DHA YURT BÜLTENİ - 12

Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, sel felaketine kaybolan 2 kişinin bulunması için hafta sonu sağanak nedeniyle ara verilen çalışmalara 230 kişilik ekiple yeniden başlandı. Sel felaketinde ağır hasar alan dere yatağındaki Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da yıkıldı. Okul binasından geriye enkaz yığınları arasında öğrencilerin defter ve kitapları kaldı.

Trabzon'da, 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından mahsur kalan 76 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi sağlandı. Selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel ve heyelanlarda 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar aldı, yol ve köprüler çöktü, tarım arazileri zarar gördü.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ile Cengiz Cevahir'in (16) bulunması için bölgede etkili sağanak nedeniyle hafta sonu ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. AFAD, AKUT, UMKE, JAK, Deniz Polis ekipleri Karadere boyunca arama çalışmasını sürdürüyor. Askeri helikopter bölgeyi havadan tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışması yürütüyor. AFAD'a ait 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 230 kişilik ekip katılıyor.

DERE YATAĞINDAKİ OKUL YIKILDI

Selde, içerisindeki 10 kişinin son anda üst katlara kaçarak kurtulduğu Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu da büyük hasar aldı. Okulun zemin ve bodrum katları ile bahçesi tamamen çamur ve balçıkla kaplandı. Mahallede sel anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi sel sularının sürüklemesi ile duvarını yıktığı okulun içerisine girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgeyi ziyareti sırasında yıkılacağını açıkladığı dere yatağındaki okul binası için harekete geçildi. Boşaltılan okul binası iş makineleri ile yıkıldı. 2000 yılında inşa edilen ve yaklaşık 180 öğrencinin, eğitim öğretim gördüğü okul binasından geriye enkaz yığınları arasında öğrencilerin defter ve kitapları kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Yıkılan okulda anons

-Yıkılan okuldan detaylar

-Yıkım çalışmaları

-Kayıpları arama çalışmaları

-Okul bölgesi drone detayları

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/ARAKLI (Trabzon), -

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Rize'nin yaylalarına kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı.

Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'nda dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Yaz aylarında kar sürprizi ile karşılaşan turistler, şaşkınlık yaşadı. Otel ve pansiyonlarından çıkarak kar yağışını seyreden tatilciler, fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.

Görüntü Dökümü

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Kar yağışı gece detayları

Tatilcilerden detay

Kar yağan yayla detayları

Yaylacılarla röp.

Çiçeklerden detay

Detaylar

Haber-Kamera: Yalçın ŞAHİN RİZE-DHA

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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 45 yaşındaki Hacı Mehmet Sayan yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Güvenlik kamerası görüntü

Ölenin fotoğrafı

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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Ceylanpınar'da anız yangını

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırında meydana gelen anız yangını korkuya neden oldu.

Ceylanpınar TİGEM müdürlüğüne bağlı Akrepli işletmesi karşısında yer alan sınır hattında meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını tarlalara sıçramadan söndürdü.

Görüntü Dökümü

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Sınırdanki anız yangını

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Yavru kuşu şırıngayla besliyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evini bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla besliyor.

İlçeye bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Ramazan Ergün, fındık bahçesinde gezerken ceviz ağacını altında yavru kuş gördü. Henüz uçamayan ve açlıktan ölmek üzere olan yavru kuşu alarak evine getiren Ramazan Ergün, beslenmesini sağlamak için mama aldı. Ergün, şırıngayla mama verdiği yavru kuşu hayata döndürdü. Fındık bahçesinde gezdiği sırada ceviz ağacını altında yavru kuşu gördüğünü anlatan Ramazan Ergün, kuşu tekrar yuvasına koyamayınca eve götürdüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Ramazan Ergün kuşu beslemesi

-Ramazan Ergün konuşması

-Detaylar

Süre: (1.48) Boyut: (157MB)

Haber- Kamera: ZONGULDAK,

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Kaynak: DHA