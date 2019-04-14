Dha Yurt Bülteni -12

Kamışlı'daki teröristlerin tünel inşası sürüyor

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, kazdıkları hendeklere 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

Nusaybin'in karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, kış aylarında hendek kazdı. Teröristler, daha sonra kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklarla tünel yapmaya başladı. TIR'larla bölgeye bırakılan 'U' şeklindeki beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor. Teröristlere gönderilen beton blokların, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği Nusaybin'den görüldü.

Görüntü Dökümü

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TIR'lar üzerindeki beton bloklar

İş makineleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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Bülent Arınç: Çıkacak sonuca saygı gösterelim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Arınç, "İstanbul'daki seçimlerde son aldığım haber, Maltepe ve Büyükçekmece için sayımlar bitti; ama olağanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükşehir için de zannediyorum ki böyle bir itiraz yolu var. Kanunda bu imkanlar varken, buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu'nun işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim. Çıkacak sonuca da saygı gösterelim" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'nın bugünkü konukları, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ oldu. Etkinlik kapsamında imza günü ve söyleşi düzenleyen Arınç ile Başbuğ, sevenleriyle buluştu. Fuar alanına gelmesinin ardından Arınç, okurların kitaplarını imzalayan Başbuğ'un yanına gidip, elini sıktı. Arınç, daha sonra konferans salonuna geçerek, söyleşi düzenledi. Siyasi hayatının gazeteci Ömer Şahin tarafından kaleme alındığı 'Arınç, Küçük Erbakan' kitabı hakkında bilgiler veren Arınç, kitapta yer alan siyasi geçmişinde yaşadığı olayları anlattı.

'HER PARTİ KENDİ BAKIŞ AÇISINA GÖRE BAŞARILI ÇIKMIŞ'

Söyleşi sonrası imzaya başlayan Bülent Arınç, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin AK Parti açısından başarılı sonuçlandığını kaydeden Arınç, şunları söyledi:

"31 Mart'ta Mahalli İdareler Seçimi'ne gittik. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyelikleri, muhtarlar belirlendi. Bu başarıyla sonuçlandı. Milyonlarca insan sandık başına gitti. Oyunu dilediği gibi kullandı. Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısına göre başarılı çıkmış. Biz de böyle görüyoruz. AK Parti'ye bakarsanız şu kadar büyükşehir, şu kadar il kazandı. Yüzlerce, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde de oyu yüzde 44'lerden aşağı değil. İttifaklarla böyle kıyasıya geçen bir seçimde, yüzde 44- 45 oyla çıkmış olmak AK Parti açısından başarılıdır. İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi AK Parti açısından başarı olarak kabul edilemez. Ancak total baktığınız zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Geldiğimiz noktada başarısızlığın söz konusu olmadığını söylüyor. CHP kendi açısından başarılı görünebilir. En azından 2 büyükşehirde önde gözüküyor. Henüz İstanbul sonuçlanmış değil. Zaten İzmir'i alacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bunun yanında hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı. Kırşehir, Çankırı veya çevresindeki illerin belediyelerini kazanmak; bu da AK Parti ve MHP'li belediye başkan adaylarının kıyasıya yarıştığı yerde çıkan sonuçlardır."

'ÇIKACAK SONUCA SAYGI GÖSTERELİM'

İstanbul'daki seçim sonuçlarının sabırla beklenmesi gerektiğini ve çıkan sonuca saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Arınç, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki seçimlerde son aldığım haber Maltepe ve Büyükçekmece için sayımlar bitti ama olağanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükşehir için de zannediyorum ki böyle bir itiraz yolu var. Kanunda bu imkanlar varken, buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu'nun işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim. Çıkacak sonuca da saygı gösterelim. Kazanan insanları da tebrik edelim. Ankara'da Mansur Yavaş göreve başladı, hiçbir olağanüstülük olmadı. İstanbul'da da çıkacak sonuç; ister Binali Yıldırım açısından olsun, ister Ekrem İmamoğlu açısından olsun elbette halkımızın takdirindedir. Bunlara da saygı göstereceğiz. Bu büyükşehirleri 5 yıl bu arkadaşlarımız yönetecekler. Hayırlı uğurlu olsun.

Bülent Arınç, basın toplantısının ardından kendi yazdığı kitapları da okurları için imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fuardan görüntü

-Bülent Arınç'ın İlker Başbuğ'un elini sıkması

-Bülent Arınç'ın söyleşisinden görüntü

-Bülent Arınç'ın açıklamaları

-Arınç'ın kitaplarını imzalamasından görüntü

Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Boşanma aşamasında olduğu eşini vurup fare zehri içerek intihara kalkıştı (2)

GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hüsniye Duman'ı tabancayla ağır yaraladıktan sonra, kendisini eve kilitleyerek fare zehre içtiğini söyleyen Ramazan Duman'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Yapılan kontrolde eşinin evdeki çiçeklerde kullandığı tarım ilacını içtiği belirlenen Duman, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Duman'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Öte yandan karnından tabancayla vurulan Hüsniye Duman'ın ameliyattan çıktığı, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Alanya'da tatilciler plajları doldurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen tatilciler ve vatandaşlar plajlara akın etti.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilen tatilci ve vatandaşlar plajlara akın etti. İlçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen vatandaşların bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı.

Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın yarın yerini yağışlı bir havaya bırakacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

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Sahilden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA