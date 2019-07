DHA YURT BÜLTENİ -12

Adliye çıkışında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliyede iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Polisin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatinde Meydan Mahallesi Birecik Adliyesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle davası bulunan iki grup, duruşma çıkışında adliye bahçesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede taraflar arasındaki tartışma büyürken, iki grup araçlarından aldıkları sopalar ve bıçaklarla birbiriyle kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliye çevresinde önlem alan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kız yurdunun elektriği borcundan dolayı kesildi

Elazığ'daki özel kız yurdunun elektriği, Mayıs ayında gelen 21 bin 870 liralık fatura ödenmediği için kesildi. Elektriğin kesilmesine tepki gösteren yurt yetkilisi, "Bizim daha önceki elektrik faturamızın en yükseği 2 bin liraydı. Mayıs ayında gelen faturamız ise 21 bin 870 lira oldu" dedi.

Kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan kız yurduna, Mayıs ayında 21 bin 870 lira elektrik faturası geldi. Borcun ödenmemesi nedeniyle elektrik dağıtım şirketi tarafından dün yurdun elektriği kesildi. Elektriğin kesilmesine tepki gösteren yurt yetkilisi Yasin Aslan, önceki aylarda ortalama 2 bin lira dolayında faturanın geldiğini belirterek, elektrik sayacında sorun olabileceğini düşündüklerini belirtti ve "Bizim daha önceki elektrik faturamızın en yükseği 2 bin liraydı. Mayıs ayında gelen faturamız ise 21 bin 870 lira oldu. Durumu ekiplere bildirdik. Kendileri sayacı kontrol etmek için götürdüler. Bir süre sonra sayaçta sorun olmadığını bize illetiler, ardından yurdun elektriğini kestiler. Sayacın bağımsız bir kuruluş tarafından incelenmesini istiyoruz. Şu an yurdumuzda 20 öğrencimiz var. Mağdur olduk. 21 bin 870 lirayı ödeyecek imkanımız yok. Nisan ayında 1300 lira, Haziran ayında ise 530 lira fatura geldi. Aradaki bu kadar büyük bir farkı kimse bize açıklayamıyor" dedi.

Konuyla ilgili elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise "Belirtilen yerin Nisan ayında ödenmeyen faturası yüzünden, ekiplerimiz elektriği kesmek için gitmişlerdir ve ekiplerimiz ile tartışma yaşanmıştır. Daha sonra polis ekipleri ile birlikte gidilerek işlem yapılmıştır. Sayaca kendi laboratuvarımızda yaptığımız testlerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır ve raporlanmıştır. Sayacın herhangi bir arızası yoktur ve sağlamdır. Sağlam olduğuna dair raporlarımız mevcuttur" denildi.

Civciv üreticileri satışların azalmasından şikayetçi

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde civciv yetiştiricileri, son yıllarda satışların giderek azaldığından yakındı. Her geçen yıl talebin azaldığına dikkat çeken civciv yetiştiricileri, böyle giderse tezgahlarını kapatacaklarını söyledi.

"ESKİDEN ÇOCUKLAR CİVCİV BESLERLERDİ"

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde civciv üreticileri son zamanlarda satışların azalmasından yakınırken, tezgah kapatabileceklerini söylüyor. Zabıta memurluğu görevinden emekli olduktan sonra civciv yetiştiriciliğine başladığını belirten Kemal Karaçakır, eski yılları mumla aradıklarını anlattı. Geçmişte ailelerin et ve yumurta ihtiyacını evlerinin bahçelerinde beslediği tavuk ve horozlardan karşılandığını söyleyen Karaçakır, günümüzde tek katlı bahçeli evlerin yerini çok katlı binaların aldığını kaydetti. Son 10-15 yıldır yüksek katlı konutların inşasının yaygınlaşmasıyla, ailelerin bahçeli evlerinden ayrıldığını ifade eden Karaçakır, "Eskiden çocuklar civciv alıp beslerlerdi. Günümüzde balkonlarda beslenen civcivlerin seslerinden komşular rahatsız oluyor, şikayet ediyorlar. Artık evde tavuk beslemek bir yana, kesmeye bile yer kalmadı" dedi.

Birçok bahçeli eve sahip ailenin ise yem fiyatlarının yüksekliğinden yakındığına dikkat çeken Karaçakır, pazarlarda tavuk satışlarının da azaldığını dile getirdi. Vatandaşın artık et ve yumurtayı market ve bakkallardan satın aldığını vurgulayan Karaçakır, "Civcivlerin dişisini 3 TL, erkeğini 2,5 TL, ördek civcivlerinin tanesini ise 10 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

Motosikleti çalamayınca tecavüze kalkışmış

Antalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde tecavüz girişiminde bulunduğu Nebahat A.'yı (57) çığlık atması üzerine karnından bıçaklayan Özcan K.'nin (23) polise verdiği ifade ortaya çıktı. Özcan K.'nin, motosikleti çalmayı planladığı, bunu gerçekleştiremeyince sinirlenip, yan taraftaki mutfak penceresinden girdiği evde kadına tecavüz etmeye kalkıştığını söylediği öğrenildi.

Olay, salı günü saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi. Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kan içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.

Kepez Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı bulunan Özcan K. olduğunu belirledi. Özcan K.'nin Kepez'deki Baraj Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak, dövüldü. Gözaltına alınan Özcan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

MOTOSİKLETİ ÇALMAK İSTEMİŞ

Özcan K.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, asıl amacının hırsızlık olduğunu söylediği öğrenildi. Özcan K.'nin, yan taraftaki motosikleti çalmayı planladığını, Nebahat A.'nın evinin ışıkları açık olduğu için gerçekleştiremediğini, bu duruma sinirlenip, mutfak penceresinden girdiği evde kadına tecavüze kalkıştığını söylediği belirtildi. Nebahat A.'nın ise uyku problemi olduğu için ışıklar açık uyuduğu öğrenildi.

Özcan K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

Pamukkale'yi 6 ayda 1 milyon kişi gezdi

Denizli'deki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, 2019 yılının ilk altı ayında 1 milyon turisti ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı.

Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından beyaz cennet Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Beyaz travertenler üzerinde yürüme keyfinin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'nin gezilebildiği, yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzunda tarihi sütunlar arasında yüzme olanağı sunan Pamukkale, bu yıl adeta ziyaretçi akınına uğradı. Paraşüt ve balon uçuşlarının da hizmet vermeye başlamasıyla heyecan tutkunlarının da gözdesi haline gelen 'beyaz cennet', 2019 yılının ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 23'lük artışla 1 milyon turisti ağırladı.

Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkan Gazi Murat Şen, hedeflerinin yıl sonuna kadar 2 milyon 800 bin ziyaretçiyi ağırlamak olduğunu belirterek, "Bu yıl turist sayısı anlamında turizmciler sezondan memnun. Otellerdeki doluluk oranlarımız üst seviyelerde. Geçtiğimiz yıla oranla ilk 6 ayda 1 milyon turiste ulaştık. Bu rakam Pamukkale için bir rekor" diye konuştu.

Çatıda boynuna ip dolanan kırlangıcı itfaiye kurtardı

KAYSERİ'de, binanın çatı katındaki yuvasından çıkmak istediği sırada boynuna ip dolanarak mahsur kalan kırlangıcı, itfaiye kurtardı.

Merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın çatısında çırpınan kırlangıcı gören Hasan Çakır, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, 10'uncu kattaki dairenin penceresinden elinde bulunan aparatla kırlangıcı kurtardı. İpte uzun süre asılı kalması nedeniyle halsiz kaldığı görülen kuşa su verildi. Kuş, bir süre sonra doğaya bırakıldı.

Apartman sakini Hasan Çakır, ipte sallanan kuşu görünce itfaiyeye haber verdiğini söyleyerek, "Baktık kuş orada sallanıyor, çırpınıyor. Öteki kuşlar yardım etmeye uğraşıyor. Fakat kurtaramıyorlar hayvanı. Biz de itfaiye ekiplerine yardım etmeleri için haber verdik. İtfaiye erleri de hayvanı kurtardı" dedi.

Kırlangıcı kurtaran itfaiye eri Ali Birol ise, "Kırlangıç yuvasını otlarla, çöplerle ve iplerle yapıyor. Kendi tuzağını orada kurmuş oluyor. İpe boynu dolanmış, bükülmüş kalmış. Oldukça zorlandım. Öldürmemek için mücadele ettim. Hayatta kalması için baya mücadele verdim. Şimdi tekrar doğal ortamına bıraktık" diye konuştu.

