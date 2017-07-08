Dha Yurt Bülteni - 11
Bakan Işık sünnet olan şehit çocuklarını sevindirdiMİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık şehit astsubayın sünnet olan çocukları Berk ve Bora Öğüt için makam aracını tahsis etti.
Bakan Işık sünnet olan şehit çocuklarını sevindirdi
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık şehit astsubayın sünnet olan çocukları Berk ve Bora Öğüt için makam aracını tahsis etti. Şehidin çocukları, Bakan Işık'ın tüller ve balonlarla süslenen makam aracı ile gezerken, polis ekipleri eskortluk yaptı.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Mayıs ayında makam aracını Hakkari'de şehit olan üsteğmen Serkan Çakal'ın oğlu Metehan'a sünnet aracı olarak tahsis etti. Bakan Işık bu kez makam aracını 3 yıl önce Cengiz Topel Askeri Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Kartepe İlçesi yakınlarında düşen askeri helikopterdeki 4 şehitten biri olan Şehit Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün 2 oğlu için tahsis etti. Bakan Işık'ın makam aracı tül ve balonlarla süslenerek İpekyolu Mahallesi'nde bulunan evine geldi. 6 yaşındaki Bora ve 4 yaşındaki Berk makam aracına bindi. Şehidin eşi Edanur Öğüt ve çocuklarının bulunduğu makam aracına polis araçları eskortluk yaptı. Oluşan düğün konvoyu ile önce Sultan Baba Türbesi'ne gidildi. Edanur Öğüt oğulları Bora ve Berk ile birlikte türbede dua etti. Daha sonra türbeden ayrılarak Gölcük'te tur atılarak eve gelindi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş çocukları evin bulunduğu sokakta karşılarken, Çocuk Mehteran Takımı marşlar çaldı. Sünnet olan çocuklar midilli atlara bindirilerek evin önüne götürüldü. Daha sonra konuklara ikramlarda bulunuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Makam aracına binmeleri, konvoydan görüntü
-Sultan Ba Türbesi'ni ziyaret etmeleri
-Evlerinin olduğu sokakta karşılanmaları, midilli atalara binmeleri, mehter takımından görüntü
-Çocuklardan görüntü
HABER: Soner GÜLEZER-Alişan KOYUNCU/KAMERA: Orhan UZUN / GÖLCÜK(Kocaeli), -
===========================================
Bakan Yılmaz: Türk milleti demokrasisine sahip çıkar
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu Türk milleti canıyla, kanıyla, hakkına, hukukuna, demokrasisine sahip çıkar. 15 Temmuz, Türk milletini daha güçlü kılmıştır ve bütün dünyaya bir daha milli iradesine el uzatılmayacağını göstermiştir. Geleceğimiz hiç şüpheniz olmasın daha aydınlık olacaktır." dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bu yıl 52'ncisi düzenlenen 'Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali'ne katılmak üzere öğle saatlerinde ilçeye geldi. İlçe stadyumunda düzenlenen festivale Bakan Yılmaz ile birlikte Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, Sivassporlu futbolcular ve vatandaşlar katıldı. 21 kategoride gerçekleşen müsabakalara 135 sporcu katılırken, festival ağalığını da Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yaptı.
"GÜREŞ, GELENEKLERİMİZİ YAŞATMAK İÇİN BİR FIRSAT"
Festivalde konuşan Bakan Yılmaz, her geçen yıl güreşe olan ilginin arttığını belirterek, etkinliğin birlik ve beraberliğe katkıda bulunduğunu söyledi. Ata sporu güreşin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade eden Yılmaz, "Güreş, Türk milleti için de apayrı özel bir yere sahiptir. Ata sporu olarak kültürümüzde de bir yer edinmiştir. Tarihin her döneminde halkımız özel ilgi göstermiş, gelenek olarak nesilden nesile aktarılmıştır." dedi. Güreş sporunun mertçe ve güçle yapılan bir mücadele olduğunu belirten Yılmaz, "Bu nedenle güreşlerin yapıldığı yere er meydanı denir. Bu meydanda hak eden kazanır. Bizim için güreş etkinlikleri geçmişimizle, kültürümüzle bağ kurmak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için bir fırsattır. Bu etkinlikte gençler güreş sporunu tanır, sever, güreşe olan ilgisi artar ve nesilden nesile aktarılır." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana teması güreşçilik olan Spor Lisesi'nin önümüzdeki dönemden itibaren eğitime açacaklarını dile getiren Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Sivas'ta nice şampiyonlar çıkartmaya devam edecektir. Her ülkenin özellikle başarı olduğu spor branşları vardır. Ama güreş denince akla Türkiye gelir. Ünlü Türk güreşçilerini anmadan güreş tarihi yazılamaz ve Türkiye'de Sivas olmadan Türk güreşi yazılamaz. Adeta güreş Türkiye ile Sivas'ta Türkiye ile özdeşleşmiştir bu açıdan. Sivas'ın önemli değerlerinden biride yetiştirdiği ülke ve dünya çapındaki şampiyonlardır. Kazıkçı Karabekir, Keçeli Ahmet Ayık, Fevzi Şeker, Sebahattin Öztürk, Hamza Yerlikaya, Aydın Polatçı gibi nice yiğitler bu topraklardan çıkmıştır. Bu meşhur güreşçilerimizin ardından görüyoruz ki bugünde başarılı güreşçilerimiz yetişiyor. Geçen yıl yapılan Rio Olimpiyatlarında milli güreşçilerimizden Taha Akgül hemşehrimiz altın madalya kazandı. Böylelikle hem dünya şampiyonu olan, hemde olimpiyat şampiyonu olan ender sporcular arasına katılma başarısı gösterdi. Bundan dolayı da Taha kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
"TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKAR"
Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi nedeniyle ilçedeki festivalin iptal edildiğini ancak bu yıl daha büyük bir katılımla yapıldığını belirten Bakan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: "15 Temmuz'da 249 şehit verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Muhakkak ki bütün dünyaya şunu gösterdiler; bu Türk milleti canıyla, kanıyla, hakkına, hukukuna, demokrasisine sahip çıkar. Hiç şüpheniz olmasın, 'insanı öldürmeyen darbeler, onu güçlü kılar' derler. İşte 15 Temmuz Türk milletini daha güçlü kılmıştır ve bütün dünyaya bir daha milli iradesine el uzatılmayacağını göstermiştir. Geleceğimiz hiç şüpheniz olmasın daha aydınlık olacaktır. Biz bunu da bu aziz millete borçluyuz. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum." Konuşmanın ardından Eski Güreşçi Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık tarafından Bakan Yılmaz'a plaket verildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Bakanın gelişi
-Güreş müsabakalarından görüntüler
-Bakan Yılmaz'ın konuşmaları
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/DOĞANŞAR(Si·vas),
================================================
Bursa'da 13. Uluslararası Leylek Festivali başladı
BURSA'nın Karacabey İlçe Belediyesi'nce bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Uluslararası Leylek Festivali' bugün törenle başladı. Festival yarın sona erecek.
Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye olan Bursa'nın Karacabey İlçe Belediyesi'nce, bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Uluslararası Leylek Festivali', Eskikaraağaç Köyü'nde düzenlenen tören ile başladı. Törene, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut ile çok sayıda davetli katıldı.
Karacabey Belediyesi KARYEK Halk Oyunları Ekibinin folklor gösterisi ile başlayan törende konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bakıldığı zaman ekolojik turizm açısından gerçekten çok şanslı bir coğrafyadayız. İçinde bulunduğumuz Eskikaraağaç mahallemiz yani 'Leylek köyümüz' uluslararası arenada bizi temsil ediyor. Kendilerini kutluyorum" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık da konuşmasında, "İlçe belediyelerimizle, muhtarlarımızla, büyükşehir belediyemizle, merkezi hükümetimizle, STK' larımızla ve siz değerli hemşerilerimizle gerçekten Karacabey'imize Bursa'mıza, Balkanlar'dan Kafkas'lara, Afrika'lara kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada tarih var, huzur var, sanat var. Festivaller oluyor. Aradığımız her şey Bursa'da var. Hizmette sınır yok. Dünya literatüründe Türkiye'nin uluslararası arenada Eskikarağaç Mahallesi tek temsilci olarak temsil ediliyor" diye konuştu.
Halk oyunları ekibinin gösterisi ve festivale sponsor olanlara plaketlerinin verilmesi ile devam eden etkinlikler, davetlilere yöresel yiyeceklerin ikramı ile sona erdi.
Festival kapsamında Türk Halk Müziği Konseri, Çalgıcı Mektebi Konseri, bisiklet ve tekne turları, çocuklar için çeşitli yarışmalar ve sihirbazların gösterisi yer alacak. Festivalde, fener alayı yürüyüşü de yapılacak.
Görüntü dökümü
-----------------------
-Festivalden görüntüler
-Konuşmalar
-Halk oyunları gösterisi
-Detaylar
Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), -
====================================================
Patoza düşen çiftçi öldü
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde kekik patozu yapan 45 yaşındaki çiftçi Erdoğan As, kullandığı makinenin içerisine düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gözler Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Erdoğan As, akrabalarıyla birlikte evinin bahçesinde bulunan alanda, kekiklerini, patoz makinesini kullanarak ayırmaya başladı. As, bu sırada dengesini kaybedip patozun içine düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, makineye sıkışan As'ın öldüğü belirlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, As'ın cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkartabildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
Olay yerinden görüntü
Çiftçinin sıkıştığı patozdan görüntü
Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
=====================================================
Siverek'te 'kırılan fidan' kavgası: 2 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde aynı aile mensupları tarlaya dikilen dut fidanlarının kırılması nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kavga akşam saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yalankoz Mahallesi'nde medyana geldi. Mahallede ikamet eden Mehmet Emin Kantarmış, tarlasına diktiği dut fidanlarının kırıldığını görünce jandarmaya haber verdi. Jandarmanın mahallede inceleme yapmasına sinirlenen Kantarmış ailesinin diğer fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede bulunan jandarma ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada Zekeriya Kantarmış ve Mustafa Kantarmış taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kavga sırasında Mehmet Emin Kantarmış'a ait 63 N 6510 plakalı hafif ticari araçta ise hasar oluştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
Acil servis
Ambulanstan inen yaralılar
Camları kırılan araç
Görgü tanığının konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)