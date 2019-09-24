Dha yurt bülteni - 12

24.09.2019 14:52

Şehit astsubayın cenazesi baba ocağında(2)

ŞEHİT ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün evinin önünde alınan helalliğin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu Değirmerdere Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askerler tarafından top arabasına alındı. Cenazeye katılan vatandaşlar "Kahrolsun PKK" diye sloganlar atarak bölücü terör örgütüne tepki gösterdi. Şehit Volkan Tantürk, Garipler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenaze namazı sonrası sloganlar

-Tabutun top arabasına konulması

-Anne ve babanın görüntüleri

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli),

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50 yıllık yolu kapatan arazi sahibi: Benim en doğal hakkım



Mersin'in Erdemli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde vatandaşların 50 yıldır kullandığı yolun özel mülk nedeniyle kapatılmasının ardından arazi sahibi Hasan Solaklı (38), yolun geçtiği bölgenin tapulu alanına girdiğini söyleyerek, "Bu en doğal hakkım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Tömük Güney Mahallesi'nde 4 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda yolun 'Özel Mülkiyettir' tabelasıyla kapatılıp, içerisine de fidan dikilmesinin ardından mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine Erdemli Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgede inceleme yapıldı.

TUTANAK TUTULDU

Kadastro memurları tarafından yapılan ölçüm ve incelemenin ardından, yer sahipleri ile görüşülüp, tutanak tutuldu. Mahalle sakinleri yolun bir an önce açılmasını isterken, yer sahipleri ise, "Yolun hakkaniyetle açılıp, tek taraflı olarak bizim tarladan geçilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'YOLUN TAPUSU BİZDE'

Kapatılan yolun tarlasının içerisinde olduğunu söyleyen yer sahiplerinden Hasan Solaklı, "Bu yol bizim tapulu tarlamızın içinden geçiyor. Tapumuzun arsası 8 bin 815 metre olarak yazılmaktadır. Tapumuzun içerisinde bu yola toplam 3 bin metresi gidiyor. Tapumuzun içerisinden bu kadar yol geçtiği için arsamızı satamıyoruz. Bu yolun tamamı bizim tapumuzun içinde. 3 bin metre arsa bir ailenin geçim kaynağıdır. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Tapu bizim, tarla bizim onun için yolu kapatıyoruz. Bizim isteğimiz bu yolun tamamının kapatılması değil. Bizim isteğimiz karşı taraftaki arsa sahibinden de bizim tarlamızdan da hakkaniyetli bir şekilde yol payı ayrılıp yolun yeniden açılmasıdır. Onun için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

Öte yandan, mahalle sakinleri ise sorunun çözüme kavuşturulup bir an önce yollarının açılmasını istiyor.

Görüntü Dökümü

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-Kapalı yolun görüntüsü

-Vatandaşların toplu görüntüsü

-Kaymakamlık görevlisi yolda inceleme yaparken

-Kaymakamlık görevlileri tutanakları yazarken

-Tarla sahibi Hasan Solaklı ile röportaj

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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Bursa'da ceviz hasadı, çiftçinin yüzünü güldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı. Sezonun ilk cevizleri kilosu 6 TL'den satılırken, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik gelecek yıl festival düzenleyeceklerini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Konurlar Mahallesi'nde ceviz hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giden çiftçiler, ağaçlarındaki cevizleri toplamaya başladı. Sezonun ilk toplanan cevizleri ise kilosu 6 TL'den satılıyor. Konuya ilişkin konuşan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de 2 bin 500 dekarlık alanda ceviz üretimi yapılıyor. Rekolte geçen sene 300 tondu, bu sene 500 ton. Ceviz, bu mahalleyi sevdi. Hasat döneminin bereketli olmasını diliyorum. Hedefimiz burada 5 bin tona ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda ceviz festivali de düzenleyeceğizö dedi. Konurlar Mahallesi Muhtarı Murat Çetinkaya ise "Ceviz hasadına başladık. Ceviz, mahallemizin geçim kaynağı oldu. Bahçeden, 6 TL'ye satılıyor" dedi. Çiftçi Güray Korkut ise "Bir ağaçtan 200 kilogram ceviz alıyoruz. Ceviz fiyatları iyi. Satış konusunda sıkıntı yaşayamıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Tarladan görüntüler

-Cevizden görüntüler

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Çiftçinin ağına takılan kara yılan kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir çiftçinin ürünlerini zararlı hayvanlardan korumak için gerdiği ağa takılan yılan, çevreciler tarafından kurtarıldı.

Samandağ'da çiftçi İsmail Emir'in, ürünlerini kirpi, fare, domuz gibi zararlı hayvanlardan korumak için gerdiği ağa, kara yılan takıldı. Ürünlerini kontrol etmek için bahçesine gelen Emir, yılanı görünce Samandağ Çevre Koruma Derneği Başkanı Mişel Atik'e haber verdi. Dernek üyesi Remzi Şat ile birlikte bahçeye gelen Atik, yılanı ağlardan kurtardı. Atik, kara yılanların çiftçi dostu ve zararsız olduğunu, meyve ve sebzelere zarar veren kemirgenlerle beslendiğini söyledi.

Kurtarılan yılan, yeniden doğal ortamına salıverildi.

Görüntü Dökümü

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-Yılanın ağlardan kurtarılması

-Yılanı ağlardan kurtaran Samandağ Çevre Koruma Derneği Başkanı Mişel Atik'in yılanla birlikte görüntüsü

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,



Kaynak: DHA