Dha Yurt Bülteni-11

EŞİNE DIŞKI YEDİRMEK İSTEYEN İŞKENCECİ KOCA TUTUKLANDI (EK)



1)BABA: YAŞANANLAR İNSANLIK DIŞI



Ağrı'nın Patnos İlçesi'ne bağlı Ürküp Köyü'nde eşi tarafından dışkı yedirilmek istenen C.Ş.'nin babası Celal Ulutaş, yaşananların insanlık dışı olduğunu söyledi. Kızının yanında olduğunu belirten Ulutaş, şunları söyledi:



"Bayramda hasret gidermek için kızımı alıp eve getirmiştim. Bana ve yakınlarımıza yaşadıklarını anlatıp, çekilen görüntüleri izletti. Donup kaldım, kendimden geçtim. Hemen kızımın kocası ve babası ile konuştum. Adalet önünde hesap soracağımı söyledim. Görüntüleri medya ile paylaştım. Yayınlanınca damat tutuklandı ve cezaevine girdi. Kızımı bu canilerden uzak yerlere alıp götüreceğim. Şu an torunlarım onların elinde, küçüğünü emzirmesine rağmen bize vermediler ama torunlarımı da alıp götüreceğim." Celal Ulutaş, kendilerini konuyla ilgili olarak henüz bir yetkilinin aramadığını söyledi.



'ELİNDEN KURTULMAK İÇİN FARE ZEHİRİ İÇTİM'



Evlendiği günden itibaren eşinden şiddet görmeye başladığını söyleyen C.Ş. ise şunları anlattı:



"Düğünde davetlilere 'Hoşgelindiniz' dediğim ve onlarla tokalaştığım için daha ilk gece beni gelinliğimle dövdü. Geçer, düzelir diye düşündüm ama hiçbiri olmadı. Beni sürekli döverdi. Vücudum morardığı için gelen misafirlerden beni saklardılar. Kimseye göstermediler. Bunların elinden kurtulmak için fare zehri içtim. Beni hastaneye kaldırdılar. Herkese de 'Mantar yemiş zehirlenmiş' dediler. En sonunda çocuğumun dışkısını bana yedirmek istedi. Çok yalvardım ama dinletemedim. Çektiği bu görüntüleri götürüp ailesine izletiyor ve kendisi ile gurur duyuyordu. Bayram nedeniyle beni gelip alan babama çekilen görüntüleri izletip, beni kurtarmalarını istedim. Şimdi tek isteğim yavrularıma kavuşmak."



Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / PATNOS (AĞRI),



===================================================



HELİKOPTER DÜŞTÜ 5 PERSONELİN DURUMU İYİ (EK)



2)HAYVAN BARINAĞI İÇİN ÖNLEM ALINDI



İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve müdahalelere rağmen iki ayrı noktada devam eden orman yangınının olduğu bölgede bulunan hayvan severler tarafından bakımı üstlenilen barınaktaki köpekler için önlem alındı. Barınakla ilgilenen Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder, şimdilik olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Şuan köpeklerimiz sıcaktan kötü etkileniyorlar. Henüz yangının buraya sirayeti gibi bir durum yok. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi'nin veteriner hekimleriyle irtibat halindeyiz. Herhangi bir tehlikeli durum söz konusu olduğunda belediyelerin yardımı ile tahliye başlatılacak. Köpeklerimizi serinletmek için uğraşıyoruz" dedi. Öte yandan yangına Adana'dan Edirne'ye kadar olan birçok ildeki orman müdürlüklerine bağlı araçlar bölgeye çekildi. Yangına müdahale yoğun şekilde devam ederken, söndürülen alanlara yakın noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi ihtimaline karşı ekipler çalışmalarını devam ettiriyor. Havadan müdahaleyi sürdüren ekipler yeni görülen alevlerin bulunduğu tespit ederek müdahaleleri o noktalara yoğunlaştırıyor.



Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR,



======================================================



3)MARDİN DARGEÇİT'TE 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ







MARDİN'in Dergeçit İlçesi kırsalında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava operasyonuyla öldürüldü.Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirme açıklamasında, bugün sabah saatlerinde Mardin'in Dargeçit İlçesi kırsalında güverlik güçlerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarınca düzenlenen hava operasyonunda, 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.



DHA-Güvenlik - Türkiye-Mardin - MARDİN,-



======================================================



4)ANTALYA'DA ŞEMSİYESİZ SOKAĞA ÇIKILMIYOR



ÇÖL sıcaklarının en çok hissedildiği iller arasında yer alan Antalya'da, vatandaşlar şemsiyesiz sokağa çıkamaz oldu. Hava sıcaklığının 45, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, sahiller, park ve bahçeler öğle saatlerinde eski yoğunluğunu yitirdi. Kavurucu sıcak nedeniyle şehri gezmekte zorlanan tatilciler, semsiyeleriyle güneşten korunmaya çalıştı. Ailesiyle sahilden evine dönen Mustafa Yılmaz, sıcak havadan ailesini korumak için büyük şemsiyeyle yürüdüklerini belirterek, "Benim için biraz yorucu bir durum ancak ailemin sağlığı için buna mecburum" dedi.



Uzakdoğulu turistlerden bazıları, güneşten korunmak için bir şemsiyeyi ortak kullandı. Birçoğu da kendilerini serinletebilmek için çeşme aradı. Kalekapısı'ndaki Attalos heykeli önündeki su oyunları havuzu da turistlerin serinlemeye çalıştığı yerlerin başındaydı. Bazı çocuklar üzerlerindeki giysileri çıkarıp serinlemeye çalışırken bisikletiyle ve motosikletiyle suyun arasına girip vücutlarını soğutmaya çalıştı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, sıcaklığın yarından itibaren 4-5 derece azalacağını belirtti.



Haber: Mustafa KOZAK- Süleyman EKİN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



======================================================



5)ADANA'DA TERMOMETRELER 49 DERECEYİ GÖSTERDİ



ADANA'da parklardaki termometreler güneşte 49 derece sıcaklığı gösterirken hafta sonu olması nedeniyle kentte yaşayanlar yayla ve denizlere akın ederken kalanlar ise su kenarlarında serinlemeye çalıştı.



Yüksek nem oranıyla hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkan vatandaşlar gölge ve su kenarlarında serinlemeye çalıştı. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ağaç gölgelerini tercih ederken güvercinler ise süs havuzlarında serinledi. Piknik için mesire alanlarını tercih eden bazı vatandaşlar ise Seyhan Nehri'nde yüzmeyi tercih etti. Seyhan Nehri üzerinden geçen otoban köprüsüne çıkan bazı çocuklar ise tehlikeye aldırmadan yaklaşık 20 metre yükseklikten suya atladı.



BUZA YOĞUN TALEP



Kentteki buz fabrikaları da yoğun talebi karşılamak için 24 saat boyunca çalışıyor. Tanesi 5 liradan satılan buz kalıplarına vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini belirten fabrika sahibi Reşat Karaca, "Afrika sıcakları nedeniyle buz yetiştiremiyoruz. Aşırı sıcak yüzünden makineler bile tam performansa çalışmıyor. Günde Adana genelinde yaklaşık 100 ton buz üretiliyor" dedi.



Sıcak havanın önümüzdeki hafta içi mevsimi normallerine dönmesi bekleniyor.



Haber: Salih ÜÇTEPE/Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,



==========================================================



6)HAVUZU OLMAYAN KENTTE SERİNLEMEK İÇİN 20 KİLOMETRE YOL GİDİYORLAR



BATMAN'da yaşayan vatandaşlar, kent merkezinde halka açık havuz olmamasından dolayı, serinlemek için yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulanan Beşiri İlçesi'ndeki havuza gidiyorlar.



Hava sıcaklığının 40 derece yaklaştığı Batman'da serinlemek isteyen vatandaşlar, çareyi 20 kilometre uzaklıkta bulunan havuza gitmekte buluyor. Batman kent merkezinde halka açık havuz olmaması nedeniyle Beşiri ilçesi'e bağlı İkiköprü Beldesi'ne giden vatandaşlar, serinlemek için yaklaşık 20 kilometre yol gitmek zorunda klalıyor. Hafta sonları günlük 500 kişinin gittiği havuza 10 lira karşılığında giren vatandaşlar, aşırı sıcaklarda serinlemeye çalışıyor. Havuz işletmecisi Ercan Değirmenci, sıcak havalar nedeniyle işlerinin arttığını belirterek, "Halkımızın Dicle Nehri ile Batman Çayı'na girip boğulmalarını istemiyoruz. Hafta içi günde 400, hafta sonlarında ise ortalama 500 kişi havuza giriyor. Havuza giren her kişiden 10 lira alıyoruz."dedi.



Öte yandan çocuklarıyla birlikte yüzme havuzuna giden bazı vatandaşlar, tatile gidemedikleri için havuza gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.



Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, -



=====================================================



7)SOKAK HAYVANLARINI BUZLA SERİNLETİYOR



AYDIN'da yaşanan yılın en sıcak günleri nedeniyle vatandaşlar evde kalmayı tercih ederken, sokaklar boş kaldı. Hayvansever Fırat Sert ise sıcakta bunalan sokak hayvanlarını buzlu su ile serinletmeye çalıştı.



Aydın da yılın en sıcak günü yaşanıyor. Termometreler 48 dereceyi gösterirken, vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, sokaklar bomboş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise ağaç altları ve gölge yerleri tercih etti. Sıcak hava sokak hayvanlarına da zor anlar yaşattı. Aydın Hayvanseverler Derneği Üyesi



Fırat Sert ise sokak hayvanlarını buzlu suyla serinletmeye çalıştı. Sıcak günlerde buzdolabında dondurduğu buz kalıplarını sokak köpeklerinin sıcakta kaynayan sularına katarak onlara soğuk su içmelerini sağlayan Sert, "İncirliova Belediyesi'nin yaptırdığı mama ve su kaplarına geceleri mamalarını koyuyoruz. Gündüz Aydın'da Ege Bölgesi'nin en sıcak illerinden birisi olduğu için sokak hayvanlarının kaynayan suluklarına buz koyuyorum. Sıcak günlerde sokaktaki hayvanları biraz olsun serinletmek için mücadele veriyorum. İnsanlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyorum. İnsanlar kapı önlerine bir kap su koysa sokaktaki hayvanların ihtiyaçlarını giderebilir. Sokak hayvanlarına sahip çıktığımız için bazı insanlar kızıyorlar. Bize, 'Kedi, köpekle kafayı bozmuş' diyorlar. Ama unutulmamalı ki sokak hayvanları da bir can taşıyor. Bu sıcak günlerde onlara buzlu su vererek hayatta kalmalarını sağlıyorum. Bu da bana huzur veriyor" dedi.



===========================================



8)SERİNLEMEK İSTEYENLER SAİTABAT ŞELALESİ'NE AKIN ETTİ



BURSA'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından vatandaşlar serinlemek için piknik alanları, göl, deniz ve ormanlık alanları tercih ederken Uludağ'ın eteklerindeki Saitabat Şelaleside ilgi odağı oldu.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle vatandaşlar serin bölgelere akın etmeye başladı. 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Uludağ'da eriyen kar suyuyla oluşan Saitabat Şelalesini tercih ediylorlar. Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline gelen Saitabat Şelalesinde başta çocuklar olmak üzere sıcaktan bunalanlar şelaleden akan sulara girirek serinliyor.



=============================================================



9)İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ, 1 İŞÇİ ÖLDÜ



KONYA'da bir plaza inşaatın dış cephesindeki iskelenin çökmesi sonucu 48 yaşındaki işçi Harun Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuk İlçesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki bir plaza inşaatında meydana geldi. Adana nüfusuna kayıtlı Harun Kaya, inşaatın dış cephe iskelesinde çalıştığı sırada, iskelede belirlenemeyen nedende biranda çöktü. İskelenin çökmesi sonucu beton zemine düşen Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaya'nın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



==============================================================



KENDİSİNİ ALDATAN KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ(2)



10)EŞİNİ ÖLDÜRDÜ: "BEN DELİLER GİBİ EŞİMİ SEVİYORUM"



Aldatıldığı iddiasıyla eşi Ali Hüyük'ü, bıçaklayarak öldüren Sevim Hüyük'ün, eşi kanlar içinde yere yığıldıktan sonra, eşini kucağına alıp gözyaşları içinde "Dayan aşkım, sen çok güçlüsün. Ölme aşkım. Seni deliler gibi seviyorum. Dayan sevgilim."dediği ve 112 Acil Servis'e aradığı öğrenildi.Gözaltına alınan Sevim Hüyük'ün, ilk ifadesinde, eşi için ailesini feda ettiğini belirterek, "Ailem Ankara'da oturuyor. Ben Beyşehir'e, meslek yüksek okulunda okumak için gelmiştim. Burada tanıştık. Ailem evlenmemizi istemedi. Ben okulu terk edip, onunla kaçarak evlendim. Ben eşimi deliler gibi seviyorum. Olay nasıl oldu anlamadım. Bir anlık cinnet geçirdim. Ben onsuz yapamam. Öldüğüne inanmıyorum ve inanmak istemiyorum. O bana her gün eve gelirken çiçek getirirdi."dediği öğrenildi.



Sevim Hüyük'ün daha öncede bir kaç kez polise, eşi Ali Hüyük'ten şiddet gördüğü iddiasıyla başvurduğu ve koruma kararı çıkartıldığını, ancak bir süre sonra şikayetlerinden vazgeçtim, koruma kararının kaldırılmasını sağladığı belirtildi. Sevim Hüyük'ün, daha önce eşinden şiddet gördüğü içinde Beyşehir Gölü'nde intihara kalkıştığı ve polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.



Sevim Hüyük, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



=================================================



11)MADIMAK OTELİ'NDE ÖLENLER ZONGULDAK'TA ANILDI



ZONGULDAK Demokrasi Platformu üyeleri, 24 yıl önce Sivas'ta ateşe verilen Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenleri basın açıklaması ile andı.



Madenci Anıtı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi, Madımak Oteli'nde ölenlerin anısına, '24'üncü yılında Sivas yanıyor hala. Unutmadık unutturmayacağız' yazılı pankart açtı, ölenlerin fotoğraflarını taşıdı.



Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, insanlık tarihinin utanç sayfalarından biri olan 2 Temmuz 1993'de yaşanılan Sivas katliamının üzerine bir kabus gibi çökmesinin 24'üncü yılında olduklarını belirterek, "Sivas katliamının Türkiye'de yaşayan çeşitli inanç ve mezheplerden halkımızın umudu ve aydınlık geleceği olan aydın, yazar ve sanatçıların da içinde olduğu 2'si otel görevlisi 35 insanın ırkçı-gerici güçler tarafından katledilmesi, katillerin iktidar güçleri tarafından korunması açısından aradan geçen 24 yıla rağmen, yarattığı acıların tazeliğini sürdürmesi tesadüf değildirö dedi. Grup, bir süre slogan atarak dağıldı.



=============================================================



12)GAZİANTEP'TE HDP'LİLERDEN SİVAS ANMASI



GAZİANTEP'te HDP üyeleri tarafından, Sivas Madımak Otel'de 24 yıl önce katledilenler için anma töreni düzenlendi.



HDP İl Başkanlığı'nda, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Olaylarda ölenler için partililer tarafından saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşan HDP İl Eş Başkanı Güler Erat, Sivas'ta ölenleri unutmayacaklarını belirterek, "Bugün DEAŞ'ın Suriye'de yaptıklarını 1979'da Kahramanmaraş'ta, 1980'de Çorum'da, 1993'de Sivas'ta da yaptılar ve bu olaylar tarihimize kara leke olarak düştü. Madımak Oteli'nin müze olmasını istiyorduk ama, Madımak oteli hükümet tarafından Bilim ve Kültür Merkezi yapıldı. Sivas'ta ölenler unutulmadı, unutulmayacak" dedi.



=============================================================



13)MEİS- KAŞ ARASINDA KULAÇLAR DOSTLUK İÇİN ATILDI



ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Meis- Kaş Yüzme yarışlarında sporcular, barışa ve dostluğa kulaç attı.



Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Likya- Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 13'üncüsü düzenlenen Meis- Kaş Yüzme yarışlarına 29'u İngiltere, Hollanda, ABD, Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan olmak üzere 179'u erkek toplam 234 sporcu katıldı. Kaş'ın kardeş şehri Yunanistan'ın Meis Adası'ndan başlayan yüzme yarışlarının en yaşlı sporcusu 70 yaşındaki Ali Birol Yüceler, en genç katılımcısı ise 14 yaşındaki Batu Aydinç oldu. Yüzücüler, sabah erken saatlerde hazırlıklarını yaptıktan sonra yatlarla yarışın başlangıç noktası olan Meis Adası'na geçti. Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer ve Meis Belediye Başkanı Samsakos Yorgos'un işaretiyle yüzücüler denize atlayarak Meis Adası'ndan Kaş'a doğru kulaç attı.



Meis Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Ahladrotis, katılımın fazla olmasından memnun olduğunu söyledi. Başkan Ahladrotis, "Yarışmanın bu tarafı olmaktan çok mutluyuz. En iyi olan kazansın. Kaş ve Meis atalardan kalma dost. Buradan Atina ve Ankara'ya, sesleniyorum; biz dostuz, kardeşiz. Bu dostluğu hiç kimse, hiçbir neden bozamaz" dedi. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de "Yüzücülerimiz kıtalararası dostluk, Türk- Yunan dostluğu, Kaş- Meis kardeşliği, dünya barışı için kulaç atacak" diye konuştu.



44 DERECEDE KULAÇ ATTILAR



Hava sıcaklığının 44, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği ilçede, yüzücüler 7.5 kilometrelik kulvarda kulaç attı. Zorlu yarışta Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar ve Belediye Başkanı Halil Kocaer de bir süre yüzerek sporculara eşlik etti, destek verdi. Büyük çekişme içinde geçen yarışın genel klasmanında erkeklerde 2 saat 14 dakika 3 saniyelik derecesiyle eski milli yüzücü Bekir Emrah Gemicioğlu birinci, 2 saat 22 saniyelik derecesiyle Ümit Kemal Cengiz ikinci, 2 saat 4 dakika 30 saniyelik derecesiyle Dursun Saru üçüncü oldu. Kadınlarda ise 2 saat 31 dakika 41 saniyeyle Aysu Türkoğlu birinci, 2 saat 33 dakika 44 saniyeyle Bahar Ataner ikinci, 2 saat 40 dakika 12 saniyeyle Fatma Merve Koçak üçüncü oldu.



Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer tarafından verildi. Erkeklerde birinci olan Bekir Emrah Gemicioğlu, yarışmanın çok zorlu olduğunu, ancak birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.



===========================================================



14)KIRLANGICIN YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ



ADIYAMAN'da yuvasından düşen yavru kırlangıç, itfaiye erleri tarafından yuvasına konuldu.



Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi giriş kapısının tavanında yuvası bulunan ve yuvadan düşen yavru kırlangıcı görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kırlangıç yuvasına konuldu. Vatandaşlar itfaiye erlerine teşekkür ederek vatandaşlık görevlerini yaptıklarını belirtti



==============================================================



15)BODRUM'DA KORAY AVCI RÜZGARI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Koray Avcı, hayranlarını coşturdu.



Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne alan Koray Avcı'yı yaklaşık bin kişi izledi. "Diren Sol Yanım" isimli parçası ile konserine başlayan Avcı, "Leylim Ley", "Başım Belada", "Hangimiz Sevmedik", "Ne Sen Leylasın Ne de Ben Mecnun" gibi şarkılarını peşpeşe seslendirdi. Şarkı aralarında yaptığı esprilerle de dikkat çeken genç şarkıcı, hayranlarının geçmiş bayramını da kutlayıp, "Deliye hergün bayram. İstikrarımı halen bayramı kutluyorum" dedi.



İki saat süren konserde Avcı, şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansıyla da dikkat çekti.



=============================================================