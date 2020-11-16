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DHA YURT BÜLTENİ - 11

16.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:47
DHA YURT BÜLTENİ - 11

Boşanmak isteyen eşini ve kayınpederini adliye önünde tüfekle vurup ağır yaraladıBİLECİK'te Onur Acar (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) aralarındaki başka bir ceza davasının duruşma çıkışında pompalı...

Boşanmak isteyen eşini ve kayınpederini adliye önünde tüfekle vurup ağır yaraladı

BİLECİK'te Onur Acar (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) aralarındaki başka bir ceza davasının duruşma çıkışında pompalı tüfekle ateş açarak ağır yaraladı. Duman ve kızı Cemile Acar ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan Onur Acar ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'te geçen yıl Onur Acar ile evlenen Cemile Nur Acar, Temmuz ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için Bilecik Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Bu süreçte aralarında yaşanan kavgalar nedeniyle Onur Acar ve eşi Cemile Nur Acar mahkemelik oldu. Bugün aralarındaki kavga nedeniyle açılan ceza davasına katılan Onur Acar, adliye çıkışında eşi Cemile Nur Acar ve babası Abdullah Duman'a adliye yakınındaki Cumhuriyet Parkı'nda aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. İlk belirlemelere göre 14 kez ateş eden Onur Acar, eşi ve kayınpederini ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. Silah sesleri duyanların ihbarıyla gelen sağlık ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemile Nur Acar ve babası Abdullah Duman, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve kızın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan Onur Acar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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