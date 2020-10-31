DHA YURT BÜLTENİ - 11
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DHA YURT BÜLTENİ - 11

31.10.2020 16:58 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:02
DHA YURT BÜLTENİ - 11

İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan şüpheli adliyeye sevk edildiADIYAMAN'da, İzmir'de yaşanan deprem sonrası hakaret içerikli paylaşım yapan ve gözaltına alınan Y.S. (21) adliyeye sevk edildi.

İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN'da, İzmir'de yaşanan deprem sonrası hakaret içerikli paylaşım yapan ve gözaltına alınan Y.S. (21) adliyeye sevk edildi.

İzmir'de 6.6 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan Y.S., polis ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.Emniyette yapılan sorgulamasının ardından Y.S., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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