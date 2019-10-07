Dha yurt bülteni - 12

07.10.2019 16:21

Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (2)

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde ortaya çıkan ve kaynağı bilinmeyen kokudan 50 kişi etkilenerek, rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mahalledeki caminin hoparlörlerinden anonslar tekrarlanarak, köylülerden evden çıkmamaları istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. AFAD ekipleri, koruyucu kıyafet giyip, gaz maskesi takarak, köyün belirli noktalarında kimyasal ve biyolojik gaz ölçümü yaptı.

Sağlık görevlileri ise zehirlenme belirtisi görülen 3 kişiyi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, köye gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki incelemelerinin ardından köylülerin sokağa çıkmasında sakınca olmadığı belirtildi.

Kokunun kaynağının ise yapılacak ölçümler ve araştırma sonucu belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Köyden görüntü

-Köylülerin zehirlenmesi

-Köylülerin ambulansları beklemesi

-Köylüler ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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Otomobil çarpan bisiklet 40 metre sürüklendi; sürücü ağır yaralandı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı bisiklet yaklaşık 40 metre sürüklendi. Bisiklet sürücüsü Emre Erdem'in (26) ağır yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Avarlar kavşağında Emre Erdem yönetimindeki bisiklete arkasından gelen Cihan Özdemir (26) yönetimindeki 16 AAU 332 plakalı otomobil çarptı. Kazada 40 metre sürüklenen bisikletin sürücüsü Erdem ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Gökyüzü bir anda kararıp toz bulutu ortalığı kapladı

Bitlis'in Güroymak İlçesi Gölbaşı Beldesi'nde etkili olan toz fırtınası, kırsal alanda gezintiye çıkan vatandaşlara oldukça zor anlar yaşattı. Fırtına cep telefonuyla da saniye sanye kaydedildi.

Bitlis kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güroymak İlçesi'nin Nemrut Dağı eteklerindeki Gölbaşı Beldesi, bir anda ortaya çıkan toz bulutu içerisinde kaldı. Toz bulutundan da en çok kırsal alanda gezintiye çıkan bir grup vatandaş etkilendi. Havanın bir anda kararmasına neden olan toz bulutu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar sağa, sola koşuşturararak evlerine ulaşmaya çalışırken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla da saniye görüntülendi.

Olayı cep telefonu ile görüntülemeye çalışan Nafiz Tüzün, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Beldeye bir yakınlarının düğünü için İstanbul'dan geldiklerini, köyün yakınlarına da gezmek için çıktıklarını belirten Tüzün, "Akrabalarımızla birlikte kısa bir yayla turuna çıkmıştık. Evlerimizin bulunduğu alandan henüz uzaklaşmamışken, bir anda kendimizi toz bulutunun içerisinde bulduk. Her şey bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Gökyüzü bir anda karardı, kısa süre sonra da bize doğru hızla bir toz bulutu geldiğini fark ettik. Toz bulutunun bizi teğet geçeceğini beklerken, bir anda kendimizi içinde bulduk. Tozdan dolayı evin bile yolunu kaybettik. Kısa bir koşuşturmadan sonra toz bulutu dağılınca ancak kendimizi eve atabildik. Daha öncesinde böyle bir olaya hiç denk gelmemiştik. İlk defa böyle bir doğa olayına şahit olduk. Neyse ki bu olayı da kazasız belasız şekilde atlattık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu ile çekilmiş toz bulutu fırtınası

-Vatandaşların kaçış anı

-Toz bulutundan detay

-Havanın kararmasından detay

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-

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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 48 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilindeki makilik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusunu öldüren koca tutuklandı



Antalya'da, eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak, öldüren Celil Dumanlı, mahkemece tutuklandı. Celil Dumanlı'nın, Bayram Kır'ı öldürdükten sonra eşi S.D.'yi de öldürmek istediği ancak bulamadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 2 engelli çocuk babası Celil Dumanlı'nın eşi S.D., bir süre süre önce evi terk etti. 3546 Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte evin bahçesinde oturan, adliyede şoförlük yapan Bayram Kır'ı gören Celil Dumanlı, aynı sokaktaki evine giderek, tabancasını aldı. Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Kır'ın yanına gelen Dumanlı, 8 yılllık komşusuna bağırmaya başlayıp, tetiği çekti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca Kır, koşarak, kaçmaya başladı.

Bayram Kır'ı aynı sokak üzerinde yakalayan Celil Dumanlı, tabancasıyla 5 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kır'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Celil Dumanlı ise elinde tabancayla koşarak, kaçtı. Kır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların hemen müdahale ettiği Bayram Kır, kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, Celil Dumanlı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Dumanlı, evinde yunus ekiplerince yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise Dumanlı'nın oturduğu bina içinde bulundu. Evde inceleme yapılırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Celil Dumanlı'nın ifadesine başvurdu. Bu sırada evde bulunan Dumanlı'nın engelli çocukları, balkonda oturarak, polisi izledi. İfadesi tamamlanan Celil Dumanlı, polis merkezine götürüldü.

EŞİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Celil Dumanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Dumanlı'nın ifadesinde, "Eşim benim üzerine kayıtlı telefonu kullanıyordu. Gelen ekstrede bir numara ile 4-5 kez görüştüğünü gördüm. Geçmiş ekstreleri de GSM şirketinden istedim. O ekstrelerde de bu numara vardı. Bu sırada eşim evi terk etti. Uzaktan oğlumun telefonundan bu numarayı aradığımda telefonu komşum Bayram Kır açtı. Ben de konuşmadan kapattım. Yanına giderek ateş ettim ardından eve gittim sonrasında polisler gelip beni aldı" dediği öğrenildi.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Celil Dumanlı, tutuklandı. Dumanlı, gazetecilere komşusunu eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söylerken, ağladı.

Öte yandan Celil Dumanlı'nın, Bayram Kır'ı öldürdükten sonra eşi S.D.'yi de öldürmek istediği ancak bulamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Adamın adliyeden çıkışı

-Sorulan sorulara cevap vermesi

-Araca gidişi ile adliye dış plan.

-Ağlaması

Haber: Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-DHA)

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Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı (2)

'ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'

Eşi Cevahir Çay'ı, otobüs durağında bıçaklayarak öldüren 2 çocuk babası Mustafa Çay'ın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çay, adliyeye götürülürken basın mensuplarına, "Eşim beni aldatıyordu. Aldattığını kabul ettiği için öldürdüm" dedi.

Haber: İsmet KÖZELO/KAYSERİ,

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Çocuk Psikiyatristi Uzman Dr. Çatuk, kardeşler arası kıskançlık konusunu değerlendirdi

'AİLENİN DENGEYİ İYİ KOLLAYABİLMESİ LAZIM'

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Çocuk Psikiyatristi Uzmanı Dr. Ebru Çatuk, çocukların kardeşlik ilişkisinde yaşadıkları kıskançlık konusu hakkında değerlendirme yaptı. Ankara'da ağabeyi tarafından pencereden atılan 2.5 aylık bebeğin ölümü sonrası dikkat çeken konu hakkında konuşan Dr. Çatuk, "Çocuklar arasında bazı kıskançlıklar, bazı çekememezlikler olabilir. Çocuğa kendisini kardeşi doğduktan sonra da hala biricik ve özel olduğunu hissettirmek lazım. Yeni bir kardeş aslında onun tahtını birazcık sarsan bir şey. Ama ailenin bu dengeyi iyi kollayabilmesi lazım" dedi.

Ankara'da 12 yaşındaki ağabeyi tarafından 3'üncü katta bulunan evlerinin camından aşağı atılan 2.5 aylık bebeğin ölümü, kardeşler arasındaki kıskançlık konusunu akla getirdi. Çocuk Psikiyatristi Uzman Dr. Ebru Çatuk, kardeşler arasındaki kıskançlığın beklenenin aksine normal bir durum olduğunu belirterek, "Anne ve babanın yeni doğan çocuğa ilgisi, kardeş için zorlayıcı bir süreçtir. O dönemde yaşanabilecek bazı sıkıntılı durumlara, aile bireylerinin hazır olması gerekiyor. Çocuk, daha önce 'Ben kardeş istiyorum. Benim kardeşim olsun' diye cümleler sarf etmiş olabilir. Bunlar hiçbir sorun olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bazı çocukların istediği kardeşten öte, bir oyun arkadaşı olabiliyor. Çocuk 'Kardeşim olsun' dediğinde, her zaman onlarla yaşayacağını, anne babasının onunla ilgili olabileceğini, ona zamanını harcayacağını bilerek istemez. Tam anlamıyla kardeşin ne olduğunu anlaması, eve kardeşin geldikten sonra anlayabileceği bir şey" dedi.

'AİLENİN BU DENGEYİ İYİ KOLLAYABİLMESİ LAZIM'

Çocuk Psikiyatristi Uzman Dr. Ebru Çatuk, ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Çocuğa kendisini kardeşi doğduktan sonra da hala biricik ve özel olduğunu hissettirmek lazım. Yeni bir kardeş aslında onun tahtını birazcık sarsan bir şey. Ama ailenin bu dengeyi iyi kurması gerekir. Elbetteki yeni doğan çocuğun daha fazla bakıma muhtaç olduğu bilinmektedir. Bunların dışında, küçükler büyüklerin bazı haklarını kıskanmaz terimi yanlış. Küçükler de büyüklerin bazı haklarını kıskanabiliyorlar. Bu durumda onların çocuk olduğu asla unutulmamalı. İkisinin de bir takım hak ve ayrıcalıklara sahip olabilecekleri bilinmeli. Ailelerden sıklıkla şunu duyabiliyoruz; 'Sen abisin kardeşine bakacaksın'. 'Sen ablasın, kardeşine bakacaksın.' Bu asla çocuğun görevi değil, ailenin görevidir. Ama çocukları yetiştirmek adına bazen yardım istenebilir. Bunu zorunlulukmuş, görevmiş gibi lanse etmemek gerekir. Aksi takdirde kıskançlıkların sonucu ağır olabiliyor."

Görüntü Dökümü

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-Çocuk Psikiyatristi Uzman Dr. Ebru Çatuk röp.

-Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Kaynak: DHA