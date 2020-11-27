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DHA YURT BÜLTENİ -11

27.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:19
DHA YURT BÜLTENİ -11

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)DEPREM KAMERALARA YANSIDIMalatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREM KAMERALARA YANSIDI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem depremde vatandaşlar sokağa döküldü. Meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte kapalı olan iş yerinin raflarında bulunan ürünlerin sallandığı ve vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.

AĞBABA, CANLI YAYINDA YAKALANDI

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Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da depremi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken yaşadı. Ağbaba, canlı yayında, "Deprem oldu vallahi. Devam edelim mi? Vallahi sallanıyoruz yahu. Canlı yayında depremi yaşıyoruz" dediği görüldü.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADIBir başka görüntüde ise ablası Esila Parlak ile birlikte mutfakta pasta yapan 3 yaşındaki Albira Parlak, deprem olmasıyla büyük korku yaşadı. Korkuyla ağlayan Almira'yı kucaklayan ablası Esila Parlak evden dışarıya çıktı.

Sokağa çıkan vatandaşlar da oturdukları sırada büyük sarsıntıyla korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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