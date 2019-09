Dha yurt bülteni - 12

12.09.2019 15:05

HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (4)

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI: TÜRKİYE'DE 20 BİN ÇOCUK TERÖRÜN KURBANI OLDU

Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin terörden çok çektiğini belirterek, 18 yaşın altında 20 bin çocuğun terör kurbanı olduğunu söyledi. Annelerin gözyaşına gözyaşı katmak ve onların hassasiyetine ortak olmak için geldiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Burada samimi, her türlü politik mülahazanın, her türlü siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hasasiyetiyle buradan bir çığlık yükseliyor, bir feryat yükseliyor. Her sabah uyandığında evladını göremeyen bir annenin burada yürek yangınını ifade ettiği ve toplumun tamamını etkilediği ve insanların da bulunduğu yerden yüreğini kattığı bir süreç yaşanıyor. Ben bu süreci adım adım takip ediyor, buradaki insanların duygularına ortaklık ettiğimi ifade ediyorum. Türkiye terörden çok çekti. 20 bin insan başladığı günden bu güne kadar 18 yaşının altında okul çağında 20 bin çocuk terörün kurbanı oldu. Buradaki aileler de 'Çocuğum okul çağındaydı, elimizden alındı götürüldü, kandırıldı' diye feryatlarını ifade ediyorlar. Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Konvansiyonu var, insan hakları örgütünün bu anlamda çalışmaları var, dünyanın her yerinde çocukların bu konuda teminat altında korunması gerekirken tüm Türkiye'de bu anlamda terör konusunda raporlara girmiş bir ülke. O yüzden çocukların yeri eğitimdir, çocukların eli kalemdir, çocukların eli silah tutmaz kalem tutar."

Kına gecesi öncesi, 'Mutluluğa kurşun sıkma' tabelalı önlem

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Cevat Kalyon, İçişleri Bakanlığı'nın havaya ateş açılmasının önlenmesine yönelik alınan önlemlere ilişkin genelge kapsamında, kızının kına gecesi yapılacağı alana 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' tabelası astı. Kalyon, uygulamaya herkesin destek vermesi ve maganda olaylarının yaşanmamasını temenni ettiğini belirtti.

Salıpazarı ilçesine bağlı Kuşçuğaz Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki alanda kızının kına gecesi için jandarmadan izin talebinde bulunan Cevat Kalyon, kına gecesi yapılacak alana 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' tabelası astı. Uygulamaya herkesin destek vermesi ve maganda olaylarının yaşanmamasını temenni ettiği belirten Kalyon, "Kına gecesi merasimi için gerekli izinleri aldık. Jandarma tarafından bize verilen 'mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' tabelasını da bahçeye astık. İçişleri Bakanlığı'nın bu uygulamasından memnunuz. İnşallah bir sorun olmadan merasimimizi gerçekleştireceğizö dedi.

MAGANDAYLA MÜCADELE

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile düğün, nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasını önlemek için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma' tabelası asılması zorunluluğu getirildi. Düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için İçişleri Bakanlığınca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ile gönderilen genelge ile valiliklere "genel emir" çıkarma talimatı verildi. Talimat doğrultusunda valilikler tarafından jandarma ve polis ekipleri, düğün, nişan, kına gibi organizasyon alanlarına, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' yazılı, afiş ve tabela asılmasıyla maganda olaylarının önlenmesi amaçlanıyor.

Bakan Turhan: Erişilebilirlik noktasında kimse konu mankeni değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin ulaşılabilir ve erişilebilir ülke olması için herkesin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Bakan Turhan, "Erişilebilirlik söz konu ise kimse konu mankeni değil herkes aktör olmak durumunadır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa hazırladıkları 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin Erzurum Harekete Geçme Çalıştayı yapıldı. Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'ndeki çalıştaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile çok sayıda davetli ile engelliler katıldı.

BAKAN TURHAN İŞARET DİLİ ÖĞRENDİ

İşaret dili tercümanı Volkan Yılmaz'ın engellilere anlattığı törende davetliler, erişilebilirlik ve farkındalık hakkında konuştu. Yaşam hikayesinden örnekler anlatan tercüman Volkan Yılmaz, işitme engelli ana babanın çocuğu olduğunu söyledi. Yılmaz konuşmasının son bölümünde salondakilere işaret dili dersi verdi. Erzurum'da bir adresin tarif edilmesi sırasında Bakan Turhan, Vali Okay Memiş ve protokol tercüman Yılmaz'ın sahnede yaptıklarını tekrarladı.

Erzurum'da 5'incisi düzenlenen çalıştayda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kamuoyunda farkındalığın artmaya başladığını söyledi. Çalıştayların, rol ve sorumlulukları netleştiren yapılması gerekenlerin nasıl yapılacağı konusunda yol haritası sunduğu için büyük önem taşıdığını vurgulayan Turhan, "Bu noktada bakanlığımız ve AB işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi' ulaştırma sektöründe yol haritası sunmayı, rol ve görevleri netleştirmeyi hedeflemiş rehber bir projedirö diye konuştu.

Farkındalığın yaygınlaşması için kimsenin edilgen olmadığını, herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Turhan, şunları söyledi:

"Erişilebilirlik sözkonu ise kimse konu mankeni değil, herkes aktör olmak durumunadır. Herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle engelli arkadaşlar konunun önemini bizden önce önemsedikleri için bizlere ders mahiyetinde geri bildirimleri oldu. Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz, indirim istemiyoruz, hizmet noktalarında kendi başımıza hareket etmek istiyoruz yardım istemiyoruz dediler. Siz bize hizmeti öyle sunun ki biz bedelini ödeyerek kullanalım dediler. Siz bize hizmeti herkesi kapsayacak şekilde sunun ki kimseden yardım almadan hareket edelim dediler. Çok haklıydılar. Farkındalıkları o kadar yüksek ki bu tip projelerde en çok onların desteğine ihtiyacımız var."

Farkındalığı Türkiye'nin her noktasında yeşertmek için harekete geçtiklerini anlatan Bakan Turhan, "Bu çaba tek bir grup ya da kurum için gösterilen çaba değildir. Hareket kabiliyeti kısıtlı, engelli ya da yaşlı bireylerin kullanımına da uygun tasarlanan hizmet zaten otomatik olarak hepimiz için erişilebilir olacaktır. Erişilebilir bir Türkiye hepimiz için gereklidir. Erişilebilir Türkiye herkes için eşit hizmet demektir. Herkesi eşitlemenin teme araçlarından biri de şüphesiz ulaşım ve haberleşme hürriyetidir. Ulaşım ve haberleşme olmadan eşitlenmeden bahsetmek mümkün değildir. Bütün insanların aynı imkanlarla bir yerden başka bir yere ulaşımı, eşit koşullarda haberleşme hakkı teslim edilmelidir" diye konuştu.

35 MİLYON YOLCUDAN 210 MİLYONA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin her bir yanının erişilebilir olması için 17 yıldır çalıştıklarını kaydeden Turhan, 20 bin 778 bölünmüş yol yaptıklarını vurguladı. 26 olan hava limanı sayısının 56'ya yükseldiği bilgisini veren Turhan, 15 yıl önce 35 milyon olan yolcu sayısının ise dan 210 milyona ulaştığını söyledi. Ülke nüfusunun yüzde 40'ının yaşadığı 11 şehirde yaşayanların yüksek hızlı tren hizmetinden yararlandığını belirten Turhan, şimdiye kadar 50 milyon kişinin yüksek hızlı treni kullandığını bildirdi. Bin 889 kilometre hızlı ve yüksek hızlı tren yatırımının devam ettiğini ifade eden Turhan, haberleşmede ise 81 bin kilometre olan fiber kablo uzunluğunun 360 bin kilometreye ulaştığını, 5G için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de birer konuşma yaptığı programda çalıştaya katılan engellilere Bakan Turhan plaket verdi. Çalıştay, konuşmacı ve davetlilerin toplu fotoğrafıyla sona erdi. Bakan Turhan, salon dışında bekleyen engelli vatandaşlarla birlikte belediye otobüsüne bindi. Bakan Turhan, engelli rampası indirilen otobüse bir engellinin sandalyesini iterek bindirdi.

Gaziyi darbeden asfalt işçileri adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i yeni dökülen asfalta aracıyla girdiği gerekçesiyle darp ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen işçiler F.A. ve T.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İşçiler F.A. ve T.A., 'Kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

==========================

Konya'da okul önlerinde denetim

Konya'da zabıta ve polis ekipleri tarafından okul önlerinde seyyar satıcı, dilenci, madde bağımlısı, şüpheli kişi ile okul servisi araçlarında denetimler artırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği içinde 'Mobil Park' uygulaması kapsamında 2 yıl önce başlattığı okul önlerindeki denetimlerini bu yılda devam ettiriyor. Öğrencilerin, eğitim-öğretim yılı boyunca güvenli bir şekilde okula gelip gitmeleri ve tükettikleri gıdaların sağlıklı olması için zabıt ve polis işbirliği içinde gerçekleşen uygulama kapsamında bugün merkez Selçuklu ilçesi'ndeki Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu önünde denetim yapıldı. Polis ve zabıta, okul çevresinden geçen araç ve motosikletleri durdurup, sürücülerin ehliyetlerini kontrol edip, araç içinde arama yaptı. Yine okul önünde park halinde bulunan araçların plakalarını da tek tek kontrol etti. Okul çevresinden geçen şüpheli kişileri de durdurup, kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Okul önünde seyyar satıcıya rastlanmazken, şase numarası bulunmayan bir motosikletten trafikten men edildi.

Polis ve zabıta okul çıkışında ise öğrenci servis araçlarını kontrol edip, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kriterlerine uygun olup, olmadığını inceledi. Servis aracı içinde emniyet kemerlerinin olup olmadığı ve öğrencilerin, kemeri takıp takmadığını da kontrol edildi. Polis ve zabıtanın gerçekleştirdiği denetime Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı komiseri Ahmet Kabakçı, okul çevrelerindeki uygulamanın 2 yıldır devam ettiğini ve uygulama sayesinde okul çevresinde suç oranlarının azaldığını belirtti. Kabakçı, "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek uygulamaya geçirilen Mobil Park Uygulamamız ile okul önlerinde özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde, okul çevresinde okul ile alakası olmayan şahıslara yönelik uygulamalar yapıyoruz. Seyyar satıcılar, dilenciler, madde bağımlısı kişileri kontrol ediyoruz. Bununla birlikte servis araçlarını da kontrol etmekteyiz. Araçların güzergah üzerindeki izin belgesi, emniyet kemeri, okul taşıdı levhalarının olup olmadığı, araçların uygunluğuyla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Hiçbir belgesi olmadan korsan taşımacılık olarak faaliyet gösteren araçlarla ilgili denetimlerimizi de sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Denetimlere katılan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da, Konya genelinde taşımalı sistem dahil 450 bin öğrencinin sorunsuz bir şekilde taşınması için denetimlerin yapıldığını ve şu ana kadarda sorunsuz bir taşımanın gerçekleştiğini kaydetti.

Okullar açılmadan öncede servis araçlarında görevli şoför ve rehberler için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Karabacak, şunları söyledi:

"Şu an bir okulumuzdayız ve denetimdeyiz. Denetim hem asayiş ekiplerimizin okul çevresindeki denetmeleri hem de okul içinde araçların teknik donanımları, şoför ve rehber personelin kriterlerinin kontrolleri yapıldı. Amacımız 2019-2020 eğitim-öğretim yılını kazasız, belasız uygun sevkiyatı yapmak. Bugün kadar Konya ilimizde şükürler olsun ki herhangi bir kazamız olmadı. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan tüm kriterler hem araç adına hem seçkin personel ve şoförlerimiz adına uygulanmış durumda. Okullar başlamadan önce İl Emniyet Müdürlüğümüz, Zabıta Daire Başkanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte odalarımızın iştirakleri, üyelerimiz, şoför ve rehber personelinin katılımıyla bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılar verimli geçiyor ve sezona hazırlık yapılıyor. Konya il genelinde taşımalı eğitim dahil 450 bin yakın öğrencimiz sevkiyatı sorunsuz bir şekilde yapılıyor."

Velilere, korsan taşımacılık konusunda uyarıda bulunan Karabacak, "En büyük güvenlik zafiyeti burada oluşuyor. Çünkü siz, emanetinizi kime emanet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Değerinizi kime emanet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bizlerde sorumlu yöneticiler olarak olaylar vuku bulmadan Konya genelinde Valilik ve Belediyemizle önlem aldık. Önlem almaya da devam ediyoruz" dedi.

Datça'dan Diyarbakır annelerine destek

Muğla'nın Datça ilçesinde, PKK tarafından kaçırılan evlatlarını geri isteyen annelere destek için yürüyüş yapıldı.

Diyarbakır'da 24 ailenin, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi sürerken, Datça'dan destek geldi. Vatan Partisi Datça İlçe Başkanlığı tarafından ilçede, evlatlarını geri isteyen annelere destek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe 15 kişi katıldı. Topluluk, 'PKK'ya karşı direnen Diyarbakır'daki anneleri destekliyoruz. HDP kapatılsın' yazılı pankart açtı. Ayrıca Türk bayrakları taşıyan grup, 'PKK yuvası HDP kapatılsın' sloganları eşliğinde, Ecevit Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 1 kilometre boyunca yürüdü. Yürüyüş sırasında, yol kenarındaki bazı vatandaşların, eyleme katılanlara alkışlarla destek verdikleri görüldü. Açıklama yapan Vatan Partisi Datça İlçe Başkanı Hasan Ortatepe, Türkiye'de yıllarca, 'Barış, hak, hukuk, adalet' sözleriyle bazı kişilerin demokrasiyi savunur gibi yaptığını ancak maskelerinin, Diyarbakır anneleri tarafından indirildiğini söyledi. Ortatepe, HDP'nin kapatılması isteği ile imza kampanyası başlatacaklarını da bildirdi.

