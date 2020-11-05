DHA YURT BÜLTENİ - 11
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

DHA YURT BÜLTENİ - 11

05.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:29
DHA YURT BÜLTENİ - 11

Ordu merkezli 6 ilde tarihi eser operasyonu: 45 gözaltıORDU merkezli 6 ilde polis ve jandarma ekiplerince ortaklaşa düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu merkezli 6 ilde tarihi eser operasyonu: 45 gözaltı

ORDU merkezli 6 ilde polis ve jandarma ekiplerince ortaklaşa düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ordu, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis illerinde  silah ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel ile patlayıcı arama köpeğinin de destek verdiği operasyonda, 47 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 

65 ekip ve 274 personelle gerçekleştirilen operasyonda 25 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ve 38 tarihi eser niteliğinde tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs ile obje ele geçirildi. 45 şüpheli, gözaltına alındı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Burak Özçivit Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:32:44. #1.14#
title