DHA YURT BÜLTENİ - 11

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İzmir'de polyester fabrikasında yangın (YENİDEN)İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir polyester fabrikasında, kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

İzmir'de polyester fabrikasında yangın (YENİDEN)

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir polyester fabrikasında, kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, işyerinde 100 bin TL'nin üzerinde maddi hasar oluştu.

Karabağlar Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir polyester fabrikasında, bugün saat 13.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerindeki alevleri görenler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, 5 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye su sıkarak yangını söndürürken, sağlık ekipleri dumanlardan hafif şekilde etkilenen 4 kişiye ayakta müdahale etti. İşyerinde 100 bin TL'nin üzerinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.İşyeri sahibi Bülent Can, "Dumanlara müdahale etmeye çalışan komşularımız hafif şekilde etkilenmişler. Maalesef böyle bir olay yaşadık. 100 bin TL'nin üzerine zararımız var. Kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı söylendi. Çok şükür daha kötü bir olay yaşanmadı" dedi. İşyeri sahibinin kuzeni Bilal Can ise, "Göz gözü görmüyordu, çok alev vardı. Herkes doğal olarak panik oldu. İtfaiye gelip söndürdü. Çok üzüldük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı