verilmesine karar verildiğini söyledi. Rektör Cebeci, Yıldırım'a Fahri Doktora Beratı'nı takdim ederek cübbesini giydirdi.'ABD'Yİ UYARDIK, GİTTİĞİNİZ YOL YANLIŞ'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşan Yıldırım, "Türkiye uzun yıllardan beri başımızı ağrıtan, büyük bedeller ödeten, alçak bölücü terör örgütlerine karşı yeni bir operasyonu başlattı. Daha önce başbakanlığım esnasında Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı başarıyla gerçekleştirilmiş ve Fırat'ın batısındaki bölgeler, terör unsurlarından temizlenmişti. Bölgedeki halk huzura kavuşmuş, güven içerisinde ülkemizde bulunan mülteciler topraklarına dönmüştü. Bu sefer defalarca müttefiklerimize, bölge ülkelerine defalarca ikazımıza karşı doğudan maalesef yerli halkı göçe zorlayan, çocuklarını zorla silah altına alan ve zulüm yapan o alçak PKK eşit YPG eşit SDG gibi değişik isimlerle meydana çıkan bu örgüte karşı bir operasyon başlattık. Bu operasyon durup dururken olmadı. Hem başbakanlığım sırasında, Cumhurbaşkanımız bir yandan, biz bir yandan, NATO müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'ni defalarca uyardık, dedik ki 'Bu gittiğiniz yol yanlış yol. Bir terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için bir başka terör örgütünü kullanmak devletlere yakışan bir şey değildir. Peki DEAŞ'ı yok ettikten sonra bu terör örgütünü ne yapacaksınız? Onu yok etmek için başka bir terör örgütü mü icat edeceksiniz? Bu akla ziyan bir iştir. O zaman bize şunu söylemişlerdi: 'Bu bizim için bir seçim değil bir mecburiyet'. ve maalesef yanlışta ısrar edildiö diye konuştu.'ÖRGÜT, DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELER TARAFINDAN DONANIMLI HALE GETİRİLDİ'Bugüne kadar terör örgütünün sürekli silahla donatıldığını hatırlatan Yıldırım, terör örgütlerinde bulunan silah ve mühimmatları da sıraladı. Yıldırım, "Binlerce PKK'lı, PKK'nın kuzenleri, Suriye'deki kolu YPG teröristleri teşvik edildi, donanımlı hale getirildi ve ülkemizde terör faaliyetlerine zemin hazırladı. Maalesef bu terör örgütü sıradan bir terör örgütü değil. Bu terör örgütü dost bildiğimiz ülkeler tarafından birkaç yılda muazzam bir destekle techiz edilmiş bir örgüt. Örnek vermek gerekirse 3 yıl içerisinde bu terör örgütüne verilen silah ve mühimmatlardan birkaçı: 37 bin kalaşnikof tüfek, 7 bin 500 makineli tüfek, 4 bin ağır makineli tüfek, 3 bin 400 RPG7'lik roket atar, 315 havan topu, bin adet ABD ve Rus yapımı AT4 tanksavar silahı, 195 keskin nişancı tüfeği, 450 PV7 tipi gece görüş dürbünü, 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün ve liste uzayıp gidiyor. Bunlar ne yapacak bunları? Ne yaptıklarını görüyoruz. Her etkisiz hale getirdiğimiz terörist grubun geride bıraktığı silahlar işte bu silahlarö dedi."ORADAKİ OPERASYONLA, ARAPLAR VE KÜRTLER HUZUR BULACAK'Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için öncelikli bir mesele olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'ye 'Orada ne işi var' diyorlar. Sormak lazım, bunu söyleyen ülkelerin hangisinin Suriye ile ilgili ortak yanı var? Ortak sınırları mı var? Komşulukları mı var? Suriye'deki yangından etkileniyorlar mı? Binlerce kilometreden gelip oraya yerleşeceksiniz, 911 kilometre boyunca sınırı olan Türkiye'ye burada ne işiniz var diyeceksiniz? Bizim oradaki işimiz çok açık ve seçiktir. Suriye ve Irak boyunca bin 300 kilometrelik hudutlarımızın güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletini ortadan kaldırmaktır. Terör oluşumunu ortadan kaldırmaktır. Fırat'ın batısında bunu yaptık, şimdi kahraman Mehmetlerimiz, Suriye Milli Gücü ile birlikte Fırat'ın doğusunda da barış Pınarı operasyonunu başlatmışlardır. Bu operasyonla birlikte bölgedeki Araplar, Kürtler huzur bulacak, terör örgütünün suntasından kurtarılmış olacaklar. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de sınırlarımız içerisinde terör tehdidi ve belası sona ermiş olacak. Tabiatıyla Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için öncelikli bir meseledir. Bunun teminatı da Türkiye'dir. Türkiye'nin yaptığı iç karışıklıktan, iç savaştan yararlanarak kendine alan oluşturmaya çalışan Türkiye'ye tehdit oluşturmaya çalışan unsurları ortadan kaldırmaktır. Kim ne derse desin bu operasyon başarıyla, hiçbir sivile zarar vermeden silahlı kuvvetlerimizin 100 yıllık tecrübesiyle tamamlanmış olacaktır. 82 milyon vatan evladının duası desteği onlarla beraberdir. Allah yar ve yardımcıları olsunö diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Yalova Valisi Muammer Erol ve Rektör Suat Cebeci tarafından Yıldırım'a plaket takdim edildi.

Reyhanlı şehitlerinin ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı sırasında, YPG/PYD terör örgütlerince Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik gerçekleştirdiği roketli saldırıda şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli ve 11 Mayıs Reyhanlı saldırısında kızı ile torununu şehit veren Döne Kuvvet, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi.Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin'deki terör örgütlerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketle şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli, aslında kendilerinin de Kürt kökenli olduklarını söyledi. Ancak, Türk vatandaşı olmaktan ve Türk Bayrağı altında yaşamaktan dolayı çok gururlu olduğunu belirten Sinirli, "Daha önce bizimde başımıza geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda eşim Rıfat Sinirli'yi kaybettim, şehit oldu. Aynı acıları yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Biz devletimizin yanındayız, bu harekatı destekliyoruz. Ben ve eşim Kürt kökenliyiz. Ama Allah'a çok şükür biz terörist değiliz. Biz Türküm diyecek kadar Türkiye'mizi seviyoruz. Türk bayrağı altında yaşıyoruz, Türk çocuğuyuz. Hepimiz bu operasyonu destekliyoruz" dedi.11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'daki terör saldırısında kızı ve torununu kaybeden Döne Kuvvet ise, harekatı desteklediklerini söyledi. Kızı Nadire Kuvvet ve torunu Fatma Nur Erboz'un mezarını ziyaret eden Kuvvet, "Devletimizin yaptığı operasyon doğrudur. Buna geç bile kaldık. Daha önce olsaydı daha çok memnun olurduk. Biz de Kürt'üz ama bunlar gibi değiliz. Bunlar zalimler. Cumhurbaşkanımıza ve askerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin. Tırnakları taşa değmesin, birini bin etsin. Her zaman destekliyoruz" diye konuştu.Bu arada 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna da yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı tam olarak desteklediklerini belirterek şöyle dedi;"Aslında geç kalınmış bir karardır. Terör örgütleri 1983'ten bu yana içimizi yaktı. Bu güne kadar çok şehit verdik. Çok sabrettik. Ama bu gün Türk Devleti olarak alınan kararla teröre 'dur' demek zorunda kaldık. Amacımız devletleri işgal etmek değildir. Terör örgütlerine karşı bir cephe açmaktır. Biz devletimizin aldığı her türlü kararı direkt olarak destekliyoruz. Şehit aileleri olarak yapılan bu operasyonu destekliyoruz. Dıştan gelen ve Türkiye Cumhuriyetine karşı olan terör örgütlerine karşı birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız . Ulus olarak bu harekatı destekliyoruz, alınan karar doğrudur, ülkemizin çıkarları önemlidir."

Öğrencilerden Mehmetçik Vakfı'na bağış

Nevşehir'de, Mehmet Gülen Ortaokul öğrencileri, okul harçlıklarından biriktirdikleri bin 231 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.Okulda eğitim gören 300 öğrenci, harçlıklarından biriktirdikleri bin 231 lirayı, Mehmetçik Vakfı'nın banka hesabına yatırdı. Ardından bazı öğrenciler İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol'u ziyaret etti. Öğrenciler, daha sonra da okulun bahçesinde, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.Okul Müdürü İbrahim Palancı, Türkiye'nin bir savaşın içine girdiğini söyleyerek, "Yavrularımız bir etkinlik hazırladı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de talimatlarıyla duamızı yaptık. Sonrasında da öğrencilerimiz biriktirdikleri harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını belirtti. Bu çocuklarımızın güzel düşüncelerini kağıda aktardık ve topladıkları parayı bankaya yatırdık. Okullar sadece matematik, fen bilgisinin öğrenildiği yerler değildir, vatan ve bayrak sevgisini de bu sıralarda öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.Kampanyaya katılan öğrencilerden Sümeyra Kığılı, "Bugün İl Jandarma Komutanımızı ziyarete gittik. Biz Suriye'de savaşan askerlerimizin her zaman yanındayız. Biz bugün yaşayabiliyorsak bu askerlerimiz sayesinde oluyor. Her zaman gönüllerimizde onların bir parçası var. Bu açıdan biz onlara fayda sağlaması için harçlıklarımızdan bin 231 lira para topladık. İnşallah faydası olur" dedi.

Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua

Muş'tan harekata destek

Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Türk bayrakları ile donatılan ilçe merkezinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplananlar adına, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel açıklamalarda bulundu. Başkan Karayel, "Türk askerinin oraya girmesinin amacı, Suriye halkının huzuru ve sınırımızın güvenliğini sağlamak içindir. Bu operasyon sivil halka karşı yapılan bir operasyon değildir. Bu operasyon, silahlı terör örgütlerine karşı yapılan bir operasyondur. Bu nedenle biz, canı-gönülden bu operasyonu destekliyoruz. Askerimizin yanındayız. Cenabı Allah askerimize yardım etsin, yar ve yardımcısı olsun. Askerlimizin gittiği yerde huzur olur, güven olur, güzellik olur. Hiçbir zaman Türk askeri sivillere karşı bu güne kadar bir yanlış yapmadı, burada da yanlış yapılmayacaktır. Onlara da güveniyoruz. Operasyonun amacı, bölgeye terör örgütlerinden temizlemektir. Bunun içinde biz askerimizin arkasındayız, yanındayız ve destekliyoruz" diye konuştu.İlçedeki muhtarlardan Sami Ay ise "Allah askerimize zeval vermesin. Allah askerimize yardımcı olsun. Bizler ilçe halkı olarak bu operasyonu destekliyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet, yaralıları da şifa diliyoruz. Biz ilçe halkı olarak, dediğimiz gibi hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ilçe halkı ise ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı.

Otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerindeki Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Halit Emre Bayrakdar'ın kullandığı41 ACC 177 plakalı TIR ile Fırat Binici idaresindeki 34 ZU 8872 plakalı otomobil kavşakta ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada TIR ve otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şoförü kadınla oyalayıp, kamyonları çaldılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 1 milyon 150 bin lira değerindeki pirinç metal yüklü kamyonun sürücüsünü bir kadınla oyalayarak kamyonu çalan, aynı yöntemle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yemeklik yağ yüklü kamyonu çalan ve pirinç metal ile yağları satın alan 1'i kadın 11 kişi gözaltına alındı. 2 kamyon ve ürünler sahiplerine teslim edildi.3 Ekim günü Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bulunan 1 milyon 150 bin lira değerindeki pirinç metal yüklü kamyon çalındı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, kamyonu ve kamyonun çalan kişilerin kullandığı otomobilin izini sürdü. Yollarda bulunan tüm kameralar incelenerek kamyonun Bursa'da bir hurda deposuna girdiği belirlendi. Polis, kamyonda yüklü 27 bin 500 kilo pirinç metali ve kamyona el koyarak, sahiplerine teslim etti. Bu sırada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli plakalı bir otomobil ile Tekirdağ Çorlu'ya gelenlerin yemeklik yağ yüklü kamyonu çaldığını bildirdi. Polis, iki kamyonu çalanların aynı kişiler olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi. Yemeklik yağ yüklü kamyonun İstanbul Tuzla'da bir yemek fabrikasının önünde bulunduğu tespit edilerek, takibe alındı. Yağlar depoya boşaltılırken, yükünü boşaltan kamyon takibe alınarak durduruldu. Depoya konulan yağlar ve kamyon da sahiplerine teslim edildi.Polis olayla ilgili olarak kamyonları çalan ve çalınan ürünleri satın alan Coşgun G., Zafer K., Hasan M., Arslan Mert B., Elif K., Selahattin G., Kani K., Engin S., Ersin B., Cuma B. ve İsa Ö.'yü İstanbul Pendik, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi ve Bursa'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Kamyon şoförlerini bir kadınla oyalayarak araçları çaldıkları belirlenen kişiler ile çalınan ürünleri satın alan kişiler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu defa Marmaris'te iklim değişikliğine dikkat çekti

Türkiye'nin Friday's for Future (Gelecek için Cuma'lar) adı altında bir araya gelen iklim aktivistlerinin en genç isimlerinen olan ve 29 haftadır İstanbul'da yaptığı eylemlerle dikkati çeken 11 yaşındaki Deniz Çevikuş, bu defa Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Çevikuş, açtığı dövizlerle Marmarisliler ve turistler de farkındalık yaratmaya çalıştı.Türkiye'nin Friday's for Future (Gelecek için Cuma'lar) adı altında bir araya gelen iklim aktivistleri arasındaki en genci olan Deniz Çevikuş, Marmaris'te farkındalık eylemini gerçekleştirdi. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na gelen Çevikuş, küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında bilgiler içeren İngilizce, Rusça ve Türkçe dövizler açtı. Belediyenin düzenlediği bir etkinlik için ilçede ailesiyle birlikte bulunan Çevikuş'a Marmarisliler yanı sıra turistler ve yerleşik yaşayan yabancılar yoğun ilgi gösterdi. Çevikuş, İngiliz turist Gloria Elizabeth Toller ile görüş alışverişinde bulundu. 2 saat süren farkındalık eyleminde, Marmarisliler ve turistler Çevikuş'un fotoğraf ve görüntüsünü çekip, sosyal medyada paylaştı. Çevikuş ile sohbet eden vatandaşlardan Mehmet Arslan Can, "Dünya Kız Çocukları Günü'nde 11 yaşındaki bir kız çocuğundan böyle önemli bir eylemi görmek beni mutlu etti. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı korumalı ve onlara yaşanabilir bir ortam bırakmalıyız" dedi. Barlas Çevikuş, kızı Deniz'in İstanbul'da 29 haftadır iklim grevi yaptığına dikkati çekip, "Her hafta Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu etkinliği gerçekleştirmekte. Eşim Handan Çevikuş ile kızımızla gurur duyuyoruz. İnsanların artık iklim değişikliğine dikkat etmesi gerekiyor. Doğa da tahribat artıkça küresel ısınma yaşanmakta. Hepimiz bunun farkında olmalıyız" dedi.HERKES DESTEK VERİYOREylemi hakkında bilgi veren Deniz Çevikuş, "29 haftadır İstanbul'da her Cuma, iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıyorum. Şu ana kadar hiç ters tepki veren olmadı. Aksine çok destek gördüm. Okuldan arkadaşlarım, öğretmenlerim ve oturduğum apartmandaki komşularımız büyük destek oldu. Bazı etkinliklerimde okul arkadaşlarım da bana destek verdi. En çok desteği sosyal medyada gördüm. Çevremize verdiğimiz tahribat nedeniyle doğamızda insan hayatını kötü etkileyecek değişimler olmakta. Bunun önemine dikkat çekmek ve doğamıza sahip çıkmak için bu etkinliği gerçekleştiriyorum. Doğamızı koruma bilinci fark edilinceye kadar etkinliklerim devam edecek" dedi.

