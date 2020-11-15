DHA YURT BÜLTENİ - 11
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DHA YURT BÜLTENİ - 11

15.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:54
DHA YURT BÜLTENİ - 11

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaktan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı (2) TUTUKLANDIFETÖ/PDY üyelerine sahte evrak düzenleyerek, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 23,5 yıl hapis cezası bulunan ve...

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaktan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı (2)

 

TUTUKLANDIFETÖ/PDY üyelerine sahte evrak düzenleyerek, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 23,5 yıl hapis cezası bulunan ve Yalova'da yakalanan cezaevi firarisi Tamer Ergül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü-Adliyeden çıkarılışıHaber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,  

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Yozgat'ta otomobil devrildi, 2 polis hayatını kaybetti

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 polis memuru hayatını kaybetti.Kaza, gece yarısı Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkisinde meydana geldi. Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Mahmut Atıcı (27) yönetimindeki 38 ABR 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, ters döndü. Kazada sürücü Mahmut Atıcı olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde bulunan meslektaşı Murat Dağhan (26) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Dağhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memurları Mahmut Atıcı ile Murat Dağhan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile polislerin aileleri, emniyet ve jandarma mensupları katıldı. İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Mahmut Atıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye, Murat Dağhan'ın cenazesi ise Malatya'nın Akçadağ ilçesine gönderildi. Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan'ın, 1'er yıllık polis memuru olduğu ve evlerine giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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