DHA YURT BÜLTENİ - 12

22.08.2019 13:55

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Bartın'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna, binanın arkasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.O. (35), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Karaköy Mahallesi'ndeki Türbeyanı Sokak'ta meydana geldi. E.O., iddiaya göre, 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp, binanın arkasına götürerek, cinsel tacizde bulundu. Bu sırada çığlık atan kız, E.O.'nun yanından kaçarak, koşmaya başladı. Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla E.O.'nun fotoğraflarını çekip, polise haber verdi. E.O.'nun fotoğrafları yakalanması için sosyal medyadan da paylaşıldı. Polis ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Bu sayede yeri tespit edilen E.O., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.O.'nun, farklı illerde çocukları kaçırma, çocuklara cinsel istismar ve hayvan hırsızlığı suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şahsın binanın önünden geçerken görüntüsü

-Emniyetten çıkarılışı

-Şahsın fotoları

Süre: 52 sn. Boyut: 27,1 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, alışveriş yaptığı sırada marketin ortasına dışkısını yapan kişi, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

Karasu'da Merkez Plaj Caddesi'ndeki markete alışveriş yapmak için gelen kişi, bir süre reyonlar arasında gezdi. Ardından kasaya ilerleyen kişi marketin ortasına dışkısını yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi öğrenilemeyen kişinin ilk önce standın arkasına geçtiği ardından yürürken dışkısını yaptığı görülüyor. Ayrıca, kasiyerin durumu fark edip kendisini uyarmasına aldırış etmeyen kişinin ayağıyla dışkısını tezgahın altına itmeye çalışıp ardından marketten çıkması da dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

-Güvenlik kamera kaydı

Haber: Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), -

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Markette sebze yetiştiriyor

ERZURUM'un Narman ilçesinde yaşayan Ali Lazut (50), satışını yaptığı fideleri iş yerinde yetiştiriyor. Fidelerin tanıtımını bu şekilde yapan Lazut, ürünleri müşterilerine de tattırıyor.

İlçeye bağlı İbrahim Erkal Caddesi'nde market işletmeciliği yapan Ali Lazut'un iş yerinin vitrini, görenleri hayran bırakıyor. Sattığı sebze fidelerini ekerek vitrininde sergileyen Lazut, yetişen ürünleri müşterilerine tattırarak tanıtımını yapıyor. Şimdiye kadar 3 binden fazla domates, salatalık ve biber fidesi sattığını belirten Ali Lazut, "Çeşitleri hem vitrinimi süslemek hem de fidelerimin kalitesini müşterilerime göstermek, 'fidelerim böyle ürün veriyor' demek için bu yolu seçtim. Markete gelen müşteriler önce şaşırıyor, sonra çok beğeniyor. Fideleri hem yakından görüyor hem de tatlarına bakıyorlar. Tadına bakınca 'gelecek yıl fideleri senden alacağız' diyorlar. Biz de gelecek yılı bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Markette yetiştirilen sebzeler

-Vitrindeki ürünler

-Ali Lazut ile röp.

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/NARMAN (Erzurum),

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Kapadokya'da mağarada çamur banyosu

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da çamur banyosu yapılan kayadan oyma mağaralara, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kapadokya, son dönemde çamur mağaraları ile de ilgi görmeye başladı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar Beldesi'nde, uzun yıllar soğuk hava deposu olarak kullanılan 3 mağara, bir dizi düzenlemeler sonrasında çamur mağarası olarak hizmete kazandırıldı. Söz konusu mağaralar, geçen sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Uzman ekiplerin gözetiminde çamur banyosu yapılan mağaralara özellikle yabancı turistler ilgi gösterdi.

Çamur Mağarası İş Geliştirme Uzmanı Gamze Tarsuslugil Korkmaz, mineralli su, doktor balıklar ve çamur banyosu ile yerli ve yabancı turistlere şifa ve güzellik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Alanlarında uzman bir ekip ile yürüttükleri bu çalışma ile yerli turist gruplarının yanı sıra özellikle Çin, Malezya, Tayvan ve Endonezya'dan misafirleri çamur mağarasında ağırladıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ortahisar Beldesi'nde uzun yıllar Akdeniz Bölgesinden getirilen limonlar için depo olarak kullanılan 3 ayrı tüf kayalara oyulu mağarayı, bir dizi düzenlemeler sonrasında çamur mağarası olarak geçtiğimiz yılın sonundan itibaren kullanmaya başladık. Fethiye-Dalyan'dan getirttiğimiz ve bazı önemli hastanelerde de romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan çamur, Türkiye'de inorganik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilk ürün. Bu öylesine bir toprak değil, taşınabilir özelliği bulunuyor. Yurt dışında da dünya ecza kodu olan, bio sertifikalı bir üründür. Ülkemizde bazı hastanelerde bu çamur romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılıyor."

Korkmaz, "Çamur banyosu, cilt bakımına önem veren kadın-erkek tüm misafirlerimiz için ideal bir güzellik merkezine dönüşüyor. Ayrıca oluşturduğumuz havuzda sedef ve egzama gibi rahatsızlıkların giderilmesinde doktor balıklarımız ve mineralli su havuzumuz ile de misafirlerimize alanlarında uzman bir ekip ile hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çamur Mağarası İş Geliştirme Uzmanı Gamze Tarsuslugil Korkmaz'ın açıklaması

-Doktor balıklara tedavi olan turistlerden genel ve detay görüntü ve röportaj

-Gelen gruplara çamur banyosu hakkında bilgi verilmesi

-Çamur banyosundaki turistlerden genel ve detay görüntü

-Havuzda şifa arayan turistlerden genel görüntü

Süre: 6.22, Boyut: 716 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Gölcük gölündeki istilacı bitkiler temizleniyor

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan ve çirkin görüntü oluşturan civanperçemi bitkisi temizleniyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölün üzerinde kötü görüntü oluşturan istilacı bir tür olan civanperçemi bitkisini temizleme çalışmaları başlatıldı. Göl yüzeyinde özel araçlarla Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Temizleme çalışmalarının hem gölün güzel görüntüsünü kaybetmemesi hem de ekosistemin parçası olan balıkların yaşam alanlarının artırılması amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük manzaraları

-Temizlik çalışmaları

Süre: 00.45-Boyut: 86 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,



Kaynak: DHA