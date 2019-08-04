DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAKAN SOYLU, HATAY'DA 'SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI'NA KATILDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'nda sınır güvenliği ve düzensiz göçmen sorunuyla ilgili yetkililerle fikir alışverişinde bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, kaymakamlar, emniyet müdürleri ve sınır hattında görevli yetkililer de toplantıda hazır bulundu. Sınır güvenliği, düzensiz göçmen sorunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgesiyle ilgili konuların ele alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Soylu, toplantının ardından belediye başkanlarıyla bir araya geleceği otele hareket etti.

Hüseyin BOZOK/HATAY, -

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2)OTOBÜS YANGININDA ÖLEN FATMA KIZILGÖZ, ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde önceki gün yanan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 5 kişiden Fatma Kızılgöz'ün (81) cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün, Balıkesir- Edremit karayolunda yanan Nihat Demir (48) yönetimindeki 06 LK 794 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Fatma Kızılgöz'ün cenazesi, İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Ankara'ya getirildi. 3 çocuk annesi Kızılgöz'ün cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Kızılgöz'ün birlikte yolculuk ettiği oğlu Dursun Ata'nın ağır yaralandığı, kızı Elif Ata'nın ise yara almadan kurtulduğu belirtildi. Cenazede annesinin tabutu başından ayrılmayan Elif Ata, büyük üzüntü yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -

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3)YARALILARA YARDIM ETMEK İÇİN DURAN MİNİBÜSE OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilde yaralananlara yardım etmek için duran yolcu minibüsüne otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Kastamonu yolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Rıdvan Bahadır(34) idaresindeki 07 E 3454 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metreden şarampole uçtu. Yaralılardan biri yola çıkarak yardım istedi. Konarı Köyü'nden Safranbolu'ya yolcu taşıyan 78 M 6114 plakalı minibüsün sürücüsü Cemalettin Özbek(23, yaralılara yardım etmek için durdu. Bu sırada Hüseyin Akın(34) idaresindeki 34 TK 1498 plakalı otomobil, minibüse arkadan çarptı. Kazalarda sürücü Rıdvan Bahadır ile aynı araçta bulunan Bahattin Eren(67), İbrahim Eken(56), Hilmi Bilican(39), minibüse çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Akın ile aynı araçtaki Doğan Topaloğlu ve Yücel Kopal(28) yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Doğan Topaloğlu ambulansta yaşamını yitirdi. Hüseyin Akın'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılara yardım edenler ile röp

Süre: (03.59) Boyutu: (446 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük,

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Kaynak: DHA