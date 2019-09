Dha yurt bülteni - 12

18.09.2019 15:27

Hatay'da Nihat Doğru, kardeşine istediği kuzeni Bilem Doğru (23), başka biriyle nişanlanınca, amcasının evini pompalı tüfekle bastı. Doğru, Bilem Doğru ile ağabeyi İbrahim Doğru (33) ve nişanlısı Mahmut Afsal'ı (28) öldürdü; amcası, amcasının eşi ve damadın annesini ise ağır yaraladı.

Olay, dün akşam merkez Antakya ilçesinin kırsal Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Doğru, 3 ay önce amcasının kızı Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bir süre sonra Bilen Doğru, Mahmut Afsal ile nişanlandı.

Düğün hazırlığı yapılırken, Mahmut Afsal, annesiyle birlikte dün nişanlısını ve ailesini ziyarete geldi. Aileler içeride otururken, bir süre sonra Nihat Doğru, pompalı tüfekle evi bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden, ardından da giriş kısmından içeriye peş peşe ateş açtı. Saldırıda Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal yaşamını yitirdi. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan Nihat Doğru'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Makamında hayvanlara baktığı için ceza alan müdür, sokak hayvanları için seferber

Rize'de, yaralı sokak hayvanlarına makam odasında baktığı gerekçesiyle hakkındaki inceleme sonucu maaş kesinti cezası verilen ve görev yeri değiştirilen Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, yeni görev yeri Karasu Köyü Ortaokulu'nda da sokak hayvanları için seferber olmayı sürdürüyor. Okulda artan yemekleri toplayan Yılmaz, sokaktaki hayvanları eliyle besliyor.

Rize'de, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz, anneleri ölen 3 yavru kedi ile trafik kazasında bacağı kırılan ve oluşan mantar nedeniyle kulakları kesilmek zorunda kalan başka bir kediye makam odasını açtı. Hayvansever müdür yardımcısı Yılmaz, makam odasında çalışırken diğer yandan tedavisini üstlendiği yaralı hayvanlarla ilgilendi. Makamını küçük bir hayvan barınağına dönüştüren Yılmaz, tedavisini tamamladığı hayvanları sahiplendirdi. Papağan da besleyen Rukiye Yılmaz hakkında odasındaki hayvanlardan ve kokudan rahatsız olanların şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ, MAAŞI KESİLDİ

Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin Rukiye Yılmaz hakkında hazırladığı raporda, "Makam odasında hayvan beslediği ve oluşan kötü kokudan dolayı yapılan şikayetler ile ilgili kurum müdürünün sorunu çözme amaçlı yazılı ve sözlü uyarılara rağmen uygulamasına ısrarcı davranarak, kendisi ile kurumdan hizmet alanların düşünce ve taleplerini hiçe saydığı ve önemsemediği düşüncesine neden olduğu, karşılıklı güven ve dayanışma ile olumlu iletişim kanallarını tıkadığı, amiri tarafından yapılan bütün iyi niyetli sözlü ve yazılı ikazlara rağmen bu emirlere kasıtlı olarak uymadığı, direnç gösterdiği, bu yaklaşımı ile kurum iradesini zaafa uğrattığı" ifadelerine yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yılmaz'a, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildi. Görev yeri değiştirilen Yılmaz, merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atandı. Yılmaz'ın üst disiplin kuruluna yaptığı itiraz da reddedilerek cezası onandı.

KÖY OKULUNDA SOKAK HAYVANLARI İÇİN SEFERBER

Rize'de merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atanan Rukiye Yılmaz, görevine başladı. Sokak hayvanları için seferber olan Yılmaz, okulda artan yemekleri toplayarak hayvanları eliyle besliyor. Yılmaz'ın bu uygulamasına destek veren çocuklar da sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Özel hayatında da hayvanlara yardımcı olduğunu anlatan Yılmaz, "Evet hayvan severim ama öncelikle ben bir öğretmenim, sokakta bulduğum çaresiz hayvanlara evimde ve sosyal hayatımda destek oluyorum. Çalıştığım kurumların içerisine hayvanları sokma amacım, hizmet verdiğim insanlara ya da öğrencilere paylaşmayı, hoşgörüyü, karşılıksız sevgiyi göstermekti. 'Hayvan seviyorsa evinde baksın' gibi yorumlara şahit oldum. Evimde birçok hayvana tabi ki destek oluyorum. Kurumumun içinde olmasının sebebi bunu eğitimin bir parçası olarak görmem. Öğretmenlik nasıl bir meslekse bu da bir misyon haline döndü benim için" dedi.

'ÇÖPE GİDECEK YEMEKLERLE HAYVANLARI BESLİYORUM'

Okula taşımalı gelen öğrencilere verilen öğle yemeğinden artanları çöpe atmak yerine kovalarda topladıklarını anlatan Yılmaz, "Topladığımız yemekleri sokak hayvanlarının geçtiği yere bırakıyoruz. Bu şekilde hem köydeki hayvanların beslenmelerine katkıda bulunuyor, hem de çocukların emekleri ile hayvanları besleyip onların sorumluk almalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri endişesi

İzmir'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda dünden bu yana görülen balık ölümleri endişe yarattı. Çok kirli akan suyun zehirli olabileceği, sulanan tarlalardan bitkiler yoluyla insan sağlığını da tehdit etme olasılığının yüksek olduğu belirtilerek, acil önlem alınması istendi.

Foça'nın kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile Menemen'deki sulama kanallarındaki suyun dünden bu yana aşırı kirli aktığı ve toplu balık ölümlerinin yaşandığı görüldü. Başta sazan olmak üzere tatlı su balığı ölümlerinin daha çok kanal kapaklarının bulunduğu noktalarda yoğunlaştığı görüldü. Üyelerin ihbarı üzerine kanalda inceleme yapıp, durumun ciddiyetini yerinde gören Foça Zeytinyağı Kooperatifi ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Yüksektepe, yetkililerden acil önlem almalarını isteyip, üreticilerden de tarım arazileri için zararlı olan ve insan sağlığı için tehlike oluşturma ihtimali yüksek olan bu suyla sulama yapılmaması gerektiğini belirterek, uyardı. Sulama kanalındaki hazin tabloyu dün gördüğünü vurulayan Yüksektepe, "Bu kirli suyun büyük bölümü Gediz Nehri'ne doğru aktı, gitti. Bu su Menemen sulama suyu Emiralem regülatöründen geliyor. Bununla tarım yapmak mümkün değil. Hem toprağı, hem bitkileri zehirliyor. Bu suyun tahlilleri acilen yaptırılmalı. Bu su tarım için zararlı olduğu kadar ulaştığı denizi de kirletiyor. Arkadaşlarımızdan biri dün sulama yaparken eline su değmiş, kaşıntı yapmış. 'Eldiven taktım. Elimi hiç suya değdirmeden 20 dönüm araziyi öyle suladım' diyerek, bana dert yandı. Çok vahim bir durum var. Yetkililerin derhal müdahale edilmesi gerek" dedi.

Yüksektepe sulama kanallarını takip ettiklerini ve kirliliğin Foça dışından Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'ndeki regülatörden geldiğini tespit ettiklerini kaydetti. Köylülerin durumu bildirdiği Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bölgede araştırma yapıp, kanaldaki su ve telef olan balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

CHP'li milletvekilleri Adıyaman'da

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İzmir Milletvekili Kamil Sındır Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, STK'lar ile görüştü.

CHP'li heyet ilk olarak Adıyaman Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği Başkanı Ziya Duran'ı ziyaret etti. Burada konuşan Kocaeli Milletvekili Haydar Akan, "Adıyaman'a ilk kez geliyorum gerçekten sıcak bir karşılanmayla geldik. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma sadece Adıyaman değil bu hafta içerisinde 24 ayrı kente de genel başkanımızın görevlendirmesiyle milletvekilleri heyetlerimiz olacak. Burada da 3 ve Abdurrahman Tutdere dahil olmak üzere 4 kentin milletvekilleri arkadaşlarım ile beraber sivil toplum örgütleri ve alanda vatandaşlarımızın fikirlerini alacağız" dedi.

Abdurrahman Tutdere ise isteyen herkese iletişim numaralarının açık olduğunu söyledi. Tutdere, "Adıyamanlılara ulaşmaya çalışacağız. Hemşerilerimize de buradan sizin aracılığınızla da çağrıda bulunuyorum. Görüş ve önerilerinizi bize mesaj yoluyla da whatssaptan da atabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz halkımıza açık. Bizim amacımız gerçekten mevcut durumdan ülkemize ve ilimizi kurtarma adına parlamentoda ikinci büyük parti olan CHP olarak üzerimize düşen ne varsa görevimizi en iyi bir şekilde yerine getirmektir. Bu kapsamda çalışmalarımız en iyi şekilde yerine getirilecek. Çalışma sonunda da değerlendirmeyi basınla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da şunları söyledi: "Bugün bizleri ziyaret eden milletvekillerimize 'Hoş geldiniz' diyorum. Bizler de esnaf ve sanatkarın sorunlarını kendilerine dile getirdik. Bizim de sıkıntılarımız var. Küçük esnaf, sanatkar yıllardır kanayan bir yara haline geldi. Bunun sorunlarını vekillerimize ilettik. Bu perakende yasası sorunlarını ilettik. Adıyaman sorunlarından olan tarım sulama projelerini bir an önce meclise gündeme gelmesi konusunda kendilerine bu problemi ilettik."

CHP heyeti daha sonra Adıyaman ve Çevre iller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek'i ziyaret ederek Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi'ni gezdi.

'Hayalet' lakaplı çete lideri kadın yakalandı

Muğla'ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları belirlenen, aralarında 'Hayalet' lakaplı çete lideri Rus uyruklu kadın M.A.'nın da bulunduğu 5 zanlı, gözaltına alındı. Hesap hareketlerinde aylık 300 bin lira para trafiği olduğu tespit edilen şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen çetenin çökertilmesi için harekete geçti. Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde fuhuşa aracılık yapan, taksiciler, otel işletmecileri ve müşterilerle sadece telefon üzerinden iletişim kuran 'Diana' kod adını kullanarak açık kimliğini gizleyen 'Hayalet' lakaplı kadın şebeke lideriyle birlikte diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 4 aylık çalışma sonucu kadın çete liderinin Rusya vatandaşı M.A. olduğu tespit edildi. M.A'nın kendisi ile WhatsApp üzerinden irtibata geçen erkek müşterilere, kadın fotoğraflarının bulunduğu katalog göndererek pazarlık yaptığı belirlendi. M.A.'nın banka işlem hareketlerinde aylık 300 bin lira para transferinin olduğu belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen pazartesi günü Milas, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Çete lideri M.A. adlı kadın ile birlikte C.Ç., K.O. Z.G ve G.İ. yaşadıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu 6 kadın ise İl Göç İdaresi'nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da toplu balık ölümleri

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Kirmasti Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Yetkililer tarafından dereden numune alınırken, toplu balık ölümleri ilçede endişeye neden oldu.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Yavelli Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Dere yatağının Yavelli Mahallesi yakınlarında irili ufaklı çok sayıda ölü balık gözlendi. Dere yatağında ölü balıkları gören vatandaşlar durumu Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çevre sakinlerini tedirgin eden toplu balık ölümlerinin sebebi, yetkililerin almış olduğu numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.

Yavelli Mahallesi'nden geçen Kirmasti Deresi ile tarım arazilerinin de sulandığını belirten Yavelli Mahalle Muhtarı Ersin Demir, "Tüm yetkili mercilere başvurumuzu yaptık. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yetkililer gelerek numune aldı. Bu ölümlere sebebiyet veren işletme ve şahısların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Balık ölümlerinden ziyade, biz bu dereden gelen suyla tarım arazilerini de suluyoruz. Tarım ürünlerimizi pazarlıyoruz. Vatandaşlarımız sebze ve meyveleri bu yüzden pazardan almak zorunda kalıyor. Bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Bir an önce bu soruna çare bulunması lazım" dedi.

