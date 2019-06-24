DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BATMAN ÇAYI'NDA BOĞULAN İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

BATMAN'da dün piknikte, çayda boğularak hayatını kaybeden Hüsnü (13) ve Serhat Şanlı (19) kardeşler son yolculuklarına uğurlandı.

Batman Çayı kenarında dün piknik yaptıkları sırada soğuması için karpuzu bırakmak istediği çaya düşen Hüsnü Şanlı ile onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyleri Serhat ve Burak Şanlı (20), akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Burak Şanlı çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Hüsnü, boğularak hayatını kaybetti.

Batman Bölgede Devlet Hastanesi'nde kardeşlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 10 çocuğundan 2'sini kaybetmenin acısını yaşayan baba Kahraman Şanlı (49), oğullarını Batman Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verdi. Yaz aylarında boğulma vakaların yaşandığını anlatan Şanlı, tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Şanlı, "Hüsnü, Karatay Ortaokulu ikinci sınıf öğrenciydi. Karnesini geçen hafta almıştı. Çok zekiydi. Arkadaşlarıyla ilk kez piknik yapmaya giderken böyle bir olayla karşılaşıyorlar. Boğulmanın nasıl olduğunu bilmiyorum ama iki canımı kaybettim. Her mevsimde böyle gençler akarsularda can veriyor. Çocuklarım gitti, başka canlar gitmesin. Maalesef Batman'da dalgıç timi yok. Bitlis ve Van'dan buraya kurtarma timi gelene kadar yapılabilecek bir şey kalmıyor. Yaz mevsiminde boğulma vakalarına karşı önlemlerin artırılmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Taziye evinden görüntü

Baba Kahraman Şanlı'nın konuşması

Mezarlık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 383 MB

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2)TEZKERESİNE 5 GÜN KALA KAZA KURŞUNU İLE ŞEHİT OLDU

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan Yalovalı er İslam Muhammed Altuğ (21), bu sabah bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile yaşamını yitirdi. Acı haber, aileye il protokülü tarafından verildi.

Er İslam Muhammed Altuğ'un şehit olduğu haberi, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Müftüsü Cemal Çıkrık ile yetkililer tarafından Yalova merkez Süleymanbey Mahallesi'nde yaşayan baba Hakan ve anne Şükret Altuğ'a verildi. Oğlunun yaşamını yeterdiğini öğrenen anne Şükret Altuğ, sinir krizi geçirdi. Ailenin evine Türk bayrağı asılarak, önüne taziye çadırı kuruldu.

NİŞAN YAPACAKTI

Kaza kurşunu ile hayatını kaybeden Er İslam Muhammet Altuğ'un tezkeresini almaya 5 gün kaldığı, askerlik dönüşünde de nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Altuğ'un cenazesinin yarın Yalova'da, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evinden detaylar

-Protokol mensupları

-Taziye çadırı kurulumu

Süre: 2.07 Boyut: 238 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA

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3)OTOMOBİL KAMYONUN ALTINA GİRDİ: 1 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, ana yola çıkış yapan kamyonun altına girdi. Hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Çorlu-Çerkezköy karayolunun Yulaflı ışıklı kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Çorlu ilçesi istikametine giden Emre Kaplan yönetimindeki 39 AH 512 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapması sonucu ara yoldan ana yola çıkış yapan Turan Kaya'nın kullandığı 16 ASP 25 plakalı kamyona yandan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Emre Kaplan ile araçta bulunan arkadaşları İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Malkoç ve Can Çınpı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can Çınpı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 3 yaralanın da hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

120 KİLOMETRE HIZ

Jandarma ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemede, otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığını tespit etti. Otomobil sürücünün, yaklaşık 50 metre fren yaptığı belirlenirken kaza anı ise bir iş yerinin kameraları tarafından görüntülendi. Kazada, yolda ışıklı kavşakta bazı araçların beklediği ve otomobilin hiç durmadan devam ettiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Otomobilden görüntü

-Hız kadranından görüntü

-Trafik polisleri ve jandarmanın çalışması

-Ambulansların gidişi

-Güvenlik kamera görüntüleri (kaza anı)

-Genel ve detayler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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4)UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ: BU SENE ŞAMPİYON BİZİZ

Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden E.D., adliyeye sevk edildiği esnada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu sene şampiyon biziz" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, E.S., E.D., Ö.K., R.A., ile N.K. olmak üzere, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 80 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

'BU SENE ŞAMPİYON BİZİZ'

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.D.'nin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu sene şampiyon biziz" demesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen uyuşturu maddelerin fotoğrafları

Haber: Muammer İRTEM Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Kaynak: DHA