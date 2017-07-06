Dha Yurt Bülteni-11
1)DENİZ BAYKAL, ORMAN YANGINLARINI SORDUCHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.
1)DENİZ BAYKAL, ORMAN YANGINLARINI SORDU
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Deniz Baykal, Anayasa'nın 98 ve içtüzüğün 99'uncu maddeleri uyarınca, verdiği soru önergesiyle ilgili açıklama yaptı. Baykal, Türkiye'de orman yangınları mevsiminin erken bir başlangıç yaptığını anlatırken, 1 Temmuz'dan itibaren, İzmir'in Menderes İlçesi ile başlayan ve ardı ardına Muğla'nın Bodrum, Mersin'in Anamur, Çanakkale'nin Ezine ve son olarak Denizli'nin Sarayköy ilçelerinde çıkan yangınlarda binlerce hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Deniz Baykal, Antalya'nın Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde, 8 ayrı noktada çıkan yangınlarda 1108 hektarlık ormanlık alanın tahrip olduğunu kaydetti.
Alanya İlçesi Sapadere Kanyonu'ndaki yangın alanında inceleme yaptığını kaydeden Baykal, 650 hektar ormanlık alanının yok olduğunu; bölgede yaşayan çiftçilere ait tarla ve ürünlerin zarar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu, 15 vatandaşa ait evlerin kül olduğunu ve büyük maddi kaybın ortaya çıktığını bizzat yerinde gözlemlediğini anlattı.
YANGINLARIN TEMEL NEDENİ ESKİ ENERJİ NAKİL HATLARI
Antalya'daki orman yangınlarının, enerji nakil hatlarının orman bölgelerinin içinden geçmekte olan yörelerde başladığına dikkati çeken Baykal, şunları kaydetti:
"1970 ve 1980'li yıllardan kalma, ahşap direklerle ve yıpranmış, harap olmuş, sarkan, genleşen kablolarla sürdürülmeye çalışılan enerji nakil hattı uygulamasının, orman yangınlarını başlatan sebeplerin en önemlisi olduğunu görmek durumundayız. Sapadere Kanyonu'nda yapmış olduğum gözlem ve incelemelerde de, orman yangının çıkış sebebinin, ormanlık araziden geçen elektrik nakil hatlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 1970'li yıllarda tesis edilen elektrik nakil hatlarının ve bu hatları taşıyan ahşap elektrik direklerinin, elverişliliğini yitirmiş olmasına rağmen halen kullanılıyor olması, Alanya'daki yangının çıkışındaki temel etkendir."
KAŞ'TA AYNI
Geçen yıl Kaş'ta çıkan orman yangını ardından bölgede inceleme yaptığını belirten Deniz Baykal, bu yangının da asıl nedeninin, kullanım ömrünü tamamlamış, çok eski elektrik iletim hatları olduğunu ifade etti. Temmuz ve ağustos aylarının orman yangını riskinin yüksek dönem olduğunu vurgulayan Baykal, "Elbette çıkan orman yangınlarını hızla söndürme çalışması büyük önem taşıyor. Ancak, yangın henüz çıkmadan, ona sebep olan konuları ortadan kaldırabilirsek, yani sivrisinekle değil bataklıkla da uğraşabilirsek görevimizi yapmış oluruz" dedi.
YANGINLA MÜCADELE STRATEJİSİ YENİDEN BELİRLENMELİ
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yangınla mücadele stratejisinin, kan yangını söndürme mücadelesi ile birlikte yangın riskini bertaraf edecek yeni bir strateji anlayışına dayandırılması gerektiğine işaret etti. Orman yangınlarının nedenleri konuşulurken, 'Sönmemiş ateş, yanan kibrit, piknik, mangal, kırık şişe' söylemleriyle kısıtlı kalmasını eleştiren Baykal, bu söylemlerin iletim hatlarının bizatihi bir tehdit haline dönüştüğü gerçeğinin gözden kaçırılmasına neden olduğunu söyledi.
HATLAR YENİLENMELİ
Deniz Baykal, iletim hatlarının bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunun, ciddi, güvenilir bir araştırmayla tespit edilmesinin acil bir ihtiyaç haline geldiğine işaret etti. Orman bölgelerindeki enerji iletim hatlarının yenilenmesinin ek bir harcama getireceğini de kaydeden Baykal, "Ahşap direklerin yerine beton direkler dikilmesi, direk mesafelerinin ve kablo mesafelerinin teknik şartlara göre düzenlenmesi zorunlu olacaktır. Yangınların yol açtığı zararla karşılaştırıldığında, bu harcamaların ülke için ne kadar yararlı olacağı açıktır. Bu iş ile ilgili yatırım konusunun, enerji alanındaki özel şirketlerin sözleşmelerindeki hak ve yükümlülüklerinin de dikkate alınması suretiyle hızla çözülmesi acil bir memleket sorunu haline gelmiştir" dedi.
Deniz Baykal, açıklamasının sonunda, "Sayın Başbakan'a, konunun önemi ve aciliyeti dolayısıyla hızla bir eylem planı ortaya koyma gereğini kabul edip etmediğini sormak istiyorum" ifadelerine yer verdi.
ANTALYA/DHA
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2)TUNCELİ MUNZUR'DA KANO EĞİTİM KAMPI
TÜRKİYE Kano Federasyonu, 15 günlük temel eğitim kampını bu yıl Tunceli'de Munzur vadisinde yaparak Munsur çayında sporculara Kano eğitimi vermeye başladı. Kamptaki sporculara eğitim veren Federasyon antrenörlerinden Pınar Demirci, Tunceli'ye ön yargı ile geldiğini belirterek, "Eğitim vereli kısa süre oldu ama, çok iyi bir noktadayız. 2 gün içinde akarsu üzerinde eğitim vermeye başlayacağız ve ben inanıyorum ki Tunceli'den milli takıma çok iyi ve yetenekli sporcular gidecek"dedi. Türkiye Kano Federasyonu bu yılki Kano temel eğitim kampını Tunceli'de gerçekleştirerek Munzur'un ve Tunceli'nin doğal güzelliklerinin Türkiye'ye tanıtılması için önemli bir adım attı. Federasyonun, Tunceli Belediyesi ve Tunceli Adrenalin Doğa Sporları Kulübü ile işbirliği yaparak 20 sporcuya verilecek temel eğitim programı için yer olarak ise Munzur vadisi içinde geçen Munzur Çayı üzerini seçti. Munzur vadisindeki kamp kapsamında 5 gündür 20 sporcuya 5 antrenör eşliğinde Kano eğitimi verilirken, kamp boyunca sporcuların tüm masraflarının Belediye tarafından karışılanacağı belirtildi. Antrenörler eşliğinde akar ve durgun sularda Kano nasıl kullanılır, hangi teknikler kullanılır ve ilk yardımın nasıl yapılacağı konulurında eğitim alan sporcuların kampa büyük ilgi gösterdiği görüldü. Eğitim alan sporculardan Gülbahar Erdoğan, çok güzel ve zevkli bir eğitim devresi geçirdiklerini, Tunceli'de hiçbir olumsuzluk yaşamadıklarını belirterek, "Burada çok güzel ve verimli bir kamp geçiriyoruz. Kano eğitimi konusunda çok iyi olan ve Milli takıma eğitim veren antrenörler bize eğitim veriyor. 5 gündür Munzur vadisinde Munzur çayında eğitim alıyoruz. Bu hafta durgun, önümüzdeki hafta ise akarsuda eğitim almaya başlayacağız. Bu sıcak havada Munzur'da hem serinliyoruz, hem de Kano eğitimi alıyoruz. Tunceli terörle anılıyor ama, biz hiç bir olumsuzluk yaşamadık. Herkes burayı mutlaka görmeli hiçbir sorun yok burada"dedi.
Eğitim alan Bedirhan Odak ise, Pertek ilçesinden geldiğini, 15 gün boyunca temel eğitim alacaklarını, Kano konusunda kendilerini daha iyi geliştiriceklerini de kaydederek, "Her kes burayı terörle anıyor, oysa biz vadi içinde rahatça geziyor, Munzur'da spor çalışması yapıyoruz. Bence kimse terör söylemlerine kanmasın, Munzur vadisine gelip görsünler ve buraların doğal güzelliklerini yaşasınlar"diye konuştu. Sporculara eğitim veren Federasyon antrenörlerinden Pınar Demirci de, Tunceli'ye ön yargı ile geldiğini ifade ederek, "15 gün sürecek temel eğitim kampı için 5 gündür buradayız. Katılım çok iyi, sporcular çok yetenekli, her konuda eğitim veriyoruz. Eğitim vereli kısa süre oldu ama çok iyi bir noktadayız. 2 gün içinde akarsu üzerinde eğitim vermeye başlayacağız ve ben inanıyorum ki, Tunceli'den milli takıma çok iyi ve yetenekli sporcular gidecek. Aslında ben bu denli yoğun bir katılımı beklemiyordum bu durum bizleri ve Federasyonumuzu çok sevindirdi. Hepimiz buraya ilk geldiğimizde ve kampın Tunceli'de yapılacağı söylenince ön yargılarımız vardı. Benim de ön yargılarım vardı. Biz karadeniz'den geldik . Tunceli'ye gelince hiç bir ön yargımızın doğru olmadığını gördük. insanları çok iyi, doğası çok iyi, terör var deniliyor ama biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Mükemmel bir doğası ve çok iyi insanları var, çok misafir sever bir insan yapısı var"dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Kamp alanından görüntüler
-Eğitim yapan sporcular
-Kano eğitiminden görüntüler
-Çalışmalardan detaylar
-Eğitim alan öğrencilerin konuşması
-Antrenörün konuşması
-Öğrencilerin gösterisi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,-
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3)OTOMOBİL BAGAJINDAKİ 8 KİLO ALTIN BÖYLE ÇALINDI
İSTANBUL Çatalca'da bilezik toptancıların takip eden hırsızlar, otomobilin bagajında bulunan 8 kilo altına çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Trakya bölgesinde bilezik toptancılığı yapan Serkan T. ve Emre B., önceki gün İstanbul Çatalca'da bir kuyumcuya mal bırakmaya gitti. Kuyumcudaki işlerini bitiren toptancıların aracının yanına lüks bir otomobille gelerek park edip beklemeye başladı. Toptancıların altın dolu çantayı araçlarının bagajına koymasıyla birlikte harekete geçen hırsızlar, Serkan T. ile Emre B.'nin otomobile binmesiyle birlikte hırsızlardan biri otomobilin bagajını açıp 8 kilo altın bulunan çantayı alarak kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı. Otomobilde bulunan iki kişi ise saniyeler içinde altın dolu çantalarının çalınmasının şokunu yaşadı.Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis altınları çalan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Hırsızın bagajı açması
-Hırsızın bagajdan çantayı alması
-Hırsızların olay yerinden kaçması
-Detaylar
Haber: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),
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4)KİLİMLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DİAKOMİCHALİS'E KARDAK ŞOKU
YUNANİSTAN'ın Kilimli (Kalimnos) Adası eski Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis'in, görevde olduğu 1989-96 yılları arasında, o dönemde Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıkları'na çoban gönderip, keçi beslettirdiği, masrafları da belediye kasasından karşılayarak devleti zarar uğrattığı gerekçesiyle açılan davada, 50 bin euro tazminat ödemesine karar verildi.
Yunanistan'da yayın yapan 'www.protothema.gr' internet sitesinin haberine göre, 3 dönem Kilimli Adası'nda belediye başkanlığı yapan Dimitris Diakomichalis, 989-96 yılları arasında Kardak Kayalıkları'na 72 yaşındaki çoban Antonios Veziripoluos'u göderip, keçi besletti. Bu süre içinde çoban Veziripoluos'un iaşesi, teknesinin mazot parası, keçilerinin saman ve diğer ihtiyaçları Diakomichalis tarafından belediye bütçesinden karşılandı. Diakomichalis hakkında, devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle geçmişe dönük tazminat davası açıldı. Mahkeme, Kilimli Adası eski Belediye Başkanı Diakomichalis'i 50 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.
Sitenin haberinde, karar ardından Diakomichalis'in ulusal bir televizyon kanalındaki röportajındaki şu sözlerine de yer verildi:
"Belediye başkanı olduğum dönemde, Belediye Meclisi kararları ile çoban Veziripoluos'a yılda 2 milyon drahmi yani 6 bin euro civarında bir para vererek, destek olduk. Çünkü Kardak Kayalıkları, Yunan bayrağı altında olduğu için yerel yönetim olarak çobana yardım etmek durumundaydık. Çoban ise yaşamını yitirdi. Günümüzde ise İmia (Kardak) ruhu kalmadı. Suçlu ben mi oldum? Bunu kabul etmem mümkün değil. Ben de hakkımı yasal yollardan arayacağım."
LAR
BODRUM/DHA
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5)KÖYDE OTURAN 4 AİLENİN YOL ÇİLESİ
KARABÜK'ün Yenice İlçesi'ne bağlı Karahasanlar Köyü'nde oturan 4 aile, köyün içinden evlerine araç yolu olmadığı için sıkıntı yaşıyor. Evlerden birinde oturan iki engelli kardeş, rahatsızlandıklarında yaklaşık 200 metre battaniye ile taşınıp hastaneye götürülüyor.
Karahasanlar Köyü'nde 4 evin bulunduğu bölgede yıllardır araç yolu yapılmadı. 4 aile, evlerine girip çıkarken bazı bölümleri rampa olan 200 metrelik patika yolda yürüyor. En büyük sıkıntıyı ise eşi 21 yıl önce kanserden ölen, kendisi görme engelli, çocukları 53 yaşındaki Dursun zihinsel ve bedensel, 45 yaşındaki Muhammet ise bedensel engelli olan 81 yaşındaki Saniye ile kızı 33 yaşındaki Fatma Batak yaşıyor. Fatma Batak, rahatsızlandıklarında ağabeylerini köylülere battaniye ile köyün içinden geçen yola kadar taşıtıyor. İki kardeş, buradan ambulansla veya özel araçla hastaneye kaldırılıyor. Sadece bir gözü yüzde 20 gören Saniye Batak da patika yolda kızının yardımıyla güçlükle yürüyor.
Fatma Batak, aracın çıkmadığı, yağmur ve kar yağışı sonrası yürümenin de imkansızlaştığı yolun yapılmasını isteyerek, şöyle konuştu:
"Çilemiz çok ağır ve eziyetli. Bu yolda sağ bacağımı kırdım. 2 tane platin var. Yol mağduruyuz. Kömürü sırtımla çekiyorum. Kimse bu yolla ilgilenmiyor. Yetkililerimiz mümkünse bu yola el atsınlar. Ağabilerimle ve annemle hep ben ilgileniyorum. Tek başıma halletmeye çalışıyorum. Her işin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Yol yapılmazsa evimi köyümü bırakıp gitmek istiyorum. İl Özel İdareye bildirdim. Yapılacağını söylediler. Ama 1 sene oldu yapılmadı."
Görüntü Dökümü
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-Çamurlu yolda yürünmesi
-Fatma Batak annesi ile yürürken
-Muhammet Batak yatakta yatarken
Dursun Batak'ın battaniye ile taşınması
Fatma Batak'ın açıklaması
Süre: (05.52) Boyutu: (264 MB.)
Haber – Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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6)KONYAALTI SAHİLİ İHALESİNDE YİNE ALICI ÇIKMADI
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce 2 kez ihaleye çıkardığı Konyaaltı Sahili'ne talip çıkmayınca üç bölüme ayırarak çıktığı ilk ihale olan 'Beach Park' kısmı ihalesine de katılan olmadı. Büyükşehir Belediyesi daha önce tamamı için 2 kez ihaleye çıktığı Konyaaltı Sahili'ne talip çıkmayınca farklı bir yönteme başvurdu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği 6 kilometrelik sahili bu kez üç kısma ayırarak ihaleye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, bugün Konyaaltı Varyantı'nın başladığı bölümden Minicity'e kadar alanı kapsayan Beach Park'ı ihaleye çıkardı. Beach Park ihalesi, avam proje kapsamında yer alan ünitelerin yapımı ve çevre düzenlemesi 29 yıl süre işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi şartıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 43 milyon liralık yatırım bedeli olan ihalenin, işletme bedeli de yıllık 4.4 milyon lira + KDV olarak belirlendi.
Yap-işlet-devret modeliyle çıkılan ihale Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'da başladı. Ancak katılımcı olmayınca ihale 2 dakikada tamamlandı. Öte yandan ihalenin güvenliğini salonun önünde bekleyen çevik kuvvet polisi sağladı.
SAHİL KISMI İHALESİ 13 TEMMUZ'DA
Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sahilinin ikinci kısmı için ihale ise 13 Temmuz'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Boğaçayı'nın doğusu ile Beach Park girişi arasındaki alan için 29 yılığına yap-işlet -devlet modeliyle ihaleye çıkılacak.
Görüntü Dökümü
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İhalenin anons edilmesi
İhale kurulunun görüntüsü
Bekleyen gazetecilerden görüntü
Belediye dış plan görüntü
Konyaaltı sahili genel görüntü
32 MB -01
Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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7) MAVİ BAYRAK GÖLGESİNDE CARETTA YUVASI
ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu Turizm Bölgesi'nde bulunan Venezia Palace Hotel'de çifte mutluluk yaşandı. Otel yönetimi, Kundu Turizm Yatırımcıları A.Ş. (KUYAB), Aksu Belediyesi ve Kundu Mavi Bayrak Genel Sorumlusu Erdener Turan nezaretinde önce sahile bırakılan Caretta caretta yumurtaları için korumalı kafes yaptı, ardından 13'üncü kez mavi bayrağı göndere çekti. Antalya'da 2004 yılından bu yana sahiline mavi bayrak asan Venezia Palace Hotel, bugün öğle saatlerinde iki sevinci birden yaşadı. Otel yönetimi, sahillerine çıkarak yumurta bırakan Caretta caretta yuvasına özel yaptırdığı korumalı kafes ile 13'üncü kez kazanılan mavi bayrak ödülü için tören düzenledi. Törene Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Coşkun, otel genel müdürü Murat Coşar ile otel birim müdürleri, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Genel Müdürü Muzaffer Eken ile Kundu Mavi Bayrak Yerel Temsilcisi Erdener Turan katıldı.
İlk törende önce Caretta yuvası için yaptırılan kafes tanıtılırken, ardından sahildeki turistlerle birlikte kafes önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Burada konuşan KUYAB Çevre Koordinatörü İsmail Engin Özcan, bölgelerinde 2003 yılından bu yana yürüttükleri mavi bayrak projesi kapsamında tesislerdeki Caretta yuvalarının da kontrolünü sağladıklarını belirterek, "Kundu bölgesindeki sahillere Carettaların bıraktığı yumurtaların zarar görmemeleri için korumalı kafes yapıyoruz. Böylece onların denize güvenle ulaşmalarını da sağlıyoruz. KUYAB olarak tesislerimiz için yaptırdığımız kafesleri aynı zamanda korumaktayız. Bilgilendirme tabelaları ile de turistleri bu konuda bilgilendiriyoruz" dedi.
Ardından, sahile 13'üncü kez kazanılan mavi bayrak asıldı. Burada konuşan Erdener Turan, bölgelerinde yaklaşık 13 yıldır bu çalışmayı yürüttüklerini hatırlatarak, "Şu an mavi bayrakta Türkiye olarak dünyada üçüncü sıradayız. Antalya bölgesi olarak Türkiye'de ve dünyada şehirler bakımından birinciyiz. Bu bayrağı vermek için deniz temizliği, otel sahil temizliği ve 32 kalite şartını göz önünde bulunduruyoruz. Kundu bölgesinde 5 mavi bayrak var. Daha fazla artırmak için uğraşıyoruz. Misafirlere mavi bayrağı tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Korumalı Caretta yuvasından detay görüntüler
Sahildeki turistler ve yuvadan görüntü
KUYAB Çevre Koordinatörü İsmail Engin Özcan röp
Caretta bilgilendirme tabelalarından görüntü
Mavi bayrak panosundan görüntü
Törene katılanların mavi bayrak panosu önündeki görüntüsü
Mavi bayrağın göndere çekilmesi
Kundu Mavi Bayrak Yerel Temsilcisi Erdener Turan röp
Mavi bayrak gönderdeki iken detay
Sahilden detay görüntüler
201 MB - 3.18'
Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,