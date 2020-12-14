DHA YURT BÜLTENİ - 11

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Prof. Dr. Özgüç: Özel hastanelerden randevu alıp, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ediyorlar

BURSA'da özel bir hastanede görevli Prof. Dr. Halil Özgüç, sağlıklı olmalarına karşın cumartesi günü özel hastanelerden randevu alıp, ancak muayeneye gelmeyen, bu yöntemle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere tepki gösterdi. Prof. Dr. Özgüç, "Diğer doktor arkadaşların da aynı şeyleri yaşadığını gördüm. Hastalar değişik hastanelerden randevu alıp, kısıtlamayı böyle ihlal ediyorlar" dedi.

Bursa'da özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Özgüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkmak için, hiçbir rahatsızlıkları yokken özel hastanelerden muayene için randevusu alanlara tepki gösterdi. Prof. Dr. Özgüç, paylaşımında, "Cumartesileri sırf sokağa çıkabilmek ve ceza almamak için internet üzerinden hastane randevusu alınıyor. Sonra da randevuya gelinmiyor. Bunu her cumartesi yaşıyoruzö ifadelerine yer verdi.Prof. Dr. Özgüç'ün bu tepkisi, kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi. Yaptığı açıklamada cumartesi günü randevulu hastalarının gelmediğini belirten Prof Dr. Özgüç, "Bu kişilere yaptırım mümkün fakat gerek yok. Vatandaşların bilinçli olması gerekiyorö dedi.

'RANDEVUSU OLAN HASTALAR GELMİYOR'Kısıtlama sürecinde özel sektör olarak çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Halil Özgüç, "Cumartesi günleri saat 14.00'e kadar poliklinik randevularımız açık. Aynı şey muayenehaneler için de geçerli. Kamuda poliklinikler kapalı ama biz hasta bakmaya devam ediyoruz. Geçen kısıtlamada da benzer olayları görmüştük ama çok fazla önemsememiştik. En son kendi randevu listeme baktığım zaman hastalar gözüküyor ama hastalar randevulu olmalarına rağmen gelmiyor. Bunun arkasına bakınca diğer doktor arkadaşların da aynı şeyleri yaşadığını gördüm. Hastalar değişik hastanelerden randevu alıyor. İnternet üzerinden randevu aldıkları zaman telefonlarına mesaj gidiyor. Kontrol noktalarından bu mesajı göstererek, rahatlıkla geçebiliyorlar. Bu SMS mesajını kullanarak, sokağa çıkma yasağının delindiğini gördüm. Bunu da birçok kez yaşayınca sosyal medyada dile getirdimö şeklinde konuştu.

'BU SUİİSTİMALLERİ GÖRÜNCE MORALİM BOZULUYOR'Sağlık sektöründe görev yapanların canla başla çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Halil Özgüç, "Özel sektör olmamıza rağmen yoğun bakımlarımız dolu. Sağlık çalışanlarımız içinde koronavirüs olan kişiler var. Bu suiistimalleri görünce moralim bozuldu. Vatandaşlarımızdan istediğimiz şey çok zor değil. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok ciddi çalışmalar yapılıp, uğraşlar veriliyor. Maske, mesafe ve diğer tedbirlere uymak zorundayız. Doktor olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmama rağmen hastaneden başka bir yere gitmiyorum. Ben kendi annem yakınımda oturmasına rağmen çok kısıtlı gidiyorum. Sağlık sektörü, vatandaşlarımızın yanında yer alıyor. Umarım bu uyarımın faydası olurö diye konuştu.

'VATANDAŞLARIN BU KONUDA BİLİNÇLENMESİ GEREKİR'

Suiistimallerin önüne çeşitli yöntemlerle geçilebileceğini belirten Prof. Dr. Özgüç, "Bununla uğraşmak çok kolay bir şey değil. Birtakım yaptırımlar yapmak mümkün. Randevu alırken para da almak, randevuya gelmeyenlerin parasının yanması gibi birtakım uygulamalar mümkün. Ancak buna gerek yok. Bunu uygulamaya gerek yok. Maske takmak gibi bir şey bu. Takacağız, başka yolu yok gibi bir şey. Vatandaşlarımızda bilinç oluşması daha doğru olur diye düşünüyorumö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı