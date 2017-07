Dha Yurt Bülteni-11

SAYIN EDİTÖRLERİN DİKKATİNE (YENİDEN)



Kaynarca'daki vahşetin failleri hem iş arkadaşı, hem komşu çıktı



1)HALK ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDI



Suriyeli 9 aylık kadın hamile kadın ile 11 aylık oğlunu öldüren Birol K. ile Cemal B. emniyetteki sorgularının ardından Kaynarca Adliyesi'ne sevk edilirken, yaklaşık 300 kişi adliyenin önünde toplandı. Kalabalık 'İdam' sloganları atarken polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı, adliye bahçesine girenlere müdahale etti.



JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI



Adliyenin demir bahçe kapısını zorlayanlara polis cop kullanarak engel olmaya çalıştı. Kalabalık direnmeyi ve kapıyı zorlamayı sürdürünce, jandarma havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine kapıyı zorlamayı bırakan kalabalık, adliye önünde beklemeyi sürdürdü.Kaynarca Kaymakamlığı'na vekalet eden Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, adliye önüne gelerek kalabalığa sakin olmaları uyarısında bulundu. Kaymakam Çiçekli'nin konuşmasının ardından kalabalık sakinleşti. Şüphelilerden evli bir çocuk babası Birol K.'nın Suriyeli ailenin oturduğu dairenin üst katında oturduğu, Cemal B.'nin ise bekar olduğu belirtildi. Birol K. ve Cemal B.'nin, Halid Al-Rahmun ile aynı tavuk kesimhanesinde çalıştıkları, birkaç gün önce aralarında kimin daha fazla çalıştığı konusunda tartışma çıktığı kaydedildi.



(EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN)



2)ANTALYA'DA ÇALILIK YANGINI EVLERİ BOŞALTTIRDI



ANTALYA'da otluk ve çalılık iki alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüyünce 5 ev boşaltıldı. Karşılıklı iki mahalle arasında çıkan çalılık yangınları, 1.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.



Kepez İlçesi'nde karşılıklı Varsak Altıayak ve Zeytinlik mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sera atıklarının bulunduğu alanların ot ve çalılık olması nedeniyle yangınlar hızla büyüdü. Bölgeye Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, bir yangın söndürme uçağı ile helikopter ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylarda kullanılan iki TOMA katıldı. 5 ev yangın nedeniyle boşaltılırken bölgeye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi de geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar, 1.5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.



İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, yangının yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkili olduğunu, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların desteğiyle söndürüldüğünü söyledi. Polis, jandarma ve itfaiyenin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattığını belirten Uzunkaya, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.



3)NUSAYBİN'DE YANGIN 13 KİŞİNİN YAŞADIĞI EVİ KÜLE DÖNDÜRDÜ



MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Kantar Köyü'nde 13 kişinin yaşadığı bir evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.



Nusaybin İlçesi'ndeki Kantar Köyü'nde tarla işlerinde gündelik çalışan Tahsin Çakır'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangına ilk müdahaleyi Çakır'ın komşuları yaptı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın, can kaybı ve yaralamaya neden olmazken, 13 kişilik Çakır ailesininin ikamet ettiği evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın nedeniyle evsiz kalan Çakır ailesi geçici bir süreyle komşu ve akrabalarında kalacakları öğrenildi. Çaresiz kalan aile yardım çağrısında bulundu.



TURİSTLERİN AKININA UĞRAYAN KIZKUMU'NDA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER (EK)



4)MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN TUVALET AÇIKLAMASI



Muğla'nın Marmaris ilçesi'ndeki Kızkumu Plajı'ndaki seyyar tuvaletlerdeki pis görüntü ve kokuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden açıklama geldi. Marmaris Belediyesi plajdaki seyyar tuvaletlerin kendileri tarafından kullanıma açılmadığını belirtip, "Bölgeye gelen ziyaretçilerin kullanımına sunulan seyyar tuvaletler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir. Ayrıca bölgedeki arazi Muğla Valiliği'ne ait olup denetim ve gözetimi Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla 04 Nisan 2014 tarihinde kurulan MUÇEV'e aittir" denildi.



MARMARİS (Muğla),



5)BALIKÇI TEZGAHLARININ SON GÜNLERDEKİ GÖZDESİ SARDALYA



ÇANAKKALE Boğazı'nda ve Saros Körfezi'nde avlanan sardalya, tezgahları süslemeye başladı. Mevsim itibariyle şu an yağlı olduğu için denizlerin en lezzetli balığı olarak nitelendirilen sardalyanın kilosunun 20 TL'den satıldığı görüldü.



Mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuştuğu için temmuz, ağustos ve eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya, yoğun talep görüyor. Çanakkale yöresinde hiç temizlenmeden ve pulları gitmesin diye tatlı su değdirilmeden balık tezgahından alındığı gibi mangalda ızgara yapılan sardalya, yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sardalya ızgara olarak en çok tüketildiği Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında genellikle kilosu 15 TL'den satılıyor. Ancak son birkaç gündür esen rüzgar nedeniyle avlanmaya çıkan teknelerin sayısında azalma olduğu için 5 TL'lik zam ile kilosu 20 TL'ye yükseldi. Sardalyayı sadece vatandaşlar değil, satışını yapan balıkhane esnafı da her gün ızgara yaparak tüketiyor.



Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Hasan Uysal, sardalyayı bölgedeki balıkçı esnafının kuru fasulyesi olarak nitelendirdi. Sardalyanın ağır metal içermediğini belirten Uysal, "Çok lezzetli bir balıktır. Özellikle bu mevsimde ızgarası çok meşhurdur. Hiç temizlemeden yaparız. Yağı içerisinde kalır ve çok lezzetli olur. Biraz kokusundan dolayı insanlar uzak duruyor. Ancak çok sağlıklıdır. Ben herkese doğal gıda olarak nitelendirdiğimiz sardalya balığını haftada en az 3-4 kez tüketmelerini tavsiye ediyorum. Izgara, buğulama ya da haşlama olarak tüketilebilir" dedi.



6)EVDEKİ KESİNTİ NEDENİYLE ÇIKTIĞI DİREKTE AKIMA KAPILIP ÖLDÜ



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, evindeki elektrik kesilince yüksek gerilim hattı direğine çıkan 20 yaşındaki Yusuf Yıldız, arızayı onarmaya çalışırken akıma kapılıp öldü.



Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karakeçi Mahallesi'nde meydana geldi. Alagün Sokak'ta oturan Yusuf Yıldız, iddiaya göre, evdeki elektriklerin sık sık kesilmesi nedeniyle arızalı olduğunu düşündüğü yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğine çıkarak arızayı onarmak istedi. Direkte akıma kapılan Yıldız, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen ve vücudunda yanıklar oluşan Yıldız, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yusuf Yıldız'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



