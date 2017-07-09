Dha Yurt Bülteni-11
BİTLİS VALİLİĞİ: HİZAN'DA 2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA 1 SİVİL ŞOFÖR DE YARALANDI (EK)1)ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDIBitlis'in Hizan İlçesi'ne giden askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşenen el yapımı patlayıcıyı inflak ettirilmesi sonucu şehit olan Bitlis...
BİTLİS VALİLİĞİ: HİZAN'DA 2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA 1 SİVİL ŞOFÖR DE YARALANDI (EK)
1)ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Bitlis'in Hizan İlçesi'ne giden askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşenen el yapımı patlayıcıyı inflak ettirilmesi sonucu şehit olan Bitlis İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş için Van'da uğurlama tören düzenlendi. Gazetecilerin alınmadığı törene; Van Valisi Murat Zorluoğlu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ile polis ve askeri yetkililer katıldı. Yapılan törenin ardından askeri uçakla şehit Jandarma Üstçavuş Recep İnce'nin cenazesi Adıyaman'a şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.
VAN/DHA
======================================================
2)ERZİNCAN'DA PATLAMA: 3 ASKER YARALI
ERZİNCAN'da askeri aracın geçisi sırasında teröristler tarafından menfeze yerleştirilmiş el yapımı bombanın patlatılması sonucu 3 asker hafif şekilde yaralandı.
Olay, bugün saat 15.20 sırarında Erzincan-Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresindeki Avcılar Köyü yakınlarında meydana geldi. Daha önce PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı askeri aracın geçisi sırasında patlatıldı. Patlamın etkisiyle 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, 3 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, Vali Ali Arslantaş inceleme yapmak için olay yerine gitti.
Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,
===============================================
3)PKK SALDIRISINDA ÖLEN İŞÇİLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlediği saldırıda ölen ve otopsileri tamamlanan 4 işçiden 2'sinin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Yüksekova İlçesi Çobanpınar Bölgesi'nde güvenlik yolunun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine giden iş makinlerini taşıyan 2 TIR ile bunlara eşlik eden 2 binek tipi araca, bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Dursun Doğan, Sadık Aktaş, Hüseyin Kartal ve Harun İbişoğlu yaşamını yitirirken, Süleyman Kaya yaralandı. Binek tipi bir aracı ateşe verdikten sonra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyon devam ederken, 4 işçinin cenazeleri de otopsi işlemleri için Van'a getirildi.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde otopsileri tamamlanan Hüseyin Kartal'ın cenazesi Malatya'ya, Harun İbişoğlu'nun cenazesi de ambulansa Erzurum'a gönderilirken, Dursun Doğan ile Sadık Akdaş'ın cenazeleri ise uçakla Ankara'ya gönderilecek.
HİÇBİR İDEOLOJİLERİ YOKTU
Öldürülen işçilerin arkadaşları hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Arkadaşlarının siyasi amaçlarının, ideolojilerinin olmadığını ve ekmek parası kazanmak için çalıştıklarını anlatan iş makinesi operatörü Hüseyin Cananierol, öldüklerini de televizyonda öğrendiğini söyledi. 2 gün önce birlikte olduklarını anlatan Cananierol, şöyle dedi:
"Telefonla ulaşamayınca ısrarla aradım. Akşam saatlerinde de televizyonda vefat ettiklerini öğrendim. Bu arkadaşlarımız ekmeğini çok zor kazanan insanlar. 15-20 günde bir gece evinde kalan, bazende 2 ayda bir kalabilen insanlar. Yani ekmeğini direksiyonda, yollarda, teneke kutu içerisinde geçiren insanlar. Hiçbir siyasi amaçları, ideolojileri yok. Ekmek kavgasında vuruldular, katlettiler. Savunmasız, silahsız insanlara pusuya yatıp ateş etmek çok basit. Ekmeğinin peşinde olan sıradan insanlar. Hepsinin çocukları var. Ailece tanıdığım insanlar. Çok zor. Allah hepsine sabır versin."
Görüntü Dökümü
-------------------------
-Morg önünde bekleyenler
-Bekleyenlerden görüntü
-Tabutların ambulanslara konulması
-Ağlayan yakınları
-Detaylar
-İşçi yakını ile röp
Murat ÇAĞLAR/VAN, -
===========================================
4)UYUŞTURUCU PARASI YÜZÜNDEN YENGESİNİ İLE KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ
ADANA'da yengesi Fadime Tavan(34) ile komşusu Azize Sabuncu'yu (63) bıçaklayarak öldüren Ömer Tavan (28) adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 19.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer Tavan, iddiaya göre ağabeyinin evine giderek yengesi Fadime Tavan'dan uyuşturucu almak için para istedi. Fadime Tavan'ın olumsuz cevap vermesi üzerine başlayan tartışmada Ömer Tavan, yengesi ile o sırada evde bulunan komşusu Azize Sabuncu'yu bıçakla yaraladı. Çığlıklar üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri Ömer Tavan'ı yakalayarak polise teslim etti. Kentteki hastanelere kaldırılan yengesi dün gece, komşu kadın ise bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri biten Ömer Tavan, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
------------------------
Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Zanlının görüntüsü
Adli Tıp Birimi genel görüntüsü
Adli Tıp Birimi tabelası
SÜRE: 01'03" BOYUT: 64 MB
Haber: Salih ÜÇTEPE -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,
==================================================
5)BURSA'DA DÜNYANIN EN UZUN HORON HALKASI DENEMESİ YAPILDI
BURSA'da 16. Kadırga Festivali kapsamında yapılan dünyanın en uzun horon halkası denemesi yapıldı. Deneme başarılı olursa bin 144 kişinin katılımıyla Almanya'nın elinde bulunan dünyanın en uzun horon halkası ünvanı Bursa'ya geçecek.
Yıldırım Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, Trabzon Dernekleri Federasyonu ve Orhangazi Trabzonlular Derneği iş birliğiyle bu yıl 16'ncısı yapılan Kadırga Festivali kapsamında dünyanın en uzun horunun oluşması için rekor denemesi yapıldı. Almanya'da bin 144 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren rekoru kırmak için Orhangazi Göl Piknik Alanı'nda toplam 2 bin 61 Karadenizli bir araya geldi. Guinness Türkiye danışmanı Orhan Kural ve yardımcısı Aydın Tükgücü'nün gözetiminde oluşturulan horon halkasında resmi rakam daha sonra açıklanacak.
DÜNYAYA MESAJ VERDİK
Etkinlikte konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "önemli bir rekora imza attık diye düşünüyorum. Burada linsanların ellerinin birleşmesi ile dünyaya önemli bir mesaj veriyoruz. Dilerim kalplerimizde birleşir" dedi.
Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu ise, rekoru Almanya'dan Bursa'ya getirmek istediklerini belirtti. Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan yaptığı konuşmada, "Günün en sıcak saatinde rekor denemesi yapıyoruz. Bu rekor denemesinden bir diğer anlamı da şu; Binlerce insanın el ele tutuşması, omuz omuza vermesi ve gönüllerini birleştirmesi. Belki de rekorun en güzel yanı bu" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü
--------------------------
Horon halkasından görüntü
Detaylar
Konuşmalar
BURSA/DHA