Arkadaşlarıyla birlikte kayınvalidesinin evini soydu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Arkadaşlarıyla birlikte kayınvalidesinin evini soydu

29.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:13
Arkadaşlarıyla birlikte kayınvalidesinin evini soydu

Cezaevi arkadaşıyla, kayınvalidesinin evini soydu KONYA'da Hüseyin Ertürk (28), cezaevinden arkadaşı Oğuz Ergün (41) ile plan yapıp kayınvalidesi Deniz Ertürk'ün evinden yaklaşık 55 bin liralık altın ile 4 bin lira çaldı.

Cezaevi arkadaşıyla, kayınvalidesinin evini soydu

KONYA'da Hüseyin Ertürk (28), cezaevinden arkadaşı Oğuz Ergün (41) ile plan yapıp kayınvalidesi Deniz Ertürk'ün evinden yaklaşık 55 bin liralık altın ile 4 bin lira çaldı. Olayın ardından gözaltına alınan Ertürk ve Ergün, tutuklandı. Hüseyin Ertürk'ün olayın ardından kayınvalidesi Deniz Ertürk'ü 'Korkmayın anneciğim ben varım. Altınlar da bulunur" diyerek teselli ettiği belirtildi.

Olay, 18 Ekim Pazar günü Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Komutan Sokak'ta meydana geldi. Pastanede çalışan Deniz Ertürk işe gittikten sonra kapı çaldı. Evde yalnız olan Ertürk'ün oğlu Emre Ertürk (16) kapıdaki kişiye kim olduğunu sordu. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, kimlik kontrolü yapacağını söyledi. Emre Ertürk kapıyı açınca, içeri giren kişi evde arama yapacağını belirtti. Emre Ertürk'ün gözlerini bağlayan şüpheli, ardından evdeki 55 bin liralık altın ile 4 bin lirayı alıp kaçtı. Durumu fark eden Emre Ertürk, telefonla annesine haber verdi. Eve gelen Deniz Ertürk de polisi aradı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde apartmana bisikletle gelen tanınmamak için yüzündeki hijyen maskesini gözlerine kadar çekip, kapüşonlu kıyafet giyen kişinin 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan daha önce cezaevinde kalan Oğuz Ergün olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Ergün, evini soyduğu Deniz Ertürk'ün damadı Hüseyin Ertürk'ün, cezaevinden arkadaşı olduğunu ve hırsızlık planını Ertürk'ün yaptığını öne sürdü. Ergün'ün ifadesinin ardından gözaltına alınan Hüseyin Ertürk, suçlamaları kabul etmedi. Yapılan araştırmada şüphelilerin altınları bozdurup harcadıkları belirlendi. Şüphelilerin yeni aldıkları cep telefonu ile bin 600 liraya el konuldu.

KAYINVALİDESİNİ TESELLİ ETMİŞ

Deniz Ertürk, olayın ardından korktukları için oğluyla birlikte damadı ve aynı zamanda akrabası olan Hüseyin Ertürk'ün evine gittiğini ve Ertürk'ün de, "Korkmayın anneciğim ben varım. Altınlar da bulunur" diyerek teselli ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Işın Karaca Şeyma Subaşı
Spor Babel Mehmet Topal Eddie Newton Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Fransa Antalya Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arkadaşlarıyla birlikte kayınvalidesinin evini soydu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 13:13:32. #1.15#
title