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DHA YURT BÜLTENİ - 11

20.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:32
DHA YURT BÜLTENİ - 11

Spor salonunun yakıt kazanı sökülürken yangın çıktı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spor salonunun eskiyen fuel oil kazanının sökümü sırasında yangın çıktı.

Spor salonunun yakıt kazanı sökülürken yangın çıktı

 KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spor salonunun eskiyen fuel oil kazanının sökümü sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Güzeller Mahallesi Şehit Mevlüt Duru Caddesi üzerindeki Gebze Spor Salonu'nda meydana geldi. Salonun ısınma sisteminde kullanılan fuel oil tankının sökümü sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tankı söken işçiler hemen dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 13:32:27. #1.15#
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