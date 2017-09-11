Dha Yurt Bülteni-12

Adana' da trafik polisi dehşet saçtı EK



ADANA'DA YEĞEN DEHŞETİ: 3 ÖLÜ



ADANA, trafik polisi tartıştığı 2 dayısı ile kuzenini öldürdü.



Olay saat 15.30'da merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak'ın yanına geldi. Burada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sırasında polis memuru, beylik tabancasını çekerek dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala'ya kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala, götürüldükleri hastanelerde hayatlarını kaybederken kaçan katil zanlısı polis, meslektaşlarını arayıp teslim oldu.



Görüntü Dökümü:



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-olay yeri



-cesetten görüntü



-yakınların ağlaması



-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



-genel ve detay



Haber: Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA,



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Birlikte olduğu Gürcü kadını 6 yerinden bıçakladı, boğazını kesip öldürdü /EK







TUTUKLANDI



Antalya'nın Demre İlçesi'nde bir süredir birlikte olduğu Gürcü Anna Safaryan'ı, dün akşam sokakta 6 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mesut Özkan, bugün polis merkezindeki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki sorgusunun sonrasında Özkan, tutuklanma istemiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kaş Cezaevi'ne gönderildi. Özkan'ın ifadesinde, "Bana hakaret etti, onurumla oynadı. Etrafta dedikodu yaydı. Bu nedenle öldürdüm" dediği belirtildi.



Haber: ANTALYA,



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Ayvacık'ta 48 kaçak yakalandı



ÇANAKKALE'den yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 48 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Ayvacık İlçesi açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, bu sabah Sivrice Mevkii yakınlarında bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını tespit etti. TCSG-8 Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Gana uyruklu 48 kaçak yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek verildi. Botta fenalaşan Kongo uyruklu bir kadın ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçaklar, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kaçaklardan görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale),



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Bolu'da 121 kaçak yakalandı



BOLU'nun Gerede ilçesinde durdurulan 45 kişilik otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 121 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.



Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü ihbar üzerine Gerede-Karabük yolunda durdurdu. Otobüste yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 91 Afganistan, 24 Pakistan, 2 Bangladeş, 2 Burma, 1 Suriye ve 1 Somali uyruklu olmak üzere, 26'sı çocuk, 5'i kadın 121 kişinin bulunduğu belirlendi. Ağrı Doğubeyazıt'tan kişi başı 800 TL vererek bindikleri otobüsle İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçak göçmenler jandarma karakoluna götürüldü. Karakolun bahçesinde bekleyen göçmenlerin işlemleri sürürken olayla ilgili otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü:



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-Göçmenlerin görüntüsü



-Yerde yatan göçmenler



-Göçmen ile röp



SÜRE: (01.51 DK) BOYUT: (208 MB)



HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU



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Kapkaççı polisten kaçamadı



ANTALYA'da, belindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye giden 37 yaşındaki Nazlı Nizamoğlu'nun çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçan Ümit Kök, polis ekiplerince yakalandı.



Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'taki olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Belindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmek içinde evden ayrılan Nazlı Nizamoğlu'nun yanına elektrikli bisikletle yaklaşan bir kişi, kadının omzundaki çantayı alıp kaçtı. Kadının bağırıp yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polise haber verdi.



Bölgede inceleme yapan polis, kısa süre sonra şüpheli Ümit Kök'ü olay yerinin 2 sokak ilerisinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada Nazlı Nizamoğlu'na ait omuz çantası bulunurken, bir de bıçak ele geçirildi. Ümit Kök, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polisin yakaladığı şüphelinin görüntüsü



Şüphelinin kullandığı elektrikli bisikletin görüntüsü



Çantanın görüntüsü



Şüphelinin polis aracına bindirilmesi



Aracın şubeye gidişi



Çantanın polis merkezine getirilmesi



Polis merkezi dış plan görüntü



Kap kaç mağduru Nazlı Nizamoğlu'nun polis merkezinden çıkışı



Polis aracına binmesi



260 MB///02.19



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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Devrilen minibüsün şoförü ağır yaralandı



İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, lastiği patlayınca bariyerlere çarpan ve devrilerek ters dönen halı yüklü minibüsün şoförü kazada ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Sağlık Mevkii'nde meydana geldi. Mevlüt Sabri Saygılı, sağ arka lastik patlayınca, yönetimindeki 09 BN 338 plakalı halı yüklü minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen araç ters döndü. Ağır yaralanan Saygılı'yı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, Mevlüt Sabri Saygılı'yı ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Saygılı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza sonrası araçtan yola saçılan halılar, ekiplerce toplandı. Ayrıca araçtan yola dökülen benzinin üzerine kum döküldü. Yaklaşık 30 dakika boyunca yol ulaşıma kapandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kaza yerinden görüntü



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Gökhan YALKAK / İZMİR,



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Sosyal medyadaki yalan habere gözaltı







İSTANBUL'da oturan ve sosyal medya hesabı üzerinden Bursa'da, Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dair yalan haberi ile gerilim yaratan 49 yaşındaki K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü işlem başlattı. İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İstanbul'da 2 yıl önce işlenen bir kadın cinayetindeki fotoğrafı kullanarak Bursa'da, Suriyeli kişinin bir kadına tecavüz edip öldürdüğüne dairyalan haber yayan K.K. hakkında Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ve Güvenlik Şube Müdürlüğü işlem başlattı. Yapılan araştırma sonrası İstanbul'daki bu kişinin Zeytinburnu'nda oturduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, İstanbul polisine bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, K.K.'yi gözaltına aldı. Hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrit etmek' suçundan işlem yapılan K.K., yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli alınan ifadesinin ardından savcılığın bilgisi doğrultusunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa polisi, sosyal medyada paylaşım yapılırken dikkatli olunmasını isteyerek, "Kötü niyetli kişilerin sosyal medyadaki algı operasyonlarının kurbanı olmayın. Ne paylaştığınıza dikkat edin. Siz de suçlu durumuna düşmeyin" uyarısında bulundu.



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



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Önce sünnet oldular, sonra Diyarbakır'ı gezdiler



DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen sünnet şöleninde sünnet ettirilen 80 çocuk daha sonra aileleri ile Diyarbakır'a getirilerek gezdirildiler. Sünnet kıyafetleri ile Diyarbakır'a gelen çocuklara önce bir AVM'de yemek yedirildi daha sonra Luna parka götürülerek doyasıya eğlenmeleri sağlandı.



Bismil ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, maddi durumu iyi olmayan 80 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. İlçedeki şölende sünnet edilen 80 çocuk aileleriyle birlikte tahsis edilen 3 otobüsle Diyarbakır'a getirildi. Burada bir alışveriş merkezinde gezdirilen çocuklar ve ailelerine daha sonra yemek verildi. Çocuklar ve aileleri buradaki gezinin ardından lunaparka götürüldü. Çocuğu sünnet edilen ailelerden Amine Batur, sünnet edilen çocuğu için güzel bir duygu yaşadığını söyledi. Batur, "Çocuğumuzu sünnet ettirecektik. Ama imkanımız yoktu. Allah razı olsun. Darısı bütün çocukların başına olsun" dedi. Aysel Umut ise, iki çocuğunun sünnet olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç'in, sünnet edilen çocuklara ayrıca bir çeyrek altın ile 100 lira harçlık para verdiği belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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-Çocukların alışveriş merkezinde olması



-Yemek yemeleri



-Aileler ile röportaj



-Otobüsler



-Genel ve detay







Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,