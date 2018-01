Dha Yurt Bülteni-12

Afrin şehidi uzman çavuşu, son yolcuğuna binlerce kişi uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan uzman çavuş Ali Gümüş (27), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Helikopterle Mut'a getirilen şehit uzman çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi, Şehir Stadı'ndan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapıldığı Meydan Mahallesi'ndeki Eyüp Kahraman Camii'ne götürüldü. Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar, şehidin annesi Münevver, babası Mükremin, 7 aylık hamile eşi Hanife ile ağabeyi Erkan Gümüş'ü teselli etmeye çalıştı. Gözyaşı döken şehit annesi Münevver ile acılı eşi Hanife Gümüş'ü, görevli askerler yalnız bırakmadı. Törende, şehidin ağabeyi de Bakan Elvan'a sarılarak gözyaşı döktü.İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra ilçe şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

Bakan Soylu Gaziantep'te

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu daha sonra yılbaşı gecesi polisin 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateşle yaşamını yitiren Ekrem Görkem Karakan'ın (16) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Oğuzeli'nde İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezindeki yetkililer tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkezde incelemelerde bulundu. Burada, yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra Gaziantep'e geçti. Bakan Süleyman Soylu, Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte yılbaşı gecesi polisin 'dur' ihtarına uymayınca açılan ateşle yaşamını yitiren Ekrem Görkem Karakan'ın Emek Mahallesi'ndeki ailesinin evini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Soylu, aileye taziyelerini bildirdi. Soylu, evden ayrıldıktan sonra çevrede toplanan vatandaşlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Osmaniye'ye geçti.

Destici'den, Türk Tabipler Birliği'ne tepki

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipler Birliği'nin 'Zeytin Dalı' harekatıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmüşken, Amerika ve Rusya dahil bu haklılığın karşısında geri adım atmışken Türkiye'deki şer odaklarının, biz PKK'yı anlıyoruz, PKK'nın siyasi partisi HDP'yi anlıyoruz ama Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? Sizin derdiniz ne kardeşim, siz kimden yanasınız?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 25'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmit'te bir düğün salonunda düzenlenen törende partililere seslendi. Destici, 'Zeytin Dalı' harekatıyla ilgili açıklamada bulunarak, " Amerika Birleşik Devletleri gittiği bu yanlış yoldan dönmezse PKK-PYD-YPG orada varlığını sürdürmeye devam ederse, bu harekat Afrin'le sınırlı kalmayacaktır ve kalmamalıdır. Peşini Mümbiç takip edecektir, peşini Ayn el arab, Kobani takip edecektir, peşini Kamışlı takip edecektir. Yani Türkiye'nin Suriye sınırındaki bütün bölgelerde ne kadar hain varsa, ne kadar terörist varsa, ister PKK/PYD/YPG ister DAEŞ olsun hepsine karşı kahraman ordumuz harekatını yapacak ve oradan hepsinin kökünü kazıyıp atacaktır Allah'ın izniyle. ve orada o toprakların asıl sahibi olan Kürtler, Türkmenler ve Araplar yerleştirilecek ve geçmişte olduğu gibi barış içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceklerdir. Bakın Türkiye'nin bu kararlı tutumu karşısında hem ABD hem de Rusya geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Neden? Çünkü Türkiye haklıdır ve bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmektedir ve bilmektedir. Bu harekat öncesinde Türkiye'nin bizzat sayın Cumhurbaşkanından başlayarak Dışişleri Bakanı seviyesinde ve diğer seviyelerde Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını ve Türkiye'nin buraya haklı olarak müdahale edeceğini bütün yönleriyle anlatmış olması da şu anda dünyadaki olumlu tepkilerin oluşmasında büyük öncülük etmiştir" dedi. Destici, Türk Tabipler Birliği'ne tepki göstererek, "Bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmüşken, Amerika ve Rusya dahil bu haklılığın karşısında geri adım atmışken Türkiye'deki şer odaklarının, biz PKK'yı anlıyoruz, PKK'nın siyasi partisi HDP'yi anlıyoruz ama Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? Kendisini aydın, çizer, köşe yazarı, gazeteci, akademisyen olarak anlatanlara ya da tanıtanlara ne oluyor? Sizin derdiniz ne kardeşim, siz kimden yanasınız? Siz PKK'dan yana mısınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana mısınız? Siz marksist, leninist ayrılıkçılardan mı yanasınız, siz müslüman Türk milletinden yana mısınız? Siz masum Kürt, Türkmen ve Araplardan yana mısınız, yoksa siz kundaktaki bebekleri kurşunlayan hain terör örgütü PKK ve YPG'den mi yanasınız? Çıkın bunu açıkça Türk milletine ifade edin. Öyle barış, savaşa karşıyız gibi bir takım ucuz lafların arkasına saklanmayın. Evet biz bu Türk Tabipler Birliği içindeki bazı hainleri Bayırbucak'ta yaralanan Türkmenler hastaneye geldiklerinde tedavi etmediklerinden tanıyoruz. Biz bunların bir kısmını Güneydoğu'da PKK'lıları tedavi edip Mehmetçikleri ölüme terk ettiklerinden biliyoruz ama hepsi mi böyle öğrenmek istiyoruz. Eğer hepsi böyleyse kapatılsın gitsin. Eğer böyle değilse, hepsi böyle değilse o zaman diğerleri bu azınlığa boyun eğmeyecekler. Çıkacaklar Türk Tabipler Birliği'nin gerçek yüzü bu değildir, gerçek düşüncesi bu değildir, gerçek niyeti bu değildir diye ilan edecekler" diye konuştu. Destici, 'Zeytin Dalı' harekatının Kürtlere karşı yapılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "HDP'yi biliyoruz, PKK'nın siyasi uzantısı, dağdaki neyse Meclis'te ki de o ama diğer siyasi partilerin onlarla yan yana düşen, onların ağzıyla konuşan siyasi partileri ve onların temsilcilerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Sizi rahatsız eden nedir kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereye harekat yapmaktadır bilmiyorsanız sorun ve öğrenin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlere operasyon yapmamaktadır. Ne Fırat Kalkanı harekatı, ne İdlip operasyonu ne Zeytin Dalı Harekatı asla Kürtlere karşı yapılmamaktadır. PKK'ya karşı yapılmaktadır, YPG'ye karşı yapılmaktadır ve bunların içerisinde de Kürt de vardır, Avrupalı da vardır, başka din mensupları da vardır, başka etnik kökenlere sahip milletlere de mensup binlerce Amerikalısı da vardır, İngilizi de vardır, Almanı da vardır. Bir terör örgütüne karşı yapılmaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran uyuşturucu mağdurlarıyla buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İzmit'te uyuşturucu mağdurlarıyla bir araya gelirken, bağımlı kişilerin dergahlara, tarikatlara yönlendirildiğini duyduklarını, bağımlılıkla mücadelenin bizzat devletin işi olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İzmit Gültepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde mağdurlarıyla buluştu. Mahallede bulunan bir kahvehanede gerçekleşen buluşmada uyuşturucu madde mağdurlarıyla sohbet eden Cankurtaran, mağdurların sorunlarını dinledi. Hükümetin uyuşturucuyla mücadele alanında yanlış politikalar izlediğini belirten Cankurtaran, "Yıllardır bağımlılıkla mücadele eden biriyim. Üniversite yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarında bununla ilgili çalıştım. Türkiye'de bu problemin hükümetler tarafından ele alınamadığını, özellikle son 15 yıldaki artışa bakıldığında çok yetersiz kaldığımızı görüyoruz. Bugün Türkiye'de devlet ve üniversitelerle beraber çalışan, devlete bağlı 22 tane AMATEM bulunuyor. Bu 22 AMATEM'in durumu çok daha kötü. Maalesef AMATEM'ler tedavi etme sürecinde yetersiz kaldıkları gibi AMATEM'lere tedaviye başvuran vatandaşlarımıza da kimi zaman aylar sonrasına randevu veriliyor. AMATEM'e girip çıktıktan sonra devam etme ve temiz kalma sürecine bakıldığında ise yine başarısızlık. Çünkü neredeyse yüzde 99'a yakını çıktıktan sonra aynı zehiri kullanmaya devam ediyor. Demek ki burada bizim topyekün bir eksiğimiz var. Bu iş sadece AMATEM'lerin değil, devletin ayrı bir alan olarak görmesi, belediyelerle, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışması gerekiyor" dedi. Son dönemde AMATEM'e başvuran şahısların tarikatlara yönlendirildiğini duyduklarını iddia eden Cankurtaran, "Son zamanlarda bir şey duymaya başladık. Kocaeli'de de bunu duyduk. Herhangi bir bağımlı ailenin ya da bağımlının başvurması halinde birkaç yerden polisten ya da hastanelerden bazı dergahlara, tarikatlara yönlendirildiğini duyduk. Dergahların altında dernek adıyla çalışan bu işi yapmaya gönüllü gibi görülen yerler oluşmaya başlamış. Bu devletin işidir. Bu, böyle tarikatlara cemaatlere devredilebilecek bir iş değildir. Bu devletin işidir. AKP tıpkı eğitimde yaptığı gibi eğitim kurumlarını, öğrenci yurtlarını FETÖ'ye bıraktığı gibi, şimdi de yine tarikat bağlantılarını ENSAR, TÜRGEV gibi yerlere bıraktığı gibi bağımlılıkla mücadele işini de sakın tarikatlara bırakmaya çalışmasın bu çok yanlış olur. Bağımlılıkla mücadele bizzat devletin görevidir, devletin sorumluluğu altındadır. Bizler bunu görerek Cumhuriyet Halk Partisi olarak uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele komisyonu kuruyoruz. Bu alanda çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarına vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz gelin bu illetle hep birlikte mücadele edelim. Şu ana kadar Avcılar'da ve Beylikdüzü'nde açtığımız merkezlerimiz, Keşan'da ve Aydın'da devam ediyor çalışmaya. Çok önemli sonuçlar aldık, demek ki bu işi yerel yönetimlerden başlayarak devlet bünyesinde milli bir politika haline getirdiğimizde çözebileceğiz ama hep birlikte topyekün çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

Çocuk yaşta kaçıp, evlendiği eşi cezaevine girince çocuklarıyla ortada kaldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçıp, 4 yıl sonra evlendiği eşi, hakkında açılan kamu davasında toplam 18 yıl hapis cezası alınca

Nejla Demir, 3 çocuğu ile ortada kaldı. Eşinin tutuklanmasıyla mağdur olan genç kadın, astım hastası olduğu için çalışamadığını da belirtip, başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere yetkililerden yardım istedi.

İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Nejla Demir, 2009 yılında 15 yaşındayken, gönlünü kaptırdığı o dönem 19 yaşında olan E.D. (Ersin Demir) ile kaçtı. Babası, savcılığa şikayetçi oldu. Ancak, daha sonra şikayetini geri çekti. İkili, 4 yıl sonra evlendi, E.D., hakkında çocuk yaşta kızı alıkoymak ve cinsel istismar suçundan kamu davası açıldı. Bu süreçte çiftin 3 çocukları oldu. Dava, geçen yıl sonuçlandı. Hakkındaki 2010 yılında işlediği "Çalıntı eşyayı satın almak" suçuyla birlikte toplam 18 yıl hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan E.D., geçen 24 Ocak'ta evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.D., tutuklandı.

ÇOCUKLARIYLA ORTADA KALDI

Eşinin tutuklanmasının ardından çocukları E.D. (8), N.D. (6) ve G.D. (2) ile ortada kalan Nejla Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenerek yardım istedi. Demir, "2009 yılında severek eşimle kaçtık. Daha sonra ilk çocuğumuz dünyaya geldi. Babam şikayetini geri çekse de kamu davası açıldı. Eşim, bugüne kadar bana her anlamda sahip çıktı. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Eşim benim annem, babam, kardeşim herşeyim oldu. Şimdi cinsel istismar diye açılan dava nedeniyle şu an cezaevinde, Benim ondan başka kimsem yok. Çocuklarım babasız kaldı. Onlara kim sahip çıkacak. Biz hırsızlık yapmadık, adam öldürmedik sadece yuva kurduk. Biz şimdi nereye gideceğiz, kime sığınacağız? Eşime ceza verilecekse ev hapsi verin hiç olmazsa onun gölgesinde yaşayayım. Yasa çıkaracaktınız bizim gibi mağdurlara söz vermiştiniz Cumhurbaşkanım?" diyerek, gözyaşı döktü. Demir, çocukları gibi kendisinin de astım hastası olduğunu, sürekli ilaç kullandığını bu nedenle çalışamadığını da vurgulayıp, "Evim kira. Bırakın kira ödemeyi, ne yiyip, içeceğiz" diyerek, kendilerine yardım edilmesini istedi.

Eniştesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İzmit'te, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren B.D. (30) adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak'ta meydana gelen olayda B.D. ile eniştesi Sinan Deniz (41) arasında tartışma çıktı. B.D. yanında getirdiği pompalı tüfekle 2 el ateş ederek eniştesi Sinan Deniz'i başından vurdu. Sinan Deniz yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan B.D. ise yakalandı. B.D., eniştesini, ablasına sürekli baskı yaptığı, tehdit ve darp uyguladığı için öldürdüğünü söyledi. B.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Dağcılar, 3 bin rakımlı Mor ve Şişol dağlarına yürüyüş düzenledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinede, Cilo Trekking Spor Kulübü'nün organizasyonuyla, 5 dagcı, 3 bin rakımlı Mor ve Şişol dağlarına trekking yürüyüşü düzenledi.

Yüksekova'da Cilo Trekking Spor Kulübü organizasyonuyla, 5 kişiden oluşan dağcı ekibi, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Mor ve Şişol dağlarına trekking yürüyüşü düzenledi. Dağcılar, 14 kilometrelik yolu 5 saatte kat ederek, dağlara ulaştı. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı yürüyüşte, Cilo Trekkin Spor Kulübü Başkanı Fikret Yaşar da eşlik etti. Trekking yapılan bölgenin güvenli olduğunu belirten Yaşar, bu sporla ilgilenenleri ilçeye davet ederek, "İlk başta ilçenin o kirli havasından kurtarmak için kırsal kesimde biraz terapi yapmak amacıyla yola çıkmıştık. Grubumuz oluşunca resmileştirmek istedik ve Cilo Trekking adında bir dernek kurduk. Sonra da derneğimizi spor kulübüne dönüştürdük. Amacımız, ilçenin yaşamına pozitif bir katkı sunmaktır. Hem fizyolojik olarak, hem de psikolojik olarak bizi terapi ediyor. Buradaki güvenlik sorunu nedeniyle Kaymakamlıktan resmi izin alarak bu tür etkinlikleri düzenleyebiliyoruz. Ama, trekking düzenlediğimiz bölgeler sıkıntılı bölgeler değil. İlçeye çok yakın olan yerlerdir. Bu tür etkinliklerimizi sınır bölgelerine de yapmak istiyoruz. Ancak güvenlik nedeniyle oralara etkinlik düzenleyemiyoruz" dedi.

