Dha Yurt Bülteni -12

Samsun'da, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı coşkuyla kutlanacak

Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, törenlerle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı tarihin yıl dönümü törenleri saat 07.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi yelkenlilerinin geçiş töreninin gerçekleştirileceği kutlamalarda, Tütün İskelesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi karşılama ve bayrak çıkış töreni yapılacak. Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Finali'nin startının verileceği etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Samsunport'ta Milli Mücadelenin 100'üncü yılı Piri Reis gemisinin karşılanması programının yapılacağı kentte, Tütün İskelesi mevkiinde optimist tekne gösterisi ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ve TSK Mehteran Birliği konser verecek. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solotürk gösteri gerçekleştirecek.

Kutlamalara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyelerinin de katılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, -

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Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmeye başladı

Türkiye'den Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin çıkışları bugün başladı. Ülkelerine gidecek Suriyelilerin 30 Ekim 2019 tarihine kadar geri dönüş sağlayabileceği belirtildi.

Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı nedeni ile ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin bugünden itibaren gerekli izin belgeleri ile sınır kapılarından geçebileceği duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyenlerinin Suriye'ye geçişleri sağlanacaktır. Geçici koruma statüleri sonlandırılmaksızın Türkiye'den Suriye'ye çıkış yapmak isteyen Suriyelilerin www.suriyedebayramlasma.com web adresinden randevu alarak geçişleri sağlanacaktır. Türkiye'den Suriye'ye çıkışlar bugün başladı ve dönüşler ise Kurban Bayramı'nı içine alacak şekilde 30.11.2019 kadar devam edecek. Bayram izni kapsamında hangi kara hudut kapısından çıkış yapıldı ise dönüş de aynı kapıdan yapılacaktır. Her bir aile üyesi için başvuru formları dolduracak ve bu formlar bayramlaşma izni kapsamında Suriye'ye çıkış isteyen her bir aile üyesi için ayrı ayrı almak üzere çıktısı ile birlikte geçici koruma kimlik belgeleri ve yol izin belgeleri ile birlikte formda yer alan tarihte Öncüpınar Kapısı'na geçebileceklerdir. Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin Türkiye'den Suriye'deki güvenli alanlara (Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab) çıkışları ve dönüşleri başvuru belgesi, yol izin belgesi, geçici koruma kimlik kartı ile sağlanacaktır. 15 yaş altı çocuklar için aşı kartlarının yanında getirilmesi gerekmektedir."

Görüntü Dökümü

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Bayram için sınırı geçen Suriyeliler

Çocuklara aşı yapılması

Polisin işlem yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu (2)

70 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Bursa'da 3 gün önce tarlaya gitmek için evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan zihinsel engelli İbrahim Çekmez'i arama çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 70 kişilik ekip, kazağının bulunduğu noktanın merkez olarak alındığı 5 kilometrelik alanda, 5 koldan arama yapıyor. Çalışmalarda, iz takip ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Görüntü Dökümü

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Köpeklerin izleri takip etmesi ve koku alması

Ekiplerin kayıp adamı arama çalışmaları

Ekiplerin harita incelemesinden görüntüler

-Arama çalışmalarından detaylar

Süre: 02.58 Boyut: 334 MB

Haber: Serkan AKKUŞ/ Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Diyarbakır merkezli tefeci operasyonunda 15 tutuklama

Diyarbakır merkezli 6 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden 15'i mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Batman'da tefecilere yönelik operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda adreste arama yapıldı. Yaklaşık 9 ayda 280 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtilen 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Diyarbakır'a getirilip, sağlık kontrollerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 11'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Adliyeden detaylar

Şüphelilerin getirilişi

Adliyeye götürülmesi

Şüphelilere ait dosyalar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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İngiliz anahtarına sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

Adıyaman'da musluk tamir etmeye çalışan Ramazan Sert'in, İngiliz anahtarına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Sert, öğle saatlerinde evinde arıza yapan musluğu tamir etmek istedi. Ancak Sert'in parmağı musluğu sökmek için kullandığı İngiliz anahtarına sıkıştı.

Bir süre parmağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan Sert, başarısız olunca itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye erleri, Sert'in parmağını sıkıştığı anahtardan kurtardı. Ramazan Sert, kendisine yardımcı olan itfaiye erlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Ramazan Sert

İtfaiye ekipleri

Anahtardan kurtulma anı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Adıyaman'da 'Kumar ve Tombala' uygulaması

Adıyaman'da, polis tarafından 'Kumar ve Tombala' uygulaması yapıldı.

Türkiye geneli 'Kumar ve Tombala' uygulamasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte eş zamanlı yapılan uygulamaya 70 polis katıldı. Kent merkezinde farklı bölgelere ve kentin giriş, çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında durumundan şüphelenerek durdurulan bin 56 şüpheli sorgulanırken 1 kişiye kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle işlem yapıldı. 4 kişiye ise kumar oynamaktan bin 280 lira ceza kesildi. Ekipler uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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Polislerin emniyetten çıkması

Polislerin uygulama yapması

Şüpheli kişilerin üst araması yapılması

Ekiplerin devriye atması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA