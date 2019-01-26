Dha Yurt Bülteni -12

Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (7)

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 271. Sokak'ta bulunan Yüce Camii'nin minaresi, hortum nedeniyle yıkıldı. Hortum ve fırtınan savurduğu minarenin parçaları, sokakta park halinde olan araçların üzerine düştü. Minarenin kalan kısmı da itfaiye ekiplerince kontrollü olarak yıkıldı.

Aynı sokakta pek çok binanın çatısındaki gün ısılar da fırtına nedeniyle savrularak, araçların üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği sokak, polis ekipleri tarafından yaya ve araç geçişine kapatıldı.

HEYELAN OLUŞTU

Konyaaltı ilçesi Altınyaka Mahallesi Üçoluk Mevkii'nde ise aşırı yağış nedeniyle heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle karayolunda göçük meydana geldi. Üçoluk ve Konyaaltı ilçesi arasındaki yol ulaşıma kapandı.

BİR TEKNE BATTI

Fırtına ve hortum Kaleiçi Yat Limanı'nda bağlı teknelerde de hasara neden oldu. Şiddetli fırtınada birbirine çarpan teknelerde büyük zararlar oluştu. 5 metre uzunluğundaki bir tekne ise battı.

Görüntü Dökümü

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-Yüce Camii tabelasından detay

-Yıkılan minareden detay

-Cami etrafından detay

-Çalışmalardan detay

156 MB//01.23"

Haber: Bülent TATOĞLULLARI - Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Kuyumcu, tabancalı ve kar maskeli soyguncuyu sopayla kovaladı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuyumcu Hüseyin Yusuf Bayrak, dükkanını soymak isteyen tabancalı ve kar maskeli şüpheliyi sopayla kovaladı. Kaçarken ateş eden şüphelinin silahından çıkan mermilerden biri, seyyar arabasıyla mısır satan Yılmaz Demirsıkan'ın (60) bacağına isabet etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Edremit ilçesi Kuyumcular Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcuya giren kar maskeli şüpheli, elindeki silahı iş yeri sahibi Hüseyin Yusuf Bayrak'a doğrultarak, altınları vermesini istedi. Tezgahın altına eğilerek buradaki sopayı alan Bayrak, şüpheliye doğru hamle yaptı. Korkarak iş yerinden çıkan şüpheliyi, çevredekiler yakalayıp, etkisiz hale getirmek istedi. Panikle kaçan şüpheli, geriye doğru ateş etti. Şüphelinin rastgele açtığı ateşte, mermilerden biri sokakta seyyar arabayla mısır satan Yılmaz Demirsıkan'ın sağ bacağına isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan Demirsıkan olay yerine çağrılan ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

'SOPAYLA KOŞTURDUK'

Soygun girişimi sırasında kuyumcunun yakınında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini belirten Mürsel Demirci, "Kar maskeli soyguncuyu dükkandan çıkarken görünce biz de koşturduk. Peşinden koşmamız üzerine ateş açtı. Mermi Yılmaz amcaya geldi" dedi.

'KIL YAPI KURTULDUM'

Kuyumcuya yaklaşık 60 metre uzaklıkta başka bir iş yerinin önünde duran esnaf Kadir Şahin ise mermilerden son anda kurtulduğunu belirterek, "Mermi sesini duyunca olay yerine doğru baktım. 'Çın' diye bir metal levhaya çarpıp, elyaf poşetine girdi. Kıl payı kurtuldum" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı, kar maskeli şüphelinin kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulansla götürülüşü

-Olay yerinden detay görüntü

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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Bakan Akar'dan 'tek tip askerlik' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Valilik çıkışında gazetecilerin 'tek tip askerlik' konusundaki sorularını cevaplandıran Bakan Akar, düzenleme ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Bazı köşe yazarları dahil, haber ve yorum olarak teferruatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Burada benim söyleyeceğim bir husus var; Bunlar olmuş bitmiş şeyler değil. Bunlar bazı ihtimaller ve faktörler. Olasılıklardan bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. İlgili kurumlarımızla, bakanlıklarımızla bunların üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışılıyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak, hükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini optimal bir şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın incelemesinin ve onayının ardından bu işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Herkes müsterih olsun. Gerçekten bütün boyutları ile konu tartışılıyor. İnşallah ülkemize, gençlerimize ve milletimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz. Bunu da halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

BAKAN AKAR, ÇOCUKLUK ARKADAŞINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Bekir İmamoğlu'nu (70) son yolculuğuna uğurladı.

Kayseri'de şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunan iş adamı Bekir İmamoğlu, yaşamını yitirdi. İmamoğlu için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yaptırılan Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bekir İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Bakan Hulusi Akar ile Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı. Bakan Akar, İmamoğlu'nun yakınlarına taziyede bulundu. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Bakan Akar, çocukluk arkadaşı İmamoğlu'nun tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Bekir İmamoğlu'nun cenazesi, İmamoğlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAKAN AKAR'DAN 'TEK TİP ASKERLİK' AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Valilik çıkışında gazetecilerin 'tek tip askerlik' konusundaki sorularını cevaplandıran Bakan Akar, düzenleme ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Bazı köşe yazarları dahil, haber ve yorum olarak teferruatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Burada benim söyleyeceğim bir husus var; Bunlar olmuş bitmiş şeyler değil. Bunlar bazı ihtimaller ve faktörler. Olasılıklardan bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. İlgili kurumlarımızla, bakanlıklarımızla bunların üzerinde ayrıntılı bir şekilde çalışılıyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak, hükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini optimal bir şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın incelemesinin ve onayının ardından bu işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Herkes müsterih olsun. Gerçekten bütün boyutları ile konu tartışılıyor. İnşallah ülkemize, gençlerimize ve milletimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz. Bunu da halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Bakan Akar'ın cenaze namazından görüntüsü

-Bakan Akar'ın Valilik çıkışı açıklaması

Genel detay

-Açıklamaları

Süre: 2 dosya 4.26 Boyut: 560 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA

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İnşaat kazı alanında insan kemikleri bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartman inşaatının temel yalıtım çalışması için yapılan kazıda 1 kişiye ait kemikler bulundu. Polis ekipleri kemikleri toplayarak, kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Girne Mahallesi 2107 Sokak'ta, saat 13.30 sıralarında, yapımı süren bir inşaatın etrafında temel yalıtımı için kazı yapıldı. Kazı sırasında, gömülü bir kişiye ait kemikler bulundu. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen işçiler durumu polise bildirdi. Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi şeritle çevirerek delil aradı. Kemikleri daha sonra torbaya toplayan ekipler, incelenmek üzere götürdü. Kemiklerinin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı. İnşaattaki çalışma ise geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin cesetleri torbaya koymasından görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Kaleci Göksel, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'deki evinde ölü bulunan, Beşiktaş ile bir çok kulüpte forma giyen eski kaleci Göksel Gencer(44), son yolculuğa uğurlandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'ndeki Sabri Bey Apartmanı'nda, kalp krizi geçiren Göksel Gencer için Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Göksel Gencer'in ailesi, spor ve futbol dünyasından bir çok isim katıldı. Göksel Gencer'in cenazesi kılanan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ve Samsunspor tarafından eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajları yayımlandı.

Görüntü Dökümü

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Cenazeye gelen Ertuğrul Sağlam'ın görüntüsü

Sağlam, Göksel Gencer'in yakınlarına baş sağlığı dilerken

Cenazaye katılanlardan genel ve detay

İmamın konuşması

Namaza katılanlardan görüntü

Göksel Gencer'in tabutu taşınırken

Tabut cenaze aracına konulurken

aracın görüntüsü

Camiden çıkanlar

Genel ve detay

(BOYUT: 419 MB )(SÜRE: 3,45 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Ömer, kök hücre bekleyenlere umut oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen, 'Cana kan oluyoruz' kampanyasına katılan engelliler ve gaziler kan ile kök hücre bağışında bulundu. İki bacağı ve sağ kolu olmadan dünyaya gelen Ömer Dur (24) da kan vererek kök hücre bekleyenlere umut oldu.

Kan ihtiyacının artması ve soğuk hava nedeniyle kan bağışı yapanların sayısının azalması nedeniyle kan stoku azalınca, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısı yaptı. Çağrı üzerine, harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi üyeleri ile birlikte Kızılay Kan Merkezi'ne gitti. Burada uzmanlar tarafından bilgilendirilen engelli ve gaziler, daha sonra formlarını doldurarak kan ve kök hücre bağışında bulundu. Engelleri nedeniyle kan bağışında bulunamayanlardan kök hücre bağışı için kan örnekleri alındı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, "Cana kan olmak için kimi bastonları, kimi engelli aracı ile kimi de görmeden geldi. Kan ve kök hücresini bağışlamaya gelen gazi unvanı almış ülkemizin nadide madalyasına layık görülen Türkiye Muharip Gazileri Derneği asil üyelerine bu hayır yarışında azami gayret gösterdikleri için minnet duygularımızı haykırmak istiyorum" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Talat- Ümmühan çiftinin 3 çocuğundan biri olan doğuştan engelli Ömer Dur da engeli nedeniyle kan bağışı yapamayınca, kök hücre için 3 tüp kan örneği verdi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Dur, "Ne mutlu bana ki; birinin hayata tutunmasını sağlayacağım. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, kan bağışı yaparak birilerinin hayata tutunmasını sağlayın. Bundan güzel bir şey olamaz" diye konuştu.

Kök hücre bağışında bulunanlardan biri de Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu Gökhan Seven'di. Seven de kök hücre kan bağışında bulunarak, örnek sporculardan biri oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayıt yaptırmaları

-Koordinatör Abdullah Keleşoğlu ile röp.

-Kızılay görevlisi Mustafa Ünver ve Fuat Gülnahar'ın açıklaması

-Bilek Şampiyonu Gökhan Seven'in kupalarla açıklama yapması

-Ömer Dur ile röp.

-Ömer Dur'un kucağa alınarak sedyeye konulması

-Ömer Dur'un kök hücre bağışı için kan vermesi

(05.25 DK)

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ERZURU,

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Drift yaparken kazaya neden olan sürücüye 5 bin lira ceza

Mardin'de drift yaparken maddi hasarlı kazaya neden olan sürücüye, 5 bin TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaza, geçtiğimiz hafta Mardin merkez Tepebaşı Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. Otogara hızla giren B.A.D. isimli sürücü, otomobiliyle drift yapmaya başladı. Ancak bu sırada önüne çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü A.B. yara almadı. Motosiklette ise maddi hasar meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü A.B.'nin drift yapan otomobil sürücüsü B.A.D.'den şikayetçi olması üzerine, trafik polisleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Görüntülerden kazanın, drift yapma sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Trafik ekipleri, B.A.D.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el koydu.

Görüntü Dökümü

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Kameraya yansıyan kaza anı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

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CHP Kumluca'da temayül yoklaması yapıldı

CHP Kumluca ilçe başkanlığının yaptığı temayül yoklamasında belediye başkan aday adayları İsa Güzel ve Mustafa Köleoğlu için üyeler sandığa gitti. Oylamada Güzel 291, Köleoğlu 314 oy aldı.

CHP Kumluca Belediye Başkan adayının belirlenmesi dolayısıyla temayül yoklaması yapıldı. Aday adayları İsa Güzel ve Mustafa Köleoğlu'nun için sandığa giden üyeler oy kullandı.

CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, "21 Ocak 2019 tarihinde yapılan MYK toplantısı sonucunda alınan karar gereği Kumluca ilçesi belediye başkan adaylığı için temayül eğilim yoklamasına gidilmesi kararı alınmıştır. 22 Ocak 2019 tarihinde genel merkez tarafından gönderilen yazı ile ilgili tutanak tutulup listeler askıya çıkartıldı. Oylama sonucunda 291 oy İsa Güzel'e, 314 de Mustafa Köleoğlu'na çıktı. 2 oy da geçersiz sayıldı" dedi.

İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, 27 Ocak Pazar günü yapılacak parti meclisinde Kumluca Belediye Başkan adayının açıklanacağını da söyledi.

Haber: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, -

Kaynak: DHA