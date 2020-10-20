DHA YURT BÜLTENİ - 11
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DHA YURT BÜLTENİ - 11

20.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:44
DHA YURT BÜLTENİ - 11

Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 oldu AYDIN'da sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan Süleyman Öçalan (64) yaşamını yitirdi.

Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 oldu

 

AYDIN'da sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan Süleyman Öçalan (64) yaşamını yitirdi. İl genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e çıktı.İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan belediyeden emekli evli ve 2 çocuk babası Süleyman Öçalan, dün gece sahte alkol nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öçalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak saat 04.00 sularında hayatını kaybetti. Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Sağlık çalışanına saldıran eczane çalışanı serbest kaldı

AKSARAY'da, koronavirüs denetimindeki ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar'a (37) saldıran eczane çalışanı Yılmaz K. (57), 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Valilik tarafından oluşturulan ekip, kentin farklı noktalarında koronavirüs tedbirlerine yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi başlattı. Uygulama sırasında ekipte yer alan 112 Acil Servis Sorumlusu Can Cansızlar, girdiği eczanede bilinmeyen nedenle personel Yılmaz K.'nin saldırısına uğradı. Yılmaz K.'nin kafa atması sonucu başından yaralanan Cansızlar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansızlar, tedavisinin ardından taburcu oldu.SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldıran Yılmaz K. ile eczane sahibi Yılmaz Vefa K. (65), gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen Yılmaz Vefa K., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yılmaz K. ise 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yılmaz K. hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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